В наши дни все больше верующих в разных уголках земли по-новому осознают свой долг нести Благую весть о спасении всем народам мира.

Об этом свидетельствует не только растущий интерес к миссионерству на Западе, но и взрыв миссионерской деятельности в церквах Азии, Африки и Латинской Америки.

Наряду с этим приходит и понимание того, что миссионеру следует быть намного чувствительней к культуре людей, которым он служит.

Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. — 302 с.

ISBN: 978-5-7454-1286-8

Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия – Содержание

Предисловие

Часть 1. Культура

Миссионерство и антропология

Евангелие и культура

Часть 2. Миссионер

Культурные различия и начинающий миссионер

«Воплотившийся» миссионер

Культурные аксиомы западных миссионеров

Часть 3. Благовестие

Культурные различия и коммуникация

Критическая контекстуализация

Четвертый принцип самостоятельности

Часть 4. Сообщество двух культур