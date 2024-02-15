Куттер - Мюллер – Психоанализ
С момента провозглашения Фрейдом учения о психоанализе прошло уже более 100 лет, и в течение всего этого времени ему приходилось выдерживать многочисленные нападки и обвинения: он-де и разрушает мораль, и ненаучен, и противоречит представлению о человеке: «Благородный человек милосерден и добр». В период студенческого движения психоанализ пережил небывалый подъем, связанный с ожиданиями, что с его помощью и с помощью учения Маркса можно изменить людей и создать новое, лучшее общество. Хотя эти ожидания оказались иллюзией, общество уже не могло игнорировать психоанализ. Психоаналитиков стали приглашать на работу на кафедры медицины, психологии, социологии и педагогики. С момента введения в ФРГ в 1967 г. «Директив по психотерапии» невротические расстройства были признаны в страховом праве болезнью, а их лечение стало оплачиваться больничными страховыми кассами. С 1998 г. система больничных страховых касс оплачивает не только лечение, проводимое психотерапевтами-медиками, но и психотерапевтами с психологическим образованием.
За последние два десятилетия психоанализ утратил свои позиции, причем как в университетах, так и среди широких кругов общественности. Конкуренцию ему составили такие психологические методы, как поведенческая терапия, успешность которой подтверждена статистически. В настоящее время психоаналитические профессиональные ассоциации борются за свое научное признание. С некоторым запозданием были начаты эмпирические исследования, эффективность которых уже подтвердили соответствующие научные коллегии.
Кроме того, поступают новые неожиданные подтверждения эффективности психоанализа. Во-первых, эпидемиологические исследования неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experiences, ACE) подтвердили аксиому психоанализа о том, что опыт травматических детских переживаний приводит к физическим и психическим заболеваниям (Felitti et al., 2007); во-вторых, эффективность психоанализа подтверждается современными исследованиями мозга (например, работами таких ученых, как Геральд Хютер, Герхард Рот, Вольф Зингер, Манфред Шпитцер). С помощью современных визуализирующих технологий подтверждается то, что Фрейд установил еще 100 лет назад, а именно: человек не свободен в своих решениях, из всей совокупности мотивов, участвующих в принятии решений, многие вообще не достигают сознания, а чаще всего конкурируют сразу несколько бессознательных переменных, хотя современные ученые, проводя такие исследования, не проявляют должного уважения к психоанализу.
Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ - Введение в психологию бессознательных процессов
Пер. с нем. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2023– 384 с. (Университетское психологическое образование)
ISBN 978-3-608-94437-2 (нем.)
ISBN 978-5-89353-332-3 (рус.)
Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ – Содержание
Предисловие
I. Психоанализ – теория конфликтов
- 1. Повседневные конфликты
- 2. Конфликты в зеркале литературы
- 3. Конфликты в зеркале кино
II. Захватывающая история психоанализа
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1. Корни психоанализа в естественных науках, литературе и философии
- 1.1. Предшественники
- 1.2. Естественно-научные основания
- 1.3. Герменевтические основания
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2. Основатели психоанализа
- 2.1. Фрейд и Абрахам
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3. Отступники
- 3.1. Альфред Адлер
- 3.2. Вильгельм Штекель
- 3.3. К. Г. Юнг
-
4. Смена акцентов
- 4.1. Психология Я и учение о защите
- 4.2. Шандор Ференци, Микаэл Балинт и Будапештская школа
- 4.3. Эрик Х. Эриксон и теория идентичности
- 4.4. Рене А. Шпиц и ранние отношения «мать–дитя»
- 4.5. Рональд Фэрберн: подлинная альтернатива теории влечений
- 4.6. Маргарет С. Малер: психологическое рождение ребенка
- 4.7. Эдит Якобсон: самость и значимые другие
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5. Современные направления
- 5.1. Актуальность теории Мелани Кляйн
- 5.2. Теория Уилфреда Р. Биона: не менее актуальная
- 5.3. Дональд Винникотт: третья группа психоаналитиков наряду с Зигмундом Фрейдом и группой Кляйн–Бион
- 5.4. Хайнц Кохут и психология самости: четвертый путь наряду с подходами Зигмунда Фрейда, Кляйн и Биона, а также Винникотта
- 5.5. Интерсубъективизм и психоанализ отношений – возможность синтеза?
III. Является ли психоанализ наукой?
- 1. История развития наук
- 2. Естественные и гуманитарные науки
- 3. Объяснительные науки
- 4. Герменевтика и феноменология
- 5. Научная теория
- 6. Освобождающие науки
- 7. Место психоанализа среди других наук
- 8. Психоанализ – гуманитарная наука
- 9. Психоанализ – наука совершенно особого рода
- 10. Междисциплинарный характер психоанализа
- 11. Педагогика, социология и теология
- 12. Психоанализ и университетская наука
IV. Психоанализ как психология развития
- 1. Обзор
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2. Психическая структура и объектные отношения
- 2.1. Подход Фрейда
- 2.2. Школа Мелани Кляйн
- 2.3. Психология Я и теория объектных отношений
- 3. Нарциссическая система
- 4. Отто Кернберг
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5. Исследования младенцев
- 5.1. Джозеф Д. Лихтенберг
- 5.2. Дэниэл Н. Стерн
- 5.3. Мартин Дорнес
- 6. Теория привязанности и психоанализ
- 7. Ментализация и регуляция аффектов
- 8. Нейробиология
V. Психоанализ – учение о сновидениях
VI. Психоанализ как теория личности
- 1. Сексуальность – традиционный «фирменный знак» психоанализа
- 2. Человек во власти влечений –классическая теория влечений
- 3. Агрессивность и насилие
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4. Традиционные модели личности
- 4.1. Топографическая модель
- 4.2. Структурная модель
- 4.3. Типы характеров – специальная теория личности
-
5. Половая идентичность
- 5.1. Принципиальные положения (для обоих полов)
- 5.2. Женская половая идентичность
- 5.3. Мужская половая идентичность
- 5.4. Гомосексуальность
- 5.5. Роль и функция отца
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6. Эмоциональность и телесность –психоаналитическая теория аффектов
- 6.1. Человеческие страсти
- 6.2. Современная теория аффектов
- 6.3. Телесность
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7. Душевные раны – психоаналитическая теория травм
- 7.1. Классический подход
- 7.2. Современные взгляды.
