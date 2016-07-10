Гісторыя палітычных ідэй - Беларусі і краін рэгіёна пост-ВКЛ/пост-Рэчы Паспалітай: Беларусь, Літва, Польшча і Украіна

К. Гамулка; пераклад з польскай мовы. Вільня : 2008. - 256 с.

ISBN 978-9955-773-26-9.

Крысціна Гамулка - Паміж Польшчай і Расіяй - Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў - 1918-1922 - Змест

Ад рэдактара

Прадмова да беларускага выдання

Уступ

Раздзел I. Незалежнасць ці аўтаномія

1. Пазіцыя польскіх палітычных фарміраванняў у адносінах да беларускага пытання перад аднаўленнем незалежнасці Польшчы

2. Канцэпцыя землеўласнікаў у справе ўладкавання літоўска-беларускіх зямель у канцы 1918 - пачатку 1919 г. Атрады самаабароны

3. За прадстаўніцтва крэсаў у Заканадаўчым сейме

4. Перамовы Пілсудскі - Грабскі (снежань 1918 г.)

5. Спрэчка наконтусходняй мяжы Польшчы (Парыж, 1919 г.)

6. Краёўцы, федэралісты супраць інкарпарацыяністаў на польскіх землях

7. Канцэпцыі ўсходняй мяжы ў час падрыхтоўкі і правядзення Віленскага паходу, яго ацэнка і наступствы

8. Спробы здабыцця прыхільнасці ў дзеячаў беларускага руху (май - чэрвень 1919 г.)

9. Напярэдадні заняцця Мінска

10. Беларускі палітычны рух, польскія палітычныя групы пасля заняцця Мінска

11. "Беларускі план" Падэрэўскага. Польска-беларускае таварыства

12. Выбары ў нацыянальныя рады і гарадскую раду ў Мінску

13. Стварэнне беларускіх вайсковых атрадаў

14. Беларускае школьніцтва

15. За прадстаўніцтва крэсаў. Падрыхтоўка да выбараў

16. Роспуск рады Беларускай Народнай Рэспублікі

17. Канцэпцыі вырашэння аграрнага пытання на літоўска-беларускіх землях

Раздел II. Аўтаномія ці самаўпраўленне?

1. Польска-беларускія перамовы (сакавік 1920 г.)

2. Планы арганізацыі літоўска-беларускіх зямель напярэдадні кіеўскага паходу і падчас яго правядзення

3. Дасягненні беларускага школьніцтва

4. Польскія канцэпцыі, беларускі рух перад бальшавіцкім наступлением

5. Польска-савецкія перамовы ў Мінску

6. Часовае ўпраўленне прыфрантавых і этапных тэрыторый. Рашэнне РАД аб лініі мяжы

7. Польска-савецкія перамовы ў Рызе (верасень - кастрычнік 1920 г.)

8. Распад беларускіх атрадаў

9. Дзейнасць атрадаў Балаховіча

10. Плебісцыт ці выбары. Беларускі рух у Сярэдняй Літве

11. Беларускі рух і мірныя перамовы

12. Закон аб стварэнні ваяводстваў

13. Тэрыторыя БССР. Рыжская дамова

14. Аграрная рэформа. Вайсковае асадніцтва

Раздел III. У агульным доме

1. Справа дзейнасці антысавецкіх атрадаў

2. Палітыка польскіх улад у дачыненні беларусаў

3. Беларускі з'езд у Празе

4. Падрыхтоўка выбараў у Сярэдняй Літве

5. Выбары ў Віленскі сейм

6. Арышт беларускіх і літоўскіх дзеячаў

7. Віленскі сейм. Праекты аўтаноміі Станіслава Мацкевіча і Уладзіслава Студніцкага. Акт аб'яднання

8. Вынікі дзейнасці атрадаў Скамароха

9. Аўтакефалія праваслаўнай царквы

10. Вайсковае асадніцтва

11. Парламенцкія выбары 1922 г.

Заканчэнне

Кароткія біяграфіі польскіх палітыкаў

Бібліяграфія

Прынятыя скарачэнні

Крысціна Гамулка - Паміж Польшчай і Расіяй - Беларусь у канцэпцыях польскіх палітычных фарміраванняў - 1918-1922 - Прадмова да беларускага выдання

Гісторыя беларусаў і Беларусі у першыя сорак гадоў XX ст., г.зн. да,пачатку Другой сусветнай вайны, адносяцца ў гістарыяграфіі да даволі добра апрацаваных. Беларускім рухам цікавіліся і пісалі аб ім палякі, беларусы і рускія. Станаўленне нацыянальнага бела-рускага руху было апісана у працах Аляксандры Бергман1 і Юрыя Туронка2. Стаўленне польскіх палітычных груповак да з'яўлення і развіцця беларускага руху знайшло адлюстраванне ў працы Яна Юркевіча3. Адносна месца, ролі і значэння беларускага руху в-казваліся таксама беларускія дзеячы і палітыкі. Належалі да іх гарачы прыхільнік незалежнай беларускай дзяржавы Аляксандр Цьвікевіч4 і гісторык, а потым палітык БССР Усевалад Ігнатоўскі5. Пытанні этнаграфічнай адасобленасці руху даследаваў Яўхім Карскі6.

Па-іншаму беларускі рух характарызавалі польскія даследчыкі. Слабасць беларускага руху, нізкая нацыянальная свядомасць народных мае і адсутнасць веры ў магчымасць стварэння незалежнай дзяржавы адзначыў у сваіх працах гісторык, член ППС Лявон Васілеўскі7. Лакалізацыя, колькасць і веравызнанне беларусаў у два першыя дзесяцігоддзі XX ст. сталі прадметам даследаванняў Яна Чэканоўскага8. У дыскусіі на тэму колькасці беларусаў прыняў удзел публіцыст і статыстык Эдвард Малішэўскі. Як і Чэканоўскі, ён выказваўся за падзел беларускіх зямель паміж Польшчай і Расіяй9.