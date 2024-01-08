Ермишина - Культурология
Культурология — это наука о культуре, но культуры без человеческого общества не существует. Культура — общечеловеческий феномен. Следовательно, культурология — это наука, которая изучает человеческое общество. В связи с этим культурология естественным образом связана с такими гуманитарными дисциплинами, как история, социология, философия, этнология, антропология, искусствоведение, филология, семиотика (научная дисциплина, изучающая знаки и знаковые системы) и многими другими. Однако от других гуманитарных наук ее отличает то, что предметом ее исследования являются все многообразные процессы жизнедеятельности людей: материальные, экономические, социальные, политические, моральные, эстетические. Культурология является многоплановой научной дисциплиной, изучающей сложные социокультурные процессы в человеческом обществе. Несмотря на то, что в культурологических исследованиях используются кроме гуманитарных приемы и методы некоторых естественных и точных наук, культурология в основе своей — наука гуманитарная.
Происхождение термина «культурология» принято связывать с именем американского культурантрополога Л.А. Уайта, однако в западной науке это название не прижилось. Так как в западной научной традиции феномен культуры понимается преимущественно в социально-этнографическом смысле (в отличие от российской традиции, связывающей понятие «культура» с просветительской и творческой деятельностью), основными науками о культуре в Европе и Америке являются: социальная и культурная антропология (синтез этнографии с отдельными направлениями социологии и психологии), структурная антропология (синтез этнографии, психологии и лингвистики) или новая культурная история (синтез истории быта с этнопсихологией).
В России за последние десятилетия название «культурология» прочно закрепилось. Современная российская культурология стремится к объединению различных западных направлений и методологий изучения культуры с отечественными традициями исследований просветительских функций культуры, идеями русской философской мысли, концепциями культурно-исторических типов, исследованиями истории быта, мифологии, различных мировоззренческих учений. Исходя из отечественной традиции понимания культурологии, определяется и предмет этой науки.
Ермишина Н.Д. – Культурология - Учебное пособие для вузов
М: Академический проект, 2020. — 320 с. —(«Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-3509-6
Ермишина Н.Д. – Культурология – Содержание
Предисловие
Раздел I. Современное культурологическое знание, понятие культуры и ее структура
Глава 1. Структура и состав современного культурологического знания
Глава 2. Понятие культуры как феномена человеческого развития
Глава 3. Структура культуры
Раздел II. Типология культуры
Глава 4. Типология культуры отдельных исследователей
Глава 5. Кровно-родственные типы
Глава 6. Этнические и национальные типы культуры
Глава 7. Социальные типы культуры
Глава 8. Природно-хозяйственные типы культуры
Глава 9. Региональные типы культуры
Глава 10. Конфессиональные типы культуры
Глава 11. Конкретно-исторические типы культуры
Глава 12. Типология культуры с точки зрения научно-технического прогресса
Глава 13. Особенности русского типа культуры
Приложения
Литература
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