Русский перевод нашей книги появился в результате ин­тересного процесса. С момента публикации оригинальной версии книги на чешском языке мы желали сделать ее до­ступной как можно более широкому кругу читателей, прежде всего в англоязычной и русскоязычной среде. Русская аудито­рия для нас особенно важна, поскольку существенная часть исторического повествования, содержащегося в данной кни­ге, связана с Русской православной церковью - как в России, так и за ее пределами. Кроме того, уникальная творческая и духовная среда, сформировавшаяся в российском обществе до драматического поворота в его истории в 1917 году, послу­жила источником многих изложенных нами богословских идей, получивших развитие в эмигрантской среде.

Благодаря проекту «Символическое представление це­лостности в западном православии» под руководством Ива­ны Нобл и поддержке Чешского научного фонда (GACR Р401/11/1688), стала возможна подготовка переводов на английский и русский языки. Нам приятно сознавать, что описанное нами путешествие с Востока на Запад завершает­ся у признанных источников православия на Западе.

Авторы

Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Пути православного богословия на Запад в XX веке

Пер. с чеш. (Серия «Современное богословие»).

М.: Издательство ББИ, 2016. - xiv + 438 с.

ISBN 978-5-89647-339-8

Нобл Ивана, Бауерова Катержина, Нобл Тим, Парушев Паруш - Пути православного богословия на Запад в XX веке - Содержание

Глава 1. Богословское, культурное и политическое развитие православных стран до падения византийской империи

Византийские корни православия

Миссия Кирилла и Мефодия

Крещение Руси

Борьба за власть внутри восточного христианства и Великая схизма

Русь в период Монгольского ханства

Эллинизм как противоположность исихазма: поиски византийской идентичности

Исихазм у славян

Падение Константинополя и османское господство

Православие в Греции и на Балканах после падения Османской империи.

Глава 2. Русское православие, вступающее в современную эпоху

Московская Русь как «Третий Рим»

Автокефалия Русской церкви и ее поворот к Западу

Староверы

Реформы, упадок и новые перспективы

Новое открытие исихазма

Славянофилы

Переход от схоластики к неопатристике

Религиозные основания социальной реформы

Софиология

Глава 3. Православная миссия в Америке и Западной Европедо 1920 года

Глава 4. Борьба Русской православной церкви с революцией и новым режимом

Глава 5. Пути от диаспоры к местным церквам

Вынужденная эмиграция и «Философский пароход»

Берлин — «Россия вне России»

Помощь от православных славян: Белград и София

«Русская акция помощи» в Чехословакии во время президента Т. Г. Масарика

YMCA и Русское студенческое христианское движение

Русский Париж

Богословские институты св. Сергия и св. Дионисия

Русское православие в Америке после Первой мировой войны

Влияние ситуации в России на юрисдикционные изменения в Америке

Разорванные корни единой миссии

Греческая православная архиепископия Северной Америки

Богословские семинарии: Святого Владимира и Святого Креста

Многонациональное православие во Франции

Борьба за единство православия в Великобритании

Трансформации православных диаспор в Германии

Плюрализм против единства в церковной организации, единство против плюрализма в богословии?

Глава 6. Опыт и богословие русских эмигрантов

Глава 7. «Отдать себя до конца»: свидетельства мучеников

Остров семьи Флоренского

Конкретные формы духовной и интеллектуальной жизни

Поиски полноты истины в антиномичности

«ГУЛАГ, сердце России»

Начало жизненного пути матери Марии (Скобцовой) в России

Путь к новому типу монашества в эмиграции

Война и призвание встать на сторону жертв

Источники открытости и свободы в богословии Александра Меня

Служба священника Александра Меня до Перестройки

Свобода в единстве, единство во множестве

Корни, врастающие в иные миры

Заключение

Предметный указатель

Именной указатель

Нобл Ивана - Пути православного богословия на Запад в XX веке - Введение

Какими путями православное богословие в XX веке прихо­дило на Запад? Как оно было связано с церковью на родине, ис­пытывавшей потрясения, в горниле которых исчезали старые формы жизни и изредка появлялись новые? Какие сокровища традиции принадлежали к необходимому духовному багажу людей, груз прошлого которых был столь тяжким, что пона­добилось заново учиться смотреть вперед с надеждой? Этими вопросами и будем заниматься мы, авторы этой книги, ведя читателя от наследия Византии через миссию к славянским народам, через Золотую орду и Османскую империю к совре­менности. Мы проследим за тем, как православная духовная, церковная, культурная и интеллектуальная жизнь приходила на современный Запад благодаря первым современным мис­сиям, но главным образом - благодаря вынужденной эмигра­ции сотен тысяч верующих, которые в новом окружении стре­мились сохранить и передать принесенные с собой наследие веры и надежды и открыться новым возможностям, которые они посредством этой веры и надеждам чувствовали.

На обложке книги читатель найдет изображение хра­ма св. Серафима Саровского и Покрова Божьей Матери на улице Лекурб, 91 в пятнадцатом округе Парижа. Это место вдохновляло нас уже с того момента, когда мы впервые его посетили. С улицы вы входите в арку, где обычно стоит му­сорный бак. Далее же открывается иной мир. Вы увидите деревянную церквушку с маленькими голубыми куполами, напоминающими рождественские украшения. Внутри хра­ма - два дерева: мертвое и живое, оба встроены в сооруже­ние. Церковь была поставлена вокруг них, вероятно, когда оба дерева еще были живы. В богослужении чередуются французский и церковнославянский языки. Среди прихожан есть молодые французские семьи, студенты из многих стран, славянские поселенцы и арабские христиане. Отец Николай Чернокрак, декан института св. Сергия, регулярно служащий в этом храме и позвавший нас сюда, представил нас прихо­жанам, которые с детских лет хранили воспоминания о том, как их семьи бежали из России через Чехословакию, где им очень помог президент Масарик. Неподалеку от храма, на улице Лурмель, 77, жила мать Мария (Скобцова), которая вместе с отцом Дмитрием Клепининым перед войной и в во­енные годы заботилась о здешних бедных. Здесь, в храме, на­ходятся написанные ею иконы и собственноручно вышитое литургическое облачение, а также любезные прихожане, ко­торые вам все покажут и расскажут о том, что помнят.

Мы хотели сфотографировать храм и поместить фото­графию на обложку книги, но, несмотря на помощь друзей, профессиональных фотографов, мы постепенно утверди­лись в мысли, что наш опыт, связанный с мертвым и живым деревом внутри храма, противится подобной идее. В итоге, вместо фотографии на обложке вы видите работу пастелью, сделанную Иваной Нобл, которая по-своему, пусть и не с фо­тографической точностью, засвидетельствовала не только увиденное, но и прочувствованное.

Символ пути мы позаимствовали у авторов, которыми будем заниматься. Прежде всего, у Николая Бердяева, на­чавшего в 1926 г. в Париже выпускать журнал «Путь», где он предоставлял место всем течениям русского православия в эмиграции для свободного и публичного обмена взглядами, для обсуждения церковных проблем, а также духовных, бо­гословских и философских идей различных направлений. Символ пути также появляется в двухтомном сочинении Ге­оргия Флоровского, который в 1937-1938 гг. выступил в Па­риже с принципиальной критикой русского богословского мышления, издав «Пути русского богословия»2. В этой книге Флоровский решает вопрос о том, почему в стремлении пе­ренести православную традицию к истокам современной за­падной философии пути становятся тупиками. И то и другое понимание пути - критическое у Флоровского, свободное и открытое у Бердяева - мы с благодарностью заимствуем для названия нашей работы: «Пути православного богословия на Запад в XX веке».

2016-01-12