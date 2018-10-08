Читателю предлагается по своему уникальное учебное пособие по философии — атлас, в котором сжатый текстовый материал сопровождается визуальным смысловым рядом в виде схем, графиков и рисунков. Это известная немецкая традиция, в рамках которой сегодня изданы и продолжают издаваться аналогичные атласы по многим дисциплинам.

Немецкие коллеги реализуют здесь кантовский подход к пониманию философии и процессу ее преподавания. И. Кант, как известно, выделял два самостоятельных уровня философии, выполняющих разные задачи в общественном сознании. На высшем уровне философия выступает как особая наука о наивысших целях человеческого разума: она придает ценность всем другим видам знания, способствуя достижению высших целей Человека и Человечества. Низший уровень — "школярская" философия. Он столь же необходим, как и высший. Здесь дается совокупность наиболее общих представлений о философии, философах, проблемах, которые решались в ходе ее развития и с которыми должен ознакомиться каждый образованный человек. Знакомиться с философией этого уровня следует на ранних стадиях обучения: в школах, гимназиях, лицеях. В процессе такого обучения человеку вовсе не обязательно учиться философствовать: важно, чтобы он приобрел положительные познания в области философии (так же как не обязательно становиться священником, художником или юристом, знакомясь в школе с элементами религии, искусства или юриспруденции).

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas

Москва: Рыбари, 2002 г. — 268 с

ISBN 5-93763-003-3 (рус.)

ISBN 3-423-03229-4 (нем.)

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas – Содержание

Предисловие

Введение

Философские дисциплины

Философия Востока

Обзор

Индия I / Упанишады; ортодоксальные системы

Индия II / Ортодоксальные системы II

Индия III / Джайнизм; буддизм

Китай I / Конфуцианство; школа инь-ян

Китай II / Даосизм; моизм

Древний Восток

Античность

Обзор

Досократики I

Досократики II

Софисты

Сократ

Платон I: учение об идеях

Платон II: теория познания, диалектика

Платон III: антропология, этика

Платон IV: учение о государстве

Аристотель I: логика

Аристотель II: метафизика

Аристотель III: психология, этика

Аристотель IV: политика, поэтика

Стоя I / Логика, физика

Стоя II / Этика

Эпикур

Скептицизм; эклектика

Неоплатонизм

Средние века

Обзор

Патристика

Августин I

Августин II

Ршшяя схоластика I / Иоанн Скот Эриугена; Апсельм Кентерберийский

Ранняя схоластика II / Проблема универсалий; Петр Абеляр

Арабская философия

Высокая схоластика I / Роджер Бэкон; Бонавеитура; Раймуид Луллий

Высокая схоластика II / Альберт Великий; Фома Аквинский I

Высокая схоластика III / Фома Аквинский II

Высокая схоластика IV / Фома Аквипский III

Высокая схоластика V / Дуне Скот; Майстер Экхарт

Поздняя схоластика / Уильям Оккам

Николай Кузанский

Ренессанс

Обзор

Естествознание; Френсис Бэкон

Гуманизм

Итальянская философия

Теории государства и права; Реформация

Просвещение

Обзор

Рационализм I / Декарт I

Рационализм II / Декарт II

Рационализм III / Спиноза I

Рационализм IV / Спиноза II

Рационализм V / Лейбниц I

Рационализм VI / Лейбниц II; Вольф

Эмпиризм 1 / Гоббс

Эмпиризм II / Локк I

Эмпиризм III / Локк II

Эмпиризм IV / Беркли

Эмпиризм V / Юм I

Эмпиризм VI / Юм II; Адам Смит

Французское Просвещение I / Паскаль; Вольтер

Французское Просвещение II / Монтескье; Вико

Французское Просвещение III / Руссо

Немецкий идеализм

Обзор

Кант I: "Критика чистого разума" I

Кант II: "Критика чистого разума" II

Кант III: "Критика чистого разума" III

Кант IV: "Критика практического разума"

Капт V: "Критика способности суждения"

Фихте I

Фихте II; Шлейермахер

Шеллинг

Гегель I

Гегель II

Гегель III

XIX столетие

Обзор

Шопенгауэр

Кьерксгор

Позитивизм

Младогегельянство

Маркс I; Энгельс

Маркс II

Прагматизм

Неокантианство; индуктивная метафизика

Ницше I

Ницше II

Дильтей

XX столетие

Обзор

Естествознание I / Физика I

Естествознание II / Физика II

Естествознание III / Биология I

Естествознание IV / Биология II

Философия жизни

Феноменология I / Гуссерль I

Феноменология II / Гуссерль II; Мерло-Понти

Феноменология III / Шелер

Экзистенциализм I / Ясперс

Экзистенциализм II / Сартр

Экзистенциализм III / Камю; Марсель

Хайдеггер I

Хайдеггер II

Современная логика I

Современная логика II

Витгенштейн I

Витгенштейн II

Аналитическая философия I / Фреге; Венский кружок

Аналитическая философия II / Рассел

Аналитическая философия III / Теория речевого акта; метаэтика

Аналитическая философия IV / Онтология

Николай Гартман; Уайтхед

Марксизм

Критическая теория

Социальная философия

Критический рационализм

Антропология; герменевтика

Структурализм

Примечания переводчика

Библиография

Литература на русском языке

Указатель имен

Предметный указатель

Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман - Философия: dtv-Atlas – Введение

