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Кунцман, Буркард, Видман - Философия: dtv-Atlas

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман- Философия: dtv-Atlas
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Philosophy, Educational, Reference
Читателю предлагается по своему уникальное учебное пособие по философии — атлас, в котором сжатый текстовый материал сопровождается визуальным смысловым рядом в виде схем, графиков и рисунков. Это известная немецкая традиция, в рамках которой сегодня изданы и продолжают издаваться аналогичные атласы по многим дисциплинам.
Немецкие коллеги реализуют здесь кантовский подход к пониманию философии и процессу ее преподавания. И. Кант, как известно, выделял два самостоятельных уровня философии, выполняющих разные задачи в общественном сознании. На высшем уровне философия выступает как особая наука о наивысших целях человеческого разума: она придает ценность всем другим видам знания, способствуя достижению высших целей Человека и Человечества. Низший уровень — "школярская" философия. Он столь же необходим, как и высший. Здесь дается совокупность наиболее общих представлений о философии, философах, проблемах, которые решались в ходе ее развития и с которыми должен ознакомиться каждый образованный человек. Знакомиться с философией этого уровня следует на ранних стадиях обучения: в школах, гимназиях, лицеях. В процессе такого обучения человеку вовсе не обязательно учиться философствовать: важно, чтобы он приобрел положительные познания в области философии (так же как не обязательно становиться священником, художником или юристом, знакомясь в школе с элементами религии, искусства или юриспруденции).

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas

Москва: Рыбари, 2002 г. — 268 с
ISBN 5-93763-003-3 (рус.)
ISBN 3-423-03229-4 (нем.)

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas – Содержание

Предисловие
Введение
Философские дисциплины
Философия Востока
  • Обзор
  • Индия I / Упанишады; ортодоксальные системы
  • Индия II / Ортодоксальные системы II
  • Индия III / Джайнизм; буддизм
  • Китай I / Конфуцианство; школа инь-ян
  • Китай II / Даосизм; моизм
  • Древний Восток
Античность
  • Обзор
  • Досократики I
  • Досократики II
  • Софисты
  • Сократ
  • Платон I: учение об идеях
  • Платон II: теория познания, диалектика
  • Платон III: антропология, этика
  • Платон IV: учение о государстве
  • Аристотель I: логика
  • Аристотель II: метафизика
  • Аристотель III: психология, этика
  • Аристотель IV: политика, поэтика
  • Стоя I / Логика, физика
  • Стоя II / Этика
  • Эпикур
  • Скептицизм; эклектика
  • Неоплатонизм
Средние века
  • Обзор
  • Патристика
  • Августин I
  • Августин II
  • Ршшяя схоластика I / Иоанн Скот Эриугена; Апсельм Кентерберийский
  • Ранняя схоластика II / Проблема универсалий; Петр Абеляр
  • Арабская философия
  • Высокая схоластика I / Роджер Бэкон; Бонавеитура; Раймуид Луллий
  • Высокая схоластика II / Альберт Великий; Фома Аквинский I
  • Высокая схоластика III / Фома Аквинский II
  • Высокая схоластика IV / Фома Аквипский III
  • Высокая схоластика V / Дуне Скот; Майстер Экхарт
  • Поздняя схоластика / Уильям Оккам
  • Николай Кузанский
Ренессанс
  • Обзор
  • Естествознание; Френсис Бэкон
  • Гуманизм
  • Итальянская философия
  • Теории государства и права; Реформация
Просвещение
  • Обзор
  • Рационализм I / Декарт I
  • Рационализм II / Декарт II
  • Рационализм III / Спиноза I
  • Рационализм IV / Спиноза II
  • Рационализм V / Лейбниц I
  • Рационализм VI / Лейбниц II; Вольф
  • Эмпиризм 1 / Гоббс
  • Эмпиризм II / Локк I
  • Эмпиризм III / Локк II
  • Эмпиризм IV / Беркли
  • Эмпиризм V / Юм I
  • Эмпиризм VI / Юм II; Адам Смит
  • Французское Просвещение I / Паскаль; Вольтер
  • Французское Просвещение II / Монтескье; Вико
  • Французское Просвещение III / Руссо
Немецкий идеализм
  • Обзор
  • Кант I: "Критика чистого разума" I
  • Кант II: "Критика чистого разума" II
  • Кант III: "Критика чистого разума" III
  • Кант IV: "Критика практического разума"
  • Капт V: "Критика способности суждения"
  • Фихте I
  • Фихте II; Шлейермахер
  • Шеллинг
  • Гегель I
  • Гегель II
  • Гегель III
XIX столетие
  • Обзор
  • Шопенгауэр
  • Кьерксгор
  • Позитивизм
  • Младогегельянство
  • Маркс I; Энгельс
  • Маркс II
  • Прагматизм
  • Неокантианство; индуктивная метафизика
  • Ницше I
  • Ницше II
  • Дильтей
XX столетие
  • Обзор
  • Естествознание I / Физика I
  • Естествознание II / Физика II
  • Естествознание III / Биология I
  • Естествознание IV / Биология II
  • Философия жизни
  • Феноменология I / Гуссерль I
  • Феноменология II / Гуссерль II; Мерло-Понти
  • Феноменология III / Шелер
  • Экзистенциализм I / Ясперс
  • Экзистенциализм II / Сартр
  • Экзистенциализм III / Камю; Марсель
  • Хайдеггер I
  • Хайдеггер II
  • Современная логика I
  • Современная логика II
  • Витгенштейн I
  • Витгенштейн II
  • Аналитическая философия I / Фреге; Венский кружок
  • Аналитическая философия II / Рассел
  • Аналитическая философия III / Теория речевого акта; метаэтика
  • Аналитическая философия IV / Онтология
  • Николай Гартман; Уайтхед
  • Марксизм
  • Критическая теория
  • Социальная философия
  • Критический рационализм
  • Антропология; герменевтика
  • Структурализм
Примечания переводчика
Библиография
Литература на русском языке
Указатель имен
Предметный указатель

