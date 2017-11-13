«Подобает, мне кажется, узнать из Речений также природу времени и вечности» (Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах, X, 3). В данном труде доктрина времени и вечности будет рассмотрена в ведическом, буддистском, греческом, христианском и исламском контекстах. Оба понятия двусмысленны. Время является и всеми, и любой из частей континуума прошедшей и будущей протяжённостей, а также той настоящей точкой времени (nuncßuens), которая всегда различает друг от друга две упомянутые протяжённости. Вечность — с нашей темпоральной точки зрения — это протяжённость без начала и конца, а также — сама по себе — это та неограниченная точка времени, которая называется Ныне (nunc stans). С позиции, которую можно назвать фундаменталистской или буквалистской, время в первом значе- Οΰτε γεγονώς ούτε έσομενος, άτε άναρχος καί ατελεύτητος ών, άλλα κύριος ως πάντων των γεγονότων και έσομένων, οΰτος μόνος εστί σήμερον και αΰριον. Благодаря помощи профессора Джорджа Чейса и профессора Вернера Йегера, я предоставил это же изречение в латинском и древнегреческом вариантах лишь для того, чтобы показать, с какой лёгкостью и совершенством латынь, древнегреческий и санскрит могут быть взаимопереводимыми. 23 нии считается обладающим началом и стремящимся к концу, в противовес вечности, которая длится всеохватывающе без начала и конца. Абсурдность таковых позиций очевидна, если вместе со св. Августином мы спросим: «Что делал Бог [Вечный] до сотворения мира?». Разумеется, поскольку время и мир предполагают друг друга «со-творёнными», постольку слово «до» в таком вопросе не имеет никакого смысла. Отсюда обычное утверждение христианской экзегетики о том, что εν αρχή, in pnncipio не значит «в начале времени», но относится к появлению Первопринципа, из чего следует логическое заключение: Бог [Вечный] творит мир Ныне, чем он всегда и занимался. Ананда Кентиш Кумарасвами - Время и вечность Ананда Кентиш Кумарасвами Время и вечность / Пер. с англ. и предисл. А. А. Артамонова. - СПб.: Русский Mip, 2017. - 318 с. ISBN 978-5-904088-36-1 Ананда Кентиш Кумарасвами - Время и вечность - Содержание А. А. Артамонов. Предисловие переводчика Список сокращений Введение

Индуизм

Буддизм

Греция

Ислам

Христианство и современность

Svayamatmna: janua coeli Примечания к статье «Svayamatmna: janua coeli»

Ананда Кентиш Кумарасвами - Время и вечность - Индуизм

В SA. 7 (ср. с АА. 2.3.5) представлен ряд наводящих на глубокие размышления триад, в которых использована аналогия грамматического красиса. Слово Samdhiy образованное путём красиса начальной и последующей форм (как пишет, например, Сайяна, эти формы выражены звуками a+i), в действительности никогда их ни смешивает, ни теряет. Произношение этого слова по методу Нирбхуджи без различения звуков (как сплошное «э») соответствует желающим лишь пищи, земли (мира сего); произношение по методу Пратринны, раздельно (как aï), соответствует желающим лишь неба (иного мира); произношение же по методу Убхаямантаре- ны, т. е. промежуточного Срединного Пути (как ai, дифтонг), включает оба звука и соответствует желающим обоих миров. Итак, «мора, устанавливающая 31 красис, — это гармония (saman),1 комбинация, или же союз (samhita). В целом «начальная форма» — это мать, «последующая форма» — это отец, их комбинация или союз (samhita) — это дитя. Аналогичными триадами являются, in divinis, Земля и Небо, родители Вспышки, Молнии, или же Времени (kala); или в субъективном аспекте, в самом человеке, таковы Голос и Разум, родители Дыхания, Истины, Знания, или же Я; а также — Предвидение2 и Вера, родители Жертвоприношения (karma).

Однако наиболее значимой в данном контексте является следующая триада: процессия (gati = pravrtti), рецессия (nivrttï), родители стасиса (sthitï). Все единицы измерения времени, от dhvamsi до годов, объединены в союз (samhita) посредством стасиса — «он объединяет эти времена» (kalan samdadhati). В тексте далее указывается: «Время (kala) объединяет процессию, рецессию и стасис, и оными Всё Это (мир, вселенная) объединено».4 Так дело обстоит in divinis. Субъективно, психологически, «прошедшее (bhutam) — это начальная, а будущее — последующая форма, и настоящее время (bhavat)5 — это их союз (samhita), или же продукт». В качестве иллюстрации в Ара- ньяках цитируется RV. 10.55.2: «Весьма обширно то сокрытое Имя, каковым сотворил ты прошлое6 и настоящего в смысле времени, но разница заключалась лишь в состоянии обсуждаемого предмета» и что «такое древнее значение фигурирует в Ригведе, где... причастия [прошедшего времени] обозначают совершённое действие, результат которого относится к настоящему» {Кейт. Aitareya Aranyaka. 1909. С. 211, замечание 8; с. 247, замечание 1).

Примерами таковых причастий являются: «по своей сути безвременная сила формы krtya» (там же, с. 179, замечание 1, ср.: Whitney. Sanskrit Grammar. С. 889, 894); RV. 1.81.5, jato, не имперфект «was born» или аорист «has just been born», но «having been born» в значении «существует»; BD. 8.47, stutah, не «были восхвалены», но «восхваляются». Нечто подобного рода можно обнаружить в тех произведениях древнего искусства, где последовательность событий, выражаемая вербально наррати- вом, представляется в одновременном изображении всех таковых в одном и том же месте. Также в «Книге Бытия» нельзя поместить какой-либо временной промежуток между «Да будет свет» и «Был свет», который является светом, который есть сейчас. Общее буддийское высказывание yatha bhutam, «каковым оно стало», используемое в значении вещей, «какими они действительно есть», служит отсылкой к прошедшим причинам, предопределившим нынешний эффект, «созревшим» в нём. Некоторые учёные допускают, что такие формы, как «он может», «ему можно» (he may, he сап) «являются пережитками древней безвременной эры, когда настоящее время использовалось безразлично к настоящему времени» (Bonfante G. Word (1), 1945. С. 148). «Для гопи время не расчленено на измеримые сегменты вроде часов, дней, годов, однако воспринимается оно как длительность, в которой совершается Закон» (Laura Thompson. Logico-aesthetic Integration in Hopi Culture // American Anthropologist (47). 1945. С 542). 34 будущее (bhutam... bhavyam); также можно было бы вспомнить и AV. 19.53.5 и 54.3: «Послано Временем (kala) то, что уже состоялось и еще состоится... Время породило то, что случилось и случится», а также KU. 4.13: «Господин того, что состоялось и состоится, Он есть и сегодня, и завтра», и AV. 10.7.22: «Там, где всё случилось и случится, там, где все миры мгновенны (prati-tisthata), поведай мне о том Столпе (skambha, Axis Mundï), каков он».