Ранний период жизни Константина Великого и матери его Елены в позднеантичной традиции. Сразу оговоримся — под «ранним периодом» мы понимаем период жизни наших героев, длившийся до смерти Констанция Хлора в 306 г. и до провозглашения Константина императором, иначе говоря, период, когда политическая роль Константина полностью определялась статусом его отца: он был сыном префекта претория, сыном цезаря и сыном августа, но никогда — самостоятельной политической фигурой.

Этот отрезок времени в жизни наших героев является самым «темным», прежде всего благодаря скудости источников, особенно современных. Церковные историки, основные поставщики информации о Константине Великом, необычайно сдержаны, когда речь заходит об интересующем нас периоде.

Фактически первым событием жизни Константина, которое привлекло серьезное внимание позднеантичных авторов, таких как Евсевий Кесарийский («Жизнь Константина») и Лактанций («О смерти преследователей»), стало провозглашение его императором в 306 г. Традиционно исследователи объясняют недостаток информации тем обстоятельством, что реалии раннего периода жизни и деятельности Константина и Елены не отвечали задачам «константиновской пропаганды», поскольку дискредитировали их апологетическую интерпретацию, и поэтому все свидетельства тщательно отбирались и отсортировывались.

Другое, менее распространенное объяснение, — сложность получения даже современниками достоверных сведений об этом отрезке биографии Константина и особенно Елены.

Попытаемся суммировать те отрывочные данные, которые сохранились в источниках по поводу начального периода жизни и деятельности Константина Великого и Елены. Рассмотрим ключевые моменты их «ранней биографии».

Кривушин И. В., Кривушина Е. С. - Средневековое предание о Константине Великом и его матери святой царице Елене - Переводы - Комментарии - Исследования

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2012. 224 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Источники»

ISBN 978-5-903525-96-6

Кривушин И. В., Кривушина Е. С. - Средневековое предание о Константине Великом и его матери святой царице Елене - Переводы - Комментарии - Исследования - Содержание

Введение: Ранний период жизни Константина Великого и матери его Елены в позднеантичной традиции

Раздел I: Средневековая французская легенда о Константине Великом

1. Повесть об императоре Кустанте

2. Сказ об императоре Кустанте

3. Легенда об императоре Кустанте в средневековой французской литературе

Раздел II: Средневековая итальянская легенда о Константине Великом и матери его Елене

1. Сочинение неизвестного автора о Константине Великом и его матери Елене

2. История Елены, матери императора Константина, которая нашла крест Господа нашего Иисуса Христа

3. Средневековая итальянская легенда о Константине Великом и Елене

Приложения

Приложение 1: Античные источники о раннем периоде жизни Константина Великого и матери его Елены

Приложение 2: Легенда о Талассионе

Приложение 3: История и легенда о Манфредо, сыне Гвидо Соусника, муже дочери императора Константинополя и наследнике императора Антонио

Приложение 4: Никифор Каллист Ксанфопул. Церковная история

Приложение 5: Пьетро де Натали. Каталог святых

Приложение 6: Якопо Аквийский. Всемирная хроника

Приложение 7. Средневековая английская легенда о Елене и рождении Константина

Библиография

Индекс имен

Индекс географических названий

Список сокращений

Кривушин И. В., Кривушина Е. С. - Средневековое предание о Константине Великом и его матери святой царице Елене - Переводы - Комментарии - Исследования - О святой царице Елене

Царица Елена была матерью императора Константина Великого. Как рассказывает история бриттов, которую Джованни Веронский вставил в свою хронику, она была дочерью Клелиса, короля Британии. Когда бритты приняли веру Христову во времена папы Элевтерия, Елена своим отцом была наставлена в вере, но он ее не окрестил, так как он еще испытывал некоторые сомнения, что может быть и другая истина. Она услышала о чудесах, которые были совершены в Риме благодаря апостолам Петру и Павлу, но не смогла получить позволения отца совершить паломничество в Рим. Поэтому принятая паломниками с одной преданнейшей ей служанкой тайно ушла и, сменив одежду, в Рим прибыла.

Когда император Констанций увидел ее, он был так прельщен ее необычайной красотой и так сильно влюбился в нее, что схваченную паломницу к себе привел и плотски познал, и в течение многих дней удерживал ее у себя. Когда паломники собрались в обратный путь, он отпустил ее, но имени ни отца, ни родины <Елена> не захотела назвать. И когда он предложил ей множество сокровищ, она ничего не приняла, но взяла только одно кольцо. Уйдя оттуда, одетая в самое грубое платье, в город пришла, где со служанкой своей осталась, и они трудом рук своих добывали средства к жизни. И жила в доме, в котором некогда находилась конюшня, поэтому получила прозвище «стабулярия». А когда родился мальчик, она назвала его Константином по имени отца. И когда он прирастал мудростью, годами и добродетелью, его приманили и похитили жившие по соседству купцы. И когда они поплыли в Византию, который позже стал называться Константинополем, они вручили царю Византии подложные письма от императора и просили отдать его дочь за сына императора, которого они с собой привезли, пообещав, что тогда император заключит с ним вечный мир, потому что давно между ними шла распря.

Царь Византии все так и сделал, дочь свою в жены юноше отдал и подарил ему много сокровищ, слуг и служанок. Мать же надела на дочь свой диплоид, полный драгоценностей огромной стоимости, на случай несчастья, чтобы она смогла позаботиться о себе, если будет нужда. Отправившись же обратно, купцы пристали к острову в море, на котором Константина с женой спящих оставили, их слуг перебили, а сокровища все забрали. Те, проснувшись и увидев это, залились горючими слезами. Девушка спросила юношу, действительно ли он сын императора, в чем она несколько сомневалась. Он же ответил, что мать его — бедная римлянка, и сказал, что совсем не знает, кто его отец. Она, утешив его, диплоид с драгоценностями ему показала; на следующий день они были спасены проплывавшими мимо римскими моряками, которым сказали, что их выбросило на остров во время кораблекрушения, в Рим вернулись и к дому матери Константина направились. Юноша представил матери свою жену, рассказал обо всем, что с ним случилось, и отдал диплоид с драгоценностями. Посоветовавшись, они в город пришли, купили дворец и стали вести благородную жизнь.

Константин упражнялся в воинском искусстве и во всех делах прославился и всеми был любим. Однажды на одном турнире он многих поверг на земь, но его никто не знал; когда император с ним сошелся, он и его бросил на землю; император, видя его ловкость, оказал ему большой почет и спросил, какого он рода. Константин же ответил, что не знает отца своего; тогда мать его Елену к императору привели, чтобы узнать, от какого мужа она его родила. И когда Елену тайно допросили, она сказала, что потеряла и отца своего, и родину, и от всех близких судьба ее оторвала; и она объявила, что Константин — сын императора и представила в доказательство кесарю кольцо свое. Увидев это, Констанций был поражен сверх меры и, поскольку его жена недавно умерла, Елену в жены взял и брачный союз с царем Византии утвердил; а когда тот умер, приобрел власть над Востоком. А сына своего Константина кесарем поставил. Когда же он умер, Константин наследовал его власть.