После смерти К. Г. Юнга в 1961 г. интерес к аналитической психологии и работам тех, кто практиковал и развивал ее, значительно возрос. Тем не менее многие читатели не знакомы с юнговской терминологией, и поэтому многие работы по аналитической пихологии содержат глоссарии или снабжены перечнем терминов, которыми пользовался Юнг.

Но эти глоссарии цитируют самого Юнга. Цитаты берутся из определений, собранных в шестом томе Собрания сочинений, из его автобиографии «Воспоминания, сновидения, размышления» (1963) или из тех высказываний Юнга, которые представлены его последователями (например, в воспоминаниях Аниэлы Яффе «К. Г. Юнг: Слово и образ» («С. G. Jung: Word and Image», 1979)). Сюда можно добавить книгу Э. Сторра «Юнг: Избранные работы» («Jung: Selected Writings», 1983) и антологию под названием «Юнгианский анализ» («Jungian Analysis», 1982) под редакцией Μ. Стайна.

Резонно предположить, что глоссарии, основанные на точных цитатах из Юнга, могут не отвечать требованиям конкретного перевода и необходимого подведения итогов. Вполне возможно, что и не следует ожидать от обычного приложения к книге на определенную тему выполнения общей образовательной функции. Но слишком краткое объяснение многозначных терминов таит в себе опасность неправильной интерпретации.

Эндрю Сэмуэлс - Словарь аналитической психологии К. Г. Юнга

3-е изд. — М.: «Добросвет», ИД «Городец», 2016. — 264 с.

ISBN 978-5-906815-38-5

Эндрю Сэмуэлс - Словарь аналитической психологии К. Г. Юнга - Содержание