Нравственные и духовные аспекты лидерства

Лидерство: теория и практика

Каждый из нас в жизни встречался с различными композициями, например скульптурными группами, набором геометрических фигур и т.п. При этом, если все наблюдатели рассматривали ту или иную композицию с одного ракурса, то, как правило, их суждения принципиально не расходились, обсуждению подвергались лишь детали. Но стоило им сменить свои позиции наблюдения (у каждого – своя), как тут же возникали споры – что же собой представляет та же самая композиция. Такая перемена во взглядах и оценках объясняется не самой композицией: все фигуры в ней остались на прежних местах и в прежнем соотношении. Изменилась позиция наблюдателей, хотя сама композиция осталась неизменной.

То же самое мы наблюдаем и в отношении феномена, которому посвящена наша коллективная монография, – феномена лидерства. Исследования наших авторов посвящены одному объекту (одной «структурной композиции») – лидерству. В то же время ракурс, с которого они исследуют объект, отражает их индивидуальные пристрастия. Другими словами, ракурсы авторов – разные. Таким образом, объект исследования – лидерство – рассматривается с разных точек зрения, что позволяет сделать представление об этом объекте более полным. Как заметил Б. Пастернак, «по-разному бывает образ точен…». Потому кажущаяся на первый взгляд разнонаправленность материалов монографии – именно кажущаяся: авторы представляют свои точки зрения на одно и то же явление (объект) – лидерство. Но потому и богаче становятся наши представления о лидерстве, интерес к которому не угасает на протяжении всей истории человечества.

В монографии лидерство рассматривается и как явление, и как понятие, и хотя этому формально посвящена лишь одна статья, проблеме дефиниции (определения) лидерства уделяют внимание в большей или меньшей мере все авторы. По мнению редакторов, это указывает на то, что само понятие лидерства еще не определено до конца. Роджер Гилл (в статье «Текстовые повествования в лидерологии: проблема интерпретации как функция определения и значения лидерства») категорично утверждает, что отсутствие единого понятийного языка в лидерологии является фундаментальной проблемой. В связи с этим ученый предлагает при определении лидерства исходить из этимологии слова «лидер». Таким образом, лидерство возможно определить так: «…указать путь и помочь другим (или побудить их) следовать по нему». В рамках такого подхода исследователь выделяет шесть ключевых тем и видов деятельности в лидерстве: (1) видение, (2) цель (или миссия), (3) система ценностей, мировоззрение, (4) стратегия достижения цели, которая связана с использованием ресурсов, (5) укрепление людей для того, чтобы они могли сделать то, что необходимо сделать, (6) вовлеченность. Таким образом, утверждает Р. Гилл, «хорошее» лидерство определяется намерениями (целью, миссией, видением, чаяниями) и действиями (для достижения намеченного), которым дают оценку на основании личных и общих ценностей все те, кто затронут этим процессом, насколько они (т.е. намерения и действия) удовлетворяют этическим или моральным стандартам».

Юлия Красникова, Александр Негров, Владимир Сарапулов - Нравственные и духовные аспекты лидерства

Серия «Лидерство: теория и практика». Выпуск 1

СПб., Санкт-Петербургский христианский университет, 2014. – 416 с.

ISBN 978-5-906256-09-6

Юлия Красникова, Александр Негров, Владимир Сарапулов - Нравственные и духовные аспекты лидерства

Наши авторы

О коллективной монографии

Предисловие научных редакторов



Раздел 1. Лидерство, как явление и понятие

Текстовые повествования в лидерологии: проблема интерпретации как функция и значение лидерства

Раздел 2. Проблемы духовности и мировоззрении в контексте лидерства

Духовность и организационное лидерство

Лидерство на стыке поколений и христианское мировоззрение

О нравственном лидерстве

Основные идеи теории духовного лидерства Луиса Фрая

Раздел 3. Особенности лидерства в России: история и современность

Противоречивость явления лидерства в России: Николай 1 как государственный деятель и помещик (Российская империя, вторая четверть 19 века)

