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Хиберт - Культурная антропология в помощь служителю Евангелия

Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Cultural Studies Art

В наши дни все больше верующих в разных уголках земли по-новому осознают свой долг нести Благую весть о спасении всем народам мира.

Об этом свидетельствует не только растущий интерес к миссионерству на Западе, но и взрыв миссионерской деятельности в церквах Азии, Африки и Латинской Америки.

Наряду с этим приходит и понимание того, что миссионеру следует быть намного чувствительней к культуре людей, которым он служит.

Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. — 302 с.

ISBN: 978-5-7454-1286-8

Пол Хиберт – Культурная антропология в помощь служителю Евангелия – Содержание

Предисловие

Часть 1. Культура

  • Миссионерство и антропология

  • Евангелие и культура

Часть 2. Миссионер

  • Культурные различия и начинающий миссионер

  • «Воплотившийся» миссионер

  • Культурные аксиомы западных миссионеров

Часть 3. Благовестие

  • Культурные различия и коммуникация

  • Критическая контекстуализация

  • Четвертый принцип самостоятельности

Часть 4. Сообщество двух культур

  • Мост между культурами

  • Роль миссионера

  • Незавершенное дело благовестия

Views 483
Rating 5.0 / 5
Added 22.03.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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