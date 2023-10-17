Лахманн Ренате - Дискурсы фантастического

Какую роль играет литература в общем пространстве культуры? Вступает ли она в контакт с прошлым, с тем, что в данной культуре утратило свою актуальность или было намеренно вычеркнуто из памяти, прогнозирует ли она дальнейшее развитие культуры, участвует ли в создании ее ключевых образов? На эти вопросы, заостряя внимание на культурологическом и антропологическом аспекте проблематики, литературная фантастика отвечает неожиданными, спекулятивными проектами. Антропологическое кредо фантастики выражается в образах, полных эксцентрики и склонных к аномалии. Трансформации, мутации, изменения, происходящие внезапно или протяженные во времени, — эти излюбленные приемы литературной фантастики указывают на нестабильность, непостоянство человеческой души и тела, а в экстремальных случаях и вовсе переворачивают личностную идентичность с ног на голову. Кажется, что физические и психические, приходящие извне или совершающиеся изнутри метаморфозы являются следствием постулируемой литературной фантастикой концепции человека1. Превращения живого в мертвое, а мертвого в живое, одушевленного в неодушевленное, происходящие под воздействием колдовства, по воле богов или в силу внутреннего импульса, представляют собой намеренно скандальные нарушения границ обыденной логики. Подобные метаморфозы фантастический текст представляет как потрясение основ существующего порядка, как инверсию актуальных представлений о природе человека.

В литературной инсценировке метаморфических процессов сливаются воедино компоненты различных литературных традиций: от апокрифов о сотворении мира и алхимических трактатов до проектов создания человека-автомата. Определенную роль, кроме того, играет современное каждой эпохе полуофициальное знание в области медицины и психологии и, особенно, курсирующие в обществе слухи о каких-либо экспериментах на человеке или животном, которые влекут за собой физиологические или психические изменения и скандальным образом нарушают видовые границы. Именно те тексты литературной фантастики, центральной темой которых является метаморфоза, разрабатывают представления о человеке, ставящие под сомнение принятые антропологические воззрения, и провозглашают рационалистической иллюзией идеал предсказуемого, а значит, и поддающегося описанию человека. Как раз в превращении, в динамической метаморфозе фантастический текст показывает эксцентрический потенциал своего протагониста, его лиминальный, пороговый характер, его сущность, ускользающую от точного описания.

Ренате Лахманн - Дискурсы фантастического

Перевод с немецкого. — М: Новое литературное обозрение, 2009. — 384 с: ил.

ISBN 978-5-86793-740-9

Ренате Лахманн - Дискурсы фантастического – Содержание

Введение

I. ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ И ПОРОЖДЕНИЕ ФАНТАЗМА

Поэтология «ложной» образности (Пер. Н. Борисовой)

Концепты фантастического в постриторическом дискурсе (Пер. Н. Борисовой)

Риторика-Антириторика: Парадокс и фангазм (Пер. Н. Борисовой)

Провокация случая (Пер. Г. Потаповой)

II. ТЕРРИТОРИИ ФАНТАСТИЧЕСКОГО

Потустороннее: Чары тайного знания — Браун, Гофман, Пушкин, Одоевский, По, Уайльд, Уэллс, Булгаков (Пер. Г. Потаповой)

Знаки: Фангазм письма и буквы — Гоголь, Достоевский, Готорн (Пер. Г. Потаповой)

Взгляд: Образы Петербурга и Рима в творчестве Гоголя (Пер. Н. Борисовой)

Текст: Вторжение фантазма в реализм — «Сон Обломова» Гончарова (Пер. Г. Потаповой)

Медиум: Фантазматизация фотографии — «Клара Милич» Тургенева (Пер. Г. Потаповой)

III. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПОЭЗИС

Метаморфоза: другая морфология — проза Бруно Шульца (Пер. Г. Потаповой)

Мнемофантастика: Иное знание — «Фунес» Борхеса (Пер. Е.Аккерманн)

Мистификация: Иная действительность — «Отчаяние» Набокова (Пер. Г. Потаповой)

Библиография

Именной указатель