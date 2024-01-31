Кутузов - Русское знаменное пение

Попасть на концерт простому смертному практически было невозможно. Лишние билетики спрашивали уже у Манежа и далее по улице Герцена вплоть до консерватории. Выступала знаменитая Академическая русская хоровая капелла под управлением А.А. Юрлова. Ажиотаж московских любителей хоровой музыки объяснялся не только высоким авторитетом заслуженного хорового коллектива и его дирижера, но, пожалуй, главным образом ошеломляющей для того времени программой концерта: русская церковная музыка XVI — XVIII веков. Шел 1966 год, глухое время, когда все церковное в лучшем случае замалчивалось, игнорировалось и, уж конечно, не пропускалось на концертную эстраду. А тут такой концерт! Невольно напрашивался вопрос: как такую программу могла пропустить бдительная идеологическая цензура? Впрочем, рядовые любители музыки не особенно над этим задумывались тогда, а норовили перехватить у кого-нибудь лишний билетик (хотя бы входной!), толпясь в последней надежде у входа в Большой зал консерватории.

Александр Юрлов со своей капеллой не посрамил ожиданий московских меломанов — впечатление от концерта, по отзывам знатоков, было потрясающим. Известный музыковед Вл. Протопопов писал: «Помню, какое ошеломляющее впечатление произвел проходивший в Большом зале Московской консерватории концерт из русских произведений XVI-XVIII веков (по существу, генеральная репетиция к Конгрессу по старинной музыке восточноевропейских стран в польском городе Быдгоше—1966 г.). Это незабываемо. Хотя я старательно изучал древнерусскую профессиональную музыку, но в исполнении слышал ее тогда впервые, и не только я, но все мы, бывшие в зале. И в каком исполнении — поразительно звучном и тонком, жизнерадостном...»

Отсюда становится понятным, почему пропустила партийная цензура концерт с русской церковной тематикой — в Польше собирался Конгресс по старинной музыке восточноевропейских стран, и хор Юрлова должен был там петь, достойно представлять советское хоровое искусство. Запретить Юрлову с его хором участвовать в Конгрессе означало выставить себя перед всей Европой обскурантами и гасильниками культуры.

Итак, Александр Юрлов со своей капеллой пел в советско- атеистической Москве 60-х годов церковные православные песнопения «Иже херувимы», «Не отвержи мене во время старости», «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

Это было воистину потрясающе! Кроме сочинений таких церковных композиторов, как Бортнянский, Березовский и др., впервые за последние три века в Москве исполнялась профессиональным хором древняя музыка, восходящая к XVI, а корнями своими и к еще более ранним векам, — одноголосный русский знаменный распев.

Кутузов Б. П. - Русское знаменное пение

Изд. 2-е. — М., 2008. — 304 с.

ISBN 978-5-9901442-1-7

Кутузов Б. П. - Русское знаменное пение – Содержание

Из рецензии по книге Б.П. Кутузова «Русское знаменное пение»

Глава 1. Александр Юрлов. Концерт в Большом зале консерватории

Глава 2. Москва 60-х

Глава 3. Максим Бражников

Глава 4. Школа русского знаменного мастеропения. Истоки. Старые мастера

Глава 5. Знаменное пение — иконописная музыка. Затонувшая Атлантида

Глава 6. Два понимания художественного образа

Глава 7. Знаменное пение — единая система распевов

а) Знаменный (столповой) распев

б) Демественный распев

в) Путевой распев

г) Кондакарное пение

д) Большой знаменный распев

Глава 8. Наонное пение

Глава 9. Московская школа знаменного пения

а) Два главных хора Московской Руси

б) Чудов монастырь

в) Троице-Сергиев монастырь

г) Федор Христианин

д) Евангельские стихиры большого распева, «перевод Крестьянинов»

Глава 10. Усольская (Строгановская) школа знаменного пения

а) Предыстория. Династия купцов Строгановых. Усольский распев

б) Иван Лукошко (архимандрит Исаия)

в) Фаддей Суботин

Глава 11. Новгородская школа знаменного пения

а) История Новгородского края по певческим циклам

б) Певчие дьяки и подьяки Новгородского Софийского собора

в) Новгородские дидаскалы и распевщики

Глава 12. Владимире (Ростово)-Суздальская школа знаменного пения

Митрополит Ростовский Варлаам (Василий Рогов)

Глава 13. Тверская школа знаменного пения

Глава 14. Киевская школа знаменного пения

Местные центры знаменного певческого искусства

Глава 15. Кирилло-Белозерский монастырь

«Ключ знаменный» инока Христофора

Глава 16. Соловецкий монастырь

а) Соловецкая школа знаменного пения

б) Научный поиск. Неудачи и открытия

в) Северная твердыня

Глава 17. Иные певческие центры

Глава 18. Как это произошло: эволюция или революция?

а) Два понимания прогресса

б) Два «великих государя», или роль личности в истории

в) Было ли «официальное признание» партесного пения

г) Псевдоморфоза православия

д) «Страшное» пение

Глава 19. Синодальные линейные сборники знаменного пения

Глава 20. Современное музыкознание о ладовой организации знаменного распева

Глава 21. Модальность и принцип одноголосия

Нотные приложения