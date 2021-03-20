Кузенков Павел - Промысел Бога и свобода человека по творениям святого Максима Исповедника

Напомним, что одна из основополагающих идей Нового Завета — спасение через веру. А вера невозможна там, где нет свободного выбора. Не случайно о вере не говорят в ситуациях, когда истина очевидна. Наличие неопровержимых доказательств лишает здравомыслящего человека возможности верить или не верить: в этом случае можно только знать или не знать, понимать или не понимать, видеть или не видеть. Вот почему Господь говорит: Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20:29). В Послании к Римлянам апостол Павел, осуждая забывших Бога иудеев, говорит о них христианам из язычников: Они отломились неверием, а ты держишься верою (Рим. 11:20), тем самым провозглашая, что вход в Церковь открыт для каждого и «привиться к лозе» истинного благочестия через веру в Иисуса Христа может всякий, кто пожелает. При этом тремя главами ранее святой Павел ободряет верных христиан такими словами: Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего… А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8:29–30). Это место породило множество толкований среди богословов, и дискуссия о предопределении имела различные результаты на Востоке и Западе христианского мира.

Западнохристианскую традицию представляет прежде всего знаменитый епископ города Гиппон-Регий близ Карфагена блаженный Августин († 430). Буквально толкуя слова апостола Павла о том, что «оправданы и прославлены» будут те, кого «предопределил и призвал» Бог, он сделал свой далеко идущий вывод о предопределении ко спасению того или иного человека, реализующемся через «непреодолимую благодать» (gratia irresistibilis). Не отрицая, что благодать Божия, о которой говорится в Евангелиях, есть свободный дар Бога людям, латинский богослов считал, что сила этой благодати такова, что она действует на человека неуклонно и неодолимо, как проявление всемогущей Божественной воли. Августин полагал, что человеческий род изначально был распределен Провидением на избранных (electi), на ком «откроется вся сила Божией благодати», и на отвергнутых (reprobati), на ком «откроется вся сила Божия правосудия». При этом, уточнял он, человеческий ум проникнуть в эту тайну не может. Следует, впрочем, отметить, что до открытого выражения идеи о предопределении к погибели блаженный Августин все же не дошел, — это гораздо позже сделают на основании его учения Ж. Кальвин и другие протестантские теологи.

Свое учение о предопределении Августин Гиппонский выработал в жесткой полемике с другим западным богословом, Пелагием († после 410), который, напротив, полагал, что полнота свободы человека означает, что спасение находится целиком и полностью в его воле и не нуждается в содействии Божественной благодати. Пелагиане слишком оптимистично смотрели на человеческую природу, явно переоценивая способность человека к духовному самоисцелению и непреклонному отказу от грехов. Но их учение многим (даже тогдашнему папе Римскому) казалось вполне безобидным, и Августину пришлось потратить немало сил, чтобы доказать: тезисы Пелагия, будучи развиты последовательно, ведут к отрицанию спасительного значения Распятия и Воскресения Христова и к умалению церковных Таинств. В святоотеческую эпоху даже на латинском Западе мнение Августина, несмотря на его высокий авторитет, не было ни единственным, ни даже господствующим. Например, не менее авторитетный латинский богослов, друг и современник Августина блаженный Иероним Стридонский († 420), трактовал предведение Божие иначе. Он видел в нем основание для проявления милосердия в помощи заблудшим. Например, когда Бог знает, что человек, в настоящее время хороший и добрый, в будущем переменится в дурного, Он, несмотря на это, по Своему милосердию «ставит его в положение такое, какого он заслуживает в настоящее время, и таким образом дает ему силу, на случай его падения, к обращению на истинный путь через покаяние». «Не потому согрешил Адам, — пишет далее блаженный Иероним, — что Бог знал, что это будет, но Бог предведал, как Бог, что он собственною волею имеет сделать».

Кузенков Павел - Промысел Бога и свобода человека по творениям святого Максима Исповедника

Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2021. 184 с.

ISBN 978-5-7533-1673-8

Кузенков Павел - Промысел Бога и свобода человека по творениям святого Максима Исповедника - Оглавление

Слово к читателю

1. Бог и творение

1.1. Космологические основания

1.2. Логосы тварных сущностей

1.3. Тропосы как пути реализации логосов

1.4. Свобода как свой ство разумных творений

2. Воля и свобода человека

2.1. Святые отцы о свободе и предопределении

2.2. Свободная воля и грехопадение

2.3. Гнома как причина искажения природной воли

2.4. Свобода падшего человечества

3. Благодать и спасение

3.1. Воплощение Бога как обновление природ

3.2. Благая воля человека как условие спасения

3.3. Освобождающая сила любви

Заключение

Хрестоматия

1. Священное Писание

2. Богословы

3. Преподобный Максим Исповедник

Словарь терминов

Библиография

Указатель имен и терминов