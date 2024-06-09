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Крюгер - Непобежденный бог солнца

Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца - Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Книга немецкого публициста и издателя Денниса Крюгера (род. в 1973 году), основателя и главного редактора журнала «Троябург» и издательства «Форсите- Ферлаг», а также председателя союза «Парцифаль», описывает возникновение и развитие культа бога солнца у индогерманских народов, а также заимствование этого образа христианством, в котором древний бог, спаситель солнца, превратился в сына божьего и Спасителя Иисуса Христа.
Автор является несомненным сторонником т. н. солярно-мифологической школы, видя в древних богах обожествление небесных светил, прежде всего, солнца. К несомненным плюсам книги относится то, что Крюгер старается избегать всякого рода беспочвенных спекуляций, вроде объяснения возникновения образов богов палеоконтактами с инопланетянами или рассказов о якобы существовавших сотни тысяч лет назад земных сверхцивилизациях. Он вполне «материалистически» объясняет возникновение образа бога солнца наблюдениями первобытных людей за природой, в частности, за движением по небосводу важнейшего для земной жизни светила. Даже с учетом упоминания в книге порой явно «фантастических» идей Германа Вирта и весьма сомнительного деятеля Карла Марии Вилигута, книга производит впечатление вполне реалистической. Кроме того, ее польза и в том, что она знакомит современного читателя с тезисами книг, изданных еще в 1930-1940-х годах, а также кратко рас- сказывает о планах внедрить в Третьем рейхе национальную немецкую вариацию христианства — «кристианство», где ближневосточный Иисус был бы заменен «исконно германским Белым Кристом», наследником бога солнца и света Бальдра.
Крюгер не является профессиональным ученым- историком, и книга его носит характер не научного труда, а скорее исторической публицистики, опирающейся, как уже говорилось, на работы других авторов. Благодаря небольшому объему и простой манере изложения, она является хорошей популяризаторской работой.
Разумеется, к этой книге (как, собственно, и к любой другой) не следует подходить некритически. События, описываемые автором, происходили очень давно, письменные свидетельства о них редки и, как правило, происходят из более поздних веков. Мы не можем точно сказать, как именно звучали имена тех или иных богов, да и их функции — не то, что у разных народов, но даже и у разных племен в одном племенном союзе — могли различаться. Нельзя быть уверенным и в хронологии. Потому многие утверждения и выводы книги носят, на самом деле, гипотетический характер. Это касается как лингвистических изысканий, вроде поиска слога «Эль/Эр» в именах богов чуть ли не всех народов, так и смешения порой пантеонов разных народов (особенно автор любит приписывать балтских богов славянам).

Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца - Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства

Μ.: Тотенбург, 2020. — 302 с.
ISBN 978-5-9216-2335-4

Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца – Содержание

О КНИГЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ГЕРМАНЦЕВ
  • Исходное положение
  • Принятие христианства германскими племенами
  • Распространение христианства мечом
  • Причины добровольного перехода германцев в христианство
ГЕРМАНСКАЯ ВЕРА В ИСТОЧНИКАХ
  • Один и Валгалла
  • Вера в бессмертие
  • Германские боги в источниках
  • Германский монотеизм?
БАЛЬДР И СОЛНЕЧНЫЙ МИФ
  • Сказание о боге в подземном мире
  • Происхождение Бальдра
  • Северный солнечный миф
  • Родственные сказания и сказки
  • Сказание о Трое
  • Сказание об Атлантиде
МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ
  • Появление образа «сына божьего»
  • Ключ: гуанчи
  • Религия гуанчей
БОГ СОЛНЦА И БОГ НЕБА В ИСТОРИИ
  • Развитие солнечного божества в процессе «переселений индогерманцев»
  • Солнечное божество у разных народов
  • Германцы
  • Кельты
  • Ирландцы / Галлы
  • Славяне
  • Фракийцы / иллирийцы
  • Скифы
  • Индоарии
  • Хетты
  • Филистимляне / финикийцы
  • Шумеры/ вавилоняне
  • Египтяне
  • Майя и инки
  • Критяне/микенцы
  • Этруски
  • Римляне и греки
КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА И СИМВОЛИКА СОЛНЕЧНОГО БОЖЕСТВА
  • Стоунхендж
  • Делос и Дельфы
  • Экстернштайне
  • Могила в Чивике
  • Символы бога солнца
  • Благородный олень и северный олень
  • Бык и корова
  • Лошадь
  • Лебедь
  • Орел
  • Петух
  • Кабан
  • Дельфин
  • Грааль и Священное копье
  • Вырождение солнечного божества
БОГ СОЛНЦА И ХРИСТИАНСТВО
  • Заимствование христианством дохристианской символики
  • Заимствование христианством материала из сказаний о солнце
  • Религиозная непрерывность от мегалитов до христианства
  • Культ «Sol Invictus»
  • «Арийский» Иисус
  • Египетский и индийский Иисус
  • Древнейшее распятие в Госларе
РЕЗЮМЕ: РАЗВИТИЕ БОГОВ НЕБА И СОЛНЦА
  • Божество огня
  • Самый ранний бог неба/бог бури
  • Мегалитическая триада богов: Эр/Эль — (Иш) тара — Бел (Бэл)
  • Рождение «бога солнца»
  • Индогерманский пантеон богов
  • Иисус как новый бог солнца
  • Итог
ПЕРСПЕКТИВА: О БУДУЩЕМ ВЕРЫ В ЕВРОПЕ
Views 257
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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