Беларусь - страна многопланового Пограничья: природно-географического, культурного, этнического, религиозного и, наконец, политического. Народ, создавший эту страну, сформировался на этническом Пограничье и, по сути, является продуктом межэтнического контакта восточных балтов с восточными славянами. Так, по крайней мере, утверждает субстратная теория этногенеза белорусов. Беларусь находится в пограничной зоне между двумя крупными ветвями христианства - православием и католицизмом, с переменным успехом соперничающих на территории страны на протяжении веков. Именно в Беларуси была реализована наиболее успешная попытка церковной унии (Брестская уния 1596 г.). Несколько столетий в качестве важнейшей составной части Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ) Беларусь противостояла российской экспансии, выполняя роль «щита Европы». С конца XVIII в. уже Россия, поглотившая Беларусь, рассматривала ее как свое Пограничье с Западом. В данной работе термин «пограничье» трактуется как зона давнего культурно-цивилизационного конфликта Запада и Востока Европы. При этом Беларусь выступает как часть «восточноевропейского пограничья». Мы попытаемся рассмотреть влияние цивилизаци-онного Пограничья на процесс этногенеза белорусов, на формирование белорусской нации и особенности ее менталитета и культуры памяти. Не вызывает сомнения сам «пограничный» характер белорусской истории. Подверженные перекрестному влиянию цивилизаций Запада и Востока, белорусы с большим трудом осознавали свою национальную и цивилизационную сущность.

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. - Белорусы: нация Пограничья

Вильнюс : ЕГУ, 2011. - 212 с.

ISBN 978-9955-773-47-4

Издание осуществлено в рамках проекта «Социальные трансформации в Пограничье - Беларусь, Украина, Молдова» при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк).

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. - Белорусы: нация Пограничья - Содержание

Введение

ГЛАВА I. ПОГРАНИЧЬЕ КАК СУДЬБА (VI-XVIII вв.). МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ ЕВРОПЫ. (А. Кравцевич) Формирование средневековой Европы и начало Беларуси (VI-X вв.) Беларусь и античная Европа

Великое переселение народов

Появление славян на территории Беларуси

Балто-славянские контакты в контексте европейских миграций

Начало формирования белорусского этноса На перекрестках Европы (X - середина XIII в.) Доминирование византийского влияния

Связи с Западной и Северной Европой

Самобытность Лицом к Западу. Смена цивилизационной ориентации (1240-1385) Вызов Истории XIII в.

Формулировка Ответа

Возникновение и деятельность Великого Княжества Литовского

Лицом к Западу - цивилизационная переориентация (1240-1385 гг.) Беларусь как часть Центрально-Восточной Европы (XV-XVIII вв.) Расцвет страны Пограничья (XV-XVI вв.)

Форпост Европы (конец XV-XVI в.)

Системный кризис белорусской культуры (XVII-XVIII вв.) Беларусь - Великое Княжество Литовское. Взаимоотношения этноса и государства Генезис ВКЛ и участие в нем белорусского фактора

Великое Княжество Литовское в этногенезе белорусов

Этническая принадлежность ВКЛ

ВКЛ в историческом самосознании белорусов ГЛАВА 2. БЕЛОРУСЫ В ЭПОХУ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕРНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИЙ (Х1Х - начало ХХ в.). С. Токть Теоретические аспекты проблемы

Беларусь и белорусы: формирование воображаемого сообщества

Национальная идентификация дворянских элит Беларуси в ХIХ - начале ХХ в

Духовенство в развитии нациотворческих процессов в Беларуси периода Российской империи

Национальная политика Российской империи в Беларуси: дилеммы русификации ГЛАВА 3. ПАМЯТЬ НА ПОГРАНИЧЬЕ (на примере памяти о Второй мировой войне). А. Смоленчук Школьный учебник истории Беларуси как «место памяти / место забвения» о Второй мировой войне

Вторая мировая война в устной историижителей западного и восточного Пограничья Беларуси

