Кроссман Констанция - Знакомимся с творением

Вы наблюдали когда-нибудь за ребёнком, играющим у ручья: как он преодолевает его вброд в надежде поймать мелкую рыбёшку, поднимает камушки и разглядывает их в солнечном свете, собирает дикие цветы и вдыхает аромат растущей у берега мяты? Эта книга написана для всех, кто любит исследовать окружающий мир. Она предназначена ответить на вопросы о том, как и почему Бог создал вещи такими, как они есть, и вдохновить нас прославить Творца. Занятия особенно увлекательны, если они предполагают, что в процессе собственной учебы мы делимся нашими знаниями с другими. Мы будем раскрывать Божьи тайны, рассматривая детали, изучая научные открытия, но прежде всего - исследуя библейские факты, которые нам открыл Создатель.

В вашу исследовательскую группу могут входить члены семьи, соседи, одноклассники, участники молодежной группы, воскресной школы или лагеря. Книга Второзакония 6:7 призывает нас рассказывать о Божьей истине, где бы мы ни находились. Представленная в книге информация и предлагаемые виды деятельности будут полезны во многих ситуациях, для участников разных возрастных групп, причем могут быть использованы независимо от времени года и окружающей среды.

Почему же нужно подчеркивать, что наш мир сотворён? Описанные в книге Бытия истины служат основанием нашей веры в Бога и отношения к человеку, как созданному и возлюбленному Богом, а также ответственному перед Ним. Наши дети редко сталкиваются с какой-либо информацией, поддерживающей модель сотворения мира Богом, в то время как ученые-эволюционисты широко распространяют свои выводы. С другой стороны, в последнее время были опубликованы превосходные материалы, освещающие различные вопросы полемики между сторонниками теорий сотворения и эволюции. И каждый христианин должен заботиться том, чтобы необходимые книги и видеоматериалы были доступны детям разного возраста, их можно было приобрести в качестве подарка или разместить в библиотеках. Поделитесь хорошо иллюстрированными книгами с детьми в воскресной школе или молодежном клубе. Очень часто подростков в школе просят подготовить рефераты на тему сотворения мира или эволюционной теории, но, к сожалению, они практически не имеют доступа к информации по теории сотворения мира Богом. Потому мы включили в список источников информацию об издательствах и веб-сайтах, располагающих необходимой информацией.

Первая глава предлагает обзор всей книги, что может быть использовано в качестве самостоятельного урока или как серия занятий. В этой главе подчеркиваются внутренние взаимоотношения и баланс в творении. Последующие разделы книги освещают различные аспекты живой природы. Выберите определенную тему и посвятите ей отдельное занятие, в конце которого предложите детям поделиться своими открытиями в этой области.

Констанция Кроссман - Знакомимся с творением - Практическое руководство для юных естествоиспытателей

Симферополь: ДИАЙПИ, 2012.-156 с.

ISBN 978-966-491-276-8

Констанция Кроссман - Знакомимся с творением – Содержание

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ

О чём эта книга Построение книги

Библия как точка отсчета

Должно быть интересно Куда же нам идти?

Люди, которым будет полезна книга

Глава 1. ИССЛЕДУЯ БОЖИЙ МИР Обзор естественных наук

Глава 2. ВМЕСТЕ С ОРЛАМИ ВЫСОКО ПОД ОБЛАКАМИ

Божий замысел о птицах

Глава 3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЖЬЕГО МИРА

Божий замысел о растениях, деревьях и цветах

Глава 4. ВИЗИТ В БОЖИЙ ЗООПАРК

От муравьедов до зебр

Глава 5. РАСКАПЫВАЕМ ФАКТЫ О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ

Высокие горы и подземные сокровища

Глава 6.КРОШЕЧНЫЕ ТВОРЕНИЯ И ИХ ОГРОМНАЯ РАБОТА

Божий замысел о насекомых, бабочках и пауках

Глава 7. ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ВОДНОМУ МИРУ

Божий дар воды для всех живущих

Глава 8.ИЗУЧИТЕ СЕБЯ - УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ БОЖЬЕ

Как устроены наши тела

Глава 9. ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ И ИЩЕМ ОТВЕТЫ О БОЖЬЕМ ТВОРЕНИИ

Узнайте новое в науке

ПРИЛОЖЕНИЯ: Занятия юных учёных