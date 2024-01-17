Кубрин - Царське весілля

Євангельська притча про царське весілля, яку подає нам євангелист Матвій, є алегоричною (образ- ковою, тайносказаною) відповіддю Господа Ісуса Христа жидівським первосвященикам, фарисеям і книжникам, які готовились схопити Його і вбити. Богословська наука визнає згадану притчу за одну з най- багатших змістом євангельських притч. Вона глибока змістом тому, що в ній міститься алегоричне оповідання про відкинення Господа Ісуса Христа жидівським народом і про жахливі наслідки цього відкинення для всього Ізраїля.

Притча про царське весілля є дуже важлива і для християн, бо вона зображає основні церковно-історичні зміни обох старинних релігійних світів: жидівського і поганського. Вона говорить про духовний занепад жидівського народу через відкинення Ісуса Христа і про навернення до Бога через віру в Його Сина поганських народів. Вона дуже важлива також і під догматичним оглядом, бо вказує на той особливо важливий факт, що віруючі християни отримують спасіння “дармо з ласки через віру в заслуги Господа Ісуса Христа”. Потрібно тільки прийняти вірою Боже запрошення та прийти на “царське весілля”, тобто вступити в контакт із Богом через навернення й нове житття в Церкві Господа Ісуса Христа. Ті люди, що не приймають Божого поклику, відкидають Христа, Його св. Євангелію й не приходять на “царське весілля” до Христової Церкви, а також ті, що приходять без “весільної одежі”, будуть засуджені на вічну погибіль.

У згаданій притчі ми особливо підкреслюємо наступні чотири головні правди: 1. Велика Божа любов до всього людського роду, що конче хоче спасти всіх людей від їхніх гріхів і погибелі. 2. Зажерливий людський матеріялізм — це головна причина, що люди не приймають Ісуса, Його божественної любови, спасіння та правди, а в наслідок цього вони йдуть трагічною дорогою погибелі. 3. Через відкинення Господа Ісуса Христа жидівським народом з’явилась Божа ласка для спасіння поганських народів (Римлян 11:11-24; Тита 2:11-15). 4. Виявлення лукавих християн у Христовій Церкві, не вбраних у “весільну одежу”, і їхня неминуча погибіль.

Отож, пильно прослідім притчу про царське весілля за порядком, поданим у св. Євангелії.

Ілля Кубрин – Царське весілля - Екзегетична аналізи євангельської притчі

Друге видання, поправлене й поширене. – Торонто, Канада: Християнське Місійне Видавництво, 1975. – 77 с.

Ілля Кубрин – Царське весілля – Зміст

Притча про царське весілля

Вступне слово

1. ВЕЛИЧНІСТЬ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО (ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ).

2. БЕЗУСПІШНЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”. ЇХНЯ ДУХОВНА КРИЗА — БРАК ДОБРОЇ ВОЛІ.

3. ДРУГЕ БЕЗУСПІШНЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”. СТРАШНИЙ ЗЛОЧИН “ЗАПРОШЕНИХ”.

4. ЩО ОЗНАЧАЄ ДРУГЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”?

5. СТРАШНІ НАСЛІДКИ ВІДКИНЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ЛАСКИ.

6. ТРЕТЄ ПОСЛАННИЦТВО, АЛЕ... НА “РОЗДОРІЖЖЯ”! БЛАГОСЛОВЕННІ УСПІХИ.

7. ЩО ОЗНАЧАЄ “РОЗДОРІЖЖЯ” ?

8. ЩО ОЗНАЧАЮТЬ СЛОВА “ЗЛИХ І ДОБРИХ”?

9. ВЕСІЛЛЯ ГОТОВЕ!

10. ПІСЛЯ ТРИВОГИ ТА СМУТКУ НАСТАЛА ВЕСІЛЬНА РАДІСТЬ.

11. БОЖЕСТВЕННА ПОВНОТА.

12. ПРИКРА НЕСПОДІВАНКА НА ВЕСІЛЛІ. СКРЕГІТ ГРІХА.

13. ВЕЛИКЕ ЦАРСЬКЕ ПИТАННЯ

14. СТРАШНІ НАСЛІДКИ ГРІХА. ВИРОК НА ЗЛОЧИНЦЯ.

15. ЩО ОЗНАЧАЄ ТОЙ ГІСТЬ, ЩО БУВ БЕЗ ВЕСІЛЬНОЇ ОДЕЖІ?

16. ЩО ОЗНАЧАЄ “ВЕСІЛЬНА ОДЕЖА”?

17. ЩО ОЗНАЧАЄ “ЗОВНІШНЯ ТЕМРЯВА”?

18. ЗАКІНЧЕННЯ.

Вірші

ДВА МУЖІ (Луки 16:19-31)

БЛУДНИЙ СИН (Луки 15:11-32)

ПРАЦІ ЦЬОГО САМОГО АВТОРА