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas – Введение

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-AtlasСлово философия, греческое по своему происхождению, означает не что иное как любовь к мудрости; в соответствии с этим философ — друг мудрости (греч. philds — друг, sophia — мудрость), которому свойственно стремление ко всем формам познания.
Уже Платон и Аристотель задавались вопросом о присущем людям побуждении, которое можно считать началом философии, и усматривали его в удивлении.
"Ибо удивление и прежде, и теперь побуждало людей к философствованию... Но тот, кто спрашивает и удивляется, ощущает свое невежество... И вот, чтобы избавиться от невежества, они начали философствовать..." (Аристотель).
Человек не просто принимает чувственно постижимый мир таким, каков он есть, но удивляется и задается вопросом о его причине: "Почему вообще что-то есть? Что стоит за всеми явлениями? Почему мы живем в мире?"
Как только будничное, непосредственно данное, в результате такого вопрошания, свойственного людям во все времена, оказывается сомнительным, становится ясно, что, как ни накапливай отдельные знания, а суть и смысл целого остаются непознанными. К побудительным причинам, заставляющим людей заниматься философией, относится также сомнение. Источники нашего познания столь же подвержены его критике, как и значимость традиционных ценностей и социальных норм.
Начало философии усматривали и в том, что человек постоянно осознает факт своей смертности.
Постоянно грозящий человеку конец жизни препятствует беспроблемности существования, вынуждает его размышлять о себе самом и решать, что в жизни главное.
Страдание и смерть — пограничные переживания, преодолевающие поверхностное чувство защищенности и порождающие вопрос о конечном смысле жизни. Биологической природе человека свойственно ограничение его природных инстинктов. Отсюда — необходимость заменять врожденные формы поведения диктуемыми разумом, а также, с другой стороны, и свобода самоопределения.
Существо, поставленное в такие условия, нуждается в постоянной рефлексии разума над основами своего бытия и поведения.
"Человек — это существо, всегда желающее большего, чем может достичь, и всегда способное на большее, чем полагается" (В. Виклер).
Философские вопросы затрагивают любого человека. Философствование — это естественная потребность, характеризующая сознательно-ответственное человеческое бытие. Поэтому любая философия есть просвещение в том смысле, который придаст ему Кант в своем знаменитом определении: "Просвещение — это выход человека из состояния своей незрелости, в котором он находится но собственной вине. Незрелость — это неспособность обходиться собственным разумом без руководства со стороны других".
Невозможно одним однозначным понятием охватить сущность философии, поскольку она определяет себя сама, всякий раз заново реализуясь в мышлении. Поэтому приведем ряд попыток описания ее сущности: "У истоков философии стоит человек, стремящийся ориентироваться в загадках своего внутреннего и внешнего мира, ... старающийся извлечь из калейдоскопа частностей устойчивый контур общего и всеобщего" (А. Леппле).
Философию можно определить как "методическую и упорную попытку привнести разум в мир" (М. Хоркхаймер).
"В современном языке под философией понимают научное исследование всеобщих вопросов познания и жизни" (В. Виндельбанд).
"Философия — это не специальность; философ — это не готовый идеал, в соответствии с которым можно формировать себя, чтобы его достичь; быть философом — это значит стремиться к самостановлению, созидающему для себя в широких пределах философствования пространство, возможности и средства выражения" (К. Ясперс).
Основными проблемами философии Платон называет: Истину — Благо — Красоту. В них отражается устройство любого бытия. В Новое время Кант сформулировал эти проблемы так: — что я могу знать? (метафизика); — что я должен делать? (этика); — на что я смею надеяться? (религия); — что есть человек? (антропология). При этом последняя проблема, по сути дела, включает в себя и все другие. В отличие от частных наук философия имеет своим предметом не тот или иной ограниченный фрагмент действительности (биология — жизнь, химия — состав материальных тел), а сущее в целом — с целью обнаружить его сущность и структуру и тем самым наделить человека смыслом и ценностями его существования.
Если частные науки исходят из особенных предпосылок, за пределы которых они не в состоянии выйти, то философия стремится к максимальной беспредпосылочности. Ее метод и предмет не заданы жестко — она всякий раз заново определяет их сама.
Процесс философствования, в ходе которого человек приобретает ясное представление о себе самом и своем мире, нескончаем и потому всякий раз выступает новой задачей для любой эпохи.
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Rating 5.0 / 5
Added 08.10.2018
Author professor Dmitry
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