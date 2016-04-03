Изучение мифологических оснований и пластов в Библии и литературе Второго Храма имеет долгую историю и мощную традицию. Уже Ориген и Августин находили доводы против буквального понимания многих библейских сюжетов, а со времен Ю. Велльгаузена сопоставление библейских рассказов (особенно о сотворении мира или потопе) с ближневосточными мифами, вошло в библейскую критику, хотя статус этой критики устоялся не сразу.

Джеймс Джорж Фрезер в своем «Фольклоре в Ветхом Завете» (1918 г.) ещё воспринимал почти всех персонажей Библии как исторических лиц, при этом усматривая в их историях многочисленные параллели с мировым фольклором. Эти параллели были родом свободомыслия, поскольку при этом обнаруживалась неисключительность сюжетов Священного Писания. Против присутствия мифов в Библии выступали и многие учёные иудейской традиции: по их мнению, религия Откровения не могла содержать каких-то «мифов», человеческих вымыслов. И это было во многом реакцией на присутствие в ранней мифологической компаративистике «разоблачительного» элемента.

В настоящее время богословское и научное понимание мифологической составляющей библейских и парабиблейских (апокрифических) текстов достигло редкого согласия. Основополагающими работами в этом направлении стали труды Г. Гункеля. Протестанский теолог и библеист видел в библейском тексте сочетание уникального содержания Откровения, передаваемого библейскими авторами, и той формы, в которой это содержание воплощается. Концепция Гункеля «Sitz im Leben» предлагает рассмотрение библейских сочинений в контексте той обстановки, в которой они были созданы, и той традиции, которая им предшествовала.

Катерина Кудрявцева - Жена, облеченная в солнце - Образы мировой мифологии в «Откровении Иоанна Богослова»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии, Москва 2015

Научный руководитель: доктор культурологии Шмаина-Великанова А.И.

Катерина Кудрявцева - Жена, облеченная в солнце - Образы мировой мифологии в «Откровении Иоанна Богослова» - Содержание

Введение

Глава 1 Мифологический субстрат образа «Жены, облеченной в солнце»

§ 1.1 Изучение мифологического субстрата в Библии и литературе Второго Храма

§ 1.2 Четыре мифологемы: Владычица жизни и смерти – Свечение – Погоня – Город

1.2.1 Владычица жизни и смерти

1.2.2 Свечение

1.2.3 Противостояние как Погоня

1.2.4 Город

Глава 2 Женские образы и их контекст в ТаНаХе и апокрифах

§ 2.1 Канонические тексты

2.1.1 Владычица жизни и смерти

2.1.2 Свечение

2.1.3 Противостояние как битва

2.1.4 Город

§ 2.2 Трансформация образов ТаНаХа в литературе Второго Храма

2.2.1 Владычица жизни и смерти

2.2.2 Свечение

2.2.3 Погоня

2.2.4 Город

Глава 3 Трансформация образов в текстах конца эпохи Второго Храма

§ 3.1 Тексты вокруг Откровения Иоанна Богослова

3.1.1 Владычица жизни и смерти

3.1.2 Свечение

3.1.3 Противостояние: статический и динамический конфликт

3.1.4 Город

3.1.5 Параллели и расхождения

§ 3.2 Соединение образов в Откровении Иоанна Богослова

3.2.1 Интерпретация образа жены, облечённой в солнце

3.2.2 Владычица жизни и смерти

3.2.3 Свечение

3.2.4 Противостояние: погоня и рождение

3.2.5 Город

3.2.6 Сравнение текстов конца эпохи Второго Храма с Откровением Иоанна Богослова

Заключение

Список сокращений

Библиография

Список иллюстративного материала

Катерина Кудрявцева - Жена, облеченная в солнце - Образы мировой мифологии в «Откровении Иоанна Богослова» - Введение

Актуальность темы исследования. Откровение Иоанна Богослова (Откр.) на протяжении двух тысяч лет постоянно комментировали как богословы, так и ученые-библеисты. Тем не менее в целом для мировой библеистики остаются неясными многие детали и образы Откр., и, по большому счёту, весь текст целиком представляет собой большую загадку. В отечественной библеистике практически нет научных работ по Откр.

Диссертация посвящена анализу ключевых образов Откровения Иоанна Богослова с точки зрения их мифологического субстрата. Прежде всего, это образ жены, облечённой в солнце, из 12-й главы Откр. Однако значение данного образа не ограничивается одной главой и одним образом, а охватывает более широкий контекст. При этом мы не сводим образы Откровения исключительно к древним мифологемам, а скорее прослеживаем возможные, но не исключающие других, истоки тех форм, в которые облекаются идеи автора.

