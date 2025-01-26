Эта книга сложилась из многих источников по мере вживания в молитвенный строй Церкви, в опыт духовничества и пастырского душепопечения. Непосредственным материалом для этого сборника стали беседы архимандрита Иоанна (Крестьянкина), которые проводились в семидесятые годы в Псково-Печерском монастыре на первой седмице Великого поста, после чтения покаянного канона Андрея Критского. Многим запомнились те вечера трепетного покаянного предстояния перед живым и близким Богом и собственной совестью, запомнилось обличающее и врачующее слово пастырского назидания.

Беседы были записаны. Естественно, что при переписывании и перепечатке в них появилось немало погрешностей. Издавая беседы по просьбе паломников и прихожан, мы стремились не только устранить погрешности, но и в наибольшей степени сохранить разговорную интонацию. «Покайтесь, приблизилось бо Царствие Небесное!» Публикуя эти беседы, мы надеемся, что они помогут хотя бы некоторым услышать и исполнить этот Божий призыв.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин - Опыт построения исповеди

Сретенский монастырь, 2001 г.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин - Опыт построения исповеди - Содержание

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ ПО ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯМ

Первая заповедь Аз есмь Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии разве Мене

Вторая заповедь Не сотвори себе кумира, и всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонитися им, ни послужити им

Третья заповедь Не приемли имени Господа Бога твоего всуе

Четвертая заповедь Помни день субботный, еже святити его: шесть дний делай и сотворити в них вся дела твоя, в день же седмый — суббота Господу Богу твоему

Пятая заповедь Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли

Шестая заповедь Не убий

Седьмая заповедь Не прелюбы сотвори

Восьмая заповедь Не укради

Девятая заповедь Не послушествуй на друга своего свидетельства ложна

Десятая заповедь Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего

Общее заключение исповеди

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ИСПОВЕДИ ПО ЗАПОВЕДЯМ БЛАЖЕНСТВА

Первая заповедь блаженства Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное

Вторая заповедь блаженства Блажени плачущий, яко тии утешатся

Третья заповедь блаженства Блажени кротцыи, яко тии наследят землю

Четвертая заповедь блаженства Блажени алчущий и жаждущий правды, яко тии насытятся

Пятая заповедь блаженства Блажени милостивии, яко тии помиловали будут

Шестая заповедь блаженства Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят

Седьмая заповедь блаженства Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся

Восьмая заповедь блаженства Блажени изгнали правды ради, яко тех есть Царствие Небесное

Девятая заповедь блаженства Блажени есте, езда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех!

Сокращения названий книг Ветхого и Нового Завета, упоминаемых в тексте

Литература