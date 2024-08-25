Пройдя путь от племени к империи, Россия вошла в XIX в. с гордо поднятой головой, оставив позади дворцовые перевороты, вспоминая добрым словом великих Петра и Екатерину. Режим самодержавия находился в самом расцвете, а дворянство достигло пика своего могущества. В этих условиях не было никакой потребности в конструировании права как системы деятельности: страна обходилась архаичными несистематизированными правовыми актами, в основном в виде императорских указов.

Споткнувшись в самом начале нового века, Россия потеряла императора Павла, однако, поднявшись, занялась внутрироссийскими реформами, а затем, выиграв Отечественную войну, и устройством Европы. Путь этот весьма насыщен разными событиями, иногда драматического свойства. В предлагаемой книге мы рассмотрим это время и явления в основном с позиций государственных и правовых: как работал государственный механизм, как принимались и действовали законодательные акты, как осуществлялись Великие реформы, в первую очередь

крестьянская и судебная. Полагаем, что это время можно назвать золотым веком государства и права России.

Античные философы помещали золотой век в доисторическое прошлое, а деятели Просвещения в неопределенное будущее, изобретая разнообразные утопии. Так или иначе, обе концепции золотого века носили ярко выраженный антиправовой характер, изображая людей того времени то в виде полуживотных (в прошлом), то полуангелов (в будущем), которым правовое регулирование вовсе ни к чему.

Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права

Москва : «Эксмо», 2023. - 352 с.

ISBN: 978-5-04-174361-1

Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права - Содержание

Введение

Пролог

Глава 1. Эпоха Александра I (1801–1825)

§ 1. Цесаревич Александр Павлович

§ 2. Милости молодого царя. В поисках цели правления

§ 3. Негласный комитет

§ 4. Комиссия для составления законов

§ 5. Провал реформы системы управления. Падение Сперанского

§ 6. Александр и Наполеон

§ 7. Империя Александра после Отечественной войны и заграничных походов

§ 8. От секретных комитетов к тайным обществам

§ 9. Смерть Александра Павловича

§ 10. Заключение к главе 1

Глава 2. Эпоха Николая I (1825–1855)

§ 1. Великий князь Николай Павлович

§ 2. Замешательство при восшествии на престол

§ 3. Суд над декабристами

§ 4. Крестьянский вопрос

§ 5. Свод законов Российской империи

§ 6. Ручное управление государством

§ 7. Первый опыт государственной идеологии

§ 8. Николаевская бюрократия

§ 9. Брожение умов в николаевской империи

§ 10. Жандарм Европы. Крымская трагедия

§ 11. Смерть Николая Павловича

§ 12. Модест Андреевич Корф

§ 13. Константин Алексеевич Неволин

§ 14. Дмитрий Иванович Мейер

§ 15. Павел Дмитриевич Киселёв

§ 16. Заключение к главе 2

Глава 3. Эпоха Александра II Освободителя (1855–1881)

§ 1. Цесаревич Александр Николаевич

§ 2. Восшествие на престол Александра II

§ 3. Настроения в обществе накануне реформ

§ 4. Крестьянская реформа К истории вопроса Начало Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года

§ 5. Земская и городская реформы

§ 6. Судебная реформа Предпосылки и подготовка реформы Водворение нового суда 20 ноября 1864 г. Основные начала и структура судебной власти Адвокатура Нотариат

§ 7. Пореформенная обстановка в России

§ 8. Подготовка второго этапа реформ. Убийство императора

§ 9. Сергей Иванович Зарудный

§ 10. Дмитрий Николаевич Набоков

§ 11. Заключение к главе 3

Эпилог