Крауч - Послания Галатам - Фессалоникийцам
Римская провинция под названием Галатия располагалась в центральной части Малой Азии. Она занимала территорию, которая теперь составляет центральную часть Турции. Ее название пошло от кельтского народа, который пришел в Македонию и Фракию из Галлии примерно в 280 г. до Р.Х. Хотя ее границы варьировались в различные периоды истории, на севере древняя Галатия граничила с Вифинией, на востоке — с Понтом и Каппадокией, на юге — с Ликаонией, и на западе — с Асией.
Хотя использованное Павлом название Галатия могло означать всю ее территорию, некоторые убеждены, что он говорит о Южной Галатии, а другие полагают, что о Северной. Тиссен утверждает, что «в течение столетия после Христа название «Галатия» употреблялось в двух различных значениях: (1) географически, оно обозначало прежнюю (этническую) Галатию в северной части центральной возвышенности Малой Асии, где жили галлы, и (2) политически, под этим имелась в виду римская провинция Галатия».
Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам
Учебно-методическое пособие:
Перевод с англ.- Киров: 1999. - 304 с.
ISBN 5-85271-073-3
Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам - Содержание
Предисловие
Чарлз Эдвард КРАУЧ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ
Введение
- I. Галатия
- II. Церкви в Галатии
- III. Причины для написания Послания
- IV. Природа этого послания и смысл его учения
Часть 1
Павел отстаивает истинность своего апостольства и проповедуемого им евангелия
- I. Вступление и приветствие
- II. Упрек галатам за то, что они так скоро оставляют истину
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III. Павел защищает проповеданное им евангелие
- а) Он подтверждает, что проповеданное им евангелие было принято от Христа
- б) Повествование о его обращении и призвании к апостольству
- в) Дальнейшие свидетельства независимого положения Павла как апостола
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IV. Апостольство Павла и совещание в Иерусалиме
- а) Повествование о защите Павла на совещании в Иерусалиме
- б) Их признание Иаковом, Кифой и Иоанном
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V. Павел предлагает последнее свидетельство независимости его апостольства
- а) Как и почему Павел открыто противостоял Петру в Антиохии
- б) Все христиане из числа иудеев, включая апостолов, признали, что закон не может оправдывать, когда они ищут оправдания во Христе
- в) Павел использует собственный опыт в религии, чтобы пояснить истину евангелия, которое он проповедовал
Часть 2
Павел отстаивает евангелие и оправдание по вере во Христа
- I. Неразумность возвращения к закону
- II. То, что оправдание происходит по вере, объяснено и подтверждено благословением, которое Авраам получил от Бога по причине своей веры, а не по делам закона
- III.Проклятие закона в сравнении с благословениями веры
- IV. Завет действует по обещанию, а не по делам закона
- V. «Для чего же закон?»
- VI. Иудеи были под стражей закона, приведшего их ко Христу
- VII. Благословения во Христе Иисусе по вере
- VIII. Подобно маленькому ребенку, не имеющему свободы, но опекаемому попечителями и домоправителями, Израиль был в рабстве закона до пришествия Христа
- IX. Предостережение не поворачивать вспять и страх Павла о галатах
- X. Призыв к верному слушанию и бесконечной преданности, основанный на том, как галаты первоначально приняли евангелие, и обращенный к ним с любовью
- XI. Ревностный призыв вернуться к истине
- XII. Иносказание об Агари и Сарре
Противопоставление двух заветов
Часть 3
Призывы к твердости и верности
- I. Увещевания относительно свободы во Христе
- II. Увещевание «поступать по духу», ведущему нас в этой жизни, а не по плоти, которая «противится духу» и уничтожает жизнь
- III. Дела плоти
- IV. Плод духа
- V. Наставление исправлять заблуждающихся христиан
- VI. Наставление исполнить закон Христов, нося бремена друг друга
- VII. Увещевание сеять для духа: закон Бога о сеянии и жатве
- VIII. Заключительные предостережение, прославление, призыв и благословление Павла
Приложение 1: Законничество и христианство
Вопросы для изучения
Приложение 2: Иисус и пятая заповедь
Вопросы для изучения
Приложение 3: Иисус и шестая заповедь
Вопросы для изучения
Приложение 4: Иисус и седьмая заповедь
Вопросы для изучения
Библиография
Леон КРАУЧ КОММЕНТАРИЙ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ПОСЛАНИЯМ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Предисловие
Комментарий к Первому посланию к Фессалоникийцам
Введение
- Город Фессалоника
- Появление христианства в Фессалонике
- Подлинность 1 послания к Фессалоникийцам
- Место и дата написания 1 Послания к Фессалоникийцам
- Повод для написания
- Учение в 1 Послании к Фессалоникийцам
- Бог
- Иисус Христос
- Святой Дух
- Христианская жизнь
- Конец света
- Примечания
Глава 1
- I. Приветствие
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II. Обзор истории фессалоникской церкви
- 1. Их верность
- 2. Их пример в принятии евангелия
- 3. Их активность в провозглашении слова
Глава 2
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III. Взаимоотношения авторов и церкви
- 1. Правильные побуждения в проповедовании
- 2. Правильное поведение в повседневной жизни
- 3. Проповедь была словом Божьим
-
4. Забота о церкви
- а) Желание Павла вернуться
Глава 3
- б) Тимофей послан помочь им
- в) Сообщение Тимофея
- 5. Молитва Павла
