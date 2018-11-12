Идея этой книги родилась во время «Вторых Римских Кирилло-Мефодиевских чтений», организованных в конце февраля 2012 года в Риме Институтом славяноведения Российской Академии Наук, Папским восточным институтом и Ассоциацией итальянских славистов при поддержке Научно-издательского центра «Индрик». Тогда Наталья Николаевна Запольская предложила мне перевести с немецкого языка на русский мои статьи о топосах в славянской гимнографии и опубликовать их в одном томе, сделав доступными для широкой русскоязычной аудитории.

В первой главе книги я собрала статьи о топосах и их роли в создании агиологических типов в византийской и славянской гимнографии, значительно дополнив их по новому комментированному изданию апрельской минеи (GMA I—III).

Вторая глава является переработанной версией доклада, прочитанного на «Вторых Кирилло-Мефодиевских чтениях» и расширенного за счет материала из объемной работы по корабельной метафорике в византийской и славянской гимнографии.