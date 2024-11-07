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Куртик - Очерки истории шумерской астрономии

Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, History, Hermeticism Alchemy Magic Astrology
Хорошо известно, что Месопотамия (или Междуречье) – область между реками Тигр и Евфрат – стала центром возникновения и расцвета одной из самых древних в истории цивилизаций (IV–I тыс.)1. С ней связывают много выдающихся достижений, в том числе развитие городов, изобретение системы искусственного орошения, создание одной из самых ранних форм письменности и т. д. Выдающимся достижением древней Месопотамии следует считать также развитие звездной астрономии, оказавшей влияние на астрономические воззрения во многих соседних регионах, в частности в античной Греции.
Географически Месопотамия подразделяется на два региона – Северную (Верхнюю) и Южную (Нижнюю), протянувшиеся с северо-запада на юго-восток от предгорий Кавказских гор до Персидского залива. Ее территория была заселена уже в период так называемой ранней древности (с древнейших времен и до середины II тыс.). В IV–III тыс. население Южной Месопотамии говорило на шумерском языке, не родственном ни одному из известных в настоящее время языков. Во второй половине IV тыс. в Южной Месопотамии вокруг храмовых комплексов стали возникать города, в создании которых основную роль сыграли, по-видимому, шумеры2. Наиболее значительные из них: Урук, Ур, Эриду, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Эшнунна, Сиппар, Киш, Шуруппак и др. Некоторые из этих городов продолжали играть важную роль в Месопотамии вплоть до конца I тыс.
Основой экономического процветания Месопотамии служила сеть оросительных каналов, созданная и поддерживаемая шумерами. Шумерам принадлежит также честь создания в конце IV – первой половине III тыс. одной из самых ранних известных форм письменности – клинописи, которая первоначально имела вид пиктографического (рисуночного) письма. Материалом для письма служили глиняные таблички, а инструментом – тростниковый стиль. Клинопись как форма письма просуществовала вплоть до I в. н. э. Клинописная цивилизация – одно из самых распространенных образных обозначений древней Месопотамии.
С начала III тыс. (а возможно, и раньше) на территорию Месопотамии с севера и северо-запада начинают проникать семитические племена, говорившие на аккадском языке, численность которых постепенно растет. Шумер и Аккад – географическое подразделение, отражающее сложившуюся во второй половине III тыс. языковую ситуацию. Соотношение между шумероговорящим и аккадоговорящим населением менялось с течением времени. К концу III тыс. шумерский язык перестает служить средством живого общения, его место занимает аккадский язык. С этого времени шумеры как самостоятельный этнос перестают играть какую-либо роль в Месопотамии. Однако шумерский язык продолжает использоваться наравне с аккадским языком в различных областях месопотамской культуры.

Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии

«НЛО», б.г. – 211 с.

Куртик Г. Е. - Очерки истории шумерской астрономии – Содержание

Введение
Хронологические периоды
Глава 1. Небо и звезды в текстах III тыс. до н. э
  • Архаический Урук, Джемдет-Наср и Ур
  • Фара и Абу-Салабих
  • Эбла
  • Звезды в шумерских мифах и других литературных произведениях
  • Утренняя и вечерняя звезда
  • Особое название для Венеры
  • Лунное и солнечное божества как звезды
  • Знак mul и звезды, неразрушимость звезд
  • Небесные звезды
  • Богиня Нисаба и звезды
  • Богиня Нанайя и Венера
  • Знак mul как детерминатив
  • Небесные письмена
  • Знак mul в значении определения и глагола
  • Обозначение предметов, имеющих форму звезды
  • Неявные упоминания светил в текстах
Глава 2. Измерение времени и календари
  • Единицы измерения времени: день, месяц и год
  • День
  • Месяц
  • Год
  • Названия месяцев
  • Интеркаляции дополнительных месяцев
  • Календари
  • Ранний семитский календарь
  • Шумерский гражданский лунно-солнечный календарь
  • Стандартный месопотамский календарь
  • Административный календарь
  • Схематический календарь
  • Заключительные замечания
Глава 3. Лунное божество Нанна/Суэн
  • Имена и эпитеты лунного божества
  • Символические и антропоморфные изображения лунного божества
  • Центры почитания лунного божества. Храмовые службы и ритуалы
  • Мифологические представления, связанные с лунным божеством
  • Мифы на печатях
  • Наблюдения Луны в старовавилонский период
Глава 4. Венера как богиня Инанна/Иштар
  • Обозначение и значение имени Инанны
  • Астральная символика, связанная с Инанной/Иштар
  • Наблюдения Венеры в архаическом Уруке
  • Названия и эпитеты Инанны/Иштар, свидетельствующие о ее астральном значении
  • Место в пантеоне. Мужская и женская Инанна/Иштар
  • Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки
Глава 5. Солнечное божество Уту/Шамаш
  • Имена и эпитеты
  • Символические и антропоморфные изображения
  • Характер солнечного божества, связанные с ним мифологические представления
  • Мифологические представления, связанные с движением Солнца на протяжении суток
  • Концепция «внутреннего неба»
  • Затмения и другие астрономические явления, связанные с Солнцем
Глава 6. Месопотамские созвездия
  • Свидетельства в текстах III тыс
  • Лексические списки звезд первой половины II тыс
  • Список звезд из Ниппура
  • Старовавилонские одноязычные списки звезд
  • Другие источники первой половины II тыс., содержащие названия созвездий
  • Список созвездий в источниках старовавилонского и более раннего времени
  • Созвездия и/или звезды?
  • Число созвездий
  • Некоторые особенности системы названий месопотамских созвездий
  • Регионы, в которых выделялись созвездия
  • Созвездия как божества
  • Созвездия и мифы
  • «Восхождение на небо» и выделение созвездий
  • Изображения в глиптике
Глава 7. Планеты в месопотамских источниках
  • Ранние свидетельства о наблюдении планет в Месопотамии
  • Планеты в письменных источниках первой половины II тыс
  • Наблюдения Венеры во времена Амми-цадуки
  • Планеты в письменных источниках второй половины II тыс
  • «Астролябии»
  • Астрологическая серия «Энума Ану Энлиль»
  • Определение планет в трактате MUL.APIN
  • Наблюдения планет в новоассирийский период
  • Внешний вид, блеск и цвет планеты
  • Гелиакические восходы планет
  • Соединения планет
  • Зодиакальные созвездия и планеты
  • Луна, лунное гало и планеты
  • Текущие наблюдения движений планет
Заключение
Литература
Рисунки
Views 177
Rating 5.0 / 5
Added 07.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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