Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи
Краткий Катехизис, составленный Собранием (Ассамблеей) священнослужителей в Вестминстере, при содействии представителей Шотландской Церкви, был принят Генеральной Ассамблеей вышеупомянутой церкви в 1648 году и утвержден Государственным парламентом в следующем году, что выше любой нашей рекомендации. Он получил похвалу уже во всех Христовых церквях, за границей и дома, в которых заслуженно восхищались им, как своего рода шедевром, как из-за полноты его содержания, так и из-за краткого и понятного способа изложения.
И хотя это только человеческое произведение, однако, так как оно является образцом «здравого учения», соответствующим Слову Божьему и основанный на нем, его следует держаться и подвизаться за него всем возлюбившим истину, в противовес всяким заблуждениям, противостоящим истине, ожившим и неистовствующим в наше время. И, кроме того, следует учитывать, что Божественная вера, вызываемая словами Духа Святого, Который поддерживает ее, служит очевидным доказательством вышеизложенного.
Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях
изложенный Джеймсом Фишером и другими служителями Евангелия
2004, DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY.
765 стр.
Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Содержание
Предисловие к Первому изданию
Предисловие к Третьему изданию
ЧАСТЬ I
- Вопрос 1. Главное предназначение человека
- Вопрос 2. Священные Писания
- Вопрос 3. Чему учат Священные Писания
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Вопрос 4. Кто есть Бог
- Природа и совершенства Бога
- Бесконечность Бога
- Вечность Бога
- Неизменность Бога
- Божье бытие
- Божья мудрость
- Могущество Бога
- Святость Бога
- Справедливость Бога
- Божья благость
- Божья истинность
- Вопрос 5. Единственность Бога
- Вопрос 6. Святая Тройца
- Вопрос 7. Божественные установления
- Вопрос 8. Осуществление Божьих установлений
- Вопрос 9. Сотворение мира
- Вопрос 10. Сотворение человека
- Вопрос 11. Провидение
- Вопрос 12. Завет дел
- Вопрос 13. Грехопадение Адама
- Вопрос 14. Грех в общем
- Вопрос 15. Грех наших прародителей
- Вопрос 16. Наше падение в Адаме
- Вопрос 17. Состояние человека после его грехопадения
- Вопрос 18. Греховность природного состояния человека
- Вопрос 19. Состояние страданий природного человека
- Вопрос 20. Завет благодати
- Вопрос 21. Единственный Искупитель
- Вопрос 22. Воплощение Христа
- Вопрос 23. Служение Христа в общем
- Вопрос 24. Христос как Пророк
- Вопрос 25. Христос как Священник
- Вопрос 26. Христос как Царь
- Вопрос 27. Унижение Христа
- Вопрос 28. Возвышение Христа
- Вопрос 29. Применение искупления
- Вопрос 30. Союз со Христом
- Вопрос 31. Действенное призвание
- Вопрос 32. Благословение, принадлежащее призванным
- Вопрос 33. Оправдание
- Вопрос 34. Усыновление
- Вопрос 35. Освящение
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Вопрос 36. Преимущества, сопровождающие оправдание, усыновление и освящение
- Уверенность
- Мир в совести
- Радость в Духе Святом
- Возрастание в благодати
- Стойкость
- Вопрос 37. Преимущества верующих, связанные с их смертью
- Вопрос 38. Преимущества верующих, связанные с их воскресением
ЧАСТЬ II
- Предисловие
- Вопрос 39. Обязанность человека перед Богом
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Вопрос 40. Нравственый закон
- Обрядовый закон
- Вопрос 41. Десять заповедей
- Вопрос 42. Суть десяти заповедей
- Вопрос 43. Предисловие к десяти заповедям
- Вопрос 44. Чему учит предисловие к десяти заповедям
- Вопрос 45. Первая заповедь
- Вопрос 46. Что требует первая заповедь
- Вопрос 47. Грехи, запрещенные в первой заповеди
- Вопрос 48. Значение слов «пред лицом Моим» в первой заповеди
- Вопрос 49. Вторая заповедь
- Вопрос 50. Что требует вторая заповедь
- Вопрос 51. Грехи, запрещенные во второй заповеди
- Вопрос 52. Доводы, которыми дополнена вторая заповедь
- Вопрос 53. Третья заповедь
- Вопрос 54. Что требует третья заповедь
- Вопрос 55. Грехи, запрещенные в третьей заповеди
- Вопрос 56. Довод, которым дополнена третья заповедь
- Вопрос 57. Четвертая заповедь
- Вопрос 58. Что требует четвертая заповедь
- Вопрос 59. Изменение дня субботы
- Вопрос 60. Освящение субботы
