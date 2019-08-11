Критика новой хронологии академика Фоменко

Этот сборник посвящен критическому анализу новой концепции всемирной истории, которая развивается в трудах математика академика А. Т. Фоменко и его соавторов и коротко называется ими «новой хронологией».

Новая хронология (далее: НХ) решительным образом меняет традиционную хронологическую концепцию истории (которую авторы НХ называют «скалигеровской», по имени средневекового историка Ю. Скалигера — одного из ее создателей).

История и антиистория - Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко - Анализ ответа А. Т. Фоменко

2-е изд., доп. — М.: Языки славянской культуры, 2001. — 576 с: ил. — (Studia historica. Малая сер.)

ISBN 5-94457-007-5

История и антиистория - Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко - Анализ ответа А. Т. Фоменко - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Точка зрения лингвиста

А. А. Зализняк

Лингвистика по А. Т. Фоменко

Точка зрения филолога и журналиста

М. Ю. Соколов

Удовольствие быть сиротой

Точка зрения историка

Е. В. Голубцова, В. А. Смирин

О попытке применения «новых методик статистического анализа» к материалу древней истории

А. Е. Петров

Прогулка по фронтовой Москве с Мамаем, Тохтамышем и Фоменко

Б. Л. Пономарев

Когда Литва летает, или почему история не прирастает трудами А. Т. Фоменко

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко

Ответ на статью А. Л. Пономарева

А. А. Пономарев

О некоторых результатах знакомства с «Ответом на статью А. Л. Пономарева»

Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко

Еще раз о накрытиях звезд планетами, описанными в «Альмагесте» Птолемея

Б. Л. Пономарев

О чем свидетельствуют новые датировки Птолемея

Д. Э. Харитонович

Новая хронология: между неизбежным и невозможным

Б. Л. Хорошкевич

Новое неизданное послание «Сигизмунда Герберштейна»

Точка зрения археолога

Е. Н. Черных

Биокосмические «часы» археологии

В. Л. Янин

«Зияющие высоты» академика Фоменко

Точка зрения астронома

Ю. Н. Ефремов, Ю. А. Завенягин

О так называемой «новой хронологии» А. Т. Фоменко

Ю. Н. Ефремов

«Альмагест» и синдром новой хронологии

Ю. Н. Ефремов

Завершая дискуссию

Ю. Н. Ефремов

Конец «новой хронологии»

Точка зрения физика

В. А. Дергачев

Точные хронологические шкалы протяженностью свыше 10 тысяч лет и «статистическая хронология» А. Т. Фоменко

Точка зрения математика

А. Ю. Андреев

«Новая хронология» с точки зрения математической статистики

М. Л. Городецкий

Династические параллелизмы в «новой хронологии»

Ю. Д. Красильников

Затмения, хронология и «новая хронология»

Дополнение: О разборе Г. В. Носовским и А. Т. Фоменко статей 1-го издания настоящего сборника

М. Л. Городецкий

О как бы разборе

А. А. Зализняк

Принципы полемики по А. Т. Фоменко

Первые публикации статей, вошедших в настоящий сборник

Сведения об авторах

История и антиистория - Критика «новой хронологии» академика А. Т. Фоменко - Анализ ответа А. Т. Фоменко - Предисловие

Для читателя, не знакомого с НХ, приведем несколько цитат из книги: Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. «Империя...». М., 1997, иллюстрирующих радикализм НХ.

«1) Новая хронология утверждает, что подавляющая масса дошедших до нашего времени исторических свидетельств на самом деле описывает события, происшедшие после 1200 года нашей эры. Кое-что, очень немногое, сохранилось и от более ранних эпох X—XIII веков нашей эры. Однако этот период оказывается весьма туманным и в значительной степени легендарным. О том, что было ранее десятого века н. э., мы не знаем ничего.

2) Новая концепция истории распада "Древнего Рима". Это — событие XIII века нашей эры, размножившееся в екали геровской истории в виде нескольких знаменитых войн: Троянской, Готской, Тарквинийской и т. д. Наиболее яркие события этого распада — взятие Нового Рима — Константинополя, переходы его из рук в руки и битвы вокруг него. Все эти события «пришли» из XIII века н. э. и относятся к распаду Древнего Рима = Византии в XI—XIII вв. н. э.» (с. 21).

Из этих тезисов следует, в частности, такая реконструкция событий XI века.

«§ 2. ОДИННАДЦАТЫЙ ВЕК

2.1. Иисус Христос. Главное религиозное событие XI века — появление Иисуса Христа, его жизнь и распятие. Распят, вероятно, в Новом Риме 38 Константинополе = Иерусалиме.

2.2. Начало новой эры в 1053 году. "Нулевым годом новой эры" был, скорее всего, 1053 год н. э. Впрочем, в некоторых поздних документах эту дату могли округлять и считать за "нулевой год" примерно 1000 год н. э. В 1054 году н. э. вспыхивает знаменитая сверхновая звезда, описанная в Евангелиях как Вифлеемская звезда.

2.3. Смерть Иисуса в конце XI века. Возможно — примерно в 1085 году н. э., через 31-33 года после "нулевого года", совпадающего с 1053 годом н. э.

2.4. Распятие Христа в Новом Риме на Босфоре. Распятие Иисуса Христа происходит, вероятно, в Новом Риме на Босфоре. В городе, который именно в ту эпоху стал новой столицей Византийской империи. Этот же город называли Иерусалимом, а также Троей» (с. 346).

Несмотря на такой радикализм, а может быть, благодаря ему, НХ переживает в настоящее время бурный расцвет. Один за другим выходят солидные тома (А. Т. Фоменко. Новая хронология Греции. Античность в средневековье. Т. 1—2. М., 1996; Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Новая хронология Руси. М., 1997; Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Математическая хронология библейских событий. М., 1997; Г. В. Носовский, А. Т. Фоменко. Библейская Русь. Т. 1—2. М., 1998).

Некоторые из них на многие недели становятся лидерами продаж (по сведениям еженедельника «Книжное обозрение»). НХ широко обсуждается в прессе, на телевидении, в Интернете. Ее начинают преподавать в некоторых школах и университетах. Среди ее сторонников известные люди: логик и философ А. Зиновьев, чемпион мира по шахматам Г. Каспаров и другие.

Все это создает у широкой общественности, интересующейся историей, обманчивое впечатление о научном признании НХ, о том, что эта концепция хронологии исторических событий действительно опровергает традиционную хронологию и утверждается как истинная научная теория, как последнее слово в исторической науке.

Предлагаемый сборник призван показать, что на самом деле ни о каком научном признании НХ и речи нет. Напротив, мнение многих ученых разных специальностей, профессионально связанных с проблематикой НХ, вполне единодушно: эта теория и ее основные положения безусловно не верны. Другое дело, что голос профессионалов практически не слышен. Их критические статьи, написанные в разное время и разбросанные по различным, часто сугубо научным и малотиражным изданиям, по существу недоступны читающей публике. Поэтому читатель не может взвесить все «за» и «против». На одной чаше весов лежат тома по НХ, в каждом из которых подробно излагается новая концепция и ее применение к тому или иному историческому материалу, а на другой чаше — две-три прочитанные в разное время критические статьи.

Цель сборника — собрать под одной обложкой статьи историков, археологов, лингвистов, астрономов, физиков и математиков, содержащие конкретный критический анализ НХ и основных ее положений с позиций этих наук. Тем самым мы хотим помочь любознательному читателю самому понять ошибочность НХ и составить более сбалансированное представление об отношении научного сообщества к этой теории.