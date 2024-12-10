Васечко - Немецкая классическая философия

С момента своего возникновения и везде, где это только происходило, философия оказывалась в уже сформировавшемся духовно-культурном пространстве, в окружении и перед лицом уже сложившейся системы ценностей, где религия всегда занимала одну из главенствующих позиций. И наряду с решением собственных проблем ей необходимо было определиться с отношением к иным формам познания, духовной деятельности и самореализации человека — к искусству, морали, науке и пр. и, конечно же, к религии в том числе. Действуя часто в союзе и творческом сотрудничестве с каждой из этих форм, философия, поскольку она не могла не сохранять свое лицо и собственный взгляд на мир, должна была идти порой и на конфронтацию с ними. Отстаивая свои принципы и методы, формируя и защищая тот теоретике- познавательный плацдарм, на котором она могла бы действовать независимо и суверенно, философия училась видеть как то общее, что сближает, роднит ее с другими сегментами духовной культуры, так и то особенное, незаемное, присущее ей и больше никому.

Мало кто из крупных философов старался обойти проблему соотношения религии и философии, и, естественно, вариантов ее решения было великое множество. В целом можно принять за вполне типичный подход С.Л. Франка: совпадая друг с другом с точки зрения направленности сознания на один и тот же предмет — на Бога, на Абсолют, «...философия и религия имеют совершенно различные задачи и суть различные по существу формы духовной деятельности. Религия есть жизнь в общении с Богом, имеющая целью удовлетворение личной потребности человеческой души в спасении, в отыскании последней прочности и удовлетворенности, незыблемого душевного покоя и радости. Философия есть, по существу, совершенно независимое от каких-либо личных интересов высшее, завершающее постижение бытия и жизни путем усмотрения их абсолютной первоосновы». Но, разделяя (открыто или по умолчанию) эту принципиальную установку, отдельные мыслители в процессе ее конкретизации и расшифровки обращали внимание на самые разные ее аспекты, и некоторые из подходов можно здесь считать достаточно характерными, если не сказать нормативными, ибо они уже сделались общими местами в массовых учебных пособиях по философии и религиоведению.

1. Религия монологична в том смысле, что признает лишь одну траекторию движения истины — вертикально-нисходящую, из занебесных трансцендентных сфер, через посредников в лице пророков, апостолов, разнообразных служителей культа в массы мирян, профанов, не осененных высшей благодатью. Каждая конфессия, независимо от своей численности и влияния, рассматривает в качестве истинной только себя, а в качестве текстов, содержащих истинное знание, — только свои священные книги и сочинения своих адептов. В случаях межконфессиональной коммуникации, даже если они носят сравнительно благодушный, толерантный характер, каждая сторона изначально уверена в собственной исключительности, расценивая оппонентов в лучшем случае как людей искренне заблуждающихся, и всегда остается при своем мнении. Там же, где продвинутый апологет данной доктрины самоуверенно просвещает менее подготовленных единоверцев, убеждает сомневающихся или потенциальных прозелитов (типичный пример такого псевдодиалогического жанра — катехизис), роли коммуникантов по определению неравноценны, так что диалог их формален и, по большому счету, бессмыслен.

Васечко В.Ю. - Немецкая классическая философия - Проблемы религии, церкви, христианства - Учебное пособие

Москва : ИНФРА-М, 2024. — 275 с. — (Высшее образование). — DOI 10.12737/2030897.

ISBN 978-5-16-018579-8 (print)

ISBN 978-5-16-111552-7 (online)

Васечко В.Ю. - Немецкая классическая философия – Содержание

Философия и религия: антитезы и синтез (вместо предисловия)

Глава 1. Лютеранская Реформация и последующее религиозное развитие Германии

1.1. Протестантская Реформация: общая характеристика

1.2. Мартин Лютер (1483-1546): жизнь, деятельность, учение

1.3. Лютеранство как религиозная конфессия: священные книги, доктрина, культ

1.4. Религиозно-политическая ситуация и духовная жизнь Германии после Лютера (вторая половина XVI — конец XVIII века)

Глава 2. Религия, церковь и христианство в философских сочинениях И. Канта

2.1. Иммануил Кант как человек и его личная религиозность. Кант и лютеранская церковь

2.2. Религиозно-теологическая проблематика в сочинениях Канта докритического и критического периодов

2.3. Трактат «Религия в пределах только разума» — итог эволюции Канта во взглядах на религию и церковь

2.4. Кант и христианское Священное Писание

Глава 3. Религиозная проблематика в наукоучении И.Г. Фихте

3.1. Биография и общая характеристика личности И.Г. Фихте

3.2. Проблемы религии в сочинениях Фихте раннего и йенского периодов (1792-1799)

3.3. Религия в философии Фихте зрелого (берлинского) периода (1800-1814)

Глава 4. Философия откровения Ф. Шеллинга и христианская религия

4.1. Жизненный и творческий путь Шеллинга

4.2. «Философия откровения» как итог философского развития Шеллинга. «Положительная философия» и религия

4.3. Христология и сатанология Шеллинга

4.4. Прошлое, настоящее и будущее христианской церкви в свете философии откровения

Глава 5. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля

5.1. Жизненный и творческий путь Гегеля. Место религии в его научных занятиях

5.2. Христианская проблематика в работах молодого Гегеля

5.3. Религия в опубликованных работах зрелого Гегеля

5.4. «Лекции по философии религии» как вершина религиозно-философской эволюции Гегеля

Заключение

Список рекомендуемой литературы