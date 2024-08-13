Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Российское государство и право на рубеже веков

Крашенинников – Сумерки империи
Во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины Великой, дворяне получили вольность и были освобождены от обязанности служить. Крепостное право, напротив, достигло в это время невиданных масштабов как по количеству народонаселения, так и по объему порабощения. Крепостные были абсолютно бесправными людьми, которыми можно было торговать и оптом, и в розницу, с землей и без нее, помещики могли их сами наказать, в том числе сослать в Сибирь.
Павел I первым попытался ограничить могущество правящего сословия — дворянства, задумав стать императором всех подданных, включая мещан и крестьян, за что и поплатился не только царской короной, но и своей жизнью.
Его сын Александр I был воспитан на республиканских идеалах и мечтал о реформах системы управления, которые позволили бы избавить самодержавие от присущей ему неэффективности. В начале его царствования были широко распространены идеи введения конституционной монархии, так или иначе ограничивающей деспотическую власть самодержца. Однако дальше лучезарных идей дело не пошло.
Тем не менее в процессе разработки различных проектов для реализации этих идей появились идеологи ответственной бюрократии, стремившейся получить некоторую законодательно обеспеченную самостоятельность в рамках административных полномочий. Многочисленные иностранные военные походы привели к появлению довольно широкого слоя ответственной бюрократии, в основном военной, сильно разочарованной тем, что обещанные реформы так и не состоялись. Между тем они желали служить Отечеству, а не только монарху. Часть таких лиц объединилась в тайные общества, ставившие своей задачей свержение самодержавия и даже разработавшие проекты соответствующих конституций.
Император Николай I, травмированный восстанием декабристов (1825), напуганный польским восстанием (1830) и буржуазными революциями в Европе, решил отказаться от реформ, за исключением законодательной: был подготовлен и в 1833 году принят Свод законов Российской империи. Под руководством М. М. Сперанского было систематизировано все законодательство империи. Другие сферы жизни были доверены плавному течению истории под неусыпным контролем патримониальной бюрократии, и особенно ее репрессивных органов, пресекавших распространение революционной крамолы.
Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Российское государство и право на рубеже веков
Москва: ООО «Издательство «Эксмо», 2023. – 418 с.
ISBN 978-5-04-184465-3
Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Содержание
Пролог
8 марта 1881 года
Часть I. ЭПОХА АЛЕКСАНДРА III (1881–1894). Ренессанс самодержавия
Глава 1. Великий князь, цесаревич Александр Александрович Романов
Глава 2. Восшествие на престол Александра III
Глава 3. Подавление крамолы
§ 1. Разгром «Народной воли»
§ 2. Усиление репрессий
§ 3. Усиление цензуры
Глава 4. Корректировка реформ
§ 1. Университетская реформа
§ 2. Подчинение земств дворянству
§ 3. Пересмотр судебной реформы
Глава 5. Экономические успехи
§ 1. Общие замечания
§ 2. Сельское хозяйство. Адаптация крестьянской реформы
§ 3. Промышленность. Фабричное (трудовое) законодательство
Глава 6. Внешняя политика и строительство армии
Глава 7. Кончина Александра Александровича Романова
Глава 8. Константин Петрович Победоносцев
§ 1. Общие замечания
§ 2. Детство, юность, зрелость
§ 3. Государева служба
§ 4. Обер-прокурор Святейшего синода
§ 5. Победоносцевский проект России
§ 6. Историческое значение Победоносцева
Часть II. ЭПОХА НИКОЛАЯ II (1894–1917). Гибель самодержавия
Глава 9. Николай Александрович Романов. Силы и обстоятельства, влиявшие на императора
§ 1. Великий князь, цесаревич Николай Александрович Романов
§ 2. Восшествие на престол
§ 3. Ходынская катастрофа
§ 4. Между аристократией и бюрократией
§ 5. Привходящие обстоятельства
Глава 10. Реформа государственного управления империей
§ 1. Истоки Николаевских реформ
§ 2. Манифест 17 октября 1905 года
§ 3. Изменения Основных государственных законов
§ 4. Иллюзии самодержца и реализм бюрократии
§ 5. Совет министров
§ 6. Государственная дума
§ 7. Государственный совет
§ 8. Сенат
Глава 11. Социально- политические реформы Николая II
§ 1. Провозглашение прав и свобод граждан
§ 2. Реанимация судебной реформы и разработка кодифицированных актов
§ 3. Фабричное (трудовое) законодательство
§ 4. Аграрная политика. Реформы Николая II и Столыпина
Глава 12. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию в империи
§ 1. Накануне войны
§ 2. Царь и общество на фоне войны. От любви до ненависти
Глава 13. Февральская революция 1917 года
§ 1. Действующие лица и исполнители
§ 2. Пять дней революции
§ 3. Отречение от престола Николая Александровича Романова
§ 4. Падение монархии
Глава 14. Великие правоведы
§ 1. Несостоявшийся триумф
§ 2. Сергей Андреевич Муромцев
§ 3. Габриэль Феликсович Шершеневич
§ 4. Лев Иосифович Петражицкий
§ 5. Павел Иванович Новгородцев
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