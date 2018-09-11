Замечательная монография по исследованию систем летосчисления, бытовавших и существующих поныне в нашей Вселенной.

Автор с научной скрупулезностью проделал большую изыскательскую работу с целью объединить в одной книге описание всех известных систем летосчисления, прежде всего уделяя внимание восточнохристианской традиции.

Эта работа будет интересна как серьезным ученым, так и всем, интересующимся историей. Она дает ключи к пониманию многих исторических артефактов и решению сложных хронологических загадок, раскрывает последовательность и способы взаимодействия систем летосчисления, которые отнюдь не всегда были такими ясными и понятными, как сегодня — разные цивилизации вели летосчисление по-разному.

Для определения соотнесенности во времени событий мировой истории нам необходимо понимать и соотносить даты местных систем летосчисления с нынешней системой.

Павел Владимирович Кузенков - Христианские хронологические системы - История летосчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции

М.: Русский издательский центр имени святого Василия Великого, 2014. — 992 с.

ISBN 978-5-4249-0041-0

Павел Кузенков - Христианские хронологические системы - История летосчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции - Содержание

Предисловие издателя

Предисловие автора

Введение

1. Краткий очерк развития хронологических систем

2. Источники и методология

3. Этапы изучения хронологии и пасхалии

I. БАЗОВЫЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Развитие античной хронографии

2. Хронологические данные в Библии

2.1. Хронологические сведения в Ветхом Завете

2.2. Хронологические сведения в Новом Завете

3. Хронологические расчеты раннехристианских писателей

3.1. Феофил Антиохийский (j ок. 181...188)

3.2. Климент Александрийский (f ок. 214/215)

3.3. Тертуллиан (| после 220)

3.4. Юлий Африкан (f после 240)

3.5. Ипполит Римский (| ок. 235)

3.6. Карфагенский компутист 243 г. (Псевдо-Киприан)

3.7. Евсевий Кесарийский (| ок. 339)

II. ПАСХАЛИЯ КАК ОСНОВА ХРОНОЛОГИИ

4. Развитие христианской пасхалии

4.1. 8-летний лунный и 56-летний лунно-солнечный цикл

4.2. 84-летний лунно-солнечный цикл (IV-VII вв.) Экскурс 4.2.1. 85-летний цикл в иудейской традиции 19-летний лунный и 532-летний лунно-солнечный цикл Экскурс 4.2.2. Раввинистический иудейский календарь

4.3. Пасхалия Анатолия Лаодикийского (ок. 277 г.) Экскурс 4.3.1. Пасхалия Псевдо-Анатолия (V в.?)

4.4. Александрийский 19-летний цикл (начало IV в.) Экскурс 4.4.1. Александрийский цикл с 29-дневным пасхальным месяцем Экскурс 4.4.2. Послания Афанасия и пасхалия ван де Вивера

4.5.-летняя пасхалия 343 г Экскурс 4.5.1. Иудейские даты в пасхалии 343 г

4.6. Пасхалия Андрея (353 г.) Экскурс 4.6.1. «4-е колесо» в «Пасхальной хронике»

4.7. «Лунный круг» в пасхалии Дионисия и «сирийский цикл» ....178

4.8. Пасхалия Виктория Аквитанского (457 г.)

4.9. Пасхалия Эаса (Эанта) Александрийского (551/2 г.)

4.10. Пасхалия Ирона (ок. 553 г.)

4.11. Метод «упятеряющих и ушестеряющих»

4.12. Пасхалия в Ромейской империи в VIII-XV вв

4.13. Итоговый перечень известных пасхалий III—VII вв

III. СИСТЕМЫ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ (ЭРЫ)

5. Пасхалистические эры IV-VI вв

5.1. Гипотетическая эра Анатолия Лаодикийского (277 г.?)

5.2. Эра Андрея «5600 лет до Воплощения» (353 г.)

5.3. Эра Панодора Александрийского (ок. 400 г.)

5.4. Александрийская эра Анниана «5500 лет от Адама до Воплощения» (412 г.)

Экскурс 5.4.1. «Александрийская» хронология Птолемеев и римских императоров I—III вв

5.5. Карфагенский пасхалист 455 г

5.6. Эра Евсевия у Проспера и Виктория Аквитанских (455-457 гг.)

5.7. Эра Дионисия Малого, или «наша эра» (525 г.)

