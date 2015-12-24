Сфера употребления, возникшего в XVIII веке нового литературного языка вплоть до 20-х годов XX века была ограниченной.

Владение русским литературным языком не выходило за пределы образованной части общества.

При этом государственная политика была направлена на расширение сферы употребления русского литературного языка. Характерно, что в мае 1781 г. Синод издает указ, согласно которому дети священнослужителей должны наряду с церковнославянской азбукой изучать и гражданскую.

Принятие этого указа мотивируется тем, что священник должен быть в состоянии огласить в храме напечатанный гражданским шрифтом правительственный указ:

«1781 года мая 19 и 31 числа по указу Ея Императорскаго Величества, Святейший Правительствующий синод, имея рассуждение, что в епархиях священно- и церковнослужительские дети при начале учения чтению российской грамоте обучаются по азбукам одной церковной печати, а нам за нужное почитать должно, чтоб не только обучающиеся в семинариях, но и все духовенство разумели читать сверх церковной и гражданскою печатью, тем паче, что выходящие ко всенародному сведению и исполнению манифесты и указы, из коих некоторые и в церквах обнародываются, обыкновенно печатаются гражданскою азбукою.

И в церквах, особливо сельских, кроме священно- и церковнослужителей, читать их некому, ныне же вновь изданная и напечатанная по высочайшему Ея Императорскаго Величества повелению в Санкт-Петербурге, при Императорской Академии наук, азбука надежнейшим к тому средством служить может, которая и продается при оной Академии, каждый экземпляр по восьми копеек, того ради приказали оных азбук в Императорской Академии наук купить по половинной цене три тысячи триста экземпляров и разослать во все великороссийские и малороссийские епархии, в каждую по сто экземпляров, приуказуя с тем, впредь как в семинариях, так и в прочих училищах священноцерковнослужительские дети и другие отроки грамоте сверх обыкновенной обучаемы были и по сей азбуке непременно».

А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева - История церковнославянского языка в России (конец XIX - XXв.)

Москва: Языки русской культуры, 2001 г., 400 с.

ISBN 5-7859-0203-6

А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева - История церковнославянского языка в России (конец XIX - XXв.) - Содержание

От авторов

Введение

Глава 1. Церковнославянский язык в культурно-языковой ситуации XIX — начала XX века

Глава 2. Дискуссии о богослужебном языке в конце XIX — начале XX в.

Глава 3. Комиссия по исправлению богослужебных книг (1907—1917 гг.)

Глава 4. Осмысление переводческой практики.Полемика П. П. Мироносицкого и Н. Ч. Заиончковского

Глава 5. Молитвы почитаемых русских подвижников

Глава 6. Высшая церковная власть и церковнославянская книжность: Поместный Собор 1917—1918 гг. и послесоборный период

Глава 7. Обновленческая смута и вопрос о языке богослужения

Глава 8. Эпоха Издательского отдела Московской патриархии (1943—1988)

Приложения

Литература

А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева - История церковнославянского языка в России (конец XIX - XXв.) - Введение

Для филолога история языка богослужения XIX—XX веков представляет интерес по следующим причинам:

— Вплоть до 1917 г. подавляющее большинство населения России в той или иной степени владело церковнославянским языком. Этот язык звучал во время богослужения, на нем заучивались молитвы, в ряде случаев с него начиналось изучение письменного языка.

Перепись 1897 г. выявила, что в Российской империи было более 83 млн. православных (Общий свод I, с. 248), которые, пусть нерегулярно, присутствовали при богослужении и знали некоторое количество молитв.

— В течение XIX—XX вв. на церковнославянском языке было создано огромное количество новых, непереводных текстов (церковных служб, акафистов и молитв).

— Вопрос о языке богослужения периодически становился темой общественной полемики.

— Церковнославянский язык нового времени оказывал и оказывает влияние на русский литературный язык.

— Церковнославянские фрагменты включаются в произведения, написанные на русском литературном языке, как в оригинальные

Церковнославянский язык представляет интерес и для историков. Вопрос о литургическом языке и исправлении богослужебных книг периодически оказывался в центре общественных конфликтов. Этот вопрос неоднократно приобретал знаковый характер. Изучать историю обновленчества первой половины XX в., так же, как и раскола XVII в., не касаясь вопросов о богослужебном языке, нельзя.

Между тем работ, посвященных истории церковнославянского языка XIX—XX веков, практически нет.

Отсутствие работ по истории церковнославянского языка нового времени объясняется следующими причинами. Во-первых, церковнославянский традиционно привлекал внимание ученых либо в своем древнейшем варианте (старославянский язык) как источник для изучения праславянского языка, либо как средневековый литературный язык (со времени первых переводов с греческого на славянский и до XVIII в.). Церковнославянский как богослужебный (то есть утративший функции литературного языка) исследователей не интересовал.

Другая причина неизученности истории церковнославянского языка заключается в том, что в научной среде бытовало мнение об отсутствии этой истории. Считалось, что никаких изменений в области языка не происходило и церковнославянский до наших дней сохранился в том же виде, что и после выхода книг, исправленных при патриархах Никоне и Иоакиме. Таким образом, церковнославянский язык синодального периода, прямой наследник языка кирилло-мефодиевских переводов, был незаслуженно забыт филологами, которые традиционно отдавали предпочтение древним текстам.

Третья причина заключается в том, что посвященные этой теме исследования сталкивались с проблемами цензурного характера. После никоновской справы и последовавшего за ней церковного раскола обсуждение вопросов, касающихся истории языка и текста богослужебных книг, не поощрялось. Характерно, что А. А. Дмитриевский, подготовивший в конце XIX века историю исправления Служебника в XVII—XVIII веках, так и не смог издать свою работу.

В XIX — нач. XX в. интерес к церковнославянскому языку проявлялся лишь в связи с практической работой над богослужебными книгами. Так, например, классические работы Н. И. Ильминского (Ильминский 1882, Ильминский 1886) были созданы в полемических целях — как реакция на начало работы Комиссии по исправлению богослужебных книг, возглавляемой архиеп. Сергием (Ляпидевским). Некоторая информация о языке богослужебных книг содержится в работах литургистов: А. А. Дмитриевского, И. А. Карабинова, И. Д. Мансветова, К. Т. Никольского, но для них вопросы языка — это второстепенные вопросы. Несколько лучше обстоит дело с изучением языка Елизаветинской Библии. Однако если истории ее создания и вопросам текстологии был посвящен ряд работ (Чистович 1860, Булич 1893, Сменцовский 1900, Бобрик 1988), то орфография и пунктуация позднейших изданий церковнославянской Библии никогда не изучались.