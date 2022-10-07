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Рэнгем - Парадокс добродетели

Ричард Рэнгем - Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Ethics, Sociology Political Science
Если бы в начале моей карьеры мне сказали, что через пятьдесят лет я напишу книгу о людях, я бы очень удивился. В 1970-х годах мне выпала честь быть аспирантом в проекте Джейн Гудолл по изучению шимпанзе в Танзании. Целыми днями наблюдать за человекообразными обезьянами в их естественной среде обитания — что могло быть лучше? Больше всего на свете я мечтал изучать поведение животных и в 1987 году основал свой собственный проект по изучению диких шимпанзе в Национальном парке Кибале в Уганде.
Однако идиллию моих исследований нарушили удивительные открытия, которые трудно было игнорировать. Время от времени шимпанзе проявляли вспышки исключительной жестокости. Чтобы понять эволюционное происхождение такого поведения, я решил сравнить шимпанзе с их ближайшими родственниками, бонобо. В 1990-х годах как раз начинались интенсивные исследования бонобо. Оказалось, что шимпанзе и бонобо составляют любопытную пару: бонобо гораздо более миролюбивы по сравнению с относительно агрессивными шимпанзе. В ходе работы над множеством совместных проектов, которые я описываю в этой книге, — в первую очередь проектов с Брайаном Хейром и Викторией Уоббер, — мы с коллегами пришли к выводу, что бонобо произошли от шимпанзеподобного предка в ходе процесса, который сильно напоминал одомашнивание. Мы назвали этот процесс “самоодомашниванием”. И поскольку человеческое поведение часто сравнивают с поведением одомашненных животных, открытия, сделанные при изучении бонобо, помогли нам лучше понять эволюцию человека. Важнейшее свойство человека заключается в том, что в пределах наших социальных групп мы проявляем очень низкую склонность к конфликтам: по сравнению с большинством диких животных мы весьма толерантны.
При этом я прекрасно понимал, что люди, настолько миролюбивые в некоторых отношениях, во многом остаются очень агрессивным видом. В 1996 году в книге “Демонические самцы: человекообразные обезьяны и истоки людской жестокости” мы с Дейлом Питерсоном объяснили сходство механизмов агрессии у человека и шимпанзе с эволюционной точки зрения. Трудно отрицать, что жестокость — неотъемлемое свойство человеческих сообществ, и эволюционные теории, объясняющие ее происхождение, вполне убедительны. Но как примирить наши “одомашненные” черты с той невероятной жестокостью, на которую способен человек? Этот вопрос не давал мне покоя в течение следующих двадцати лет.

Ричард Рэнгем - Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека

(Элементы 2.0)
Москва: Издательство ACT: CORPUS, 2022. — 480 с.
ISBN 978-5-17-119869-5

Ричард Рэнгем - Парадокс добродетели. Странная история взаимоотношений нравственности и насилия в эволюции человека - Содержание

  • Предисловие
  • Введение. Добродетель и жестокость в эволюции человека
  • Глава 1. Парадокс
  • Глава 2. Два типа агрессии
  • Глава 3. Одомашнивание человека
  • Глава 4. Селекция доброты
  • Глава 5. Дикие одомашненные животные
  • Глава 6. Правило Беляева и эволюция человека
  • Глава 7. Проблема тиранов
  • Глава 8. Смертная казнь
  • Глава 9. К чему привело одомашнивание
  • Глава 10. Эволюция добра и зла
  • Глава 11. Превосходство силы
  • Глава 12. Война
  • Глава 13. Утраченный парадокс
Послесловие
Благодарности
Примечания
Библиография
Предметно-именной указатель
Views 372
Rating 5.0 / 5
Added 07.10.2022
Author brat Chernov
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 3 years ago

Спасибо. Интересно.

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