Наталия Куцаева – Кто есть кто в Библии

«Дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. (Быт 11,9)» Вавилонская башня действительно существовала. Правда, по мнению некоторых исследователей, возвышалась она не в Вавилоне, а в Уре, располагавшемся в 300 км к югу от Вавилона. Там более 4 тыс. лет назад был выстроен зиккурат в честь шумерского бога Нанны. Изначально тот храм, остатки которого находятся на территории современного Ирака, мог быть выше пирамиды Хеопса. Другой предполагаемый прототип Вавилонской башни — зиккурат Этеменанки, построенный в Вавилоне по образцу этого святилища, — не сохранился.

По мнению историков, потомки Иафета образовали народы Европы и Азии. От потомков Хама произошли ханаанские народы (например, финикийцы) и жители Африки. Потомками Сима являются евреи, арабы и другие народы, говорящие на языках семитской группы. Библейская история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа.

Авраам — прародитель еврейского народа, старший из израильских патриархов. Он родился в Уре Халдейском, в Древней Месопотамии. Библия повествует подробно об Аврааме в книге Бытия (Быт 12—25), затем патриарх упоминается в книге Иисуса Навина, Второй книге Паралипоменон, Псалтири, книгах пророков Исаии, Иезекииля, Михея, в евангелиях от Матфея, Луки и Иоанна, в Деяниях святых апостолов и в посланиях апостола Павла к Римлянам, Галатам и Евреям. Изначально его звали Аврам, что означает «отец великолепный». Однажды Бог призвал его переселиться в Ханаан (в Древнюю Палестину) вместе с отцом, женой Сарой и племянником Лотом. Господь обещал, что от Авраама произойдет великий народ и благословятся все последующие народы. Авраам собрал все свое имущество и переселился в землю, которую указал ему Господь. Он поселился близ Хеврона, у дубравы Мамры.

Там около дуба Мамврийского Авраам раскинул свой шатер и устроил жертвенник Господу. А когда Аврааму было 99 лет, Бог вновь явился ему, чтобы закрепить обещанное. Аврам изменил имя на Авраам, что означает «отец множества». А жена его Сара стала Саррой. И в знак завета все мужчины были обрезаны (Быт 17,10-11). В Ханаане Аврам дошел до Сихема, одного из древнейших городов Палестины. Именно там Господь обещал отдать потомству Аврама эту землю. Отсюда произошло понятие «земля Обетованная», которую Бог избрал для своего народа. Пройдя испытание на веру и любовь к Богу, Авраам получил особое благословение от Него. Авраам прожил 175 лет. Он был похоронен в Хевроне рядом с Саррой. Имя Сарра означает «владычица всего человечества».

«Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое... и благословятся в тебе все племена земные.

(Быт 12, 2—3)»

Наталия Куцаева – Кто есть кто в Библии

Издательство – «ACT»

Москва – 2024 г. / 192 с.

ISBN 978-5-17-164407-9 (Коллекционная книга. Знаки).

ISBN 978-5-17-164403-1 (Православие для всей семьи).

Наталия Куцаева – Кто есть кто в Библии – Содержание

Введение

Библия

Бог в Библии

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Сотворение мира

Адам и Ева

Древо познания добра и зла

Каин и Авель

Ной

Всемирный потоп

Вавилонское столпотворение

Авраам

Ветхозаветная Троица

Испытание веры Авраама

Лот

Исаак и Ревекка

Исав и Иаков

Лестница Иакова

Лия и Рахиль

Иосиф

Ветхозаветный прообраз Креста

Моисей

Неопалимая Купина

Аарон

Исход евреев из Египта

Чудотворения Моисея

Закон Моисея

Скрижали Завета

Скиния

Иисус Навин

Гедеон

Самсон

Самуил

Саул

Давид

Победа над Голиафом

Псалмопевец и пророк

Соломон

Мудрость Соломона

Храм Соломона

Пророк Илия

Вознесенный на Небо

Пророк Елисей

Пророк Иона

Пророк Исаия

Пророк Иеремия

Пророк Иезекииль

ПророкДаниил

Анания, Азария и Мисаил

Валтасар

Дарий

НОВЫЙ ЗАВЕТ