Валентина Николаевна Кузнецова - Евангелие от Матфея - Комментарий

Общедоступный Православный университет, основанный протоиереем Александром Менем

Москва 2002, 565 стр.

Оформление и верстка: С. Е. Иванов

ISBN 5-87507-259-8

Все дошедшие до нас древние свидетельства единодушно говорят о том, что Евангелие предназначалось для евреев-христиан (теперь их обычно называют иудео-христианами). Признав в Иисусе долгожданного Мессию, они тем не менее продолжали исполнять все заповеди Закона Моисея, включая культовые. И действительно, при внимательном чтении нельзя не отметить того, что автор Евангелия тоже всячески подчеркивает приверженность Иисуса Закону: «Не думайте, что Я пришел отменить Закон или Пророков. Не отменить Я пришел, а исполнить. Говорю вам: пока не исчезли земля и небо, даже самая малая буква не исчезнет в Законе. Все это сбудется! Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес, а кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Говорю вам: если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя Закона, не войдете в Царство Небес» (5.17-20). С самого начала, с родословной в первой главе, евангелист включает Иисуса в Священную историю народа Божьего: Он истинный потомок Авраама и царя Давида, это о Нем писали пророки Исайя, Иеремия, Захария, Малахия и другие.

Первые читатели Евангелия, вероятно, помнили о том, что в еврейских легендах рассказывалось о появлении чудесной звезды при рождении Авраама. Гонения, которые претерпел Младенец в самые первые годы жизни, напоминали им о том, какая смертельная опасность подстерегала Моисея и в детстве, и в зрелые годы. Испытания в пустыне тоже подчеркивали неразрывную связь Иисуса и Израиля, но здесь связь иного рода, она основана не на сходстве, а на противоположности: народ, блуждая в пустыне, постоянно испытывал Бога, в то время как Иисус выстоял и победил, отказавшись использовать дарованную Ему Отцом силу в собственных интересах, а не для исполнения воли Божьей. В Нагорной проповеди Иисус предстает в роли нового Моисея, дающего Своим последователям новый «закон», если, конечно, можно назвать законом абсолютные требования, предъявляемые к новому Божьему народу, так сказать «нормы Рая». Евангелист также неоднократно подчеркивает, что Иисус послан только к «потерянным овцам народа Израиля».