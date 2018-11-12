Кристианс - Топосы в песнопениях византийской служебной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву
Идея этой книги родилась во время «Вторых Римских Кирилло-Мефодиевских чтений», организованных в конце февраля 2012 года в Риме Институтом славяноведения Российской Академии Наук, Папским восточным институтом и Ассоциацией итальянских славистов при поддержке Научно-издательского центра «Индрик». Тогда Наталья Николаевна Запольская предложила мне перевести с немецкого языка на русский мои статьи о топосах в славянской гимнографии и опубликовать их в одном томе, сделав доступными для широкой русскоязычной аудитории.
В первой главе книги я собрала статьи о топосах и их роли в создании агиологических типов в византийской и славянской гимнографии, значительно дополнив их по новому комментированному изданию апрельской минеи (GMA I—III).
Вторая глава является переработанной версией доклада, прочитанного на «Вторых Кирилло-Мефодиевских чтениях» и расширенного за счет материала из объемной работы по корабельной метафорике в византийской и славянской гимнографии.
Дагмар Кристианс - Топосы в песнопениях византийской служебной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву
М.: Индрик, 2018. — 152 с.
ISBN 978-5-91674-494-1
Дагмар Кристианс - Топосы в песнопениях византийской служебной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву - Содержание
- Предисловие
- Введение
I. Функция топосов при типологизации святых в песнопениях служебной минеи
- 1.Fugamundi и sequi I imitatio Christi как основные черты земной жизни святых
- 2.Святые мученики: подражатели страстям Христовым
- 3.Святые апостолы: подражатели Христу в благовестии
- 4.Святые епископы: последователи Христа в проповедании Евангелия и пастырстве
- 5.Преподобные: подражатели Христу в аскетизме
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6.Надтиповые топосы
- 6.1.Мотивы девственности и свадьбы в песнопениях святым женам
- 6.2.Топосы в песнопениях учителям Церкви
- 7.Заключение
II. Трансформация раннехристианских метафор при перенесении их из византийской культуры в славянскую
- 1. Проблемы при переводе византийских метафор на славянский язык
- 2.Метафоры из области античных состязаний
- 3.Метафоры, связанные с мореходством
- 4. Заключение
Приложения
- 1.Библиография
- 2.Список цитат из библейских книг и творений отцов Церкви
- 3. Источники цитированных последований служебной минеи
- 4. Список сокращений
- 5.Указатель личных имен
Дагмар Кристианс - Топосы в песнопениях византийской служебной минеи и проблемы их переноса на славянскую почву - Введение
Основной задачей раннехристианской и средневековой сакральной литературы было наставление верующих в Священном Писании, его экзегеза, разъяснение основ христианской этики и христианского поведения. Этой задаче служили сами библейские книги, их списки и переводы, святоотеческие толкования, догматические трактаты, гомилетика и агиография, в том числе так называемые exempla, мученические акты и, конечно же, развернутые жизнеописания святых. Важную роль играли богослужебные песнопения.
Для того, чтобы обеспечить понимание и верную интерпретацию текстов потенциальными читателями и слушателями (если речь идет о литургических песнопениях), средневековый сочинитель управлял ходом их мыслей с помощью формул и мотивов, заимствованных из авторитетных прототекстов, хорошо знакомых аудитории:
By choosing formulation for which the hearer is likely to have holistic lexical representation, complete with pragmatic and cultural associations, the speaker can exercise control over how the hearer interprets what is said and minimize the chances of a different interpretation from the intended one [Wray 2008:20-21, см. также Schweier 2012:82-84].
При этом средневековый автор не был свободен в выборе используемых цитат и аллюзий. Его связывала литературная и — особенно в случае с литургической поэзией — актуальная для него богословско-догматическая традиция [ср., например, Picchio 1977: 3], которая, прежде всего, проявлялась в цитировании и парафразировании Священного Писания, воспроизведении loci communes из сочинений отцов Церкви. Закрепившись в виде готовых формул, они вплетались в литургическую поэзию, в частности, в гимнографию святым и благодаря частоте и шаблонности употребления стали топосами сакральной поэтики.
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