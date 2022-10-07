Если бы в начале моей карьеры мне сказали, что через пятьдесят лет я напишу книгу о людях, я бы очень удивился. В 1970-х годах мне выпала честь быть аспирантом в проекте Джейн Гудолл по изучению шимпанзе в Танзании. Целыми днями наблюдать за человекообразными обезьянами в их естественной среде обитания — что могло быть лучше? Больше всего на свете я мечтал изучать поведение животных и в 1987 году основал свой собственный проект по изучению диких шимпанзе в Национальном парке Кибале в Уганде.

Однако идиллию моих исследований нарушили удивительные открытия, которые трудно было игнорировать. Время от времени шимпанзе проявляли вспышки исключительной жестокости. Чтобы понять эволюционное происхождение такого поведения, я решил сравнить шимпанзе с их ближайшими родственниками, бонобо. В 1990-х годах как раз начинались интенсивные исследования бонобо. Оказалось, что шимпанзе и бонобо составляют любопытную пару: бонобо гораздо более миролюбивы по сравнению с относительно агрессивными шимпанзе. В ходе работы над множеством совместных проектов, которые я описываю в этой книге, — в первую очередь проектов с Брайаном Хейром и Викторией Уоббер, — мы с коллегами пришли к выводу, что бонобо произошли от шимпанзеподобного предка в ходе процесса, который сильно напоминал одомашнивание. Мы назвали этот процесс “самоодомашниванием”. И поскольку человеческое поведение часто сравнивают с поведением одомашненных животных, открытия, сделанные при изучении бонобо, помогли нам лучше понять эволюцию человека. Важнейшее свойство человека заключается в том, что в пределах наших социальных групп мы проявляем очень низкую склонность к конфликтам: по сравнению с большинством диких животных мы весьма толерантны.

При этом я прекрасно понимал, что люди, настолько миролюбивые в некоторых отношениях, во многом остаются очень агрессивным видом. В 1996 году в книге “Демонические самцы: человекообразные обезьяны и истоки людской жестокости” мы с Дейлом Питерсоном объяснили сходство механизмов агрессии у человека и шимпанзе с эволюционной точки зрения. Трудно отрицать, что жестокость — неотъемлемое свойство человеческих сообществ, и эволюционные теории, объясняющие ее происхождение, вполне убедительны. Но как примирить наши “одомашненные” черты с той невероятной жестокостью, на которую способен человек? Этот вопрос не давал мне покоя в течение следующих двадцати лет.

Ричард Рэнгем - Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека

(Элементы 2.0)

Москва: Издательство ACT: CORPUS, 2022. — 480 с.

ISBN 978-5-17-119869-5

Ричард Рэнгем - Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека - Содержание

Предисловие

Введение. Добродетель и жестокость в эволюции человека

Глава 1. Парадокс

Парадокс Глава 2. Два типа агрессии

Два типа агрессии Глава 3. Одомашнивание человека

Одомашнивание человека Глава 4. Селекция доброты

Селекция доброты Глава 5. Дикие одомашненные животные

Дикие одомашненные животные Глава 6. Правило Беляева и эволюция человека

Правило Беляева и эволюция человека Глава 7. Проблема тиранов

Проблема тиранов Глава 8. Смертная казнь

Смертная казнь Глава 9. К чему привело одомашнивание

К чему привело одомашнивание Глава 10. Эволюция добра и зла

Эволюция добра и зла Глава 11. Превосходство силы

Превосходство силы Глава 12. Война

Война Глава 13. Утраченный парадокс

Послесловие

Благодарности

Примечания

Библиография

Предметно-именной указатель