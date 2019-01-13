Этот учебник представляет собой вводный курс древнееврейского языка и рассчитан на один год обучения. Грамматический материал и лексика подобраны так, чтобы подвести учащегося к самостоятельному чтению библейской прозы.

Я старался включить в книгу лишь то, что, по моему мнению, необходимо для осмысленного чтения выбранных мною текстов. Опытные преподаватели могут, если хотят, расширить или сократить изложение какой-либо темы в зависимости от их собственных предпочтений и особенностей аудитории. Описание грамматики я старался сделать простым и понятным, чтобы учебник мог использоваться также и в качестве самоучителя.

Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка

Издание второе, переработанное

М.: Российское Библейское Общество, 2000, - 508 с.

ISBN 5-85524-103-3

Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому переводу

Введение

Фонетика и письмо

Упражнения для начинающих

Основной курс

Приложение А Справочная таблица изменения существительных и прилагательных

Приложение В Справочная таблица спряжения глаголов QAL

Приложение С Производные породы: обзор основных форм

Приложение D Краткая аннотированная библиография

Древнееврейско-русский словарь

Русско-древнееврейский словарь

Индекс

Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка - Предисловие

Хотя в целом учебник построен вполне традиционно, у него есть некоторые особенности, нуждающиеся в пояснении.

Прежде всего, это постоянное использование транслитерации. Таким образом достигаются три цели: во-первых, помочь учащемуся с первых шагов воспринимать древнееврейский язык как язык, а не как упражнение по дешифровке; во-вторых, избежать абсурдной ситуации, когда студенту нужно усвоить множество довольно абстрактных фонетических и орфографических правил прежде, чем он увидит своими глазами хоть одно предложение по-древнееврейски; в-третьих, сделать более наглядными парадигмы (и тем самым облегчить их заучивание).

Я постарался изложить глагольную морфологию в такой последовательности, чтобы в наибольшей степени использовать общие (т. е. независящие от фонетического класса) закономерности образования глагольных форм. Это дало возможность, во-первых, достаточно рано познакомить учащегося с наиболее употребительными глаголами, во-вторых, при рассмотрении производных пород не ограничиваться примерами одних только «правильных» глаголов.

Большое значение я придавал систематическому описанию морфологии существительных, а также присоединения местоименных суффиксов к глаголам. Слишком многие учебники трактуют эти две темы упрощенно, оказывая учащемуся медвежью услугу. Перейдя от учебника к подлинным, неадаптированным текстам, студент на первой же странице сталкивается с явлениями, которые ему следовало бы раньше изучить систематически, — и с которыми теперь ему придется знакомиться беспорядочно, урывками и преодолевая немалые трудности.

Наконец, особое внимание было уделено последовательному изложению синтаксиса древнееврейской прозы.