- Вопрос 61. Грехи, запрещенные в четвертой заповеди
- Вопрос 62. Доводы, которыми дополнена четвертая заповедь
- Вопрос 63. Пятая заповедь
- Вопрос 64. Что требует пятая заповедь
- Вопрос 65. Грехи, запрещенные в пятой заповеди
- Вопрос 66. Доводы, которыми дополнена пятая заповедь
- Вопрос 67. Шестая заповедь
- Вопрос 68. Что требует шестая заповедь
- Вопрос 69. Грехи, запрещенные в шестой заповеди
- Вопрос 70. Седьмая заповедь
- Вопрос 71. Что требует седьмая заповедь
- Вопрос 72. Грехи, запрещенные в седьмой заповеди
- Вопрос 73. Восьмая заповедь
- Вопрос 74. Что требует восьмая заповедь
- Вопрос 75. Грехи, запрещенные в восьмой заповеди
- Вопрос 76. Девятая заповедь
- Вопрос 77. Что требует девятая заповедь
- Вопрос 78. Грехи, запрещенные в девятой заповеди
- Вопрос 79. Десятая заповедь
- Вопрос 80. Что требует десятая заповедь
- Вопрос 81. Грехи, запрещенные в десятой заповеди
- Вопрос 82. Неспособность человека в совершенстве исполнить закон
- Вопрос 83. Как усугубляются грехи человека
- Вопрос 84. Чего заслуживает грех
- Вопрос 85. Как избежать Божьего гнева
- Вопрос 86. Вера в Иисуса Христа
- Вопрос 87. Покаяние в жизнь
- Вопрос 88. Установления Христа в общем
- Вопрос 89. Как слово Божье становится действенным
- Вопрос 90. Как надлежит читать и слушать Слово Божье
- Вопрос 91. Священнодействия как действенные средства спасения
- Вопрос 92. Природа священнодействий в общем
- Вопрос 93. Виды священнодействий
- Вопрос 94. Природа крещения
- Вопрос 95. Субъекты крещения
- Вопрос 96. Вечеря Господня
- Вопрос 97. Достойное принятие Вечери Господней
- Вопрос 98. Природа молитвы
- Вопрос 99. Указания относительно молитвы
- Вопрос 100. Вступление Господней молитвы
- Вопрос 101. Первая просьба Господней молитвы
- Вопрос 102. Вторая просьба Господней молитвы
- Вопрос 103. Третья просьба Господней молитвы
- Вопрос 104. Четвертая просьба Г осподней молитвы
- Вопрос 105. Пятая просьба Господней молитвы
- Вопрос 106. Шестая просьба Господней молитвы
- Вопрос 107. Заключительная часть Господней молитвы
Индекс
Джеймс Фишер - Краткий катехизис Вестминстерской Ассамблеи в виде вопросов и ответов в двух частях - Предисловие к третьему изданию
Слова Краткого Катехизиса, задуманные с величайшей рассудительностью и отличающиеся своеобразной точкой зрения для утверждения истины Писания, а также для опровержения противостоящих истине заблуждений, в этом издании особым образом отмечены, чтобы читатель мог как можно легче отличить то, как они объясняются в этом труде. Поскольку Исповедание веры и Большой Катехизис считаются наилучшими истолкованиями Краткого Катехизиса, последний подробно истолковывается вышеуказанными трудами, и некоторые из приведенных в Кратком катехизисе вопросов и ответов составлены по этим стандартам, что легко будет видно по цитатам, взятым из них, и по сделанным относительно них сноскам.
В этом издании почти каждый ответ подтверждается Писанием; многие тексты Писания добавлены туда, где они первоначально отсутствовали, а некоторые из них заменены другими, которые были признаны более подходящими. В предшествующих изданиях подтверждающие тексты из Писания, обычно, были приведены в конце ответа; сейчас же каждая ссылка из Писания непосредственно приведена в той части ответа, которую ей назначено подтверждать, чтобы с большей определенностью и меньшим затруднением могли с ней свериться те из читателей, кто расположен привести каждое выдвинутое здесь положение к безошибочному правилу и мерилу Слова Божия. Некоторые, более длинные, ответы разделены на два или более, для лучшего их запоминания, а некоторые дополнительные вопросы разбросаны по всей книге для пояснения. Добавлен также краткий индекс по большинству вопросов в обеих частях.
Свое свободное время в течение нескольких месяцев я проводил в изучении того, чтобы сделать это издание настолько правильным и полезным для широкой общественности, насколько я мог, и сейчас предаю его в руки Бога истины, чтобы Он мог использовать его для целей умножения Своей славы, в назидание телу Христову, доколе все христиане придут в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
Джеймс Фишер
Глазго, 14 января, 1765.
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