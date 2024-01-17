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Кубрин - Царське весілля

Ілля Кубрин – Царське весілля - Екзегетична аналізи євангельської притчі
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience

Євангельська притча про царське весілля, яку подає нам євангелист Матвій, є алегоричною (образ- ковою, тайносказаною) відповіддю Господа Ісуса Христа жидівським первосвященикам, фарисеям і книжникам, які готовились схопити Його і вбити. Богословська наука визнає згадану притчу за одну з най- багатших змістом євангельських притч. Вона глибока змістом тому, що в ній міститься алегоричне оповідання про відкинення Господа Ісуса Христа жидівським народом і про жахливі наслідки цього відкинення для всього Ізраїля.

Притча про царське весілля є дуже важлива і для християн, бо вона зображає основні церковно-історичні зміни обох старинних релігійних світів: жидівського і поганського. Вона говорить про духовний занепад жидівського народу через відкинення Ісуса Христа і про навернення до Бога через віру в Його Сина поганських народів. Вона дуже важлива також і під догматичним оглядом, бо вказує на той особливо важливий факт, що віруючі християни отримують спасіння “дармо з ласки через віру в заслуги Господа Ісуса Христа”. Потрібно тільки прийняти вірою Боже запрошення та прийти на “царське весілля”, тобто вступити в контакт із Богом через навернення й нове житття в Церкві Господа Ісуса Христа. Ті люди, що не приймають Божого поклику, відкидають Христа, Його св. Євангелію й не приходять на “царське весілля” до Христової Церкви, а також ті, що приходять без “весільної одежі”, будуть засуджені на вічну погибіль.

У згаданій притчі ми особливо підкреслюємо наступні чотири головні правди: 1. Велика Божа любов до всього людського роду, що конче хоче спасти всіх людей від їхніх гріхів і погибелі. 2. Зажерливий людський матеріялізм — це головна причина, що люди не приймають Ісуса, Його божественної любови, спасіння та правди, а в наслідок цього вони йдуть трагічною дорогою погибелі. 3. Через відкинення Господа Ісуса Христа жидівським народом з’явилась Божа ласка для спасіння поганських народів (Римлян 11:11-24; Тита 2:11-15). 4. Виявлення лукавих християн у Христовій Церкві, не вбраних у “весільну одежу”, і їхня неминуча погибіль.

Отож, пильно прослідім притчу про царське весілля за порядком, поданим у св. Євангелії.

Ілля Кубрин – Царське весілля - Екзегетична аналізи євангельської притчі

Друге видання, поправлене й поширене. – Торонто, Канада: Християнське Місійне Видавництво, 1975. – 77 с.

Ілля Кубрин – Царське весілля – Зміст

Притча про царське весілля

Вступне слово

  • 1. ВЕЛИЧНІСТЬ ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО (ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ).

  • 2. БЕЗУСПІШНЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”. ЇХНЯ ДУХОВНА КРИЗА — БРАК ДОБРОЇ ВОЛІ.

  • 3. ДРУГЕ БЕЗУСПІШНЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”. СТРАШНИЙ ЗЛОЧИН “ЗАПРОШЕНИХ”.

  • 4. ЩО ОЗНАЧАЄ ДРУГЕ ПОСЛАННИЦТВО ДО “ЗАПРОШЕНИХ”?

  • 5. СТРАШНІ НАСЛІДКИ ВІДКИНЕННЯ ЦАРСЬКОЇ ЛАСКИ.

  • 6. ТРЕТЄ ПОСЛАННИЦТВО, АЛЕ... НА “РОЗДОРІЖЖЯ”! БЛАГОСЛОВЕННІ УСПІХИ.

  • 7. ЩО ОЗНАЧАЄ “РОЗДОРІЖЖЯ” ?

  • 8. ЩО ОЗНАЧАЮТЬ СЛОВА “ЗЛИХ І ДОБРИХ”?

  • 9. ВЕСІЛЛЯ ГОТОВЕ!

  • 10. ПІСЛЯ ТРИВОГИ ТА СМУТКУ НАСТАЛА ВЕСІЛЬНА РАДІСТЬ.

  • 11. БОЖЕСТВЕННА ПОВНОТА.

  • 12. ПРИКРА НЕСПОДІВАНКА НА ВЕСІЛЛІ. СКРЕГІТ ГРІХА.

  • 13. ВЕЛИКЕ ЦАРСЬКЕ ПИТАННЯ

  • 14. СТРАШНІ НАСЛІДКИ ГРІХА. ВИРОК НА ЗЛОЧИНЦЯ.

  • 15. ЩО ОЗНАЧАЄ ТОЙ ГІСТЬ, ЩО БУВ БЕЗ ВЕСІЛЬНОЇ ОДЕЖІ?

  • 16. ЩО ОЗНАЧАЄ “ВЕСІЛЬНА ОДЕЖА”?

  • 17. ЩО ОЗНАЧАЄ “ЗОВНІШНЯ ТЕМРЯВА”?

  • 18. ЗАКІНЧЕННЯ.

Вірші

ДВА МУЖІ (Луки 16:19-31)

БЛУДНИЙ СИН (Луки 15:11-32)

ПРАЦІ ЦЬОГО САМОГО АВТОРА

Views 301
Rating 4.3 / 5
Added 17.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.3/5 (3)

Comments (2 comments)

B
Barik 1 year ago

Дякую за книги!
V
viktor_bn 2 years ago
Дякую за книги українською мовою

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