Экскурс 5.7.1. Октябрьское начало солнечного цикла и солнечный цикл Дионисия Малого

5.8. Эра пасхалии Эаса

5.9. Эра Ирона (ок. 550 г.?)

5.10. Восточносирийская эра (VII в.?)

5.11. Иудейское летосчисление

5.11.1. Субботний цикл

5.11.2. Эра от разрушения Храма

5.11.3. Эра от сотворения и эра от Адама

6. Непасхалистические эры

6.1. Эра Андроника

6.2. «Эра 6000 года» у Исихия Милетского и Иоанна Малалы

6.3. «Долгая эра Евсевия» у Иоанна Малалы (с эпохой осенью 5504 г. до н.э.)

7. Греческие эры VII—VIII вв

7.1. Эра «Пасхальной хроники» с эпохой в марте 5509 г. до н.э. (нач. VII в.) Экскурс 7.1.1. Хронология творения в системе «Пасхальной хроники» Экскурс 7.1.2. Пасхалистические расчеты в «Пасхальной хронике» Экскурс 7.1.3. Противоречия в расчетах «Пасхальной хроники» и влияние других хронологических систем Экскурс 7.1.4. О мнимом цикле «по положению»

7.2. Ромейская (византийская) эра (VII VIII вв.)

7.3. Псевдо-Антиохийская эра от Воплощения у Георгия Монаха

8. «Гибридные» эры VII—XIII вв

8.1. Эра с началом около 5505 г. до н.э. («болгарская»)

8.2. Эра с эпохой 5516 г. до н.э. (ромейско-дионисиева)

8.3. Эра с эпохой 5509/8 г. до н.э. (или 9 г. до н.э.) (александрийско-ромейская)

8.4. Эра с эпохами 5500 г. до н.э. и 1 г. н.э. (александрийско-дионисиева)

9. Восточные христианские эры

9.1. Армяно-грузинские эры от сотворения мира по системе Анатолия

9.2. Грузинская эра от сотворения мира по системе Андрея

9.3. «Эра ромеев от императора Филиппа» и грузинский «кроникон»

9.4. Армянские эры от Рождества/Воплощения и Страстей Христовых

9.5. Грузино-александрийская эра от Воскресения (Рождества) Христова

9.6. Сирийская эра от Вознесения

9.7. «Старшая» («большая») армянская эра

9.8. «Младшая» («малая») армянская эра

9.9. Эра от Просвещения Армении

IV. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ВОСТОЧНОМ ХРИСТИАНСТВЕ (VIII-XII вв.)

10 Распространение эр в памятниках VI-XI вв

10.1. Древнейшие употребления мировой эры

10.2. Бытование эр в в,осточнохристианских памятниках VII-XI вв

10.3. Александрийская эра в VIII-XI вв.

10.4. Спорные эры

11 «Хронография» Георгия Синкелла и Феофана Исповедника

11.1. Различия в хронографической методике у Феофана и Георгия

12. Дальнейшая судьба греческой исторической хронологии (предварительные выводы)

13. «Хронологическое замешательство» у историков Х-ХИ вв

13.1. Хронологическая система хроник из группы Симеона Логофета (X в.)

13.2. Псевдо-Симеон

13.3. Продолжатель Феофана

13.4. Генесий

13.5. Лев Диакон

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

A. ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

Аа. Типы календарей

Ааа. Лунные календари

Aab. Лунно-солнечные календари

Аас. Солнечные календари

Aad. Солнечный календарь с целым числом недель в году

Ab. Начало года

Ас. Счет дней внутри месяца

Ad. Системы летосчисления

Ada. По годам правления....

Adb. По периодам

Adc. Эры

B.. РАЗВИТИЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ва. Схема

ВЬ. Очерк

Вс. Синхронистическая таблица..

C. ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКИЕ СИСТЕМЫ ЛЕТОСЧИСЛЕНИЯ (основные сведения)

Са. Хронологические элементы у писателей II-III вв

СЬ. Пасхалистические эры IV-VII вв

Сс. Эры от сотворения мира (от Адама) VI-VII вв

Cd. Мировые эры VIII—XI вв

Вместо заключения

Библиография

Сокращения

Источники

Литература

Таблицы и схемы

Тексты и переводы источников

Указатель личных имен и анонимных трактатов

Географические, топографические и этнические названия

Павел Кузенков - Христианские хронологические системы - История летосчисления в святоотеческой и восточнохристианской традиции - Предисловие автора

