Воспоминания Софьи Сергеевны Куломзиной «Миры за мирами» впервые были опубликованы в США на английском языке издательством Свято-Владимирской духовной семинарии в 1980 году, в разгар холодной войны. Книга пронизана ощущениями ее жизни в России до 1917 года и ролью России в ее жизни после 17-го, что особенно важно для нас сегодня, в дни столетия большевистской революции, когда мы продолжаем вдумываться в смысл этого события, навсегда перевернувшего и ее жизнь, и жизнь страны.

Ее родители принадлежали к правящей элите, ее отец Сергей Илиодорович Шидловский был членом Временного комитета Государственной думы, который некоторое время после Февральской революции пытался править Россией. Его портрет присутствует во многих публикациях и на многих выставках, появившихся в 2017 году. Каждый раз, когда я вижу его лицо, я вспоминаю Софью Сергеевну и ее пронзительно честные описания борьбы против материальных, духовных и эмоциональных трудностей, с которыми столкнулась семья после того, как все лишились прежней жизни и положения в обществе и стали беженцами — сначала на своей родине, а затем за границей.

Софья Сергеевна Куломзина - Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. Воспоминания эмигрантки

М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2018. - 488 с.

ISBN-978-5-7429-0505-9

Софья Сергеевна Куломзина - Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. Воспоминания эмигрантки - Содержание

ЦАРСТВО СЧАСТЬЯ

1917-1920. ПЕРЕЛОМ

1920-1922. ЭСТОНИЯ

1922-1924. БЕРЛИН

1924-1926. ПАРИЖ

1926-1927. ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ

1927-1939. ФРАНЦИЯ

1939-1943. ВОЙНА

1943-1945. ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ СЕГИНЬЕР

1945-1948. ОПЯТЬ В ПАРИЖЕ

1949-1970. ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

1970. ОПЯТЬ В РОССИИ

ЭПИЛОГ

Р. S. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

София Кишковская - ПОСЛЕСЛОВИЕ

Софья Сергеевна Куломзина - Миры за мирами: Россия и Церковь в моей жизни. Воспоминания эмигрантки - Царство счастья

« Неужели всему этому конец? Так все исчезнет и больше ничего не будет?» — я невольно вздрогнула. Был летний ясный вечер 1917 года, и мне шел четырнадцатый год. Я бежала по большой лужайке, расстилавшейся перед домом в нашем имении Волчий Хутор, и вдруг остановилась. Солнце заходило, жара спала, мои босые ноги ощущали прохладу свежей травы. Со всех сторон теснились кусты и деревья, воздух был пропитан ароматом бесчисленных роз. Наверное, именно в эту минуту я вдруг почувствовала, что привычная мне жизнь кончилась, знакомый и любимый мною мир рухнул. Думать об этом было слишком страшно, и, тряхнув головой, я побежала дальше, в огород, сказать матери, что ужин готов и ее ждут к столу.

Волчий Хутор находился в степи, на юге Воронежской губернии. Он много значил для нашей семьи, а для нас, детей, являлся воплощением понятия земного рая. В действительности усадьба была скромной и не могла сравниться со знаменитыми дворянскими имениями, а дом не считался старинным. Рядом не было ни лесов, ни рек, ни озер, ни гор. Со всех сторон имение окружала бесконечная волнистая степь, переливавшаяся то золотом спелой пшеницы, то яркой зеленью озимых посевов, то черным бархатом свежевспаханных полей.

Волчий Хутор не был старым наследственным имением. Мой дедушка, помещик старинных устоев, имел большой участок земли, который обычно сдавал в аренду. Человек, бравший долгое время эту землю в аренду, отказался от нее, и дедушка решил отдать участок своему второму, еще не женатому сыну — моему будущему отцу, чтобы он построил там усадьбу.

Отец мой Сергей Илиодорович Шидловский в двадцать два года окончил Императорский Александровский лицей, прослужил несколько обязательных для людей, получавших высшее образование, месяцев в армии и отправился в длительное путешествие за границу. В мае 1880 года он приехал один верхом в свое новое владение и принял от арендатора поля, которые надо было приготовить под озимые посевы. Среди полей торчала одинокая хата с земляным полом и соломенной крышей. Молодой хозяин отправился на ближайшую ярмарку и купил там лошадь, телегу, хомут, дугу, корм, кое-какую провизию для себя и утварь, нанял работника с женой и начал, благословясь, хозяйствовать. Без малого через десять лет здесь было хорошо поставленное, приносящее доход имение.

Наш дом стоял на холме, на склоне которого находился тенистый парк, занимавший около двенадцати десятин. Вокруг усадьбы были разбросаны здания «экономии» — дома работников, конюшни, скотный и птичий дворы, свинарник, столярная и плотницкая мастерские, кузница, паровая молотилка, школа, бараки для сезонных рабочих, амбары, «клуня» и прочее — всего, я помню, около шестидесяти зданий. В долине между холмами торчало несколько «журавлей» — колодцев.