Образ власти

Образ партизана

«Чужие» в белорусской деревне. Повседневная жизнь ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. - Белорусы: нация Пограничья - Пограничье как судьба (VI - XVIII вв.) - Между Востоком и Западом Европы

Возникновение белорусского этноса связано с крупнейшим явлением европейской истории - Великим переселением народов. В этот период с V по X в. фактически родилась современная Европа, поскольку по всей ее территории расселились новые племена, давшие начало современным народам. Эта крупная миграция стала первым европейским историческим процессом, в котором в полной мере участвовали белорусские земли. Она охватила всю территорию страны и включила ее в европейский контекст. Однако контакты с наиболее развитыми регионами Европы белорусские земли наладили гораздо раньше. Зафиксированные свидетельства этих контактов относятся к эпохе, которая на западе Европы известна как античность, а на белорусских землях называется железным веком.

Формирование средневековой Европы и начало Беларуси (VI-X вв.) - Беларусь и античная Европа

В эпоху античности белорусские земли находились в отдалении от основных центров европейской цивилизации. Основное цивилизационное разделение Европы проходило по линии юг - север. Исследователи различают античные городские цивилизации юга и варварский север, не знавший городов1. К этой варварской периферии принадлежала также восточная часть континента. Археологические исследования показывают, что белорусские земли не были полностью изолированы от античного мира и поддерживали торговые связи с периферийными центрами античной цивилизации в Причерноморье. Эти связи нельзя назвать интенсивными, скорее кратковременными и случайными. Они осуществлялись с участием племен, которые непосредственно граничили с античными черноморскими колониями. Зона контактов ограничивалась почти исключительно юго-восточной частью Беларуси - Под-непровьем и простиралась вдоль днепровского водного пути.

Кроме того, юго-западный регион Беларуси (Брестчина, Гродненщина) затрагивал знаменитый янтарный путь (одно из его ответвлений) из Римского государства в Прибалтику, по которому в римские города доставлялся востребованный там янтарь с побережья Балтийского моря. В начале новой эры этот торговый путь, точнее, его заключительный этап, находился в землях современной Польши и частично в пределах смежной территории современной Беларуси. Об этом свидетельствуют находки кладов и отдельных монет в Брестской и Гродненской областях. Этнографичных сведений о племенах, населявших Беларусь в эпоху железного века, нет. Мы знаем о них лишь по названиям археологических культур. Например, торговые контакты с античным миром поддерживали племена Зарубинецкой культуры, получившей название по грунтовому могильнику в окрестностях деревни Зарубинцы (Киевская обл., Украина). Представители этой культуры в период II в. до н.э. - II в. н.э. занимали бассейн нижней Припяти и южную часть Белорусского Поднепровья. Точная этническая характеристика населения не определена - высказывались мнения о его принадлежности к балтам (чаще всего), а также германцам, славянам, кельто-иллирийцам.

Кроме контактов с античными городами Северного Причерноморья (напрямую или при посредничестве скифо-сарматского населения) носители Зарубинецкой культуры были связаны с кельтским миром и его латенизированным [1] окружением. Предметы античного происхождения в наибольшем количестве представлены амфорной тарой - фрагментами эллинистических и раннеримских керамических амфор, в которых хранилось вино (иногда-зерно), а также керамической посудой. По особенностям технологии производства выделены косские, родосские, паросские, синопские и фасосские амфоры, а также фрагменты красноглиняной и сероглиняной керамики, краснолаковых кубков [2] . Замечено, что в северном ареале культуры (наиболее отдаленном от Черного моря) - Верхнем Поднепровье и Полесье количество античных предметов резко уменьшается. Это наблюдение касается также стеклянных бусин из Ольвии и других городов Северного Причерноморья. В свою очередь предметы зарубинецкого происхождения найдены на некоторых позднескифских городищах и в могильниках Нижнего Поднепровья, откуда начинался античный торговый путь [3]