Римская провинция под названием Галатия располагалась в центральной части Малой Азии. Она занимала территорию, которая теперь составляет центральную часть Турции. Ее название пошло от кельтского народа, который пришел в Македонию и Фракию из Галлии примерно в 280 г. до Р.Х. Хотя ее границы варьировались в различные периоды истории, на севере древняя Галатия граничила с Вифинией, на востоке — с Понтом и Каппадокией, на юге — с Ликаонией, и на западе — с Асией.

Хотя использованное Павлом название Галатия могло означать всю ее территорию, некоторые убеждены, что он говорит о Южной Галатии, а другие полагают, что о Северной. Тиссен утверждает, что «в течение столетия после Христа название «Галатия» употреблялось в двух различных значениях: (1) географически, оно обозначало прежнюю (этническую) Галатию в северной части центральной возвышенности Малой Асии, где жили галлы, и (2) политически, под этим имелась в виду римская провинция Галатия».

Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам

Учебно-методическое пособие:

Перевод с англ.- Киров: 1999. - 304 с.

ISBN 5-85271-073-3

Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам - Содержание

Предисловие

Чарлз Эдвард КРАУЧ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ

Введение

I. Галатия

II. Церкви в Галатии

III. Причины для написания Послания

IV. Природа этого послания и смысл его учения

Часть 1

Павел отстаивает истинность своего апостольства и проповедуемого им евангелия

I. Вступление и приветствие

II. Упрек галатам за то, что они так скоро оставляют истину

III. Павел защищает проповеданное им евангелие а) Он подтверждает, что проповеданное им евангелие было принято от Христа б) Повествование о его обращении и призвании к апостольству в) Дальнейшие свидетельства независимого положения Павла как апостола

IV. Апостольство Павла и совещание в Иерусалиме а) Повествование о защите Павла на совещании в Иерусалиме б) Их признание Иаковом, Кифой и Иоанном

V. Павел предлагает последнее свидетельство независимости его апостольства а) Как и почему Павел открыто противостоял Петру в Антиохии б) Все христиане из числа иудеев, включая апостолов, признали, что закон не может оправдывать, когда они ищут оправдания во Христе в) Павел использует собственный опыт в религии, чтобы пояснить истину евангелия, которое он проповедовал



Часть 2

Павел отстаивает евангелие и оправдание по вере во Христа

I. Неразумность возвращения к закону

II. То, что оправдание происходит по вере, объяснено и подтверждено благословением, которое Авраам получил от Бога по причине своей веры, а не по делам закона

III.Проклятие закона в сравнении с благословениями веры

IV. Завет действует по обещанию, а не по делам закона

V. «Для чего же закон?»

VI. Иудеи были под стражей закона, приведшего их ко Христу

VII. Благословения во Христе Иисусе по вере

VIII. Подобно маленькому ребенку, не имеющему свободы, но опекаемому попечителями и домоправителями, Израиль был в рабстве закона до пришествия Христа

IX. Предостережение не поворачивать вспять и страх Павла о галатах

X. Призыв к верному слушанию и бесконечной преданности, основанный на том, как галаты первоначально приняли евангелие, и обращенный к ним с любовью

XI. Ревностный призыв вернуться к истине

XII. Иносказание об Агари и Сарре

Противопоставление двух заветов

Часть 3

Призывы к твердости и верности

I. Увещевания относительно свободы во Христе

II. Увещевание «поступать по духу», ведущему нас в этой жизни, а не по плоти, которая «противится духу» и уничтожает жизнь

III. Дела плоти

IV. Плод духа

V. Наставление исправлять заблуждающихся христиан

VI. Наставление исполнить закон Христов, нося бремена друг друга

VII. Увещевание сеять для духа: закон Бога о сеянии и жатве

VIII. Заключительные предостережение, прославление, призыв и благословление Павла

Приложение 1: Законничество и христианство

Вопросы для изучения

Приложение 2: Иисус и пятая заповедь

Вопросы для изучения

Приложение 3: Иисус и шестая заповедь

Вопросы для изучения

Приложение 4: Иисус и седьмая заповедь

Вопросы для изучения

Библиография

Леон КРАУЧ КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ПОСЛАНИЯМ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

Предисловие

Комментарий к Первому посланию к Фессалоникийцам

Введение

Город Фессалоника

Появление христианства в Фессалонике

Подлинность 1 послания к Фессалоникийцам

Место и дата написания 1 Послания к Фессалоникийцам

Повод для написания

Учение в 1 Послании к Фессалоникийцам

Бог

Иисус Христос

Святой Дух

Христианская жизнь

Конец света

Примечания

Глава 1

I. Приветствие

II. Обзор истории фессалоникской церкви 1. Их верность 2. Их пример в принятии евангелия 3. Их активность в провозглашении слова



Глава 2

III. Взаимоотношения авторов и церкви 1. Правильные побуждения в проповедовании 2. Правильное поведение в повседневной жизни 3. Проповедь была словом Божьим

4. Забота о церкви а) Желание Павла вернуться



Глава 3

б) Тимофей послан помочь им

в) Сообщение Тимофея

5. Молитва Павла

Глава 4

IV. Наставления об образе жизни 1. Проблема нравственности в половых отношениях 2. Проблема поведения в обществе 3. Вопрос об умерших



