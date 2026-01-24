Книrа посвящена истории еретических учений от rностиков до альбиrойцев.

Включены работы выдающихся отечественных исследователей Льва Карсавина, Н. Осокина, А. Веселовскoro, а таюке фраrмент капитальноrо труда Генри Чарльза Ли «Инквизиция».

Все работы сопровождаются комментариями.



История ересей

[сб.] I Сост. А. Лактионов. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 572, [4]

ISBN 978-5-17-023677-0 (ООО «Издательство АСТ»)(С.: Ист.библ.«84») ISBN 978-5-9713-4287-8 (ООО Издательство «АСТ МОСКВА») ISBN 978-5-9762-2483-4 (ООО «ХРАНИТЕЛЬ»)

История ересей - Содержание От издателя

Лев Карсавин - ОЧЕРКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ

Николай - Осокин ЕРЕТИЧЕСКИЕ ВЕРОВАНИЯ

Генри Чарльз Ли - ИНКВИЗИЦИЯ И КАТАРЫ

Александр Веселовский - ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕРЕСЕЙ

Комментарии

История ересей - Развитие дуалистической догмы в трех ее направлениях: восточном, славянском и провансальском

Появление и распространение ересей современно самому началу христианства. Возникновение христианской религии совершалось при таких обстоятельствах, которые не могли не поставить ее в условия борьбы.

Борьба с иудаизмом и язычеством оставила глубокие следы на истории Церкви первых и всех последующих веков. Она благоприятствовала образованию в единой христианской догме других толкований, других учений.



ГНОСТИКИ



Гностицизм бьт результатом стремления постичь и уяснить философским путем, началами древнего мира, религию нового времени. Зороастризм персов, Каббала евреев, неоплатонизм александрийских греков — все это послужило источником гностического философствования. Оно зародилось весьма рано, шло рядом с победами собственно христианского вероучения, и, уже при императоре Адриане, в теории Сатурнина, ученика Менандра, успело еложиться в отчетливые формы, отмеченные как мечтательностью, блеском воображения Востока, так и пытливостью Запада.

Непрерывная традиция связывает первых гностиков — Евфрата, Симона, Менандра, Керинфа и особенно сирийской школы Сатурнина, Кердона, Маркиона, египетского Василида — с теми катарами, против которых в XIII столетии Рим поднялся на бескомпромиссную войну.



Два Бога — добрый и злой; борьба духа и материи; победа над демоном, над телесной темницей человека, отречение от плоти, воздержание от супружества, вина, мяса — все эти признаки дуалистического альбигойского верования были высказаны еще Сатурнином.



Василид объясняет загробную жизнь так, как объясняли ее некоторые альбигойцы: добрые души возвращаются к Богу, злые переселяются в создания низшие, тела же обращаются в первобытную материю. Прочие гностики прибавляют к этому целую самостоятельную космогонию, которая не могла не оказывать непосредственного влияния на историю позднейшего сектантства.



В эпоху, современную развитию гностицизма, появилось столько других самостоятельных теорий, сколько не производил никакой век ни до, ни после. Количество ересей увеличивалось удивительным образом. Некоторые церковные писатели первых веков христианства занимаются исключительно изучением ересей, они насчитывают огромное количество мистических и обрядовых христианеких сект. Иероним знает их не менее сорока пяти, но Августин насчитывает уже восемьдесят восемь, Предестин — девяносто, а Филастрий, писатель конца IV столетия, жив ший в эпоху арианства, находит возможность указать более ста пятидесяти. Исидор, епископ севильский, один из авторитетных свидетелей, насчитывает в VII веке около семидесяти сект, большая часть которых вела свое начало с первых веков, и замечает, что «есть другие без основателей и без названий».



В эпоху возникновения христианства были самые разнообразные общества, секты, всевозможно толковавшие каждый церковный догмат, следовавшие самым противоположным правилам жизни. Многие из них отличались странностью, невежеством, суеверием. Антропоморфиты придавали верховному Существу человеческие члены; артотириты, следуя примеру первых людей, принимали в пишу исключительно хлеб и сыр. как «плоды земли и стад»; адамиты, следуя тому же указанию, ходили нагими, как мужчины, так и женщины; николаиты предавались крайнему разврагу, по примеру вождя, который предлагал свою жену всякой общине, и т. п. Одни поклонялись исключительно Каину, другие считали Сифа Спасителем, третьи спорили о Мельхиседеке, четвертые, точно следуя нищете апостольской, отказывались от собственности. Но в большинстве этих сект господствовали учения, которые содержали в себе дуалистический элемент позднейшего катарства.