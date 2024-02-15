С момента провозглашения Фрейдом учения о психоанализе прошло уже более 100 лет, и в течение всего этого времени ему приходилось выдерживать многочисленные нападки и обвинения: он-де и разрушает мораль, и ненаучен, и противоречит представлению о человеке: «Благородный человек милосерден и добр». В период студенческого движения психоанализ пережил небывалый подъем, связанный с ожиданиями, что с его помощью и с помощью учения Маркса можно изменить людей и создать новое, лучшее общество. Хотя эти ожидания оказались иллюзией, общество уже не могло игнорировать психоанализ. Психоаналитиков стали приглашать на работу на кафедры медицины, психологии, социологии и педагогики. С момента введения в ФРГ в 1967 г. «Директив по психотерапии» невротические расстройства были признаны в страховом праве болезнью, а их лечение стало оплачиваться больничными страховыми кассами. С 1998 г. система больничных страховых касс оплачивает не только лечение, проводимое психотерапевтами-медиками, но и психотерапевтами с психологическим образованием.

За последние два десятилетия психоанализ утратил свои позиции, причем как в университетах, так и среди широких кругов общественности. Конкуренцию ему составили такие психологические методы, как поведенческая терапия, успешность которой подтверждена статистически. В настоящее время психоаналитические профессиональные ассоциации борются за свое научное признание. С некоторым запозданием были начаты эмпирические исследования, эффективность которых уже подтвердили соответствующие научные коллегии.

Кроме того, поступают новые неожиданные подтверждения эффективности психоанализа. Во-первых, эпидемиологические исследования неблагоприятного детского опыта (Adverse Childhood Experiences, ACE) подтвердили аксиому психоанализа о том, что опыт травматических детских переживаний приводит к физическим и психическим заболеваниям (Felitti et al., 2007); во-вторых, эффективность психоанализа подтверждается современными исследованиями мозга (например, работами таких ученых, как Геральд Хютер, Герхард Рот, Вольф Зингер, Манфред Шпитцер). С помощью современных визуализирующих технологий подтверждается то, что Фрейд установил еще 100 лет назад, а именно: человек не свободен в своих решениях, из всей совокупности мотивов, участвующих в принятии решений, многие вообще не достигают сознания, а чаще всего конкурируют сразу несколько бессознательных переменных, хотя современные ученые, проводя такие исследования, не проявляют должного уважения к психоанализу.

Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ - Введение в психологию бессознательных процессов

Пер. с нем. – М.: Изд-во «Когито-Центр», 2023– 384 с. (Университетское психологическое образование)

ISBN 978-3-608-94437-2 (нем.)

ISBN 978-5-89353-332-3 (рус.)

Куттер Петер, Мюллер Томас – Психоанализ – Содержание

Предисловие

I. Психоанализ – теория конфликтов

1. Повседневные конфликты

2. Конфликты в зеркале литературы

3. Конфликты в зеркале кино

II. Захватывающая история психоанализа

1. Корни психоанализа в естественных науках, литературе и философии 1.1. Предшественники 1.2. Естественно-научные основания 1.3. Герменевтические основания

2. Основатели психоанализа 2.1. Фрейд и Абрахам

3. Отступники 3.1. Альфред Адлер 3.2. Вильгельм Штекель 3.3. К. Г. Юнг

4. Смена акцентов 4.1. Психология Я и учение о защите 4.2. Шандор Ференци, Микаэл Балинт и Будапештская школа 4.3. Эрик Х. Эриксон и теория идентичности 4.4. Рене А. Шпиц и ранние отношения «мать–дитя» 4.5. Рональд Фэрберн: подлинная альтернатива теории влечений 4.6. Маргарет С. Малер: психологическое рождение ребенка 4.7. Эдит Якобсон: самость и значимые другие

5. Современные направления 5.1. Актуальность теории Мелани Кляйн 5.2. Теория Уилфреда Р. Биона: не менее актуальная 5.3. Дональд Винникотт: третья группа психоаналитиков наряду с Зигмундом Фрейдом и группой Кляйн–Бион 5.4. Хайнц Кохут и психология самости: четвертый путь наряду с подходами Зигмунда Фрейда, Кляйн и Биона, а также Винникотта 5.5. Интерсубъективизм и психоанализ отношений – возможность синтеза?



III. Является ли психоанализ наукой?

1. История развития наук

2. Естественные и гуманитарные науки

3. Объяснительные науки

4. Герменевтика и феноменология

5. Научная теория

6. Освобождающие науки

7. Место психоанализа среди других наук

8. Психоанализ – гуманитарная наука

9. Психоанализ – наука совершенно особого рода

10. Междисциплинарный характер психоанализа

11. Педагогика, социология и теология

12. Психоанализ и университетская наука

IV. Психоанализ как психология развития

1. Обзор

2. Психическая структура и объектные отношения 2.1. Подход Фрейда 2.2. Школа Мелани Кляйн 2.3. Психология Я и теория объектных отношений

3. Нарциссическая система

4. Отто Кернберг

5. Исследования младенцев 5.1. Джозеф Д. Лихтенберг 5.2. Дэниэл Н. Стерн 5.3. Мартин Дорнес

