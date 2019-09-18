Азбука понятий Слово «война» во многих современных европейских языках восходит к словам из древних праязыков, что можно рассматривать как подтверждение тезиса о появлении феномена войны на самых ранних этапах общественной истории человека. И, как правило, во всех языках воспроизводятся общие смыслы, связанные со словом «война», - борьба, конфликт, сражение. Эта традиция была зафиксирована уже в языках, на которых изначально создавалась философия, - греческом и латинском. Греческий термин polemos происходит от poleo, то есть «приступать, преследовать». В «Илиаде» Гомер в паре с polemos использует также слово mache, проводя смысловое различение между ними.

Рolemos обозначает темную сторону войны, ужасы и несчастия, с ней связанные, - война называется злосчастной, погибельной, многослезной0. Mache используется, когда Гомер хочет подчеркнуть, что война дает и блага, например славу и доблестное поведение. В русском переводе гомеровских текстов это различие, как правило, не передается, однако оно со временем перестало иметь значение и для древнегреческого языка, в котором polemos стал обозначать войну, a mache - битву, то есть отдельный ее акт. Производные от греческого polemos можно встретить во многих языках, в том числе и в русском - мы говорим о полемике и полемизируем, а социологическую дисциплину, которая занимается исследованием войны, называем полемологией.

Куманьков Арсений - Война, или В плену насилия

СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. 164 с.: ил.

Серия "Азбука понятий"; вып. 9

ISBN 978-5-94380-290-4

Куманьков Арсений - Война, или В плену насилия - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Что такое война?

2. Нормативные теории войны

I. ОТ ПОЛЕМОСА К БОЖЬЕМУ МИРУ

1. Война в Древней Греции и Древнем Риме Эллада: война есть отец всего Воины Рима

2. Античная этика войны Платон и Аристотель: от распри к войне Цицерон: начинать войны, чтобы жить в мире

3. Война в Средние века Феодалы, набеги и добыча Рыцарство

4. Становление христианской доктрины справедливой войны Отцы Церкви о войне Августин Аврелий: война как наказание

5. Понятие справедливой войны в схоластике

6. Священная война и Божий мир

II. ВОЙНА В НОВОЕ ВРЕМЯ

1. Война национальных государств Вестфальская система: кто воюет Вестфальская система: кто занят на войне Вестфальская система: имена войны

2. Секуляризация этики войны в XVII веке: Гуго Гроций

3. Регулярная война: Самуэль фон Пуфендорф и Эмер де Ваттель

4. XVIII век: в ожидании вечного мира Жан-Жак Руссо: вечный мир в Европейской республике Иммануил Кант: мир во всем мире

5. Карл фон Клаузевиц: абсолютная война

III. ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОЙНЫ И НОВЫЕ ВОЙНЫ

1. Тотальная война

2. На пути к новым войнам

3. Новые угрозы и новые войны

4. Современные теории войны Классический политический реализм Неореализм Теория справедливой войны Пацифизм



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РОБОТИЗАЦИЯ ВОЙНЫ: АПОКАЛИПСИС ИЛИ ПУТЬ К ВЕЧНОМУ МИРУ?

Благодарности

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Summary

Куманьков Арсений - Война, или В плену насилия - Введение

Война сопровождает человечество на протяжении почти всей его социальной истории. За это время накопился огромный опыт ведения боевых действий и способов осмысления вооруженных конфликтов. «Первыми историями были истории войн», - пишет Иван Курилла, и можно добавить, что до сих пор это один из основных модусов рассмотрения человеком своего прошлого и настоящего. Поразительным образом война, издревле порицаемая и проклинаемая, чрезвычайно живуча. Она буквально держит людей в плену и заставляет искать все новые способы ее обоснования даже в тех случаях, когда применение военного насилия кажется абсолютно бессмысленным или аморальным. Консенсус относительно неприятия кровавой сущности войны сталкивается с тем, что она закрепляется в общественном сознании в качестве наиболее важного элемента истории, который обеспечивает национальную идентификацию и преемственность поколений.

Война и ее участники прославляются, героизм и жертвенность превращаются в ценностный ориентир, и потому сама война оказывается политически востребованной. В этой книге нас будет интересовать социально-политическое значение войны в различные периоды истории западного общества и способы осмысления войны от Античности до наших дней. Мы постараемся разобраться в способах рефлексии о войне, отвечая на вопросы: Что такое война? Как со временем менялись представления о смысле войны? Какие возмож- ности она давала ее участникам? Может ли война быть справедливой и несправедливой? Что люди думали о допустимом и неприемлемом на поле боя? Наконец, необходимо будет определить, что происходит с войной в начале третьего тысячелетия.