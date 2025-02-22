Кротов - Заметки о Христианстве - Заметки о Евангелии
Символ веры — текст с необычной судьбой. Вообще короткие словесные формулы, объясняющие своеобразие какой-то веры (или религии, в данном случае разница неважна) были, есть и будут всегда. Такие формулы возникают, когда нужно другому объяснить, в чём разница позиций. Понятно, что объяснения будут разные в зависимости от того, с кем говорить. Говоря с неверующим, можно ограничиться «а я верую». Неважно — в одного Бога, во многих, в нечто аморфное и т.п. Если христианин говорит с иудеем, тут уже сложнее — сложнее именно потому, что у христианина и иудея больше общего, чем у них обоих и неверующего. Первые христиане ведь и были все иудеями, потом произошёл разрыв и появилось новое название. Но насколько различия велики, спор идёт до сих пор, как и споры о том, насколько критичны различия между католическим и православными Символами веры. Они отличаются буквально парой слов, а споров было на мегатонны.
Если нужно сравнить верования двух русских православных, один из которых старообрядец, а другой — «новообрядец», то Символ веры не поможет, он одинаковый у обоих сторон, придётся довольно много говорить именно об обрядах. Символ веры «по умолчанию» — результат ожесточённых споров IV столетия. Он писался в несколько приёмов, принимался съездами верующих — не только епископов и священников. Эти съезды («соборы», «собрания») называются «вселенскими», хотя, конечно, жители Бетельгейзе в них не участвовали. К сожалению, тут проявилась некоторая ксенофобия, склонность считать людьми только себя и тех, кто тебе близок. А кто за пределами твоего понимания, те уже и не люди. Поэтому термин «вселенная», «экумена» — от слово «дом», «экос» — обозначало для жителей тогдашнего Средиземноморья нормальный, человеческий мир, за пределами которого обитают всякие опасные варвары-дикари.
Во «вселенских соборах» — «средиземноморских съездах» — участвовали даже представители не всех христианских общин (а в IV веке христиане жили уже и в Индии, и в Китае). В основном там были обитатели нынешних Греции, Турции, Сирии, Египта. Из Италии, тем более, из Испании в столицу — Константинополь, современный Стамбул — было дольше намного добираться, чем добирались космонавты до Луны. Космонавтам в 1966 году понадобилось столько же, сколько Христу, чтобы из царства смерти вернуться в царство живых, а сейчас до Луны можно долететь за полдня.
Яков Кротов - Заметки о Христианстве
Москва, 2025
Эл. издание
Яков Кротов - Заметки о Христианстве - Содержание
Памятка человеку
- Христианство по Символу Веры
- Христианство по мере сил
- Христианство по Евангелию от Марка
- Христианство в анекдотах
Я читаю Евангелие многие десятилетия, один и вместе с другими верующими. За это время я познакомился со множеством переводов (в том числе, на английский язык) и с огорчением увидел, что ни один существующий русский перевод меня не устраивает. В каждой фразе даже самых лучших переводов я нахожу неточности. В конце концов, я решился предложить свой перевод.
Может быть, я выступаю не столько как переводчик, сколько как редактор уже имеющихся переводов. Различие не так уж велико. В отличие от профессиональных переводчиков, я недостаточно знаю древнегреческий язык, хотя все-таки я уже давно читаю Евангелие, постоянно сверяясь с греческим оригиналом.
Яков Кротов - Заметки о Евангелии
Москва, 2025
Эл. издание
Яков Кротов - Заметки о Евангелии - Содержание
- Пролог Евангелия от Иоанна (Ио 1:1-18)
- Последняя речь Иисуса (Ио 13-14)
- Евангелие Фомы
Яков Кротов - Заметочки, фразочки, шуточки
Москва, 2025
Эл. издание
Яков Кротов - Заметочки, фразочки, шуточки - Отрывок из книги
Своя рубашка ближе к телу... Если она не смирительная.
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Все животные равны, но некоторые животные животнее других.
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Любовь побеждает случайность необходимостью и необходимость случайностью.
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Россия на Голгофе. Распинает Христа. Просьба не беспокоить.
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Политический идеал: пить, как при диктатуре, а закусывать, как при демократии.
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Капля не точит камень. Капля прокладывает себе дорогу к свободе.
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Молчание — часть речи, когда речь — часть личности.
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Чёрный юмор - чёрный хлеб остроумия.
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Любовь как зерно: падает сверху вниз, а растёт снизу вверх.
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Не слушайтесь — слушайте!
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Гордыня — театр одного актера. Эгоизм — театр одного зрителя
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Главный враг надежды не отчаяние, а ложная надежда.
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Окружающая обстановка пытается нас окружить, но нельзя ей этого позволять.
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А ты у двуглавого орла перо в хвосте или кость в горле?!
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Я не покончил с собой, следовательно, я существую.
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У циника в душе пространство, у идеалиста простор.
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Фанатизм считает верблюдом лишь того, кто сумел пройти через игольное ушко
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