Слово философия, греческое по своему происхождению, означает не что иное как любовь к мудрости; в соответствии с этим философ — друг мудрости (греч. philds — друг, sophia — мудрость), которому свойственно стремление ко всем формам познания. Слово философия, греческое по своему происхождению, означает не что иное как любовь к мудрости; в соответствии с этим философ — друг мудрости (греч. philds — друг, sophia — мудрость), которому свойственно стремление ко всем формам познания.

Уже Платон и Аристотель задавались вопросом о присущем людям побуждении, которое можно считать началом философии, и усматривали его в удивлении.

"Ибо удивление и прежде, и теперь побуждало людей к философствованию... Но тот, кто спрашивает и удивляется, ощущает свое невежество... И вот, чтобы избавиться от невежества, они начали философствовать..." (Аристотель).

Человек не просто принимает чувственно постижимый мир таким, каков он есть, но удивляется и задается вопросом о его причине: "Почему вообще что-то есть? Что стоит за всеми явлениями? Почему мы живем в мире?"

Как только будничное, непосредственно данное, в результате такого вопрошания, свойственного людям во все времена, оказывается сомнительным, становится ясно, что, как ни накапливай отдельные знания, а суть и смысл целого остаются непознанными. К побудительным причинам, заставляющим людей заниматься философией, относится также сомнение. Источники нашего познания столь же подвержены его критике, как и значимость традиционных ценностей и социальных норм.

Начало философии усматривали и в том, что человек постоянно осознает факт своей смертности.

Постоянно грозящий человеку конец жизни препятствует беспроблемности существования, вынуждает его размышлять о себе самом и решать, что в жизни главное.

Страдание и смерть — пограничные переживания, преодолевающие поверхностное чувство защищенности и порождающие вопрос о конечном смысле жизни. Биологической природе человека свойственно ограничение его природных инстинктов. Отсюда — необходимость заменять врожденные формы поведения диктуемыми разумом, а также, с другой стороны, и свобода самоопределения.

Существо, поставленное в такие условия, нуждается в постоянной рефлексии разума над основами своего бытия и поведения.

"Человек — это существо, всегда желающее большего, чем может достичь, и всегда способное на большее, чем полагается" (В. Виклер).

Философские вопросы затрагивают любого человека. Философствование — это естественная потребность, характеризующая сознательно-ответственное человеческое бытие. Поэтому любая философия есть просвещение в том смысле, который придаст ему Кант в своем знаменитом определении: "Просвещение — это выход человека из состояния своей незрелости, в котором он находится но собственной вине. Незрелость — это неспособность обходиться собственным разумом без руководства со стороны других".

Невозможно одним однозначным понятием охватить сущность философии, поскольку она определяет себя сама, всякий раз заново реализуясь в мышлении. Поэтому приведем ряд попыток описания ее сущности: "У истоков философии стоит человек, стремящийся ориентироваться в загадках своего внутреннего и внешнего мира, ... старающийся извлечь из калейдоскопа частностей устойчивый контур общего и всеобщего" (А. Леппле).

Философию можно определить как "методическую и упорную попытку привнести разум в мир" (М. Хоркхаймер).

"В современном языке под философией понимают научное исследование всеобщих вопросов познания и жизни" (В. Виндельбанд).

"Философия — это не специальность; философ — это не готовый идеал, в соответствии с которым можно формировать себя, чтобы его достичь; быть философом — это значит стремиться к самостановлению, созидающему для себя в широких пределах философствования пространство, возможности и средства выражения" (К. Ясперс).

Основными проблемами философии Платон называет: Истину — Благо — Красоту. В них отражается устройство любого бытия. В Новое время Кант сформулировал эти проблемы так: — что я могу знать? (метафизика); — что я должен делать? (этика); — на что я смею надеяться? (религия); — что есть человек? (антропология). При этом последняя проблема, по сути дела, включает в себя и все другие. В отличие от частных наук философия имеет своим предметом не тот или иной ограниченный фрагмент действительности (биология — жизнь, химия — состав материальных тел), а сущее в целом — с целью обнаружить его сущность и структуру и тем самым наделить человека смыслом и ценностями его существования.

Если частные науки исходят из особенных предпосылок, за пределы которых они не в состоянии выйти, то философия стремится к максимальной беспредпосылочности. Ее метод и предмет не заданы жестко — она всякий раз заново определяет их сама.

Процесс философствования, в ходе которого человек приобретает ясное представление о себе самом и своем мире, нескончаем и потому всякий раз выступает новой задачей для любой эпохи.