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Куттер - Мюллер – Психоанализ

Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ - Введение в психологию бессознательных процессов
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Category ESXATOS BOOKS, **Analytical/Depth Psychology
С момента провозглашения Фрейдом учения о психоанализе прошло уже более 100 лет, и в течение всего этого времени ему приходилось выдерживать многочисленные нападки и обвинения: он-де и разрушает мораль, и ненаучен, и противоречит представлению о человеке: «Благородный человек милосерден и добр». В период студенческого движения психоанализ пережил небывалый подъем, связанный с ожиданиями, что с его помощью и с помощью учения Маркса можно изменить людей и создать новое, лучшее общество. Хотя эти ожидания оказались иллюзией, общество уже не могло игнорировать психоанализ. Психоаналитиков стали приглашать на работу на кафедры медицины, психологии, социологии и педагогики. С момента введения в ФРГ в 1967 г. «Директив по психотерапии» невротические расстройства были признаны в страховом праве болезнью, а их лечение стало оплачиваться больничными страховыми кассами. С 1998 г. система больничных страховых касс оплачивает не только лечение, проводимое психотерапевтами-медиками, но и психотерапевтами с психологическим образованием.
За последние два десятилетия психоанализ утратил свои позиции, причем как в университетах, так и среди широких кругов общественности. Конкуренцию ему составили такие психологические методы, как поведенческая терапия, успешность которой подтверждена статистически. В настоящее время психоаналитические профессиональные ассоциации борются за свое научное признание. С некоторым запозданием были начаты эмпирические исследования, эффективность которых уже подтвердили соответствующие научные коллегии.
Кроме того, поступают новые неожиданные подтверждения эффективности психоанализа. Во-первых, эпидемиологические исследования неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experiences, ACE) подтвердили аксиому психоанализа о том, что опыт травматических детских переживаний приводит к физическим и психическим заболеваниям (Felitti et al., 2007); во-вторых, эффективность психоанализа подтверждается современными исследованиями мозга (например, работами таких ученых, как Геральд Хютер, Герхард Рот, Вольф Зингер, Манфред Шпитцер). С помощью современных визуализирующих технологий подтверждается то, что Фрейд установил еще 100 лет назад, а именно: человек не свободен в своих решениях, из всей совокупности мотивов, участвующих в принятии решений, многие вообще не достигают сознания, а чаще всего конкурируют сразу несколько бессознательных переменных, хотя современные ученые, проводя такие исследования, не проявляют должного уважения к психоанализу.

Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ - Введение в психологию бессознательных процессов

Пер. с нем. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2023– 384 с. (Университетское психологическое образование)
ISBN 978-3-608-94437-2 (нем.)
ISBN 978-5-89353-332-3 (рус.)

Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ – Содержание

Предисловие
I. Психоанализ – теория конфликтов
  • 1. Повседневные конфликты
  • 2. Конфликты в зеркале литературы
  • 3. Конфликты в зеркале кино
II. Захватывающая история психоанализа
  • 1. Корни психоанализа в естественных науках, литературе и философии
    • 1.1. Предшественники
    • 1.2. Естественно-научные основания
    • 1.3. Герменевтические основания
  • 2. Основатели психоанализа
    • 2.1. Фрейд и Абрахам
  • 3. Отступники
    • 3.1. Альфред Адлер
    • 3.2. Вильгельм Штекель
    • 3.3. К. Г. Юнг
  • 4. Смена акцентов
    • 4.1. Психология Я и учение о защите
    • 4.2. Шандор Ференци, Микаэл Балинт и Будапештская школа
    • 4.3. Эрик Х. Эриксон и теория идентичности
    • 4.4. Рене А. Шпиц и ранние отношения «мать–дитя»
    • 4.5. Рональд Фэрберн: подлинная альтернатива теории влечений
    • 4.6. Маргарет С. Малер: психологическое рождение ребенка
    • 4.7. Эдит Якобсон: самость и значимые другие
  • 5. Современные направления
    • 5.1. Актуальность теории Мелани Кляйн
    • 5.2. Теория Уилфреда Р. Биона: не менее актуальная
    • 5.3. Дональд Винникотт: третья группа психоаналитиков наряду с Зигмундом Фрейдом и группой Кляйн–Бион
    • 5.4. Хайнц Кохут и психология самости: четвертый путь наряду с подходами Зигмунда Фрейда, Кляйн и Биона, а также Винникотта
    • 5.5. Интерсубъективизм и психоанализ отношений – возможность синтеза?
III. Является ли психоанализ наукой?
  • 1. История развития наук
  • 2. Естественные и гуманитарные науки
  • 3. Объяснительные науки
  • 4. Герменевтика и феноменология
  • 5. Научная теория
  • 6. Освобождающие науки
  • 7. Место психоанализа среди других наук
  • 8. Психоанализ – гуманитарная наука
  • 9. Психоанализ – наука совершенно особого рода
  • 10. Междисциплинарный характер психоанализа
  • 11. Педагогика, социология и теология
  • 12. Психоанализ и университетская наука
IV. Психоанализ как психология развития
  • 1. Обзор
  • 2. Психическая структура и объектные отношения
    • 2.1. Подход Фрейда
    • 2.2. Школа Мелани Кляйн
    • 2.3. Психология Я и теория объектных отношений
  • 3. Нарциссическая система
  • 4. Отто Кернберг
  • 5. Исследования младенцев
    • 5.1. Джозеф Д. Лихтенберг
    • 5.2. Дэниэл Н. Стерн
    • 5.3. Мартин Дорнес
  • 6. Теория привязанности и психоанализ
  • 7. Ментализация и регуляция аффектов
  • 8. Нейробиология
V. Психоанализ – учение о сновидениях
VI. Психоанализ как теория личности
  • 1. Сексуальность – традиционный «фирменный знак» психоанализа
  • 2. Человек во власти влечений –классическая теория влечений
  • 3. Агрессивность и насилие
  • 4. Традиционные модели личности
    • 4.1. Топографическая модель
    • 4.2. Структурная модель
    • 4.3. Типы характеров – специальная теория личности
  • 5. Половая идентичность
    • 5.1. Принципиальные положения (для обоих полов)
    • 5.2. Женская половая идентичность
    • 5.3. Мужская половая идентичность
    • 5.4. Гомосексуальность
    • 5.5. Роль и функция отца
  • 6. Эмоциональность и телесность –психоаналитическая теория аффектов
    • 6.1. Человеческие страсти
    • 6.2. Современная теория аффектов
    • 6.3. Телесность
  • 7. Душевные раны – психоаналитическая теория травм
    • 7.1. Классический подход
    • 7.2. Современные взгляды.
  • 8. Психическая запущенность, приводящая к структурным дефицитам
    • 8.1. Общий обзор
    • 8.2. Непорядок и раннее горе
    • 8.3. Структурные дефициты: куда пропала невротическая психодинамика?
  • 9. Себялюбие: психоаналитическая теория нарциссизма
    • 9.1. Классическая теория
    • 9.2. Современные разработки
  • 10. Современные теории объектных отношений
VII. Психоаналитическое учение о болезнях
  • 1. Общее учение о неврозах
    • 1.1. Страх и защита
