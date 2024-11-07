Куртик - Очерки истории шумерской астрономии
Хорошо известно, что Месопотамия (или Междуречье) – область между реками Тигр и Евфрат – стала центром возникновения и расцвета одной из самых древних в истории цивилизаций (IV–I тыс.)1. С ней связывают много выдающихся достижений, в том числе развитие городов, изобретение системы искусственного орошения, создание одной из самых ранних форм письменности и т. д. Выдающимся достижением древней Месопотамии следует считать также развитие звездной астрономии, оказавшей влияние на астрономические воззрения во многих соседних регионах, в частности в античной Греции.
Географически Месопотамия подразделяется на два региона – Северную (Верхнюю) и Южную (Нижнюю), протянувшиеся с северо-запада на юго-восток от предгорий Кавказских гор до Персидского залива. Ее территория была заселена уже в период так называемой ранней древности (с древнейших времен и до середины II тыс.). В IV–III тыс. население Южной Месопотамии говорило на шумерском языке, не родственном ни одному из известных в настоящее время языков. Во второй половине IV тыс. в Южной Месопотамии вокруг храмовых комплексов стали возникать города, в создании которых основную роль сыграли, по-видимому, шумеры2. Наиболее значительные из них: Урук, Ур, Эриду, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Эшнунна, Сиппар, Киш, Шуруппак и др. Некоторые из этих городов продолжали играть важную роль в Месопотамии вплоть до конца I тыс.
Основой экономического процветания Месопотамии служила сеть оросительных каналов, созданная и поддерживаемая шумерами. Шумерам принадлежит также честь создания в конце IV – первой половине III тыс. одной из самых ранних известных форм письменности – клинописи, которая первоначально имела вид пиктографического (рисуночного) письма. Материалом для письма служили глиняные таблички, а инструментом – тростниковый стиль. Клинопись как форма письма просуществовала вплоть до I в. н. э. Клинописная цивилизация – одно из самых распространенных образных обозначений древней Месопотамии.
С начала III тыс. (а возможно, и раньше) на территорию Месопотамии с севера и северо-запада начинают проникать семитические племена, говорившие на аккадском языке, численность которых постепенно растет. Шумер и Аккад – географическое подразделение, отражающее сложившуюся во второй половине III тыс. языковую ситуацию. Соотношение между шумероговорящим и аккадоговорящим населением менялось с течением времени. К концу III тыс. шумерский язык перестает служить средством живого общения, его место занимает аккадский язык. С этого времени шумеры как самостоятельный этнос перестают играть какую-либо роль в Месопотамии. Однако шумерский язык продолжает использоваться наравне с аккадским языком в различных областях месопотамской культуры.
Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии
«НЛО», б.г. – 211 с.
Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии – Содержание
Введение
Хронологические периоды
Глава 1. Небо и звезды в текстах III тыс. до н. э
- Архаический Урук, Джемдет-Наср и Ур
- Фара и Абу-Салабих
- Эбла
- Звезды в шумерских мифах и других литературных произведениях
- Утренняя и вечерняя звезда
- Особое название для Венеры
- Лунное и солнечное божества как звезды
- Знак mul и звезды, неразрушимость звезд
- Небесные звезды
- Богиня Нисаба и звезды
- Богиня Нанайя и Венера
- Знак mul как детерминатив
- Небесные письмена
- Знак mul в значении определения и глагола
- Обозначение предметов, имеющих форму звезды
- Неявные упоминания светил в текстах
Глава 2. Измерение времени и календари
- Единицы измерения времени: день, месяц и год
- День
- Месяц
- Год
- Названия месяцев
- Интеркаляции дополнительных месяцев
- Календари
- Ранний семитский календарь
- Шумерский гражданский лунно-солнечный календарь
- Стандартный месопотамский календарь
- Административный календарь
- Схематический календарь
- Заключительные замечания
Глава 3. Лунное божество Нанна/Суэн
- Имена и эпитеты лунного божества
- Символические и антропоморфные изображения лунного божества
- Центры почитания лунного божества. Храмовые службы и ритуалы
- Мифологические представления, связанные с лунным божеством
- Мифы на печатях
- Наблюдения Луны в старовавилонский период
Глава 4. Венера как богиня Инанна/Иштар
- Обозначение и значение имени Инанны
- Астральная символика, связанная с Инанной/Иштар
- Наблюдения Венеры в архаическом Уруке
- Названия и эпитеты Инанны/Иштар, свидетельствующие о ее астральном значении
- Место в пантеоне. Мужская и женская Инанна/Иштар
- Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки
Глава 5. Солнечное божество Уту/Шамаш
- Имена и эпитеты
- Символические и антропоморфные изображения
- Характер солнечного божества, связанные с ним мифологические представления
- Мифологические представления, связанные с движением Солнца на протяжении суток
- Концепция «внутреннего неба»
- Затмения и другие астрономические явления, связанные с Солнцем
Глава 6. Месопотамские созвездия
- Свидетельства в текстах III тыс
- Лексические списки звезд первой половины II тыс
- Список звезд из Ниппура
- Старовавилонские одноязычные списки звезд
- Другие источники первой половины II тыс., содержащие названия созвездий
- Список созвездий в источниках старовавилонского и более раннего времени
- Созвездия и/или звезды?
- Число созвездий
- Некоторые особенности системы названий месопотамских созвездий
- Регионы, в которых выделялись созвездия
- Созвездия как божества
- Созвездия и мифы
- «Восхождение на небо» и выделение созвездий
- Изображения в глиптике
Глава 7. Планеты в месопотамских источниках
- Ранние свидетельства о наблюдении планет в Месопотамии
- Планеты в письменных источниках первой половины II тыс
- Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки
- Планеты в письменных источниках второй половины II тыс
- «Астролябии»
- Астрологическая серия «Энума Ану Энлиль»
- Определение планет в трактате MUL.APIN
- Наблюдения планет в новоассирийский период
- Внешний вид, блеск и цвет планеты
- Гелиакические восходы планет
- Соединения планет
- Зодиакальные созвездия и планеты
- Луна, лунное гало и планеты
- Текущие наблюдения движений планет
Заключение
Литература
Рисунки
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