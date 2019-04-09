Красникова - Опоздания и невыполненные обещания
«Ненадежные, легкомысленные, безответственные, подлые, эгоисты» — какими только эпитетами не награждают тех, кто опаздывает и не выполняет свои обещания. На них обижаются, их осуждают, обвиняют в злонамеренности, с ними рвут отношения, не хотят иметь дела. У «жертв» есть веские объективные основания для злости, ведь их доверие обманули, их подвели, они потерпели ущерб.
Но ослепленным праведным гневом пострадавшим иногда даже в голову не приходит, как мучаются их «обидчики» — «ненадежные и безответственные», как сложно им жить с этой своей особенностью вечно опаздывать и не выполнять обещания. Ведь даже если такой человек научился не признаваться себе в чувстве вины и стыда, которые неизбежно возникают у любого, кто подводит других, внутреннее напряжение, вызванное подобными ситуациями, не дает ему жить спокойно.
Впрочем, тех, кто не признает необязательность своей проблемой, все-таки меньшинство.
Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания
3-е изд.
М.: Никея, 2017. 136 с.
Становление личности
ISBN 978-5-91761-711-4
Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания - Содержание
От автора
Предисловие
Опоздания
- Что значит «вовремя»?
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Почему люди опаздывают?
- Психофизиологические причины
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Психологические причины
- Инфантилизм, или Проблема «хороших» мальчиков и девочек
- Перфекционизм
- Психологические травмы
- Не могу сказать «нет»
- Недостаточное ощущение ценности своей жизни
- Окамененное нечувствие
- Адреналиновая зависимость
- Эмоциональное выгорание
- Просто игра
- Сломанный хронометр
- По личным обстоятельствам
- Отсутствие мотивации
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Опоздания «по чужой» вине
- Кто виноват в наших опозданиях?
- Выгодно ли быть жертвой?
- Выбираю опоздание
- Опаздывающим
- Если вы понимаете, что опаздываете
- Как минимизировать свои опоздания?
- Опоздания и Трудовой кодекс
-
Тем, кто ждет
- Томительное время
- Трудный вопрос и границы
- Спасение ожидающих — дело рук самих ожидающих
- Планирование встреч
- Невыносимая пунктуальность
- Я сделаю это завтра!
Невыполненные обещания
-
Почему «не получилось»?
- Уважительные причины
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Неуважительные причины и ответственность
- И снова инфантильность
- Прокрастинация
- Неинтересно!
- Не рассчитали ресурсы
- Безотказность
- Синдром самозванца
- Довести до совершенства?
- Если вам трудно взяться за дело
-
Невыполненные обещания и дети
- Самое хрупкое
- Письма Деду Морозу
- Угрозы
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Страдающим от чужих обещаний
- Не такие, как все
- Игра в телепата
- Доверяй, но проверяй
- Не платят зарплату?
- Обещания самому себе
Заключение
Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания - От автора
Это первая моя книга. До нее были статьи, интервью и лекции. О книге просили давно — студенты, клиенты, коллеги, начальство намекало. И я думала, что, как «все великие», буду вынашивать идею годами, не спать ночами, собирать материалы... А получилось по-другому — совершенно неожиданно и неромантично. Я просто села и написала. К опозданиям у меня очень личное отношение. В семье моего отца шутят: время опоздания Красниковых зависит от количества опаздывающих. Один Красников опаздывает на 15 минут, двое — на полчаса и т.д. Мой брат приезжает на семейные праздники с женой и двумя сыновьями всегда на час позже — их же четверо! Надо отметить, что эта семейная черта не мешает всем моим родственникам быть ответственными и вполне успешными людьми. И в чувстве юмора им не отказать. А вот мамина семья, в которой я росла после развода родителей, относилась ко времени совершенно иначе — бабушка с дедушкой (тоже ответственные и вполне успешные) всегда стояли на платформе за полчаса до подачи поезда, т.е. за час до его отправления.
С детства наблюдая две эти крайности, я так и не решила, на чьей буду стороне — ведь я одинаково люблю всех своих родных. Иногда я, как папа, опаздываю, бывает, что приезжаю заранее, как бабушка и дедушка, но чаще все-таки прихожу вовремя — беру пример с мамы. Она научилась с годами. Поздно или рано, главное — все-таки успеть туда, где тебя ждут, где тебе рады. Особенно остро это ощущаешь, когда близкие уходят навсегда, и жди не жди, уже не вернутся. Пока мы еще здесь, важно ценить и уважать то время, которое отпущено нам и тем, кого мы любим. Что касается обещаний, здесь я больше опираюсь на свой собственный, а не на семейный опыт. В молодости я думала, что я человек слова. Но в какой-то момент с удивлением и грустью обнаружила, что я просто живой человек, то есть иногда болею, иногда что-то забываю, иногда ленюсь, могу даже в редких случаях (о ужас!) сказать неправду или не сказать правду. А раз все это со мной периодически происходит, то на меня нельзя полностью положиться. Ну, то есть не то чтобы я совсем ненадежный товарищ, слегка положиться все-таки можно, но не сильно, так, чтобы не упасть, если я вдруг вольно или невольно подведу. Это было открытие! За ним последовало еще одно: если я такая... живая, вероятно, и другим тоже не всегда удается держать слово.
С тех пор я учусь сама никого сильно не обнадеживать и ничего не обещать, тем более что есть такие замечательные слова: постараюсь, попробую, может быть, если получится. И на чужие обещания я тоже не очень рассчитываю — всякое может случиться. При этом, конечно, все из того, что от меня зависит, я честно делаю. Уверена, что и другие поступают так же, поэтому во многом им доверяю, но стараюсь не перекладывать на них своей ответственности. Жить становится намного легче и радостнее, когда помнишь, что все мы — просто живые люди. Говорят, что людей надо любить, несмотря ни на что. Я бы сказала так: любить и ценить людей можно, смотря на все (в том числе на их опоздания и невыполненные обещания). Вот об этом моя книга.
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