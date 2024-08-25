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Крашенинников - Время великих реформ

Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права
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Category ESXATOS BOOKS, History
Пройдя путь от племени к империи, Россия вошла в XIX в. с гордо поднятой головой, оставив позади дворцовые перевороты, вспоминая добрым словом великих Петра и Екатерину. Режим самодержавия находился в самом расцвете, а дворянство достигло пика своего могущества. В этих условиях не было никакой потребности в конструировании права как системы деятельности: страна обходилась архаичными несистематизированными правовыми актами, в основном в виде императорских указов.
Споткнувшись в самом начале нового века, Россия потеряла императора Павла, однако, поднявшись, занялась внутрироссийскими реформами, а затем, выиграв Отечественную войну, и устройством Европы. Путь этот весьма насыщен разными событиями, иногда драматического свойства. В предлагаемой книге мы рассмотрим это время и явления в основном с позиций государственных и правовых: как работал государственный механизм, как принимались и действовали законодательные акты, как осуществлялись Великие реформы, в первую очередь
крестьянская и судебная. Полагаем, что это время можно назвать золотым веком государства и права России.
Античные философы помещали золотой век в доисторическое прошлое, а деятели Просвещения в неопределенное будущее, изобретая разнообразные утопии. Так или иначе, обе концепции золотого века носили ярко выраженный антиправовой характер, изображая людей того времени то в виде полуживотных (в прошлом), то полуангелов (в будущем), которым правовое регулирование вовсе ни к чему.

Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права

Москва : «Эксмо», 2023. - 352 с.
ISBN: 978-5-04-174361-1

Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права - Содержание

Введение
Пролог
Глава 1. Эпоха Александра I (1801–1825)
  • § 1. Цесаревич Александр Павлович
  • § 2. Милости молодого царя. В поисках цели правления
  • § 3. Негласный комитет
  • § 4. Комиссия для составления законов
  • § 5. Провал реформы системы управления. Падение Сперанского
  • § 6. Александр и Наполеон
  • § 7. Империя Александра после Отечественной войны и заграничных походов
  • § 8. От секретных комитетов к тайным обществам
  • § 9. Смерть Александра Павловича
  • § 10. Заключение к главе 1
Глава 2. Эпоха Николая I (1825–1855)
  • § 1. Великий князь Николай Павлович
  • § 2. Замешательство при восшествии на престол
  • § 3. Суд над декабристами
  • § 4. Крестьянский вопрос
  • § 5. Свод законов Российской империи
  • § 6. Ручное управление государством
  • § 7. Первый опыт государственной идеологии
  • § 8. Николаевская бюрократия
  • § 9. Брожение умов в николаевской империи
  • § 10. Жандарм Европы. Крымская трагедия
  • § 11. Смерть Николая Павловича
  • § 12. Модест Андреевич Корф
  • § 13. Константин Алексеевич Неволин
  • § 14. Дмитрий Иванович Мейер
  • § 15. Павел Дмитриевич Киселёв
  • § 16. Заключение к главе 2
Глава 3. Эпоха Александра II Освободителя (1855–1881)
  • § 1. Цесаревич Александр Николаевич
  • § 2. Восшествие на престол Александра II
  • § 3. Настроения в обществе накануне реформ
  • § 4. Крестьянская реформа
    • К истории вопроса
    • Начало
    • Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года
  • § 5. Земская и городская реформы
  • § 6. Судебная реформа
    • Предпосылки и подготовка реформы
    • Водворение нового суда 20 ноября 1864 г.
    • Основные начала и структура судебной власти
    • Адвокатура
    • Нотариат
  • § 7. Пореформенная обстановка в России
  • § 8. Подготовка второго этапа реформ. Убийство императора
  • § 9. Сергей Иванович Зарудный
  • § 10. Дмитрий Николаевич Набоков
  • § 11. Заключение к главе 3
Эпилог
Views 168
Rating 4.8 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
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4.8/5 (3)

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