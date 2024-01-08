Культурология — это наука о культуре, но культуры без человеческого общества не существует. Культура — общечеловеческий феномен. Следовательно, культурология — это наука, которая изучает человеческое общество. В связи с этим культурология естественным образом связана с такими гуманитарными дисциплинами, как история, социология, философия, этнология, антропология, искусствоведение, филология, семиотика (научная дисциплина, изучающая знаки и знаковые системы) и многими другими. Однако от других гуманитарных наук ее отличает то, что предметом ее исследования являются все многообразные процессы жизнедеятельности людей: материальные, экономические, социальные, политические, моральные, эстетические. Культурология является многоплановой научной дисциплиной, изучающей сложные социокультурные процессы в человеческом обществе. Несмотря на то, что в культурологических исследованиях используются кроме гуманитарных приемы и методы некоторых естественных и точных наук, культурология в основе своей — наука гуманитарная.

Происхождение термина «культурология» принято связывать с именем американского культурантрополога Л.А. Уайта, однако в западной науке это название не прижилось. Так как в западной научной традиции феномен культуры понимается преимущественно в социально-этнографическом смысле (в отличие от российской традиции, связывающей понятие «культура» с просветительской и творческой деятельностью), основными науками о культуре в Европе и Америке являются: социальная и культурная антропология (синтез этнографии с отдельными направлениями социологии и психологии), структурная антропология (синтез этнографии, психологии и лингвистики) или новая культурная история (синтез истории быта с этнопсихологией).

В России за последние десятилетия название «культурология» прочно закрепилось. Современная российская культурология стремится к объединению различных западных направлений и методологий изучения культуры с отечественными традициями исследований просветительских функций культуры, идеями русской философской мысли, концепциями культурно-исторических типов, исследованиями истории быта, мифологии, различных мировоззренческих учений. Исходя из отечественной традиции понимания культурологии, определяется и предмет этой науки.

Ермишина Н.Д. – Культурология - Учебное пособие для вузов

М: Академический проект, 2020. — 320 с. —(«Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-3509-6

Ермишина Н.Д. – Культурология – Содержание

Предисловие

Раздел I. Современное культурологическое знание, понятие культуры и ее структура

Глава 1. Структура и состав современного культурологического знания

Глава 2. Понятие культуры как феномена человеческого развития

Глава 3. Структура культуры

Раздел II. Типология культуры

Глава 4. Типология культуры отдельных исследователей

Глава 5. Кровно-родственные типы

Глава 6. Этнические и национальные типы культуры

Глава 7. Социальные типы культуры

Глава 8. Природно-хозяйственные типы культуры

Глава 9. Региональные типы культуры

Глава 10. Конфессиональные типы культуры

Глава 11. Конкретно-исторические типы культуры

Глава 12. Типология культуры с точки зрения научно-технического прогресса

Глава 13. Особенности русского типа культуры

Приложения

Литература