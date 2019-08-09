Краткий Катехизис, составленный Собранием (Ассамблеей) священнослужителей в Вестминстере, при содействии представителей Шотландской Церкви, был принят Генеральной Ассамблеей вышеупомянутой церкви в 1648 году и утвержден Государственным парламентом в следующем году, что выше любой нашей рекомендации. Он получил похвалу уже во всех Христовых церквях, за границей и дома, в которых заслуженно восхищались им, как своего рода шедевром, как из-за полноты его содержания, так и из-за краткого и понятного способа изложения.

И хотя это только человеческое произведение, однако, так как оно является образцом «здравого учения», соответствующим Слову Божьему и основанный на нем, его следует держаться и подвизаться за него всем возлюбившим истину, в противовес всяким заблуждениям, противостоящим истине, ожившим и неистовствующим в наше время. И, кроме того, следует учитывать, что Божественная вера, вызываемая словами Духа Святого, Который поддерживает ее, служит очевидным доказательством вышеизложенного.

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях

изложенный Джеймсом Фишером и другими служителями Евангелия

2004, DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY.

765 стр.

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Содержание

Предисловие к Первому изданию

Предисловие к Третьему изданию

ЧАСТЬ I

Вопрос 1. Главное предназначение человека

Вопрос 2. Священные Писания

Вопрос 3. Чему учат Священные Писания

Вопрос 4. Кто есть Бог Природа и совершенства Бога Бесконечность Бога Вечность Бога Неизменность Бога Божье бытие Божья мудрость Могущество Бога Святость Бога Справедливость Бога Божья благость Божья истинность

Вопрос 5. Единственность Бога

Вопрос 6. Святая Тройца

Вопрос 7. Божественные установления

Вопрос 8. Осуществление Божьих установлений

Вопрос 9. Сотворение мира

Вопрос 10. Сотворение человека

Вопрос 11. Провидение

Вопрос 12. Завет дел

Вопрос 13. Грехопадение Адама

Вопрос 14. Грех в общем

Вопрос 15. Грех наших прародителей

Вопрос 16. Наше падение в Адаме

Вопрос 17. Состояние человека после его грехопадения

Вопрос 18. Греховность природного состояния человека

Вопрос 19. Состояние страданий природного человека

Вопрос 20. Завет благодати

Вопрос 21. Единственный Искупитель

Вопрос 22. Воплощение Христа

Вопрос 23. Служение Христа в общем

Вопрос 24. Христос как Пророк

Вопрос 25. Христос как Священник

Вопрос 26. Христос как Царь

Вопрос 27. Унижение Христа

Вопрос 28. Возвышение Христа

Вопрос 29. Применение искупления

Вопрос 30. Союз со Христом

Вопрос 31. Действенное призвание

Вопрос 32. Благословение, принадлежащее призванным

Вопрос 33. Оправдание

Вопрос 34. Усыновление

Вопрос 35. Освящение

Вопрос 36. Преимущества, сопровождающие оправдание, усыновление и освящение Уверенность Мир в совести Радость в Духе Святом Возрастание в благодати Стойкость

