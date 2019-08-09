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Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи

Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Краткий Катехизис, составленный Собранием (Ассамблеей) священнослужителей в Вестминстере, при содействии представителей Шотландской Церкви, был принят Генеральной Ассамблеей вышеупомянутой церкви в 1648 году и утвержден Государственным парламентом в следующем году, что выше любой нашей рекомендации. Он получил похвалу уже во всех Христовых церквях, за границей и дома, в которых заслуженно восхищались им, как своего рода шедевром, как из-за полноты его содержания, так и из-за краткого и понятного способа изложения.
И хотя это только человеческое произведение, однако, так как оно является образцом «здравого учения», соответствующим Слову Божьему и основанный на нем, его следует держаться и подвизаться за него всем возлюбившим истину, в противовес всяким заблуждениям, противостоящим истине, ожившим и неистовствующим в наше время. И, кроме того, следует учитывать, что Божественная вера, вызываемая словами Духа Святого, Который поддерживает ее, служит очевидным доказательством вышеизложенного.

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях

изложенный Джеймсом Фишером и другими служителями Евангелия
2004, DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY.
765 стр.

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Содержание

Предисловие к Первому изданию
Предисловие к Третьему изданию
ЧАСТЬ I
  • Вопрос 1. Главное предназначение человека
  • Вопрос 2. Священные Писания
  • Вопрос 3. Чему учат Священные Писания
  • Вопрос 4. Кто есть Бог
    • Природа и совершенства Бога
    • Бесконечность Бога
    • Вечность Бога
    • Неизменность Бога
    • Божье бытие
    • Божья мудрость
    • Могущество Бога
    • Святость Бога
    • Справедливость Бога
    • Божья благость
    • Божья истинность
  • Вопрос 5. Единственность Бога
  • Вопрос 6. Святая Тройца
  • Вопрос 7. Божественные установления
  • Вопрос 8. Осуществление Божьих установлений
  • Вопрос 9. Сотворение мира
  • Вопрос 10. Сотворение человека
  • Вопрос 11. Провидение
  • Вопрос 12. Завет дел
  • Вопрос 13. Грехопадение Адама
  • Вопрос 14. Грех в общем
  • Вопрос 15. Грех наших прародителей
  • Вопрос 16. Наше падение в Адаме
  • Вопрос 17. Состояние человека после его грехопадения
  • Вопрос 18. Греховность природного состояния человека
  • Вопрос 19. Состояние страданий природного человека
  • Вопрос 20. Завет благодати
  • Вопрос 21. Единственный Искупитель
  • Вопрос 22. Воплощение Христа
  • Вопрос 23. Служение Христа в общем
  • Вопрос 24. Христос как Пророк
  • Вопрос 25. Христос как Священник
  • Вопрос 26. Христос как Царь
  • Вопрос 27. Унижение Христа
  • Вопрос 28. Возвышение Христа
  • Вопрос 29. Применение искупления
  • Вопрос 30. Союз со Христом
  • Вопрос 31. Действенное призвание
  • Вопрос 32. Благословение, принадлежащее призванным
  • Вопрос 33. Оправдание
  • Вопрос 34. Усыновление
  • Вопрос 35. Освящение
  • Вопрос 36. Преимущества, сопровождающие оправдание, усыновление и освящение
    • Уверенность
    • Мир в совести
    • Радость в Духе Святом
    • Возрастание в благодати
    • Стойкость
  • Вопрос 37. Преимущества верующих, связанные с их смертью
  • Вопрос 38. Преимущества верующих, связанные с их воскресением
ЧАСТЬ II
  • Предисловие
  • Вопрос 39. Обязанность человека перед Богом
  • Вопрос 40. Нравственый закон
    • Обрядовый закон
  • Вопрос 41. Десять заповедей
  • Вопрос 42. Суть десяти заповедей
  • Вопрос 43. Предисловие к десяти заповедям
  • Вопрос 44. Чему учит предисловие к десяти заповедям
  • Вопрос 45. Первая заповедь
  • Вопрос 46. Что требует первая заповедь
  • Вопрос 47. Грехи, запрещенные в первой заповеди
  • Вопрос 48. Значение слов «пред лицом Моим» в первой заповеди
  • Вопрос 49. Вторая заповедь
  • Вопрос 50. Что требует вторая заповедь
  • Вопрос 51. Грехи, запрещенные во второй заповеди
  • Вопрос 52. Доводы, которыми дополнена вторая заповедь
  • Вопрос 53. Третья заповедь
  • Вопрос 54. Что требует третья заповедь
  • Вопрос 55. Грехи, запрещенные в третьей заповеди
  • Вопрос 56. Довод, которым дополнена третья заповедь
  • Вопрос 57. Четвертая заповедь
  • Вопрос 58. Что требует четвертая заповедь
  • Вопрос 59. Изменение дня субботы
  • Вопрос 60. Освящение субботы
  • Вопрос 61. Грехи, запрещенные в четвертой заповеди
  • Вопрос 62. Доводы, которыми дополнена четвертая заповедь
  • Вопрос 63. Пятая заповедь
  • Вопрос 64. Что требует пятая заповедь
  • Вопрос 65. Грехи, запрещенные в пятой заповеди
  • Вопрос 66. Доводы, которыми дополнена пятая заповедь
  • Вопрос 67. Шестая заповедь
  • Вопрос 68. Что требует шестая заповедь
  • Вопрос 69. Грехи, запрещенные в шестой заповеди
  • Вопрос 70. Седьмая заповедь
  • Вопрос 71. Что требует седьмая заповедь
  • Вопрос 72. Грехи, запрещенные в седьмой заповеди
  • Вопрос 73. Восьмая заповедь
  • Вопрос 74. Что требует восьмая заповедь
  • Вопрос 75. Грехи, запрещенные в восьмой заповеди
  • Вопрос 76. Девятая заповедь
  • Вопрос 77. Что требует девятая заповедь
  • Вопрос 78. Грехи, запрещенные в девятой заповеди
  • Вопрос 79. Десятая заповедь
  • Вопрос 80. Что требует десятая заповедь
  • Вопрос 81. Грехи, запрещенные в десятой заповеди
  • Вопрос 82. Неспособность человека в совершенстве исполнить закон
  • Вопрос 83. Как усугубляются грехи человека
  • Вопрос 84. Чего заслуживает грех
  • Вопрос 85. Как избежать Божьего гнева
  • Вопрос 86. Вера в Иисуса Христа
  • Вопрос 87. Покаяние в жизнь
  • Вопрос 88. Установления Христа в общем
  • Вопрос 89. Как слово Божье становится действенным
  • Вопрос 90. Как надлежит читать и слушать Слово Божье
  • Вопрос 91. Священнодействия как действенные средства спасения
  • Вопрос 92. Природа священнодействий в общем
  • Вопрос 93. Виды священнодействий
  • Вопрос 94. Природа крещения
  • Вопрос 95. Субъекты крещения
  • Вопрос 96. Вечеря Господня
  • Вопрос 97. Достойное принятие Вечери Господней
  • Вопрос 98. Природа молитвы
  • Вопрос 99. Указания относительно молитвы
  • Вопрос 100. Вступление Господней молитвы
  • Вопрос 101. Первая просьба Господней молитвы
  • Вопрос 102. Вторая просьба Господней молитвы
  • Вопрос 103. Третья просьба Господней молитвы
  • Вопрос 104. Четвертая просьба Г осподней молитвы
  • Вопрос 105. Пятая просьба Господней молитвы
  • Вопрос 106. Шестая просьба Господней молитвы
  • Вопрос 107. Заключительная часть Господней молитвы
Индекс

