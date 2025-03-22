Хиберт - Культурная антропология в помощь служителю Евангелия
В наши дни все больше верующих в разных уголках земли по-новому осознают свой долг нести Благую весть о спасении всем народам мира.
Об этом свидетельствует не только растущий интерес к миссионерству на Западе, но и взрыв миссионерской деятельности в церквах Азии, Африки и Латинской Америки.
Наряду с этим приходит и понимание того, что миссионеру следует быть намного чувствительней к культуре людей, которым он служит.
Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. — 302 с.
ISBN: 978-5-7454-1286-8
Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия – Содержание
Предисловие
Часть 1. Культура
Миссионерство и антропология
Евангелие и культура
Часть 2. Миссионер
Культурные различия и начинающий миссионер
«Воплотившийся» миссионер
Культурные аксиомы западных миссионеров
Часть 3. Благовестие
Культурные различия и коммуникация
Критическая контекстуализация
Четвертый принцип самостоятельности
Часть 4. Сообщество двух культур
Мост между культурами
Роль миссионера
Незавершенное дело благовестия
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