Глава 4
-
IV. Наставления об образе жизни
- 1. Проблема нравственности в половых отношениях
- 2. Проблема поведения в обществе
- 3. Вопрос об умерших
Глава 5
- 4. Несомненность пришествия Христа
- V. Общие наставления
- 1. Призыв к согласию в христианской среде
- 2. Призыв к твердости
- VI. Заключение
Комментарий ко Второму посланию к Фессалоникийцам
Введение
- Подлинность 2 Послания к Фессалоникийцам
- Повод для написания 2 Послания к Фессалоникийцам
- Место и дата написания
- Учение во 2 Послании к Фессалоникийцам
Глава 1
- I.Приветствие
-
II. Поддержка среди гонений
- 1. Благодарение
- 2. Суд в пришествие Христа
- а) Поддержка в страданиях
- б) Молитва о благословениях Божьих
Глава 2
-
III. Объяснение дня Господня
- 1. День еще не наступил
-
2. События, предшествующие дню Господню
- а) Во-первых, возмущение
- б) Явление беззаконника
- в) Взятие удерживающего
- г) Беззаконник
- 3. Благодарение и наставление
- 4. Молитва о читателях
Глава 3
-
IV. Наставление церкви
- 1. Просьба о молитвах
- 2. Выражение уверенности в Господе
-
3. Работа с бесчинными
- а) Недопущение терпимости к бесчинному поведению
- б) Пример авторов
- в) Кто не работает, тот не ест
- г) Призыв к самим бесчинным
- д) К бесчинным следует относиться строго, но как к братьям
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4. Заключение
- а) Молитва о читателях
- б) Знак подлинности
Избранная библиография
Чарльз Эдвард Крауч - Исследование послания к Галатам; Леон Крауч - Комментарий к Первому и Второму посланиям к Фессалоникийцам - Предисловие
Вскоре после того как Павел покинул Галатию, туда пришли лжеучителя из Иудеи, принеся с собой «иное благовествование, которое впрочем не иное» (1:6,7), но искажение учения Христова, приводящее к отрицанию господства Иисуса Христа. Они предприняли попытку опорочить Павла и его апостольское звание и потребовали возвращения к иудаизму, настаивая на том, что язычники для обретения спасения должны обрезываться и соблюдать закон Моисеев (5:2; 2:1-5; Деян. 15:1,5). Они рассматривали христианство всего-навсего как еще одну обособленную группу израильского общества или как дополнительную главу в истории иудаизма. Распознав угрожающую сущность смуты, вызванной иудаистами, и предвидя надвигающийся кризис, бросавший вызов церкви, Павел написал суровое письмо в защиту своего апостольства, показывая галатам их неразумность в смене истины во Христе на закон Моисеев и наставляя отступивших от веры забыть искаженное евангелие лжеучителей и вернуться к истине Господа Иисуса.
Это послание представляет собой ясное подтверждение апостольского служения Павла и великолепную защиту евангелия, которое он проповедовал в Галатии. Оно подобно призывному звуку горна, обращенному ко всем христианам всех времен твердо стоять в вере во Христа. Будучи неотъемлемой частью богодухновенного Нового Завета, Послание к Галатам является выразительным и очень понятным предостережением о том, что проклятие небес уготовано всякому, кто станет проповедовать любое другое евангелие, кроме того чистого благовествования, которое первоначально было провозглашено Христом (1:6-9). Оно является ярким личностным призывом к колеблющимся галатам от человека, сильно их любившего, вернуться ко Христу и твердо держаться превосходных благословений новозаветного учения, а также благословения вечности.
Свобода во Христе, которую Павел защищает в Послании к Галатам, это свобода от рабства и проклятия закона Моисеева, освобождение от силы нынешнего порочного мира и освобождение от греха (1:4; 3:13,23-29; 4:15; 5:1-6; 6:14). Но оно не является защитой лжеучения об оправдании только верою, вне повиновения любому закону, как сегодня утверждают многие. На самом деле, это одно из величайших посланий, написанных апостолом Павлом в защиту «закона Христова», который есть «закон свободы», единственный закон, освобождающий нас от «закона греха и смерти» (6:2; Иак. 1:25; Рим. 8:1,2). «Грех есть беззаконие», и «где нет закона, нет и преступления» (1 Иоан. 3:4; Рим. 4:15).
Отсюда следует, с силой математического доказательства, что если бы не действовал Богом данный закон, то не могло быть греха, следовательно, не было бы нужды в Спасителе. Но это учение представляет Бога лживым (1 Иоан. 1:8,10), раскрывая неразумность людей, выдвигающих такие доводы, «дабы увлечь учеников за собою» (2 Тим. 3:13; Деян. 20:30), и оспаривая возможность стать «послушным» Христу (Евр. 5:9) или «исполнить закон Христов» (6:2). Согласно Новому Завету, воин Христа не может быть увенчан, «если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2:3-5), а это невозможно там, «где нет закона».
Материал этой книги первоначально был приготовлен как комментарий, охватывающий полное содержание послания, представленный на библейских занятиях, которые автор проводил в различных местах. Теперь я представляю его вам с молитвой о том, чтобы он был полезен в подтверждении драгоценной веры тех, кто крепко держится евангельской истины; чтобы прояснить замешательство тех людей, которые соблазнились искаженными евангелиями дня сегодняшнего; чтобы придать устойчивость тем, кто колеблется под влиянием обманчивой привлекательности ложных представлений о христианской свободе; чтобы отступившие от основ веры заново обрели себя, и через это — остановить потоки отступлений от Богом данной истины, силы Христа и Его слова.
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