Календари и хронология сами по себе не являются сложными предметами, но часто становятся таковыми, поскольку те, кто занимаются ими, полагают, что всякому ясно, о чем идет речь. Ричард Паркер Как считали годы в древности? Почему год рождения Иисуса Христа, принятый в христианской традиции, не совпадает с началом современной эры «от Рождества Христова»? Каким образом древние ученые подсчитывали общий возраст человечества? Откуда берется разница в 5508 лет между ромейской (т.н. византийской [1] ) эрой от сотворения мира и «нашей эрой»? Адекватные ответы на эти и другие вопросы далеко не всегда можно получить из справочной литературы. Это и не удивительно. Несмотря на многовековую историю исследований по истории средневековой хронологии, многие принципиально важные проблемы остаются до сих пор без общепринятого решения. Только комплексное исследование всех связанных с хронологией вопросов в исторической перспективе, вшироком богословском и естественнонаучном контексте, может дать ключ к пониманию ранних христианских систем летосчисления. Опытом такого исследования и является настоящая книга.

Не стоит говорить, что никакое исследование в данной области не было бы возможным, если бы не была проделана колоссальная работа «гигантами» от науки — как западными учеными, так и нашими соотечественниками. Современный исследователь, отдавая дань уважения и благоговейного преклонения тем, на чьих плечах ему дано стоять, должен, тем не менее, опасаться некритически следовать теориям, имеющим пресловутый статус «общепринятых». Приходится присоединиться к словам одного из корифеев в области исторической хронологии, о. Венанса Грю-меля: «Изучение предшествующих трудов по хронологии, даже самых развернутых, приводило нас к разочарованию и иногда изумлению: некоторые объяснения не опирались, по большому счету, на иной авторитет, кроме укрывавшего их блистательного имени. Так возникла необходимость изучения от основ» [2]

К схожему выводу пришел и автор новейшей монографии по данной теме профессор Алден Моссхаммер: «Исследуя историю [пасхальных вычислений], я обнаружил, что трудно понять основу, на которой построены многие часто повторяемые утверждения ученых. В конце концов, я пришел к выводу, что свидетельства источников были неверно интерпретированы и большая часть истории пасхальных расчетов в ранней христианской Церкви должна быть переписана» [3] . Ирония состоит в том, что гипотезы самого Моссхаммера также вызывают немало вопросов [4]

Очевидно, упрек в слабости аргументации и произвольности выводов неизбежен для любой новой теории в данной сфере, где недостаток и запутанность письменных источников далеко не просто скомпенсировать логикой и арифметикой. Единственный способ поднять тему на новый уровень осмысления состоит в системности подхода и максимальном учете всех имеющихся в нашем распоряжении материалов. Для того, чтобы выглядеть убедительно, общая теория эволюции пасхалии и хронологии должна логично объяснять по возможности все известные памятники с точки зрения трех фундаментальных групп факторов: календарно-астрономических, историко-хронографических и богослов-ско-теоретических.

[1] Государство, которое принято называть Византией, было в действительности уцелевшей от варварских нашествий частью державы Цезаря и Августа и вплоть до 1453 г. продолжало именоваться Римской империей. Впрочем, принятие христианства при Константине-Великом и основание новой столицы стало значительной вехой, отделившей языческую, преимущественно латиноязычную Римскую империю от христианской, преимущественно грекоязычной. Именно ее в западной науке и стали называть «Византией» — по названию городка, на месте которого был построен Константинополь. Однако более уместным представляется называть средневековую Римскую империю «Ромейской империей», а ее население — «ромеями». В отдельных случаях сохранена терминология, закрепившаяся в научной традиции («византийцы», «византийский» и т.п.). — Прим.ред. [2] Grumel. 1958. P. ix («L'examen des travaux anterieurs de chronologie, meme les plus deve-loppes, nous a cause a ce sujet deception et parfois surprise, certaines explications n'ayant, au bout du compte, d'autre autorite que le nom illustre qui les abrite. II a done ete necessaire de reprendre Г etude par le fond»). [3] Mosshammer. 2008. P. 4 ("In investigating that history, I found it difficult to understand the basis upon which many oft-repeated scholarly claims have been made. I came to the conclusion finally that the evidence has been misinterpreted and that much of the history of the Easter calculations of the early Christian church must be rewritten"). [4] См. рецензию: Кузенков. 2009.

К книге приложен диск со схемами и таблицами - это тоже все доступно - внимательно смотрим!