Образы и мотивы мы рассматриваем в нескольких разных контекстах. Это мировая мифология и фольклор, ТаНаХ и ветхозаветные апокрифы, а также тексты, близкие Откр. по культуре, времени и жанру. Подобное рассмотрение даёт более полную картину и проясняет многие детали в интерпретации Откр.

На данный момент существует ряд работ, посвящённых мифологическим корням Откр., но работы эти скорее останавливаются на указании параллелей и возможного влияния определённых текстов на Откр. Многие образы и целые тексты, родственные Откр., остаются вне поля зрения современных исследований. В нашей диссертации впервые проводится межкультурный сравнительный анализ и рассматривается комплекс мифологем, окружающих и составляющих образ жены, облечённой в солнце.

Жена несёт в себе младенца, а контрастный ей и в то же время параллельный образ Вавилонской блудницы, без обращения к которому невозможно толкование образа жены, связан со смертью. Поэтому первая мифологема – это жизнь, которую дарует женщина, и смерть, которую она же и приносит как владычица жизни и смерти. Жена облечена в солнце. И здесь мы обращаемся к сюжетам, в которых появляются светящиеся женщины, и к мотиву рождения светящегося героя. Вторую мифологему мы назвали «свечением».

Картина погони дракона за женой определяет тему погони, которая является третьей мифологемой, рассмотренной в рамках диссертации. Жена, облечённая в солнце, становится Небесным Иерусалимом, а блудница является Вавилоном. Поэтому четвертая мифологема связана с образом женщины-города. Именно это распределение на четыре группы мифологем служит основой структуры диссертации. Объект диссертационного исследования – формирование религиозного и художественного символизма на основе мифологических образов. Предмет – мифологический субстрат и его символизм в литературе Второго Храма. Цель диссертационного исследования – интерпретация ряда ключевых образов и символов Откровения Иоанна Богослова.

Основные задачи:

1) Выявление методами сравнительной мифологии и религиоведения в мировом фольклорно-мифологическом тезаурусе названных выше четырех мифологем.

2) Выявление в ветхозаветных книгах, апокрифах, а также документах Нового Завета модификаций тех же мифологем.

3) Сравнение библейских и парабиблейских текстов, содержащих модификации указанных мифологем.

4) Анализ текста Откр. с точки зрения модификаций в нем вышеуказанных мифологем и характера этих модификаций.

5) Исследование механизмов превращения мифологем в символы в Откр. и близкой ему по духу религиозной литературе.

Методы исследования, примененные в работе. В работе использован принцип междисциплинарности, который позволяет исследовать процесс конструирования и трансформации определённых мотивов и сюжетов с помощью культурологического, филологического и исторического подходов. Ввиду того, что диссертационное исследование проведено прежде всего как культурологическое сследование, основными методами являются методы сравнительного религиоведческого анализа текстов и изображений, литературоведческого анализа священных текстов и сравнительного анализа фольклорных и мифологических мотивов и сюжетов.

Источники. Следует оговорить, что мы анализировали не все источники, которые могли бы быть привлечены для данного исследования, что для мирового фольклора и мифологии вещь в принципе невозможная, да и не нужная, поскольку материал этот систематизирован до нас специалистами в соответствующих областях.

Отбор мотивов и сюжетов определяется семантическим, структурным и функциональным сходством с выделенными нами выше мифологемами. Мы обращаемся к широкому в географическом, хронологическом и культурном плане спектру источников для иллюстрации изложенных в данной работе идей. Эти «выходы» в далекие в культурном отношении области призваны служить своего рода пробами – по аналогии с пробами воды или грунта. Эти иллюстрации, число которых можно и умножить, и несколько сократить, показывают широчайшее распространение, то есть надкультурность и надисторичность некоторых мифологических архетипов.

Мы обращаемся к одним и тем же источникам многократно. Это обусловлено тем, что нашей задачей здесь является не изучение самих памятников, а отыскание в них определенных мифологем. Поэтому структура нашего исследования сочетает распределение по группам как источников, так и мотивов. С этим связано и построение работы: три главы разделены в соответствии с тремя группами источников. В этих источниках нами последовательно выявляются мифологемы, чей комплекс присутствует в 12-й главе Откровения Иоанна Богослова.