Кротов Яков - Введение в историю

Кротов - Введение в историю, Христианства
Шелкопряды превращают листья в шёлк, пчёлы превращают цветочную пыльцу в мёд, человек превращает пространство в историю. Во всех трёх случаях происходит ещё и чудо превращения довольно неприглядного физиологического процесса в нечто очень ценное и полезное. Шёлк, мёд, история – продукты двойного назначения. Они полезны тем, кто их из себя выдавливает, но ещё больше они полезны другим. История больше похожа на мёд. Каждый человек производит свою историю, заполняя свою ячейку в сотах человечества, но свой настоящий вкус история обретает по мере объединения, как и шёлковые нити становятся шёлком, когда их объединяют в ткань.
История так же невозможна без пространства как человек невозможен без тела, но так же и несводима к пространству. Младенец занимает пространство, но не имеет истории. Пространство младенца кажется взрослому крошечным, но на самом деле это вселенная, космос, бесконечность. Новорожденный ощущает себя гигантом, и если бы он видел галактики, то считал бы их сыпью у себя на коже. Идёт время: точнее, ходить начинает человек, пространство для него начинает уменьшаться, зато это пространство наполняется другими людьми. Младенец лишь смутно видит даже мать, он прежде всего щупает и нюхает. Он помнит лишь то, что происходило с ним – меня покормили, мне было холодно, мне было тепло, мне было больно. Это – показатели времени, а не история. История начинается, когда человек начинает помнить, как общался с другими людьми, когда человек присоединяет к истории своего взаимодействия с людьми чужие истории.
Символично, что изобретение искусственного шёлка ничуть не обесценило настоящий шёлк. Существует множество историй низкого качества, дешёвок, легко приобретаемых и усваиваемых, но подлинная история по-прежнему одна. Разница та, что для приобретения настоящего шёлка нужны не деньги, и многие богачи, брезгующие даже прикоснуться к чипсам (справедливо брезгующие), преспокойно запихивают себе в мозги историю, так же похожую на подлинную, как чипсы со вкусом икры похожи на икру. Человек растёт, но его пространственный абсолютизм не обязательно уменьшается. Ведь рост происходит не в истории, а во времени. Время измеряется сантиметрами в год, история – людьми и словами. Если человек, озлобившись на всех, бубнит и строчит бесконечные слова, то его история бесконечно мала – в верхней-то части дроби единичка, его драгоценная персона, а должны быть миллиарды. Причём, если цифры в дроби подлежат сокращению так, чтобы между числителем и знаменателем не было ничего общего, то дробь истории по определению стремится к достижению максимально общего. Ни одного человека сократить нельзя. Только кажется, что бывают одинаковые истории, одинаковые люди.
Кротов Яков - Введение в историю
«ЛитРес: Самиздат», 2018
Сборник эссе 1978-2018 годов о смысле истории и методе исторической науки
Кротов Яков - Введение в историю - Содержание
- Превращение пространства в историю
- История как текст
- Черепаха истории и Ахилл человечества
- Юваль Харари: история газона как модель истории человечества
- Историчность, подлинность, аутентичность
- История – не об истории
- История – учитель, а не статуя историка
- История – не поиск корней
- История – не свалка
- История как сослагательное наклонение
- Альтернативность истории
- Превращение пространства во время
- Превращение камней в хлеба
- История живая и история мёртвая
- Цель, притворившаяся средством
- Существование – травма, история – лекарство
- Событие и бытие: зерно и урожай
- Почему историки не делают прогнозов
- История человечества как история неуправляемости человечества
- Отсев и посев
- Милитаристская ложь об истории
Не верю я, грешный, что вера противоречит знанию и несовместима с наукой. С наукой пьянство несовместимо, так оно и с верой несовместимо. Не верю я, что наука доказала, будто Бога нет или что Бог есть. Учёные умные люди и не занимаются тем, что вне их компетенции. Не верю я, что назвать верующего невротиком — доказательство небытия Божия. Невротики существуют, Бог существует, невротическая вера бывает, но цинизм не наука, а ещё один невроз. Не верю, что если есть невротики, фанатики, учёные, изобретатели, то Бога нет. Даже существование инквизиции не доказывает несуществования Бога. Всё это доказывает, что человек способен и на творчество, и на агрессию, то есть, на свободу. Так и слава Богу!
Не верю я, что называть Бога Отцом означает всего лишь проецировать на небо своё тяжёлое или счастливое детство. Не верю я, что люди не понимают условности всякого сравнения, как не верю, что: если человек может быть отцом, то отцом не может быть Бог. Иногда сравнение это всего лишь сравнение. Не верю я, что богов много. Желающих быть богами — да, много, идолов — выше крыши (буквально, вечно норовят на крышу поставить). Не верю я и в то, что люди, поклоняющиеся разнообразным божествам, непременно идолопоклонники. Они просто слишком внимательны к эху — отражению голоса Бога от многочисленных препятствий. Не верю я, что Бог не услышит их молитв — уж Он-то знает, где эхо, а где настоящий голос человека.
Яков Кротов - Христианства
yakov.works, 2019
Электронная книга
Яков Кротов - Христианства - Оглавление
- Тысяча слов о вере
- Христианство по мере сил
- Христианство в афоризмах
- Христианство по Символу веры
- Христианство по Евангелию от Марка
- Христианство в анекдотах
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