Лидерство и социальная концепция русского протестантизма в контексте истории

Некоторые представления евангельских христиан о лидерском стиле: результаты социологического изучения

К вопросу об особенностях лидерства в России

Раздел 4. Педагогика лидерства

К вопросу о становлении лидерских качеств на разных этапах развития человека (на примере раннего возраста)

Юлия Красникова, Александр Негров, Владимир Сарапулов - Нравственные и духовные аспекты лидерства - Предисловие научных редакторов

А.И. Негров и В.А. Сарапулов, авторы статьи «Лидерство на стыке поколений и христианское мировоззрение», считают проблему христианского мировоззрения весьма актуальной не только потому, что необходимо обеспечить понятийное единство в вопросах лидерства, но и в контексте отношений между разными поколениями христиан, в том числе в жизни церкви. Например, при каких условиях реально существующие противоречия в отношениях представителей разных поколений могут стать движущей силой развития тех организаций, в которых они осуществляют свою деятельность и служение? Какую позитивную роль в этом могут сыграть лидеры, объединенные интересами одной организации (в том числе и церкви), но представляющие разные поколения? Какие аспекты мировоззрения лидера и его последователей являются наиболее значимыми для успеха в их сотрудничестве? Авторы статьи утверждают, что рассмотрение такого рода вопросов значимо как в теоретическом, так и в практическом аспектах. В частности, благодаря активно становящемуся понятийному единству специалистов в области лидерства могут появиться благоприятные возможности для уточнения исследовательских парадигм и для поиска тех познавательных ресурсов, которые позволят вскрыть глубинные и сложные аспекты лидерства, в частности среди евангельских христиан. А исследование лидерства в связи с особенностями отношений между поколениями вообще и в жизни евангельских христианских церквей в частности может помочь в разработке конкретных рекомендаций для создания условий эффективного взаимодействия представителей разных поколений в достижении достойных целей. В этих условиях, как считают авторы статьи, значительно возрастает роль мировоззренческой ориентации лидеров и их духовное ориентирование, задающее вектор движения к Богу.

В рамках общей проблематики духовности и лидерства представлено исследование нравственного лидерства, проведенное А.К. Дианиным-Хавардом (статья «О нравственном лидерстве»). По его мнению, ведущим в нравственном лидерстве является качество характера, которое рассматривается во взаимосвязи с такими добродетелями, как великодушие, смирение, благоразумие, мужество, самообладание и справедливость. Именно эти добродетели и стали предметом исследования нравственного лидерства. Автор убежден, что «говорить о лидерстве – значит говорить о добродетели, потому что, во-первых, добродетель порождает доверие, без которого лидерство просто невозможно, а во-вторых, добродетель – динамичная сила, увеличивающая способность лидера к действию».

Как считает исследователь, нравственное лидерство основано на «верных представлениях о человеке» и выступает как искусство взращивать человека, способствовать его росту и достижению величия. Фундаментальными основами нравственного лидерства являются добродетели благоразумия, справедливости, мужества и самообладания, а также такие характеристики нравственного идеала, как великодушие и братское смирение, обладание величием (т.е. наличие в ком-либо качеств, достойных наивысшего уважения) и служение окружающим. При этом, как утверждает автор, если братское смирение (служение) – суть и вершина лидерства, а благоразумие, мужество, самообладание и справедливость – его фундамент, то базовое смирение выступает как основа основ лидерства. По его мнению, «поскольку добродетель – это привычка, приобретаемая через навык, мы можем утверждать: лидерами не рождаются – ими становятся». Особый акцент в добродетелях, на которых зиждется нравственное лидерство, А.К. Дианин-Хавард делает на так называемых «сверхприродных добродетелях» – вере, надежде, любви, без рассмотрения которых, по его мнению, «ни одна работа о лидерстве не может быть полной».