Куртик - Очерки истории шумерской астрономии

Хорошо известно, что Месопотамия (или Междуречье) – область между реками Тигр и Евфрат – стала центром возникновения и расцвета одной из самых древних в истории цивилизаций (IV–I тыс.)1. С ней связывают много выдающихся достижений, в том числе развитие городов, изобретение системы искусственного орошения, создание одной из самых ранних форм письменности и т. д. Выдающимся достижением древней Месопотамии следует считать также развитие звездной астрономии, оказавшей влияние на астрономические воззрения во многих соседних регионах, в частности в античной Греции.

Географически Месопотамия подразделяется на два региона – Северную (Верхнюю) и Южную (Нижнюю), протянувшиеся с северо-запада на юго-восток от предгорий Кавказских гор до Персидского залива. Ее территория была заселена уже в период так называемой ранней древности (с древнейших времен и до середины II тыс.). В IV–III тыс. население Южной Месопотамии говорило на шумерском языке, не родственном ни одному из известных в настоящее время языков. Во второй половине IV тыс. в Южной Месопотамии вокруг храмовых комплексов стали возникать города, в создании которых основную роль сыграли, по-видимому, шумеры2. Наиболее значительные из них: Урук, Ур, Эриду, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Эшнунна, Сиппар, Киш, Шуруппак и др. Некоторые из этих городов продолжали играть важную роль в Месопотамии вплоть до конца I тыс.

Основой экономического процветания Месопотамии служила сеть оросительных каналов, созданная и поддерживаемая шумерами. Шумерам принадлежит также честь создания в конце IV – первой половине III тыс. одной из самых ранних известных форм письменности – клинописи, которая первоначально имела вид пиктографического (рисуночного) письма. Материалом для письма служили глиняные таблички, а инструментом – тростниковый стиль. Клинопись как форма письма просуществовала вплоть до I в. н. э. Клинописная цивилизация – одно из самых распространенных образных обозначений древней Месопотамии.

С начала III тыс. (а возможно, и раньше) на территорию Месопотамии с севера и северо-запада начинают проникать семитические племена, говорившие на аккадском языке, численность которых постепенно растет. Шумер и Аккад – географическое подразделение, отражающее сложившуюся во второй половине III тыс. языковую ситуацию. Соотношение между шумероговорящим и аккадоговорящим населением менялось с течением времени. К концу III тыс. шумерский язык перестает служить средством живого общения, его место занимает аккадский язык. С этого времени шумеры как самостоятельный этнос перестают играть какую-либо роль в Месопотамии. Однако шумерский язык продолжает использоваться наравне с аккадским языком в различных областях месопотамской культуры.

Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии

«НЛО», б.г. – 211 с.

Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии – Содержание

Введение

Хронологические периоды

Глава 1. Небо и звезды в текстах III тыс. до н. э

Архаический Урук, Джемдет-Наср и Ур

Фара и Абу-Салабих

Эбла

Звезды в шумерских мифах и других литературных произведениях

Утренняя и вечерняя звезда

Особое название для Венеры

Лунное и солнечное божества как звезды

Знак mul и звезды, неразрушимость звезд

Небесные звезды

Богиня Нисаба и звезды

Богиня Нанайя и Венера

Знак mul как детерминатив

Небесные письмена

Знак mul в значении определения и глагола

Обозначение предметов, имеющих форму звезды

Неявные упоминания светил в текстах

Глава 2. Измерение времени и календари

Единицы измерения времени: день, месяц и год

День

Месяц

Год

Названия месяцев

Интеркаляции дополнительных месяцев

Календари

Ранний семитский календарь

Шумерский гражданский лунно-солнечный календарь

Стандартный месопотамский календарь

Административный календарь

Схематический календарь

Заключительные замечания

Глава 3. Лунное божество Нанна/Суэн

Имена и эпитеты лунного божества

Символические и антропоморфные изображения лунного божества

Центры почитания лунного божества. Храмовые службы и ритуалы

Мифологические представления, связанные с лунным божеством

Мифы на печатях

Наблюдения Луны в старовавилонский период

Глава 4. Венера как богиня Инанна/Иштар

Обозначение и значение имени Инанны

Астральная символика, связанная с Инанной/Иштар

Наблюдения Венеры в архаическом Уруке

Названия и эпитеты Инанны/Иштар, свидетельствующие о ее астральном значении

Место в пантеоне. Мужская и женская Инанна/Иштар

Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки

Глава 5. Солнечное божество Уту/Шамаш

Имена и эпитеты

Символические и антропоморфные изображения

Характер солнечного божества, связанные с ним мифологические представления

Мифологические представления, связанные с движением Солнца на протяжении суток

Концепция «внутреннего неба»

Затмения и другие астрономические явления, связанные с Солнцем

Глава 6. Месопотамские созвездия

Свидетельства в текстах III тыс

Лексические списки звезд первой половины II тыс

Список звезд из Ниппура

Старовавилонские одноязычные списки звезд

Другие источники первой половины II тыс., содержащие названия созвездий

Список созвездий в источниках старовавилонского и более раннего времени

Созвездия и/или звезды?

Число созвездий

Некоторые особенности системы названий месопотамских созвездий

Регионы, в которых выделялись созвездия

Созвездия как божества

Созвездия и мифы

«Восхождение на небо» и выделение созвездий

Изображения в глиптике

Глава 7. Планеты в месопотамских источниках

Ранние свидетельства о наблюдении планет в Месопотамии

Планеты в письменных источниках первой половины II тыс

Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки

Планеты в письменных источниках второй половины II тыс

«Астролябии»

Астрологическая серия «Энума Ану Энлиль»

Определение планет в трактате MUL.APIN

Наблюдения планет в новоассирийский период

Внешний вид, блеск и цвет планеты

Гелиакические восходы планет

Соединения планет

Зодиакальные созвездия и планеты

Луна, лунное гало и планеты

Текущие наблюдения движений планет

Заключение

Литература

Рисунки