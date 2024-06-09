Крюгер - Непобежденный бог солнца
Книга немецкого публициста и издателя Денниса Крюгера (род. в 1973 году), основателя и главного редактора журнала «Троябург» и издательства «Форсите- Ферлаг», а также председателя союза «Парцифаль», описывает возникновение и развитие культа бога солнца у индогерманских народов, а также заимствование этого образа христианством, в котором древний бог, спаситель солнца, превратился в сына божьего и Спасителя Иисуса Христа.
Автор является несомненным сторонником т. н. солярно-мифологической школы, видя в древних богах обожествление небесных светил, прежде всего, солнца. К несомненным плюсам книги относится то, что Крюгер старается избегать всякого рода беспочвенных спекуляций, вроде объяснения возникновения образов богов палеоконтактами с инопланетянами или рассказов о якобы существовавших сотни тысяч лет назад земных сверхцивилизациях. Он вполне «материалистически» объясняет возникновение образа бога солнца наблюдениями первобытных людей за природой, в частности, за движением по небосводу важнейшего для земной жизни светила. Даже с учетом упоминания в книге порой явно «фантастических» идей Германа Вирта и весьма сомнительного деятеля Карла Марии Вилигута, книга производит впечатление вполне реалистической. Кроме того, ее польза и в том, что она знакомит современного читателя с тезисами книг, изданных еще в 1930-1940-х годах, а также кратко рас- сказывает о планах внедрить в Третьем рейхе национальную немецкую вариацию христианства — «кристианство», где ближневосточный Иисус был бы заменен «исконно германским Белым Кристом», наследником бога солнца и света Бальдра.
Крюгер не является профессиональным ученым- историком, и книга его носит характер не научного труда, а скорее исторической публицистики, опирающейся, как уже говорилось, на работы других авторов. Благодаря небольшому объему и простой манере изложения, она является хорошей популяризаторской работой.
Разумеется, к этой книге (как, собственно, и к любой другой) не следует подходить некритически. События, описываемые автором, происходили очень давно, письменные свидетельства о них редки и, как правило, происходят из более поздних веков. Мы не можем точно сказать, как именно звучали имена тех или иных богов, да и их функции — не то, что у разных народов, но даже и у разных племен в одном племенном союзе — могли различаться. Нельзя быть уверенным и в хронологии. Потому многие утверждения и выводы книги носят, на самом деле, гипотетический характер. Это касается как лингвистических изысканий, вроде поиска слога «Эль/Эр» в именах богов чуть ли не всех народов, так и смешения порой пантеонов разных народов (особенно автор любит приписывать балтских богов славянам).
Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца - Религиозная непрерывность от культур мегалитов до христианства
Μ.: Тотенбург, 2020. — 302 с.
ISBN 978-5-9216-2335-4
Крюгер Д. - Непобежденный бог солнца – Содержание
О КНИГЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ГЕРМАНЦЕВ
- Исходное положение
- Принятие христианства германскими племенами
- Распространение христианства мечом
- Причины добровольного перехода германцев в христианство
ГЕРМАНСКАЯ ВЕРА В ИСТОЧНИКАХ
- Один и Валгалла
- Вера в бессмертие
- Германские боги в источниках
- Германский монотеизм?
БАЛЬДР И СОЛНЕЧНЫЙ МИФ
- Сказание о боге в подземном мире
- Происхождение Бальдра
- Северный солнечный миф
- Родственные сказания и сказки
- Сказание о Трое
- Сказание об Атлантиде
МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ
- Появление образа «сына божьего»
- Ключ: гуанчи
- Религия гуанчей
БОГ СОЛНЦА И БОГ НЕБА В ИСТОРИИ
- Развитие солнечного божества в процессе «переселений индогерманцев»
- Солнечное божество у разных народов
- Германцы
- Кельты
- Ирландцы / Галлы
- Славяне
- Фракийцы / иллирийцы
- Скифы
- Индоарии
- Хетты
- Филистимляне / финикийцы
- Шумеры/ вавилоняне
- Египтяне
- Майя и инки
- Критяне/микенцы
- Этруски
- Римляне и греки
КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА И СИМВОЛИКА СОЛНЕЧНОГО БОЖЕСТВА
- Стоунхендж
- Делос и Дельфы
- Экстернштайне
- Могила в Чивике
- Символы бога солнца
- Благородный олень и северный олень
- Бык и корова
- Лошадь
- Лебедь
- Орел
- Петух
- Кабан
- Дельфин
- Грааль и Священное копье
- Вырождение солнечного божества
БОГ СОЛНЦА И ХРИСТИАНСТВО
- Заимствование христианством дохристианской символики
- Заимствование христианством материала из сказаний о солнце
- Религиозная непрерывность от мегалитов до христианства
- Культ «Sol Invictus»
- «Арийский» Иисус
- Египетский и индийский Иисус
- Древнейшее распятие в Госларе
РЕЗЮМЕ: РАЗВИТИЕ БОГОВ НЕБА И СОЛНЦА
- Божество огня
- Самый ранний бог неба/бог бури
- Мегалитическая триада богов: Эр/Эль — (Иш) тара — Бел (Бэл)
- Рождение «бога солнца»
- Индогерманский пантеон богов
- Иисус как новый бог солнца
- Итог
ПЕРСПЕКТИВА: О БУДУЩЕМ ВЕРЫ В ЕВРОПЕ
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