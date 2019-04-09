«Ненадежные, легкомысленные, безответственные, подлые, эгоисты» — какими только эпитетами не награждают тех, кто опаздывает и не выполняет свои обещания. На них обижаются, их осуждают, обвиняют в злонамеренности, с ними рвут отношения, не хотят иметь дела. У «жертв» есть веские объективные основания для злости, ведь их доверие обманули, их подвели, они потерпели ущерб.

Но ослепленным праведным гневом пострадавшим иногда даже в голову не приходит, как мучаются их «обидчики» — «ненадежные и безответственные», как сложно им жить с этой своей особенностью вечно опаздывать и не выполнять обещания. Ведь даже если такой человек научился не признаваться себе в чувстве вины и стыда, которые неизбежно возникают у любого, кто подводит других, внутреннее напряжение, вызванное подобными ситуациями, не дает ему жить спокойно.

Впрочем, тех, кто не признает необязательность своей проблемой, все-таки меньшинство.

Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания

3-е изд.

М.: Никея, 2017. 136 с.

Становление личности

ISBN 978-5-91761-711-4

Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания - Содержание

От автора

Предисловие

Опоздания

Что значит «вовремя»?

Почему люди опаздывают? Психофизиологические причины Психологические причины Инфантилизм, или Проблема «хороших» мальчиков и девочек Перфекционизм Психологические травмы Не могу сказать «нет» Недостаточное ощущение ценности своей жизни Окамененное нечувствие Адреналиновая зависимость Эмоциональное выгорание Просто игра Сломанный хронометр По личным обстоятельствам Отсутствие мотивации Опоздания «по чужой» вине Кто виноват в наших опозданиях? Выгодно ли быть жертвой? Выбираю опоздание

Опаздывающим

Если вы понимаете, что опаздываете

Как минимизировать свои опоздания?

Опоздания и Трудовой кодекс

Тем, кто ждет Томительное время Трудный вопрос и границы Спасение ожидающих — дело рук самих ожидающих Планирование встреч

Невыносимая пунктуальность

Я сделаю это завтра!

Невыполненные обещания

Почему «не получилось»? Уважительные причины Неуважительные причины и ответственность И снова инфантильность Прокрастинация Неинтересно! Не рассчитали ресурсы Безотказность Синдром самозванца Довести до совершенства?

Если вам трудно взяться за дело

Невыполненные обещания и дети Самое хрупкое Письма Деду Морозу Угрозы

Страдающим от чужих обещаний Не такие, как все Игра в телепата Доверяй, но проверяй Не платят зарплату?

Обещания самому себе

Заключение

Красникова Ольга - Опоздания и невыполненные обещания - От автора

Это первая моя книга. До нее были статьи, интервью и лекции. О книге просили давно — студенты, клиенты, коллеги, начальство намекало. И я думала, что, как «все великие», буду вынашивать идею годами, не спать ночами, собирать материалы... А получилось по-другому — совершенно неожиданно и неромантично. Я просто села и написала. К опозданиям у меня очень личное отношение. В семье моего отца шутят: время опоздания Красниковых зависит от количества опаздывающих. Один Красников опаздывает на 15 минут, двое — на полчаса и т.д. Мой брат приезжает на семейные праздники с женой и двумя сыновьями всегда на час позже — их же четверо! Надо отметить, что эта семейная черта не мешает всем моим родственникам быть ответственными и вполне успешными людьми. И в чувстве юмора им не отказать. А вот мамина семья, в которой я росла после развода родителей, относилась ко времени совершенно иначе — бабушка с дедушкой (тоже ответственные и вполне успешные) всегда стояли на платформе за полчаса до подачи поезда, т.е. за час до его отправления.

С детства наблюдая две эти крайности, я так и не решила, на чьей буду стороне — ведь я одинаково люблю всех своих родных. Иногда я, как папа, опаздываю, бывает, что приезжаю заранее, как бабушка и дедушка, но чаще все-таки прихожу вовремя — беру пример с мамы. Она научилась с годами. Поздно или рано, главное — все-таки успеть туда, где тебя ждут, где тебе рады. Особенно остро это ощущаешь, когда близкие уходят навсегда, и жди не жди, уже не вернутся. Пока мы еще здесь, важно ценить и уважать то время, которое отпущено нам и тем, кого мы любим. Что касается обещаний, здесь я больше опираюсь на свой собственный, а не на семейный опыт. В молодости я думала, что я человек слова. Но в какой-то момент с удивлением и грустью обнаружила, что я просто живой человек, то есть иногда болею, иногда что-то забываю, иногда ленюсь, могу даже в редких случаях (о ужас!) сказать неправду или не сказать правду. А раз все это со мной периодически происходит, то на меня нельзя полностью положиться. Ну, то есть не то чтобы я совсем ненадежный товарищ, слегка положиться все-таки можно, но не сильно, так, чтобы не упасть, если я вдруг вольно или невольно подведу. Это было открытие! За ним последовало еще одно: если я такая... живая, вероятно, и другим тоже не всегда удается держать слово.

С тех пор я учусь сама никого сильно не обнадеживать и ничего не обещать, тем более что есть такие замечательные слова: постараюсь, попробую, может быть, если получится. И на чужие обещания я тоже не очень рассчитываю — всякое может случиться. При этом, конечно, все из того, что от меня зависит, я честно делаю. Уверена, что и другие поступают так же, поэтому во многом им доверяю, но стараюсь не перекладывать на них своей ответственности. Жить становится намного легче и радостнее, когда помнишь, что все мы — просто живые люди. Говорят, что людей надо любить, несмотря ни на что. Я бы сказала так: любить и ценить людей можно, смотря на все (в том числе на их опоздания и невыполненные обещания). Вот об этом моя книга.