    • 1.2. Путь к симптому: конфликт, регрессия, фиксация и компромиссное образование
  • 2. Специальное учение о неврозах
    • 2.1. Таинственный прыжок в телесноть
    • 2.2. Невроз навязчивых состояний
    • 2.3. Фобия
    • 2.4. Невротическая депрессия
    • 2.5. Невроз страха
    • 2.6. Ипохондрия
  • 3. Общая теория расстройств личности
    • 3.1. Структурные уровни
    • 3.2. Психотическая структура личности
  • 4. Нарциссическое расстройство личности
    • 4.1. История
    • 4.2. Легенда о Нарциссе
    • 4.3. Нарциссические расстройства личности
    • 4.4. Современные взгляды
  • 5. Пограничные расстройства
    • 5.1. Симптоматика и структура
    • 5.2. Защита
    • 5.3. Типичные расстройства объектных отношений
    • 5.4. Травмы в анамнезе
    • 5.5. Экзотическая редкость: множественная личность
  • 6. Психосоматические расстройства
    • 6.1. Классические аспекты
    • 6.2. Функциональные расстройства
    • 6.3. Выбор органа
    • 6.4. Экзистенциальная тревога и базовый конфликт
    • 6.5. Язык тела
    • 6.6. «Борьба за тело» и три важных патогенных паттерна взаимодействия
    • 6.7. Современные аспекты
    • 6.8. Психосоматический процесс
    • 6.9. Нервная анорексия – распространенная и очень опасная болезнь
    • 6.10. Коронарная (ишемическая) болезнь сердца и инфаркт миокарда
  • 7. Делинквентность, антисоциальное личностное расстройство, диссоциальность
    • 7.1. Социальные аспекты
    • 7.2. Индивидуальные аспекты
  • 8. Алкоголизм, болезни зависимого поведения и наркотическая зависимость
    • 8.1. Алкоголизм
    • 8.2. Болезни зависимого поведения
    • 8.3. Наркотическая зависимость
  • 9. Перверсии
    • 9.1. Обзор
    • 9.2. Перверсия – агрессивная форма любви
    • 9.3. Современные аспекты
    • 9.4. Структура характера
    • 9.5. Структурный уровень
  • 10. Психоаналитическое учение о психозах
    • 10.1. Основы, заложенные Фрейдом
    • 10.2. Современные разработки
    • 10.3. Этиология
    • 10.4. Шизофренные психозы
    • 10.5. Психотическая депрессия
    • 10.6. Мания
VIII. Психоанализ как диагностический метод
  • 1. Психоаналитическая беседа
  • 2. Психоналитическое интервью
    • 2.1. Метод и условия
    • 2.2. Три уровня
    • 2.3. Показательный случай из практики
    • 2.4. Эмпирическое обоснование
  • 3. Операционализованная психодинамическая диагностика (ОПД)
IX. Психоанализ как метод лечения
  • 1. Предпосылки
    • 1.1. Условия для психоаналитика
    • 1.2. Условия для пациента
  • 2. Показания к проведению психоанализа
  • 3. Психоаналитическая ситуация
  • 4. Рамки и сеттинг в психоаналитическом лечении
  • 5. Идеал психоаналитического метода
    • 5.1. Желание и сопротивление
    • 5.2. Перенос
    • 5.3. Контрперенос
  • 6. Модели психоанализа: дебаты о психоаналитической технике
    • 6.1. Дифференциальные модели процесса
    • 6.2. Дебаты о техниках, применяемых в разных школах
    • 6.3. Терапевтические стратегии и подходы при структурных дефицитах
    • 6.4. Современные тенденции: дивергенция и конвергенция техник
  • 7. Интерпретация
    • 7.1. Выбор правильного момента
    • 7.2. Понимание и разъяснение
    • 7.3. Шесть ступеней познания во внутреннем диалоге психоаналитика
    • 7.4. Проверка убедительности интерпретации
  • 8. Конструкция или реконструкция: вот в чем вопрос
  • 9. Эмпирические исследования в психотерапии
  • 10. Реальность психоаналитической практики
    • 10.1. Психоаналитическая психотерапия
    • 10.2. Краткосрочная психоаналитическая терапия
    • 10.3. Психоаналитическая групповая терапия
    • 10.4. Психоаналитическая семейная терапия
    • 10.5. Другие области применения психоанализа
Литература
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Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2024
Author brat Vadim
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