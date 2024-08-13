Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Российское государство и право на рубеже веков

Во второй половине XVIII века, во времена правления Екатерины Великой, дворяне получили вольность и были освобождены от обязанности служить. Крепостное право, напротив, достигло в это время невиданных масштабов как по количеству народонаселения, так и по объему порабощения. Крепостные были абсолютно бесправными людьми, которыми можно было торговать и оптом, и в розницу, с землей и без нее, помещики могли их сами наказать, в том числе сослать в Сибирь.

Павел I первым попытался ограничить могущество правящего сословия — дворянства, задумав стать императором всех подданных, включая мещан и крестьян, за что и поплатился не только царской короной, но и своей жизнью.

Его сын Александр I был воспитан на республиканских идеалах и мечтал о реформах системы управления, которые позволили бы избавить самодержавие от присущей ему неэффективности. В начале его царствования были широко распространены идеи введения конституционной монархии, так или иначе ограничивающей деспотическую власть самодержца. Однако дальше лучезарных идей дело не пошло.

Тем не менее в процессе разработки различных проектов для реализации этих идей появились идеологи ответственной бюрократии, стремившейся получить некоторую законодательно обеспеченную самостоятельность в рамках административных полномочий. Многочисленные иностранные военные походы привели к появлению довольно широкого слоя ответственной бюрократии, в основном военной, сильно разочарованной тем, что обещанные реформы так и не состоялись. Между тем они желали служить Отечеству, а не только монарху. Часть таких лиц объединилась в тайные общества, ставившие своей задачей свержение самодержавия и даже разработавшие проекты соответствующих конституций.

Император Николай I, травмированный восстанием декабристов (1825), напуганный польским восстанием (1830) и буржуазными революциями в Европе, решил отказаться от реформ, за исключением законодательной: был подготовлен и в 1833 году принят Свод законов Российской империи. Под руководством М. М. Сперанского было систематизировано все законодательство империи. Другие сферы жизни были доверены плавному течению истории под неусыпным контролем патримониальной бюрократии, и особенно ее репрессивных органов, пресекавших распространение революционной крамолы.

Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Российское государство и право на рубеже веков

Москва: ООО «Издательство «Эксмо», 2023. – 418 с.

ISBN 978-5-04-184465-3

Крашенинников Павел Владимирович – Сумерки империи – Содержание

Пролог

8 марта 1881 года

Часть I. ЭПОХА АЛЕКСАНДРА III (1881–1894). Ренессанс самодержавия

Глава 1. Великий князь, цесаревич Александр Александрович Романов

Глава 2. Восшествие на престол Александра III

Глава 3. Подавление крамолы

§ 1. Разгром «Народной воли»

§ 2. Усиление репрессий

§ 3. Усиление цензуры

Глава 4. Корректировка реформ

§ 1. Университетская реформа

§ 2. Подчинение земств дворянству

§ 3. Пересмотр судебной реформы

Глава 5. Экономические успехи

§ 1. Общие замечания

§ 2. Сельское хозяйство. Адаптация крестьянской реформы

§ 3. Промышленность. Фабричное (трудовое) законодательство

Глава 6. Внешняя политика и строительство армии

Глава 7. Кончина Александра Александровича Романова

Глава 8. Константин Петрович Победоносцев

§ 1. Общие замечания

§ 2. Детство, юность, зрелость

§ 3. Государева служба

§ 4. Обер-прокурор Святейшего синода

§ 5. Победоносцевский проект России

§ 6. Историческое значение Победоносцева

Часть II. ЭПОХА НИКОЛАЯ II (1894–1917). Гибель самодержавия

Глава 9. Николай Александрович Романов. Силы и обстоятельства, влиявшие на императора

§ 1. Великий князь, цесаревич Николай Александрович Романов

§ 2. Восшествие на престол

§ 3. Ходынская катастрофа

§ 4. Между аристократией и бюрократией

§ 5. Привходящие обстоятельства

Глава 10. Реформа государственного управления империей

§ 1. Истоки Николаевских реформ

§ 2. Манифест 17 октября 1905 года

§ 3. Изменения Основных государственных законов

§ 4. Иллюзии самодержца и реализм бюрократии

§ 5. Совет министров

§ 6. Государственная дума

§ 7. Государственный совет

§ 8. Сенат

Глава 11. Социально- политические реформы Николая II

§ 1. Провозглашение прав и свобод граждан

§ 2. Реанимация судебной реформы и разработка кодифицированных актов

§ 3. Фабричное (трудовое) законодательство

§ 4. Аграрная политика. Реформы Николая II и Столыпина

Глава 12. Влияние войны на внутриполитическую ситуацию в империи

§ 1. Накануне войны

§ 2. Царь и общество на фоне войны. От любви до ненависти

Глава 13. Февральская революция 1917 года

§ 1. Действующие лица и исполнители

§ 2. Пять дней революции

§ 3. Отречение от престола Николая Александровича Романова

§ 4. Падение монархии

Глава 14. Великие правоведы

§ 1. Несостоявшийся триумф

§ 2. Сергей Андреевич Муромцев

§ 3. Габриэль Феликсович Шершеневич

§ 4. Лев Иосифович Петражицкий

§ 5. Павел Иванович Новгородцев

Эпилог