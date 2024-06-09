Крюгер - Непобежденный бог солнца

Книга немецкого публициста и издателя Денниса Крюгера (род. в 1973 году), основателя и главного редактора журнала «Троябург» и издательства «Форсите- Ферлаг», а также председателя союза «Парцифаль», описывает возникновение и развитие культа бога солнца у индогерманских народов, а также заимствование этого образа христианством, в котором древний бог, спаситель солнца, превратился в сына божьего и Спасителя Иисуса Христа.

Автор является несомненным сторонником т. н. солярно-мифологической школы, видя в древних богах обожествление небесных светил, прежде всего, солнца. К несомненным плюсам книги относится то, что Крюгер старается избегать всякого рода беспочвенных спекуляций, вроде объяснения возникновения образов богов палеоконтактами с инопланетянами или рассказов о якобы существовавших сотни тысяч лет назад земных сверхцивилизациях. Он вполне «материалистически» объясняет возникновение образа бога солнца наблюдениями первобытных людей за природой, в частности, за движением по небосводу важнейшего для земной жизни светила. Даже с учетом упоминания в книге порой явно «фантастических» идей Германа Вирта и весьма сомнительного деятеля Карла Марии Вилигута, книга производит впечатление вполне реалистической. Кроме того, ее польза и в том, что она знакомит современного читателя с тезисами книг, изданных еще в 1930-1940-х годах, а также кратко рас- сказывает о планах внедрить в Третьем рейхе национальную немецкую вариацию христианства — «кристианство», где ближневосточный Иисус был бы заменен «исконно германским Белым Кристом», наследником бога солнца и света Бальдра.

Крюгер не является профессиональным ученым- историком, и книга его носит характер не научного труда, а скорее исторической публицистики, опирающейся, как уже говорилось, на работы других авторов. Благодаря небольшому объему и простой манере изложения, она является хорошей популяризаторской работой.

Разумеется, к этой книге (как, собственно, и к любой другой) не следует подходить некритически. События, описываемые автором, происходили очень давно, письменные свидетельства о них редки и, как правило, происходят из более поздних веков. Мы не можем точно сказать, как именно звучали имена тех или иных богов, да и их функции — не то, что у разных народов, но даже и у разных племен в одном племенном союзе — могли различаться. Нельзя быть уверенным и в хронологии. Потому многие утверждения и выводы книги носят, на самом деле, гипотетический характер. Это касается как лингвистических изысканий, вроде поиска слога «Эль/Эр» в именах богов чуть ли не всех народов, так и смешения порой пантеонов разных народов (особенно автор любит приписывать балтских богов славянам).

Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца - Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства

Μ.: Тотенбург, 2020. — 302 с.

ISBN 978-5-9216-2335-4

Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца – Содержание

О КНИГЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ГЕРМАНЦЕВ

Исходное положение

Принятие христианства германскими племенами

Распространение христианства мечом

Причины добровольного перехода германцев в христианство

ГЕРМАНСКАЯ ВЕРА В ИСТОЧНИКАХ

Один и Валгалла

Вера в бессмертие

Германские боги в источниках

Германский монотеизм?

БАЛЬДР И СОЛНЕЧНЫЙ МИФ

Сказание о боге в подземном мире

Происхождение Бальдра

Северный солнечный миф

Родственные сказания и сказки

Сказание о Трое

Сказание об Атлантиде

МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ

Появление образа «сына божьего»

Ключ: гуанчи

Религия гуанчей

БОГ СОЛНЦА И БОГ НЕБА В ИСТОРИИ

Развитие солнечного божества в процессе «переселений индогерманцев»

Солнечное божество у разных народов

Германцы

Кельты

Ирландцы / Галлы

Славяне

Фракийцы / иллирийцы

Скифы

Индоарии

Хетты

Филистимляне / финикийцы

Шумеры/ вавилоняне

Египтяне

Майя и инки

Критяне/микенцы

Этруски

Римляне и греки

КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА И СИМВОЛИКА СОЛНЕЧНОГО БОЖЕСТВА

Стоунхендж

Делос и Дельфы

Экстернштайне

Могила в Чивике

Символы бога солнца

Благородный олень и северный олень

Бык и корова

Лошадь

Лебедь

Орел

Петух

Кабан

Дельфин

Грааль и Священное копье

Вырождение солнечного божества

БОГ СОЛНЦА И ХРИСТИАНСТВО

Заимствование христианством дохристианской символики

Заимствование христианством материала из сказаний о солнце

Религиозная непрерывность от мегалитов до христианства

Культ «Sol Invictus»

«Арийский» Иисус

Египетский и индийский Иисус

Древнейшее распятие в Госларе

РЕЗЮМЕ: РАЗВИТИЕ БОГОВ НЕБА И СОЛНЦА

Божество огня

Самый ранний бог неба/бог бури

Мегалитическая триада богов: Эр/Эль — (Иш) тара — Бел (Бэл)

Рождение «бога солнца»

Индогерманский пантеон богов

Иисус как новый бог солнца

Итог

ПЕРСПЕКТИВА: О БУДУЩЕМ ВЕРЫ В ЕВРОПЕ