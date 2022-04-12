Кэтрин Ку - Распад - Суть современного искусства

Эта книга не претендует на то, чтобы представлять собой историю современного искусства; она касается больше сути предмета, а не исторических событий и дат. В намеренно сжатой форме, всегда сопровождаемой иллюстрациями, в книге представлен анализ произведений искусства. При этом преследуются только две цели - раскрыть значение произведений и замысел их авторов. Авторитетные мнения, как правило, отсутствуют, точно так же, как и биографические подробности. Цель данной работы - дать как можно более лаконичное, но вместе с тем четкое описание.

Американский художник Марк Тоби однажды проницательно заметил: «Содержание живописи неразрывно связано со временем, местом и историей. Оно всегда соотносится с убеждениями и сомнениями человека, его утверждениями и отрицаниями. То, как он верит и сомневается, отражается в искусстве, как в зеркале». Если вы принимаете это утверждение (а я его принимаю), то это означает: чтобы понять искусство, его надо соотнести с той действительностью, из которой оно происходит. Сегодня определенные существенные признаки, свидетельствующие о беспорядочности и изменчивости, характерны для изящных искусств, литературы, музыки, архитектуры, балета и театра. Перефразируя слова Гертруды Стайн, можно сказать, что ускоренный, а иногда и синкопированный ритм чувствуется в каждом нерве нашего творчества: в современной киноленте с ее ретроспекциями и прерываниями потока сознания; в пронзительном ритме джаза; в современном танце, отрывистом и угловатом; в современной архитектуре, изобилующей несметным количеством сверкающих окон и витрин. Не менее показательными являются и те изменения, которые претерпел наш почерк, еще вчера бывший плавным и беглым, а сегодня представляющий собой неразборчивые каракули. Это всего лишь несколько известных примеров, которые можно сравнить с тем распадом, который происходит сегодня в живописи и скульптуре. Почему и как содержание, форма, цвет, свет, контур, композиция и поверхность были разрушены в течение второй половины века - вот те вопросы, на которые мы попытаемся здесь ответить в надежде на то, что наши исследования приведут к более полному пониманию современного искусства.

При описании искусства нашего времени некоторые определения использовались так часто, что стали его неотъемлемыми характеристиками: синхронный, моментальный, композитный, прозрачный, множественный, сжатый, фрагментированный, осязаемый, реконструированный - это только некоторые из ключевых слов. Есть еще два, гораздо более значимых: скорость и пространство. Эти слова применимы ко многим аспектам современной жизни, но особенно -к ее интенсивному ритму и чрезвычайно расширенным видимым горизонтам. Стало совершенно очевидным, что мир неожиданно уменьшается по мере того, как он расширяет свои границы; в мире еще много всего, что надо увидеть, и мы стремимся видеть это быстрее. Пытаясь сконденсировать современное многообразие в более или менее ощутимую форму, художники обратились к более рациональным приемам; прозрачным, фрагментированным, реконструированным образам, где две непреодолимые иллюзии - скорость и пространство-действуют как основной исходный материал.

Кэтрин Ку - Распад - Суть современного искусства

Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2019. - 131 с. : ил.

ISBN 978-5-4475-9751-1

Кэтрин Ку - Распад. Суть современного искусства - Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие автора

ГЛАВА 1. Распад: где, когда и почему

ГЛАВА 2. Распад цвета

ГЛАВА 3. Распад фактуры

ГЛАВА 4. Распад формы

ГЛАВА 5. Новые формы распада в футуризме, кубизме и в коллаже

ГЛАВА 6. Распад содержания

ГЛАВА 7. Распад пространства

ГЛАВА 8. Распад композиции и поверхности

ГЛАВА 9. Распад в скульптуре с появлением новых технологий и материалов

ГЛАВА 10. Послесловие

Примечания