6. Теория привязанности и психоанализ

7. Ментализация и регуляция аффектов

8. Нейробиология

V. Психоанализ – учение о сновидениях

VI. Психоанализ как теория личности

1. Сексуальность – традиционный «фирменный знак» психоанализа

2. Человек во власти влечений –классическая теория влечений

3. Агрессивность и насилие

4. Традиционные модели личности 4.1. Топографическая модель 4.2. Структурная модель 4.3. Типы характеров – специальная теория личности

5. Половая идентичность 5.1. Принципиальные положения (для обоих полов) 5.2. Женская половая идентичность 5.3. Мужская половая идентичность 5.4. Гомосексуальность 5.5. Роль и функция отца

6. Эмоциональность и телесность –психоаналитическая теория аффектов 6.1. Человеческие страсти 6.2. Современная теория аффектов 6.3. Телесность

7. Душевные раны – психоаналитическая теория травм 7.1. Классический подход 7.2. Современные взгляды.

8. Психическая запущенность, приводящая к структурным дефицитам 8.1. Общий обзор 8.2. Непорядок и раннее горе 8.3. Структурные дефициты: куда пропала невротическая психодинамика?

9. Себялюбие: психоаналитическая теория нарциссизма 9.1. Классическая теория 9.2. Современные разработки

10. Современные теории объектных отношений

VII. Психоаналитическое учение о болезнях

1. Общее учение о неврозах 1.1. Страх и защита 1.2. Путь к симптому: конфликт, регрессия, фиксация и компромиссное образование

2. Специальное учение о неврозах 2.1. Таинственный прыжок в телесноть 2.2. Невроз навязчивых состояний 2.3. Фобия 2.4. Невротическая депрессия 2.5. Невроз страха 2.6. Ипохондрия

3. Общая теория расстройств личности 3.1. Структурные уровни 3.2. Психотическая структура личности

4. Нарциссическое расстройство личности 4.1. История 4.2. Легенда о Нарциссе 4.3. Нарциссические расстройства личности 4.4. Современные взгляды

5. Пограничные расстройства 5.1. Симптоматика и структура 5.2. Защита 5.3. Типичные расстройства объектных отношений 5.4. Травмы в анамнезе 5.5. Экзотическая редкость: множественная личность

6. Психосоматические расстройства 6.1. Классические аспекты 6.2. Функциональные расстройства 6.3. Выбор органа 6.4. Экзистенциальная тревога и базовый конфликт 6.5. Язык тела 6.6. «Борьба за тело» и три важных патогенных паттерна взаимодействия 6.7. Современные аспекты 6.8. Психосоматический процесс 6.9. Нервная анорексия – распространенная и очень опасная болезнь 6.10. Коронарная (ишемическая) болезнь сердца и инфаркт миокарда

7. Делинквентность, антисоциальное личностное расстройство, диссоциальность 7.1. Социальные аспекты 7.2. Индивидуальные аспекты

8. Алкоголизм, болезни зависимого поведения и наркотическая зависимость 8.1. Алкоголизм 8.2. Болезни зависимого поведения 8.3. Наркотическая зависимость

9. Перверсии 9.1. Обзор 9.2. Перверсия – агрессивная форма любви 9.3. Современные аспекты 9.4. Структура характера 9.5. Структурный уровень

10. Психоаналитическое учение о психозах 10.1. Основы, заложенные Фрейдом 10.2. Современные разработки 10.3. Этиология 10.4. Шизофренные психозы 10.5. Психотическая депрессия 10.6. Мания



VIII. Психоанализ как диагностический метод

1. Психоаналитическая беседа

2. Психоналитическое интервью 2.1. Метод и условия 2.2. Три уровня 2.3. Показательный случай из практики 2.4. Эмпирическое обоснование

3. Операционализованная психодинамическая диагностика (ОПД)

IX. Психоанализ как метод лечения

1. Предпосылки 1.1. Условия для психоаналитика 1.2. Условия для пациента

2. Показания к проведению психоанализа

3. Психоаналитическая ситуация

4. Рамки и сеттинг в психоаналитическом лечении

5. Идеал психоаналитического метода 5.1. Желание и сопротивление 5.2. Перенос 5.3. Контрперенос

6. Модели психоанализа: дебаты о психоаналитической технике 6.1. Дифференциальные модели процесса 6.2. Дебаты о техниках, применяемых в разных школах 6.3. Терапевтические стратегии и подходы при структурных дефицитах 6.4. Современные тенденции: дивергенция и конвергенция техник

7. Интерпретация 7.1. Выбор правильного момента 7.2. Понимание и разъяснение 7.3. Шесть ступеней познания во внутреннем диалоге психоаналитика 7.4. Проверка убедительности интерпретации

8. Конструкция или реконструкция: вот в чем вопрос

9. Эмпирические исследования в психотерапии

10. Реальность психоаналитической практики 10.1. Психоаналитическая психотерапия 10.2. Краткосрочная психоаналитическая терапия 10.3. Психоаналитическая групповая терапия 10.4. Психоаналитическая семейная терапия 10.5. Другие области применения психоанализа



Литература