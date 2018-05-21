Серия - Просто о сложном

Евреи — это один из самых древних народов. В ранний период своей истории, в первой половине II тыс. до н. э., этот народ представлял собой союз скотоводческих племен, которые кочевали в основном в Северной Аравии. В те времена у них еще не было единой для всех религии, у каждого племени существовал собственный культ покровителей духов-предков. Также среди племен было принято обожествление сил природы, вера в демонов и духов, табу, различение чистых и нечистых животных, почитание умерших. Однако некоторые моральные принципы, впоследствии развитые Моисеем и пророками, уже существовали. Многое из этих древних поверий вошло и в священные тексты иудеев, например, почитание евреями деревьев, гор, источников и священных столбов, которые назывались ашер. Согласно Пятикнижия Мотееева, Авраам был первым, кто признал духовную природу единственного Бога. тогда же он покинул свою семью, которая не отказалась от собственных верований, и до смерти в Ханаане кочевал с места на место, проповедуя веру в единственного Бога. Ученые полагают, что образ единого бога стал формироваться у евреев в силу необходимости объединения разных племен в единое целое в XV—XIV вв. до н. э. Поскольку племена были скотоводческими, им постоянно были необходимы новые пастбища. И еврейские кочевники начали наступление на палестинские земли. Яхве (Ягве) был верховным богом у еврейского племени левитов, он был и покровителем скота, и воителем. Скорее всего из-за такой универсальности он и был избран в качестве объединяющего божества. Завоевательная война растянулась на столетия, ход ее событий достаточно полно освещен в Библии. Как повествует священный для иудеев текст Торы, Бог помогал воинам, не только вдохновляя их. Так? в сражении израильтян с аморейцами Бог бросал в последних с неба тяжелые камни. В память о тех временах в библейских текстах самый частый эпитет для Яхве — Саваоф (Себаот), что означает «бог воинств». Ульяна Курганова - Иудаизм - Просто о сложном Издательство — Фолио — 160 с.— 2013 г. ISBN 978-966-03-5567-5

Ульяна Курганова - Иудаизм - Содержание

История

Палестинский период

Эпоха Второго Храма

Эпоха рассеяния

Средневековье

XVIII—XIX века

ХХ век. Холокост

Законы, заповеди и принципы иудаизма

Главные книги иудаизма

Этические нормы иудаизма

Закон и этика

Основные принципы иудейской религии

Синагога

Главные символы иудаизма

Праздники и обряды

Праздники

Иудейские обряды

Семейный уклад

Брак

Семья

Родители и дети

Традиции

Кипа

Свиток Торы

Мезуза

Талит и цицит

Каппарот

Цедака

Иудаизм и другие религии

Иудаизм и Христианство

Иудаизм и ислам

Приложение

Кашрут

Празднование шаббата

Ульяна Курганова - Иудаизм - Закон и этика

Иудейское законодательство не проводит формального различия между теми заповедями, которые могут быть определены как этические, теми, которые относятся к ритуалу (обрезание, жертвоприношение, запрет вкушать кровь), и теми, которые касаются обычных правовых вопросов. Этическую цель можно различить, проводя различие между основной, общей заповедью «Не убивай» и законами. Таким образом, этические заповеди в строгом смысле — это законы без санкций, которым следует добровольно подчиняться, которые не носят принудительного характера.

Кроме чисто этических заповедей в иудейском законе прослеживается общая тенденция подчеркивать стремление к справедливости, которая составляет основу каждого закона. В Торе ясно определяются законы как «справедливые постановления и предписания». Практические правила судопроизводства пронизаны принципом справедливости. Этические и социальные соображения дополняют некоторые законы, например, предписания соблюдать субботу. Эта тенденция ясно видна в законах, цель которых — защита слабых и ограничение власти угнетателя (таковы законы о рабе-еврее или сравнительно мягкое наказание вора).

Разумеется, библейский закон учитывал не только этические принципы, но и потребности общества определенной структуры и его обычаи в то время. Однако эта сторона закона не существенна для определения библейской этики. В талмудической литературе законодательные соображения никогда не являются доминирующими. Не только Аггада средствами морального поучения дополняет и смягчает автономию Галахи, и не только трактат Авот представляет собой антологию моральной мысли, но (и более явно) в каждом конфликте между строгостью закона и критериями этики последние одерживают верх.

Страх Божий выше мудрости; действия важнее идей; человек призван занимать позицию, руководствуясь не столько разумом, сколько добром. Этика выступает не как система умозрительных принципов, а как живой человеческий опыт. Талмудические мудрецы представлены как моральный образец, а идеал святости отождествляется с безукоризненно честной и чистой жизнью. В заключение заметим, что неверно было бы отождествлять еврейскую этику с одним лишь принципом умеренности, который часто представляют как противоположность аскетическому принципу христианской этики. В действительности принцип умеренности представляет собой лишь один из ее аспектов. Другой аспект — предъявление человеку крайних и абсолютных требований — в равной степени типичен для еврейской мысли.