Нобл - Пути православного богословия на Запад в XX веке
Русский перевод нашей книги появился в результате интересного процесса. С момента публикации оригинальной версии книги на чешском языке мы желали сделать ее доступной как можно более широкому кругу читателей, прежде всего в англоязычной и русскоязычной среде. Русская аудитория для нас особенно важна, поскольку существенная часть исторического повествования, содержащегося в данной книге, связана с Русской православной церковью - как в России, так и за ее пределами. Кроме того, уникальная творческая и духовная среда, сформировавшаяся в российском обществе до драматического поворота в его истории в 1917 году, послужила источником многих изложенных нами богословских идей, получивших развитие в эмигрантской среде.
Благодаря проекту «Символическое представление целостности в западном православии» под руководством Иваны Нобл и поддержке Чешского научного фонда (GACR Р401/11/1688), стала возможна подготовка переводов на английский и русский языки. Нам приятно сознавать, что описанное нами путешествие с Востока на Запад завершается у признанных источников православия на Западе.
Авторы
Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Пути православного богословия на Запад в XX веке
Пер. с чеш. (Серия «Современное богословие»).
М.: Издательство ББИ, 2016. - xiv + 438 с.
ISBN 978-5-89647-339-8
Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Пути православного богословия на Запад в XX веке - Содержание
Глава 1. Богословское, культурное и политическое развитие православных стран до падения византийской империи
- Византийские корни православия
- Миссия Кирилла и Мефодия
- Крещение Руси
- Борьба за власть внутри восточного христианства и Великая схизма
- Русь в период Монгольского ханства
- Эллинизм как противоположность исихазма: поиски византийской идентичности
- Исихазм у славян
- Падение Константинополя и османское господство
- Православие в Греции и на Балканах после падения Османской империи.
Глава 2. Русское православие, вступающее в современную эпоху
- Московская Русь как «Третий Рим»
- Автокефалия Русской церкви и ее поворот к Западу
- Староверы
- Реформы, упадок и новые перспективы
- Новое открытие исихазма
- Славянофилы
- Переход от схоластики к неопатристике
- Религиозные основания социальной реформы
- Софиология
Глава 3. Православная миссия в Америке и Западной Европедо 1920 года
Глава 4. Борьба Русской православной церкви с революцией и новым режимом
Глава 5. Пути от диаспоры к местным церквам
- Вынужденная эмиграция и «Философский пароход»
- Берлин — «Россия вне России»
- Помощь от православных славян: Белград и София
- «Русская акция помощи» в Чехословакии во время президента Т. Г. Масарика
- YMCA и Русское студенческое христианское движение
- Русский Париж
- Богословские институты св. Сергия и св. Дионисия
- Русское православие в Америке после Первой мировой войны
- Влияние ситуации в России на юрисдикционные изменения в Америке
- Разорванные корни единой миссии
- Греческая православная архиепископия Северной Америки
- Богословские семинарии: Святого Владимира и Святого Креста
- Многонациональное православие во Франции
- Борьба за единство православия в Великобритании
- Трансформации православных диаспор в Германии
- Плюрализм против единства в церковной организации, единство против плюрализма в богословии?
Глава 6. Опыт и богословие русских эмигрантов
Глава 7. «Отдать себя до конца»: свидетельства мучеников
- Остров семьи Флоренского
- Конкретные формы духовной и интеллектуальной жизни
- Поиски полноты истины в антиномичности
- «ГУЛАГ, сердце России»
- Начало жизненного пути матери Марии (Скобцовой) в России
- Путь к новому типу монашества в эмиграции
- Война и призвание встать на сторону жертв
- Источники открытости и свободы в богословии Александра Меня
- Служба священника Александра Меня до Перестройки
- Свобода в единстве, единство во множестве
- Корни, врастающие в иные миры
Заключение
Предметный указатель
Именной указатель
Нобл Ивана - Пути православного богословия на Запад в XX веке - Введение
Какими путями православное богословие в XX веке приходило на Запад? Как оно было связано с церковью на родине, испытывавшей потрясения, в горниле которых исчезали старые формы жизни и изредка появлялись новые? Какие сокровища традиции принадлежали к необходимому духовному багажу людей, груз прошлого которых был столь тяжким, что понадобилось заново учиться смотреть вперед с надеждой? Этими вопросами и будем заниматься мы, авторы этой книги, ведя читателя от наследия Византии через миссию к славянским народам, через Золотую орду и Османскую империю к современности. Мы проследим за тем, как православная духовная, церковная, культурная и интеллектуальная жизнь приходила на современный Запад благодаря первым современным миссиям, но главным образом - благодаря вынужденной эмиграции сотен тысяч верующих, которые в новом окружении стремились сохранить и передать принесенные с собой наследие веры и надежды и открыться новым возможностям, которые они посредством этой веры и надеждам чувствовали.
На обложке книги читатель найдет изображение храма св. Серафима Саровского и Покрова Божьей Матери на улице Лекурб, 91 в пятнадцатом округе Парижа. Это место вдохновляло нас уже с того момента, когда мы впервые его посетили. С улицы вы входите в арку, где обычно стоит мусорный бак. Далее же открывается иной мир. Вы увидите деревянную церквушку с маленькими голубыми куполами, напоминающими рождественские украшения. Внутри храма - два дерева: мертвое и живое, оба встроены в сооружение. Церковь была поставлена вокруг них, вероятно, когда оба дерева еще были живы. В богослужении чередуются французский и церковнославянский языки. Среди прихожан есть молодые французские семьи, студенты из многих стран, славянские поселенцы и арабские христиане. Отец Николай Чернокрак, декан института св. Сергия, регулярно служащий в этом храме и позвавший нас сюда, представил нас прихожанам, которые с детских лет хранили воспоминания о том, как их семьи бежали из России через Чехословакию, где им очень помог президент Масарик. Неподалеку от храма, на улице Лурмель, 77, жила мать Мария (Скобцова), которая вместе с отцом Дмитрием Клепининым перед войной и в военные годы заботилась о здешних бедных. Здесь, в храме, находятся написанные ею иконы и собственноручно вышитое литургическое облачение, а также любезные прихожане, которые вам все покажут и расскажут о том, что помнят.
Мы хотели сфотографировать храм и поместить фотографию на обложку книги, но, несмотря на помощь друзей, профессиональных фотографов, мы постепенно утвердились в мысли, что наш опыт, связанный с мертвым и живым деревом внутри храма, противится подобной идее. В итоге, вместо фотографии на обложке вы видите работу пастелью, сделанную Иваной Нобл, которая по-своему, пусть и не с фотографической точностью, засвидетельствовала не только увиденное, но и прочувствованное.
Символ пути мы позаимствовали у авторов, которыми будем заниматься. Прежде всего, у Николая Бердяева, начавшего в 1926 г. в Париже выпускать журнал «Путь», где он предоставлял место всем течениям русского православия в эмиграции для свободного и публичного обмена взглядами, для обсуждения церковных проблем, а также духовных, богословских и философских идей различных направлений. Символ пути также появляется в двухтомном сочинении Георгия Флоровского, который в 1937-1938 гг. выступил в Париже с принципиальной критикой русского богословского мышления, издав «Пути русского богословия»2. В этой книге Флоровский решает вопрос о том, почему в стремлении перенести православную традицию к истокам современной западной философии пути становятся тупиками. И то и другое понимание пути - критическое у Флоровского, свободное и открытое у Бердяева - мы с благодарностью заимствуем для названия нашей работы: «Пути православного богословия на Запад в XX веке».
2016-01-12
Большое спасибо!