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Предисловие к третьему изданию

Слова Краткого Катехизиса, задуманные с величайшей рассудительностью и отличающиеся своеобразной точкой зрения для утверждения истины Писания, а также для опровержения противостоящих истине заблуждений, в этом издании особым образом отмечены, чтобы читатель мог как можно легче отличить то, как они объясняются в этом труде. Поскольку Исповедание веры и Большой Катехизис считаются наилучшими истолкованиями Краткого Катехизиса, последний подробно истолковывается вышеуказанными трудами, и некоторые из приведенных в Кратком катехизисе вопросов и ответов составлены по этим стандартам, что легко будет видно по цитатам, взятым из них, и по сделанным относительно них сноскам.
В этом издании почти каждый ответ подтверждается Писанием; многие тексты Писания добавлены туда, где они первоначально отсутствовали, а некоторые из них заменены другими, которые были признаны более подходящими. В предшествующих изданиях подтверждающие тексты из Писания, обычно, были приведены в конце ответа; сейчас же каждая ссылка из Писания непосредственно приведена в той части ответа, которую ей назначено подтверждать, чтобы с большей определенностью и меньшим затруднением могли с ней свериться те из читателей, кто расположен привести каждое выдвинутое здесь положение к безошибочному правилу и мерилу Слова Божия. Некоторые, более длинные, ответы разделены на два или более, для лучшего их запоминания, а некоторые дополнительные вопросы разбросаны по всей книге для пояснения. Добавлен также краткий индекс по большинству вопросов в обеих частях.
Свое свободное время в течение нескольких месяцев я проводил в изучении того, чтобы сделать это издание настолько правильным и полезным для широкой общественности, насколько я мог, и сейчас предаю его в руки Бога истины, чтобы Он мог использовать его для целей умножения Своей славы, в назидание телу Христову, доколе все христиане придут в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Джеймс Фишер
Глазго, 14 января, 1765.
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Rating 5.0 / 5
Added 09.08.2019
Author ecbantonkom
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