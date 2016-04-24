Те, кто возрождают свою культуру, докапываются до своих корней, до истинной истории, во все времена не нравились ни царским, ни советским властям, ни собственным «янычарам». Поэтому надо стать неподатливыми ко всякой лжи и уловкам, как бы ни прятались они за ученые степени или высокие чины. Слишком терпелив наш народ, сильный, но печальный. Имел героев — и забыл их… Любил свободу, а стал рабом… Создал богатую культуры, но отказался от нее. Если раньше было много беларусов, но не было своего государства, то сейчас есть суверенное государство, зато мало осталось беларусов. Анатолий Ефимович Тарас - Краткий курс истории Беларуси IX-XXI веков Минск, Харверст, 2013, 544 стр., Неизвестная история ISBN 978-985-18-221406 Анатолий Тарас - Краткий курс истории Беларуси IX-XXI веков - Содержание Предисловие автора От "издателя". ВВЕДЕНИЕ О методе исторического анализа

1. Роль историографии в формировании национального самосознания

2. Как трактуют нашу историю другие историографии

3. Национальный подход в историографии

4. Периодизация истории Беларуси Часть I. ОТ ПЛЕМЕН — К КНЯЖЕСТВАМ Глава 1. ДОЛЕТОПИСНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Глава 2. ДРЕВНИЕ КНЯЖЕСТВА (ІХ-ХІІІ вв.) Часть II. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ Глава 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (1246-1316 гг.)

Глава 4. РАСЦВЕТ ВКЛ (1316-1492 гг.)

Глава 5. ОСЛАБЛЕНИЕ ВКЛ (1492-1569 гг.) Часть III. РЕСПУБЛИКА ОБОИХ НАРОДОВ Глава 6. ВКЛ В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Глава 7. «КРОВАВЫЙ ПОТОП» (1654-1666 гг.)

Глава 8. УПАДОК ВКЛ И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1667-1795 гг.) Часть IV. КОЛОНИАЛЬНАЯ ЭПОХА Глава 9. БЕЛАРУСЬ — КОЛОНИЯ РОССИИ (1795-1917 гг.)

Глава 10. БЕЛАРУСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Глава 11. ПСЕВДОГОСУДАРСТВО БССР

Глава 12. ПУТЬ В ТУПИК (1945-1991 гг.) Заключение. О ВОЗРОЖДЕНИИ БЕЛАРУСИ 1. На пути независимости (1992-2012 гг.)

2. Болезни национального движения

3. О необходимости знания истории Коротко об авторе

Анатолий Тарас - Краткий курс истории Беларуси IX-XXI веков - Как трактуют нашу историю другие историографии

Ниже я кратко характеризую основные варианты трактовки истории Беларуси в историографии наших соседей, а также концепцию западнорусистов (доморощенных «янычаров» Москвы).

Польские историки

Польские авторы по давней традиции, берущей начало еще от «Истории Польши» Яна Длугоша (вторая половина XV века) чрезвычайно преувеличивают значение Кревской унии 1386 года. По их утверждениям, после этого ВКЛ превратилось в вассала Польской короны, полностью ориентировалось на Польшу, утратило политическую и военную самостоятельность. Его историю надо рассматривать сквозь призму все более тесных союзных связей с Польшей и непрерывной полонизации до того момента, когда земли ВКЛ и Польши, слившиеся в едином государстве Речь Посполитая, захватила Россия.

Для большинства польских историков (а также для политиков, журналистов, писателей) Беларусь — всего лишь восточная окраина Польши («крэсы всходние»). По их мнению, беларуский народ — та часть великого польского народа, которая подверглась русификации, влиянию Русской Православной Церкви (верной служанки азиатской деспотии) и отсталой русской культуры. Отсюда, говорят они, проистекает нынешняя «отсталость» беларуского общества по сравнению с «европейской» Польшей.

Ну, если наши предки уже в Креве навсегда утратили самостоятельность, то зачем потребовались шесть других уний? Перечислю их: Виленско-Радомская (1401 г.), Городельская (1413 г.), Гродненско-Трокская (1432-33 г), Брестская (1446 г.), Мельницкая (1501 г.), Люблинская (1569 г.).