Вопрос 37. Преимущества верующих, связанные с их смертью

Вопрос 38. Преимущества верующих, связанные с их воскресением

ЧАСТЬ II

Предисловие

Вопрос 39. Обязанность человека перед Богом

Вопрос 40. Нравственый закон Обрядовый закон

Вопрос 41. Десять заповедей

Вопрос 42. Суть десяти заповедей

Вопрос 43. Предисловие к десяти заповедям

Вопрос 44. Чему учит предисловие к десяти заповедям

Вопрос 45. Первая заповедь

Вопрос 46. Что требует первая заповедь

Вопрос 47. Грехи, запрещенные в первой заповеди

Вопрос 48. Значение слов «пред лицом Моим» в первой заповеди

Вопрос 49. Вторая заповедь

Вопрос 50. Что требует вторая заповедь

Вопрос 51. Грехи, запрещенные во второй заповеди

Вопрос 52. Доводы, которыми дополнена вторая заповедь

Вопрос 53. Третья заповедь

Вопрос 54. Что требует третья заповедь

Вопрос 55. Грехи, запрещенные в третьей заповеди

Вопрос 56. Довод, которым дополнена третья заповедь

Вопрос 57. Четвертая заповедь

Вопрос 58. Что требует четвертая заповедь

Вопрос 59. Изменение дня субботы

Вопрос 60. Освящение субботы

Вопрос 61. Грехи, запрещенные в четвертой заповеди

Вопрос 62. Доводы, которыми дополнена четвертая заповедь

Вопрос 63. Пятая заповедь

Вопрос 64. Что требует пятая заповедь

Вопрос 65. Грехи, запрещенные в пятой заповеди

Вопрос 66. Доводы, которыми дополнена пятая заповедь

Вопрос 67. Шестая заповедь

Вопрос 68. Что требует шестая заповедь

Вопрос 69. Грехи, запрещенные в шестой заповеди

Вопрос 70. Седьмая заповедь

Вопрос 71. Что требует седьмая заповедь

Вопрос 72. Грехи, запрещенные в седьмой заповеди

Вопрос 73. Восьмая заповедь

Вопрос 74. Что требует восьмая заповедь

Вопрос 75. Грехи, запрещенные в восьмой заповеди

Вопрос 76. Девятая заповедь

Вопрос 77. Что требует девятая заповедь

Вопрос 78. Грехи, запрещенные в девятой заповеди

Вопрос 79. Десятая заповедь

Вопрос 80. Что требует десятая заповедь

Вопрос 81. Грехи, запрещенные в десятой заповеди

Вопрос 82. Неспособность человека в совершенстве исполнить закон

Вопрос 83. Как усугубляются грехи человека

Вопрос 84. Чего заслуживает грех

Вопрос 85. Как избежать Божьего гнева

Вопрос 86. Вера в Иисуса Христа

Вопрос 87. Покаяние в жизнь

Вопрос 88. Установления Христа в общем

Вопрос 89. Как слово Божье становится действенным

Вопрос 90. Как надлежит читать и слушать Слово Божье

Вопрос 91. Священнодействия как действенные средства спасения

Вопрос 92. Природа священнодействий в общем

Вопрос 93. Виды священнодействий

Вопрос 94. Природа крещения

Вопрос 95. Субъекты крещения

Вопрос 96. Вечеря Господня

Вопрос 97. Достойное принятие Вечери Господней

Вопрос 98. Природа молитвы

Вопрос 99. Указания относительно молитвы

Вопрос 100. Вступление Господней молитвы

Вопрос 101. Первая просьба Господней молитвы

Вопрос 102. Вторая просьба Господней молитвы

Вопрос 103. Третья просьба Господней молитвы

Вопрос 104. Четвертая просьба Г осподней молитвы

Вопрос 105. Пятая просьба Господней молитвы

Вопрос 106. Шестая просьба Господней молитвы

Вопрос 107. Заключительная часть Господней молитвы

Индекс

Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Предисловие к третьему изданию

Слова Краткого Катехизиса, задуманные с величайшей рассудительностью и отличающиеся своеобразной точкой зрения для утверждения истины Писания, а также для опровержения противостоящих истине заблуждений, в этом издании особым образом отмечены, чтобы читатель мог как можно легче отличить то, как они объясняются в этом труде. Поскольку Исповедание веры и Большой Катехизис считаются наилучшими истолкованиями Краткого Катехизиса, последний подробно истолковывается вышеуказанными трудами, и некоторые из приведенных в Кратком катехизисе вопросов и ответов составлены по этим стандартам, что легко будет видно по цитатам, взятым из них, и по сделанным относительно них сноскам.

В этом издании почти каждый ответ подтверждается Писанием; многие тексты Писания добавлены туда, где они первоначально отсутствовали, а некоторые из них заменены другими, которые были признаны более подходящими. В предшествующих изданиях подтверждающие тексты из Писания, обычно, были приведены в конце ответа; сейчас же каждая ссылка из Писания непосредственно приведена в той части ответа, которую ей назначено подтверждать, чтобы с большей определенностью и меньшим затруднением могли с ней свериться те из читателей, кто расположен привести каждое выдвинутое здесь положение к безошибочному правилу и мерилу Слова Божия. Некоторые, более длинные, ответы разделены на два или более, для лучшего их запоминания, а некоторые дополнительные вопросы разбросаны по всей книге для пояснения. Добавлен также краткий индекс по большинству вопросов в обеих частях.

Свое свободное время в течение нескольких месяцев я проводил в изучении того, чтобы сделать это издание настолько правильным и полезным для широкой общественности, насколько я мог, и сейчас предаю его в руки Бога истины, чтобы Он мог использовать его для целей умножения Своей славы, в назидание телу Христову, доколе все христиане придут в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.

Джеймс Фишер

Глазго, 14 января, 1765.