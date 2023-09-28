Двадцать пять лет прошло с тех пор, как мы начали наш молитвенный эксперимент, в результате которого появилась книга «Что происходит, когда женщины молятся». И сегодня, как мне кажется, самое время для того, чтобы дать подробную и объективную оценку всем тем многочисленным событиям, которые совершал Господь, на протяжении многих лет отвечая на наши молитвы. Все началось в 1968 году с небольшой группы из восьми женщин в Рокфорде, штат Иллинойс, служение которой было впоследствии распространено Богом не только по всей Америке, ни и за ее пределами. Только мне одной приходится обучать сотни тысяч людей из разных христианских конфессий со всех концов мира. Более того: миллионы людей прочли эту книгу, изучили ее и обучили по ней других. Представителями разных церквей и христианских организаций были сформированы молитвенные группы и «молитвенные цепочки», охватившие целые города, а в некоторых случаях — и целые страны.

Все эти годы наше внимание было направлено, в основном, на человеческую сторону молитвы: мы учились и исполнять те необходимые условия Писания, которые дают силу нашей молитве — а затем знакомились с ней на практике. В данной книге содержится то, что мы назвали бы Божественной стороной молитвы, а именно: каких действий ожидает от нас Бог на Свои ответы; что происходит с нами и что совершается через нас после того, как Он отвечает нам.

Мы обнаружили, что ответ на молитву — это еще не конец. Своим ответом Бог всегда открывает перед нами очередную «дверь» нашей жизни, побуждает вступить в новую эпоху, приготовленную для нас.

Молитва — это одно из ведущих средств Бога по осуществлению Его воли на нашей планете Земля. И вот перед вами результат того, что Он открыл нам.

Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда Бог отвечает на молитву

Пер. с англ. — Черкассы: Смирна, 2007. — 272с. – (Для женщин о женщинах.)

ISBN 978-966-8617-16-4

Эвелин Кристенсон - Что происходит, когда Бог отвечает на молитву - Содержание

Предисловие

Вступление