Историки Летувы

Они целенаправленно подтасовывают факты и мнения, часто вообще пишут откровенную ложь. Особенно выделяются в этом плане Эдвардас Гудавичюс, Зигмас Зинкявичюс, Йонас Лауринавичюс и Томас Баранаускас. Выдумка Зинкявичюса о так называемом «канцелярском языке» достойна международной премии за самую беспардонную ложь! То же самое относится к внедрению указанными авторами термина «истинная Литва» (Lithyania propria).

Суть выдумок летувисов такова:

— определяющую роль в ВКЛ на всех этапах его существования играл литовский (в смысле — жамойтский) фактор.

— центр объединения земель — сначала жамойтский Кернов, а потом Вильнюс (о роли Новгородка — ни слова);

— правящие династии (Гедиминовичи, потом Ягеллоны) — жамойтские;

— важнейшие политические деятели — жамойты;

— общий вектор цивилизационного развития — из Жамойтии в Беларусь.

Кроме того, они придумали еще и каких-то аукштайтов — якобы особое «литовское» племя — чтобы фантазерам было легче сводить концы с концами.

Неудобные для них факты (например, об отсутствии у жамойтов на протяжении долгого времени городов, профессиональных торговцев, письменности, христианской религии и многого другого, что уже было у наших предков) они замалчивают, либо дают им фантастические объяснения. Поэтому мы воспринимаем их не как ученых, а как сказочников. Или мошенников. В зависимости от того, кому какое определение больше нравится.

Отметим, что измышления современных авторов из Летувы базируются на мифе о завоевании наших земель воинственными «литовцами», под которыми имеются в виду жамойты и никогда не существовавшие аукштайты.

Его суть такова. Великий жамойтский князь Монтвил, узнав о том, что земли «западной Руси» опустошены татаро-монголами, отправил туда своего сына Эрдивила с сильной дружиной. Эрдивил подчинил себе местных жителей и основал здесь крепости Новгородок (Новогрудок), Гародня (Гродно), Берестье (Брест), Дорогичин, Мельник, Мерочь, Волковыск и Мстибогов. Своей столицей он сделал Новгородок, принял титул великого князя Новогородского, а его сын Мингайло положил начало династиям новогородских и полоцких князей.

Только вот татары наши земли не завоевывали, за исключением Мозыря и Турова, которые они взяли штурмом, разграбили, сожгли и покинули, отправившись на войну с Галицким княжеством. Не было у жамойтов в ХII-XIII веках великого князя, ибо не существовало единого государства. Монтвил и Эрдивил в действительности не существовали, историкам такие князья неизвестны.

Надо всегда задавать этим сказочникам очень простой вопрос: назовите хотя бы одно сражение, связанное с «завоеванием», хотя бы один поход. Нет таких! Известны все походы киевлян (начиная с 974 г.) и галичан (в 1219-77 гг.); все походы крестоносцев (с 1284 по 1410 год — около 140 вторжений); все войны и пограничные конфликты с Московией (с 1368 г.); все рейды крымских татар (с 1474 по 1569 гг. — 75 набегов на земли ВКЛ). Известны все битвы и крупные стычки с ними, все осады городов и замков.

Что касается жамойтов — предков летувисов, то ничего подобного наша история просто не знает. Это — наглая ложь. Например, князь Войшелк, сын Миндовга, в 1264 году захватил Деволтву и Нальшаны (именно эти земли летувисские фантазеры называют Аукштотой). Это — факт. Наоборот — никогда не было!

Почему же стало возможным неслыханное историческое воровство (присвоение всего наследия ВКЛ), которое в Летуве с 20-х годов XX века возведено в ранг государственной политики? На это есть две группы причин — внутренних и внешних.

Внутренние причины:

1) Историки Летувы максимально использовали в своих интересах ту «фору» (22 года независимости; 1918-1940), которой не было у беларусов. Поэтому мы изрядно отстали от них в исследовании многих вопросов собственной истории древнего и средневекового периодов.

2) Никто физически не истреблял их интеллигенцию в XIX и XX веках, соответственно, они сохранили своих интеллектуалов и не были в такой степени запуганы угрозой жесточайшей расправы, как наши прадеды и деды.

Внешняя причина одна, зато весомая. Идеи национализма летувисов по ряду позиций совпали с идеологией москвоцентризма и великорусского шовинизма. Поэтому российские идеологи (в т. ч. историки) охотно поддерживают выдумки авторов из Летувы, но в то же время встречают в штыки национально ориентированные исследования беларуских ученых.

