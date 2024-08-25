Крашенинников - Время великих реформ
Пройдя путь от племени к империи, Россия вошла в XIX в. с гордо поднятой головой, оставив позади дворцовые перевороты, вспоминая добрым словом великих Петра и Екатерину. Режим самодержавия находился в самом расцвете, а дворянство достигло пика своего могущества. В этих условиях не было никакой потребности в конструировании права как системы деятельности: страна обходилась архаичными несистематизированными правовыми актами, в основном в виде императорских указов.
Споткнувшись в самом начале нового века, Россия потеряла императора Павла, однако, поднявшись, занялась внутрироссийскими реформами, а затем, выиграв Отечественную войну, и устройством Европы. Путь этот весьма насыщен разными событиями, иногда драматического свойства. В предлагаемой книге мы рассмотрим это время и явления в основном с позиций государственных и правовых: как работал государственный механизм, как принимались и действовали законодательные акты, как осуществлялись Великие реформы, в первую очередь
крестьянская и судебная. Полагаем, что это время можно назвать золотым веком государства и права России.
Античные философы помещали золотой век в доисторическое прошлое, а деятели Просвещения в неопределенное будущее, изобретая разнообразные утопии. Так или иначе, обе концепции золотого века носили ярко выраженный антиправовой характер, изображая людей того времени то в виде полуживотных (в прошлом), то полуангелов (в будущем), которым правовое регулирование вовсе ни к чему.
Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права
Москва : «Эксмо», 2023. - 352 с.
ISBN: 978-5-04-174361-1
Павел Крашенинников - Время великих реформ - Золотой век российского государства и права - Содержание
Введение
Пролог
Глава 1. Эпоха Александра I (1801–1825)
- § 1. Цесаревич Александр Павлович
- § 2. Милости молодого царя. В поисках цели правления
- § 3. Негласный комитет
- § 4. Комиссия для составления законов
- § 5. Провал реформы системы управления. Падение Сперанского
- § 6. Александр и Наполеон
- § 7. Империя Александра после Отечественной войны и заграничных походов
- § 8. От секретных комитетов к тайным обществам
- § 9. Смерть Александра Павловича
- § 10. Заключение к главе 1
Глава 2. Эпоха Николая I (1825–1855)
- § 1. Великий князь Николай Павлович
- § 2. Замешательство при восшествии на престол
- § 3. Суд над декабристами
- § 4. Крестьянский вопрос
- § 5. Свод законов Российской империи
- § 6. Ручное управление государством
- § 7. Первый опыт государственной идеологии
- § 8. Николаевская бюрократия
- § 9. Брожение умов в николаевской империи
- § 10. Жандарм Европы. Крымская трагедия
- § 11. Смерть Николая Павловича
- § 12. Модест Андреевич Корф
- § 13. Константин Алексеевич Неволин
- § 14. Дмитрий Иванович Мейер
- § 15. Павел Дмитриевич Киселёв
- § 16. Заключение к главе 2
Глава 3. Эпоха Александра II Освободителя (1855–1881)
- § 1. Цесаревич Александр Николаевич
- § 2. Восшествие на престол Александра II
- § 3. Настроения в обществе накануне реформ
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§ 4. Крестьянская реформа
- К истории вопроса
- Начало
- Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года
- § 5. Земская и городская реформы
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§ 6. Судебная реформа
- Предпосылки и подготовка реформы
- Водворение нового суда 20 ноября 1864 г.
- Основные начала и структура судебной власти
- Адвокатура
- Нотариат
- § 7. Пореформенная обстановка в России
- § 8. Подготовка второго этапа реформ. Убийство императора
- § 9. Сергей Иванович Зарудный
- § 10. Дмитрий Николаевич Набоков
- § 11. Заключение к главе 3
Эпилог
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