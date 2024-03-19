Кроссман Констанция - Знакомимся с творением
Вы наблюдали когда-нибудь за ребёнком, играющим у ручья: как он преодолевает его вброд в надежде поймать мелкую рыбёшку, поднимает камушки и разглядывает их в солнечном свете, собирает дикие цветы и вдыхает аромат растущей у берега мяты? Эта книга написана для всех, кто любит исследовать окружающий мир. Она предназначена ответить на вопросы о том, как и почему Бог создал вещи такими, как они есть, и вдохновить нас прославить Творца. Занятия особенно увлекательны, если они предполагают, что в процессе собственной учебы мы делимся нашими знаниями с другими. Мы будем раскрывать Божьи тайны, рассматривая детали, изучая научные открытия, но прежде всего - исследуя библейские факты, которые нам открыл Создатель.
В вашу исследовательскую группу могут входить члены семьи, соседи, одноклассники, участники молодежной группы, воскресной школы или лагеря. Книга Второзакония 6:7 призывает нас рассказывать о Божьей истине, где бы мы ни находились. Представленная в книге информация и предлагаемые виды деятельности будут полезны во многих ситуациях, для участников разных возрастных групп, причем могут быть использованы независимо от времени года и окружающей среды.
Почему же нужно подчеркивать, что наш мир сотворён? Описанные в книге Бытия истины служат основанием нашей веры в Бога и отношения к человеку, как созданному и возлюбленному Богом, а также ответственному перед Ним. Наши дети редко сталкиваются с какой-либо информацией, поддерживающей модель сотворения мира Богом, в то время как ученые-эволюционисты широко распространяют свои выводы. С другой стороны, в последнее время были опубликованы превосходные материалы, освещающие различные вопросы полемики между сторонниками теорий сотворения и эволюции. И каждый христианин должен заботиться том, чтобы необходимые книги и видеоматериалы были доступны детям разного возраста, их можно было приобрести в качестве подарка или разместить в библиотеках. Поделитесь хорошо иллюстрированными книгами с детьми в воскресной школе или молодежном клубе. Очень часто подростков в школе просят подготовить рефераты на тему сотворения мира или эволюционной теории, но, к сожалению, они практически не имеют доступа к информации по теории сотворения мира Богом. Потому мы включили в список источников информацию об издательствах и веб-сайтах, располагающих необходимой информацией.
Первая глава предлагает обзор всей книги, что может быть использовано в качестве самостоятельного урока или как серия занятий. В этой главе подчеркиваются внутренние взаимоотношения и баланс в творении. Последующие разделы книги освещают различные аспекты живой природы. Выберите определенную тему и посвятите ей отдельное занятие, в конце которого предложите детям поделиться своими открытиями в этой области.
Констанция Кроссман - Знакомимся с творением - Практическое руководство для юных естествоиспытателей
Симферополь: ДИАЙПИ, 2012.-156 с.
ISBN 978-966-491-276-8
Констанция Кроссман - Знакомимся с творением – Содержание
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ
- О чём эта книга Построение книги
- Библия как точка отсчета
- Должно быть интересно Куда же нам идти?
- Люди, которым будет полезна книга
Глава 1. ИССЛЕДУЯ БОЖИЙ МИР Обзор естественных наук
Глава 2. ВМЕСТЕ С ОРЛАМИ ВЫСОКО ПОД ОБЛАКАМИ
- Божий замысел о птицах
Глава 3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЖЬЕГО МИРА
- Божий замысел о растениях, деревьях и цветах
Глава 4. ВИЗИТ В БОЖИЙ ЗООПАРК
- От муравьедов до зебр
Глава 5. РАСКАПЫВАЕМ ФАКТЫ О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
- Высокие горы и подземные сокровища
Глава 6.КРОШЕЧНЫЕ ТВОРЕНИЯ И ИХ ОГРОМНАЯ РАБОТА
- Божий замысел о насекомых, бабочках и пауках
Глава 7. ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ВОДНОМУ МИРУ
- Божий дар воды для всех живущих
Глава 8.ИЗУЧИТЕ СЕБЯ - УНИКАЛЬНОЕ ТВОРЕНИЕ БОЖЬЕ
- Как устроены наши тела
Глава 9. ЗАДАЁМ ВОПРОСЫ И ИЩЕМ ОТВЕТЫ О БОЖЬЕМ ТВОРЕНИИ
- Узнайте новое в науке
ПРИЛОЖЕНИЯ: Занятия юных учёных
- Рекомендуемые материалы
- Слово Божье о его творениях
- Список необходимых материалов
- Словарь
- Поощрительная программа для юных естествоиспытателей
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