Глава 5

4. Несомненность пришествия Христа

V. Общие наставления

1. Призыв к согласию в христианской среде

2. Призыв к твердости

VI. Заключение

Комментарий ко Второму посланию к Фессалоникийцам

Введение

Подлинность 2 Послания к Фессалоникийцам

Повод для написания 2 Послания к Фессалоникийцам

Место и дата написания

Учение во 2 Послании к Фессалоникийцам

Глава 1

I.Приветствие

II. Поддержка среди гонений 1. Благодарение 2. Суд в пришествие Христа а) Поддержка в страданиях б) Молитва о благословениях Божьих



Глава 2

III. Объяснение дня Господня 1. День еще не наступил 2. События, предшествующие дню Господню а) Во-первых, возмущение б) Явление беззаконника в) Взятие удерживающего г) Беззаконник 3. Благодарение и наставление 4. Молитва о читателях



Глава 3

IV. Наставление церкви 1. Просьба о молитвах 2. Выражение уверенности в Господе 3. Работа с бесчинными а) Недопущение терпимости к бесчинному поведению б) Пример авторов в) Кто не работает, тот не ест г) Призыв к самим бесчинным д) К бесчинным следует относиться строго, но как к братьям 4. Заключение а) Молитва о читателях б) Знак подлинности



Избранная библиография

Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам - Предисловие

Вскоре после того как Павел покинул Галатию, туда пришли лжеучителя из Иудеи, принеся с собой «иное благовествование, которое впрочем не иное» (1:6,7), но искажение учения Христова, приводящее к отрицанию господства Иисуса Христа. Они предприняли попытку опорочить Павла и его апостольское звание и потребовали возвращения к иудаизму, настаивая на том, что язычники для обретения спасения должны обрезываться и соблюдать закон Моисеев (5:2; 2:1-5; Деян. 15:1,5). Они рассматривали христианство всего-навсего как еще одну обособленную группу израильского общества или как дополнительную главу в истории иудаизма. Распознав угрожающую сущность смуты, вызванной иудаистами, и предвидя надвигающийся кризис, бросавший вызов церкви, Павел написал суровое письмо в защиту своего апостольства, показывая галатам их неразумность в смене истины во Христе на закон Моисеев и наставляя отступивших от веры забыть искаженное евангелие лжеучителей и вернуться к истине Господа Иисуса.

Это послание представляет собой ясное подтверждение апостольского служения Павла и великолепную защиту евангелия, которое он проповедовал в Галатии. Оно подобно призывному звуку горна, обращенному ко всем христианам всех времен твердо стоять в вере во Христа. Будучи неотъемлемой частью богодухновенного Нового Завета, Послание к Галатам является выразительным и очень понятным предостережением о том, что проклятие небес уготовано всякому, кто станет проповедовать любое другое евангелие, кроме того чистого благовествования, которое первоначально было провозглашено Христом (1:6-9). Оно является ярким личностным призывом к колеблющимся галатам от человека, сильно их любившего, вернуться ко Христу и твердо держаться превосходных благословений новозаветного учения, а также благословения вечности.

Свобода во Христе, которую Павел защищает в Послании к Галатам, это свобода от рабства и проклятия закона Моисеева, освобождение от силы нынешнего порочного мира и освобождение от греха (1:4; 3:13,23-29; 4:15; 5:1-6; 6:14). Но оно не является защитой лжеучения об оправдании только верою, вне повиновения любому закону, как сегодня утверждают многие. На самом деле, это одно из величайших посланий, написанных апостолом Павлом в защиту «закона Христова», который есть «закон свободы», единственный закон, освобождающий нас от «закона греха и смерти» (6:2; Иак. 1:25; Рим. 8:1,2). «Грех есть беззаконие», и «где нет закона, нет и преступления» (1 Иоан. 3:4; Рим. 4:15).

Отсюда следует, с силой математического доказательства, что если бы не действовал Богом данный закон, то не могло быть греха, следовательно, не было бы нужды в Спасителе. Но это учение представляет Бога лживым (1 Иоан. 1:8,10), раскрывая неразумность людей, выдвигающих такие доводы, «дабы увлечь учеников за собою» (2 Тим. 3:13; Деян. 20:30), и оспаривая возможность стать «послушным» Христу (Евр. 5:9) или «исполнить закон Христов» (6:2). Согласно Новому Завету, воин Христа не может быть увенчан, «если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2:3-5), а это невозможно там, «где нет закона».

Материал этой книги первоначально был приготовлен как комментарий, охватывающий полное содержание послания, представленный на библейских занятиях, которые автор проводил в различных местах. Теперь я представляю его вам с молитвой о том, чтобы он был полезен в подтверждении драгоценной веры тех, кто крепко держится евангельской истины; чтобы прояснить замешательство тех людей, которые соблазнились искаженными евангелиями дня сегодняшнего; чтобы придать устойчивость тем, кто колеблется под влиянием обманчивой привлекательности ложных представлений о христианской свободе; чтобы отступившие от основ веры заново обрели себя, и через это — остановить потоки отступлений от Богом данной истины, силы Христа и Его слова.