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8. Психическая запущенность, приводящая к структурным дефицитам
- 8.1. Общий обзор
- 8.2. Непорядок и раннее горе
- 8.3. Структурные дефициты: куда пропала невротическая психодинамика?
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9. Себялюбие: психоаналитическая теория нарциссизма
- 9.1. Классическая теория
- 9.2. Современные разработки
- 10. Современные теории объектных отношений
VII. Психоаналитическое учение о болезнях
-
1. Общее учение о неврозах
- 1.1. Страх и защита
- 1.2. Путь к симптому: конфликт, регрессия, фиксация и компромиссное образование
-
2. Специальное учение о неврозах
- 2.1. Таинственный прыжок в телесноть
- 2.2. Невроз навязчивых состояний
- 2.3. Фобия
- 2.4. Невротическая депрессия
- 2.5. Невроз страха
- 2.6. Ипохондрия
-
3. Общая теория расстройств личности
- 3.1. Структурные уровни
- 3.2. Психотическая структура личности
-
4. Нарциссическое расстройство личности
- 4.1. История
- 4.2. Легенда о Нарциссе
- 4.3. Нарциссические расстройства личности
- 4.4. Современные взгляды
-
5. Пограничные расстройства
- 5.1. Симптоматика и структура
- 5.2. Защита
- 5.3. Типичные расстройства объектных отношений
- 5.4. Травмы в анамнезе
- 5.5. Экзотическая редкость: множественная личность
-
6. Психосоматические расстройства
- 6.1. Классические аспекты
- 6.2. Функциональные расстройства
- 6.3. Выбор органа
- 6.4. Экзистенциальная тревога и базовый конфликт
- 6.5. Язык тела
- 6.6. «Борьба за тело» и три важных патогенных паттерна взаимодействия
- 6.7. Современные аспекты
- 6.8. Психосоматический процесс
- 6.9. Нервная анорексия – распространенная и очень опасная болезнь
- 6.10. Коронарная (ишемическая) болезнь сердца и инфаркт миокарда
-
7. Делинквентность, антисоциальное личностное расстройство, диссоциальность
- 7.1. Социальные аспекты
- 7.2. Индивидуальные аспекты
-
8. Алкоголизм, болезни зависимого поведения и наркотическая зависимость
- 8.1. Алкоголизм
- 8.2. Болезни зависимого поведения
- 8.3. Наркотическая зависимость
-
9. Перверсии
- 9.1. Обзор
- 9.2. Перверсия – агрессивная форма любви
- 9.3. Современные аспекты
- 9.4. Структура характера
- 9.5. Структурный уровень
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10. Психоаналитическое учение о психозах
- 10.1. Основы, заложенные Фрейдом
- 10.2. Современные разработки
- 10.3. Этиология
- 10.4. Шизофренные психозы
- 10.5. Психотическая депрессия
- 10.6. Мания
VIII. Психоанализ как диагностический метод
- 1. Психоаналитическая беседа
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2. Психоналитическое интервью
- 2.1. Метод и условия
- 2.2. Три уровня
- 2.3. Показательный случай из практики
- 2.4. Эмпирическое обоснование
- 3. Операционализованная психодинамическая диагностика (ОПД)
IX. Психоанализ как метод лечения
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1. Предпосылки
- 1.1. Условия для психоаналитика
- 1.2. Условия для пациента
- 2. Показания к проведению психоанализа
- 3. Психоаналитическая ситуация
- 4. Рамки и сеттинг в психоаналитическом лечении
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5. Идеал психоаналитического метода
- 5.1. Желание и сопротивление
- 5.2. Перенос
- 5.3. Контрперенос
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6. Модели психоанализа: дебаты о психоаналитической технике
- 6.1. Дифференциальные модели процесса
- 6.2. Дебаты о техниках, применяемых в разных школах
- 6.3. Терапевтические стратегии и подходы при структурных дефицитах
- 6.4. Современные тенденции: дивергенция и конвергенция техник
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7. Интерпретация
- 7.1. Выбор правильного момента
- 7.2. Понимание и разъяснение
- 7.3. Шесть ступеней познания во внутреннем диалоге психоаналитика
- 7.4. Проверка убедительности интерпретации
- 8. Конструкция или реконструкция: вот в чем вопрос
- 9. Эмпирические исследования в психотерапии
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10. Реальность психоаналитической практики
- 10.1. Психоаналитическая психотерапия
- 10.2. Краткосрочная психоаналитическая терапия
- 10.3. Психоаналитическая групповая терапия
- 10.4. Психоаналитическая семейная терапия
- 10.5. Другие области применения психоанализа
Литература
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