Ученые мужи Летувы превратили наших древних князей в жамойтских очень просто. Добавили к их именам окончания — ис или — ас. Гедимин — Гедеминас, Кейстут — Кейстутис, Ольгерд — Альгирдас, Витовт — Витаутас и так далее. Однако ни в одном историческом документе (не только ВКЛ, но и других государств) нет этих — исов (-асов). Возьмем имя Гедимин. В различных источниках оно пишется как Гедимин, Гедымин, Кгиндимин, Кгедимин, Скиндимин, Jedimin, Gedimont, Giedymin. Где окочание ас (аs)?

Великого князя Витовта современные летувисы считают своим национальным героем и именуют Витаутас. Так вот, Витовт четыре раза (в 1384, 1390, 1398 и 1404 гг.) отдавал Жамойтию Тевтонскому ордену в качестве платы за политическую поддержку и военную помощь. Будь он жамойтом (т. е. этническим летувисом) вряд ли он смог бы торговать своей Родиной. Но Жамойтией он не дорожил.

Как ни переиначивать историю, факты — упрямая вещь.

Российско-советская историография

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» С этого принципа начинается российская (советская) историография, им же она кончается. Во все времена, в том числе сегодня, она теоретически обосновывала имперский разбой, москвоцентризм, миф о Святой Руси и многое прочее из того же ряда.

В основе российских исторических сказок лежит 12-томный труд Н. М. Карамзина «История государства Российского». Созданный еще в начале XIX века, он до сих пор составляет «костяк» официальной российской историографии. А в период 1935-1954 гг. советские «партийные» историки «уточнили» концепцию Карамзина, создав «единственно верную» схему для объяснения прошлого народов СССР. Ее ключевые тезисы таковы:

(1) Восточные славяне принадлежат к единому этнокультурному сообществу, имя которого — «русский народ». Украинцы и беларусы не отдельные народы, а всего лишь следствие разделения «древнерусской народности» на три ветви.

(2) ВКЛ — это в основном земли русских княжеств, захваченные Литвой (маленьким, но воинственным балтским государством), что было обусловлено слабостью единого древнерусского государства после татарского нашествия середины XIII века. Позже территорию ВКЛ подчинила себе Польша.

(3) Оказавшись в составе ВКЛ, все население русских земель — от князей до смердов — стало ориентироваться на Москву как единственный источник освобождения от власти литовцев, позже — от власти поляков. Московия с конца XV века систематически вела войны против «поляков» с целью освобождения «братьев по крови и вере», но только в конце XVIII века России — наследнице и преемнице Древней Руси — удалось освободить «западных русских» силой оружия.

(4) Историю беларуского и украинского народов следует рассматривать в плане подавления трудовых масс иностранными завоевателями (литовцами, поляками) и местными эксплуататорами, а постоянным союзником этих масс всегда выступала Россия, несмотря на свой режим политического произвола (самодержавие) и рабство большей части населения (крепостничество).

(5) Московское государство, Российская империя, СССР никогда никого не завоевывали и не покоряли, а только «освобождали» или «воссоединяли». Так, ликвидация ВКЛ в XVIII веке — это не завоевание, а «возвращение» исконно русских земель, временно потерянных вследствие «происков» литовцев и поляков. Соответственно, россияне по отношению к Беларуси и беларусам во все времена были только «освободителями» и никогда — захватчиками.

(6) «Присоединение» национальных окраин к России давало в основном положительные результаты, и в любом случае было для них «меньшим злом». Например, для Беларуси было «лучше» присоединиться к России, чем к Пруссии или Австрии. Поэтому аннексия Россией ВКЛ стала «прогрессивным» явлением для местного населения в сферах экономики, права, культуры, внутренней политики.

(7) «Великороссы» издавна «по праву рождения» были «старшими братьями» и даже «учителями» для остальных народов. Достижения цивилизации всем этим народам тоже принесли они. Беларусы — не отдельный самобытный народ, а всего лишь «младшие братья» русских.

(8) Национальных политических лидеров Беларуси, Украины, Прибалтики надо оценивать в зависимости от их симпатий или антипатий к России и ее правителям, вне зависимости от эпохи.

