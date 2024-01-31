Кутузов - Русское знаменное пение
Попасть на концерт простому смертному практически было невозможно. Лишние билетики спрашивали уже у Манежа и далее по улице Герцена вплоть до консерватории. Выступала знаменитая Академическая русская хоровая капелла под управлением А.А. Юрлова. Ажиотаж московских любителей хоровой музыки объяснялся не только высоким авторитетом заслуженного хорового коллектива и его дирижера, но, пожалуй, главным образом ошеломляющей для того времени программой концерта: русская церковная музыка XVI — XVIII веков. Шел 1966 год, глухое время, когда все церковное в лучшем случае замалчивалось, игнорировалось и, уж конечно, не пропускалось на концертную эстраду. А тут такой концерт! Невольно напрашивался вопрос: как такую программу могла пропустить бдительная идеологическая цензура? Впрочем, рядовые любители музыки не особенно над этим задумывались тогда, а норовили перехватить у кого-нибудь лишний билетик (хотя бы входной!), толпясь в последней надежде у входа в Большой зал консерватории.
Александр Юрлов со своей капеллой не посрамил ожиданий московских меломанов — впечатление от концерта, по отзывам знатоков, было потрясающим. Известный музыковед Вл. Протопопов писал: «Помню, какое ошеломляющее впечатление произвел проходивший в Большом зале Московской консерватории концерт из русских произведений XVI-XVIII веков (по существу, генеральная репетиция к Конгрессу по старинной музыке восточноевропейских стран в польском городе Быдгоше—1966 г.). Это незабываемо. Хотя я старательно изучал древнерусскую профессиональную музыку, но в исполнении слышал ее тогда впервые, и не только я, но все мы, бывшие в зале. И в каком исполнении — поразительно звучном и тонком, жизнерадостном...»
Отсюда становится понятным, почему пропустила партийная цензура концерт с русской церковной тематикой — в Польше собирался Конгресс по старинной музыке восточноевропейских стран, и хор Юрлова должен был там петь, достойно представлять советское хоровое искусство. Запретить Юрлову с его хором участвовать в Конгрессе означало выставить себя перед всей Европой обскурантами и гасильниками культуры.
Итак, Александр Юрлов со своей капеллой пел в советско- атеистической Москве 60-х годов церковные православные песнопения «Иже херувимы», «Не отвержи мене во время старости», «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».
Это было воистину потрясающе! Кроме сочинений таких церковных композиторов, как Бортнянский, Березовский и др., впервые за последние три века в Москве исполнялась профессиональным хором древняя музыка, восходящая к XVI, а корнями своими и к еще более ранним векам, — одноголосный русский знаменный распев.
Кутузов Б. П. - Русское знаменное пение
Изд. 2-е. — М., 2008. — 304 с.
ISBN 978-5-9901442-1-7
Кутузов Б. П. - Русское знаменное пение – Содержание
Из рецензии по книге Б.П. Кутузова «Русское знаменное пение»
Глава 1. Александр Юрлов. Концерт в Большом зале консерватории
Глава 2. Москва 60-х
Глава 3. Максим Бражников
Глава 4. Школа русского знаменного мастеропения. Истоки. Старые мастера
Глава 5. Знаменное пение — иконописная музыка. Затонувшая Атлантида
Глава 6. Два понимания художественного образа
Глава 7. Знаменное пение — единая система распевов
- а) Знаменный (столповой) распев
- б) Демественный распев
- в) Путевой распев
- г) Кондакарное пение
- д) Большой знаменный распев
Глава 8. Наонное пение
Глава 9. Московская школа знаменного пения
- а) Два главных хора Московской Руси
- б) Чудов монастырь
- в) Троице-Сергиев монастырь
- г) Федор Христианин
- д) Евангельские стихиры большого распева, «перевод Крестьянинов»
Глава 10. Усольская (Строгановская) школа знаменного пения
- а) Предыстория. Династия купцов Строгановых. Усольский распев
- б) Иван Лукошко (архимандрит Исаия)
- в) Фаддей Суботин
Глава 11. Новгородская школа знаменного пения
- а) История Новгородского края по певческим циклам
- б) Певчие дьяки и подьяки Новгородского Софийского собора
- в) Новгородские дидаскалы и распевщики
Глава 12. Владимире (Ростово)-Суздальская школа знаменного пения
- Митрополит Ростовский Варлаам (Василий Рогов)
Глава 13. Тверская школа знаменного пения
Глава 14. Киевская школа знаменного пения
- Местные центры знаменного певческого искусства
Глава 15. Кирилло-Белозерский монастырь
- «Ключ знаменный» инока Христофора
Глава 16. Соловецкий монастырь
- а) Соловецкая школа знаменного пения
- б) Научный поиск. Неудачи и открытия
- в) Северная твердыня
Глава 17. Иные певческие центры
Глава 18. Как это произошло: эволюция или революция?
- а) Два понимания прогресса
- б) Два «великих государя», или роль личности в истории
- в) Было ли «официальное признание» партесного пения
- г) Псевдоморфоза православия
- д) «Страшное» пение
Глава 19. Синодальные линейные сборники знаменного пения
Глава 20. Современное музыкознание о ладовой организации знаменного распева
Глава 21. Модальность и принцип одноголосия
Нотные приложения
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