(9) Попытки отдельных народов Российской империи освободиться от власти Москвы (Петербурга) всегда являлись происками местных националистов, которых вдохновляли и поддерживали «реакционные силы Запада». Такие попытки не отвечали устремлениям народных масс, мечтавших о самом тесном «слиянии» с российским «старшим братом».

(10) Беларуский язык — это совокупность местных диалектов русского языка, испорченных длительным польским влиянием. Поэтому русификация — благо для беларусов, она приобщает их к «сокровищам великой русской культуры».

(11) Преследование беларуского языка и культуры царским режимом (например, ликвидация униатской церкви в 30-е годы XIX века, запрет беларуского языка в 1866 г.) и советской властью (например, массовый террор против национальной интеллигенции в 1930-1941 гг.) — все это замалчивается.

(13) Великое Княжество Литовское, Русское и Жамойтское якобы создали литовцы (под которыми понимаются жамойты), а Речь Посполитая — это польское государство. Государство беларусов (БССР) впервые возникло только в годы советской власти.

Принципиальные возражения историков национальной ориентации против этой концепции таковы:

— Никогда не было единого древнерусского государства и единой «древнерусской народности». Жители Московии (России) — славянизированные потомки угро-финских и тюркских племен; жители Литвы (Беларуси) и Жамойтии (Летувы) — потомки балтских племен (здесь славянизировались только литвины-беларусы); жители Руси (Украины) — славянизированные потомки скифо-сарматских (иранских) племен.

— Киевская Русь, достигшая своего расцвета в XI-XII веках, это конгломерат автономных княжеств, населенных разными этносами. В большинстве из них правили местные династии, которые лишь номинально признавали «верховную власть» киевского князя. Династия «Рюриковичей» — миф, созданный на основе «Повести временных лет», представляющей собой литературную обработку легенд и преданий.

— Государственность на беларуских землях возникла намного раньше, чем на территории финского Залесья (Владимиро-Суздальского великого княжества, позже превратившегося в Московское). Полоцк уже в 882 году заключил договор с Киевом, тогда как Москву основал киевский выходец князь Юрий Владимирович «Долгорукий» в 1147 году (по официальной версии) — на 265 лет позже этого события. Туровское княжество появилось в начале X века. Миндовг стал «королем Литовии» в 1253 году, а удельное Московское княжество появилось лишь в 1270 году — через 17 лет после этого.

— Московское государство изначально было деспотией азиатского типа. Это закономерно, т. к. оно на протяжении свыше 240 лет (до 1480 г.) являлось улусом (автономной частью) Золотой Орды. Развитие общества в ВКМ шло по принципиально иному пути, чем в ВКЛ (пример — уничтожение московскими деспотами Иваном III, Василием II и Иваном IV Великого Волжского пути, а также феодальных республик — Новгорода и Пскова).

— ВКЛ присоединяло к себе соседние мелкие княжества путем военного захвата, династических браков, политических союзов. Позже так же действовало и Московское княжество. Соперничество между ними было обычной борьбой за территории и сферы влияния, но московские государи — в отличие от великих князей Литвы — обосновывали свои захваты династическими правами (якобы возвратом своих вотчин), а также идеологическими аргументами (якобы борьбой за права православных).

— Не было никакого воссоединения «исконно русских земель». Начиная с 1492 года, московское государство упорно стремилось захватить Великое Княжество Литовское и Польское королевство. В результате 300 лет непрерывной агрессии ему удалось сделать это.

— Аннексия ВКЛ стала огромным шагом назад для его населения во всех сферах политической, общественной, экономической и культурной жизни. Достаточно сказать о таких отвратительных «новшествах» как рабство крестьян (крепостное право) и рекрутчина (пожизненная служба в армии), ликвидация самоуправления городов (Магдебургского права) и самоуправления шляхты, установление режима религиозной нетерпимости.

— Христианская церковь ВКМ по своей сути сильно отличалась от греческой православной. В частности, обожествляла московских великих князей, а затем и ханов Золотой орды. Более того, когда в Золотой Орде утвердился ислам, церковь Москвы переняла ряд элементов этой религии.

Христианская церковь ВКЛ в первые три века существования (IX-XII) была арианской, затем греческой православной, и существенно расходилась с московской церковью по многим вопросам. В XVI - первой половине XVII веков здесь распространялся протестантизм (кальвинизм и социнианство), вообще отсутствовавший в Великом Княжестве Московском.