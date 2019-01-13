Ламбдин - Учебник древнееврейского языка
Этот учебник представляет собой вводный курс древнееврейского языка и рассчитан на один год обучения. Грамматический материал и лексика подобраны так, чтобы подвести учащегося к самостоятельному чтению библейской прозы.
Я старался включить в книгу лишь то, что, по моему мнению, необходимо для осмысленного чтения выбранных мною текстов. Опытные преподаватели могут, если хотят, расширить или сократить изложение какой-либо темы в зависимости от их собственных предпочтений и особенностей аудитории. Описание грамматики я старался сделать простым и понятным, чтобы учебник мог использоваться также и в качестве самоучителя.
Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка
Издание второе, переработанное
М.: Российское Библейское Общество, 2000, - 508 с.
ISBN 5-85524-103-3
Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка - Содержание
- Предисловие к английскому изданию
- Предисловие к русскому переводу
- Введение
- Фонетика и письмо
- Упражнения для начинающих
- Основной курс
- Приложение А Справочная таблица изменения существительных и прилагательных
- Приложение В Справочная таблица спряжения глаголов QAL
- Приложение С Производные породы: обзор основных форм
- Приложение D Краткая аннотированная библиография
- Древнееврейско-русский словарь
- Русско-древнееврейский словарь
- Индекс
Томас О. Ламбдин - Учебник древнееврейского языка - Предисловие
Хотя в целом учебник построен вполне традиционно, у него есть некоторые особенности, нуждающиеся в пояснении.
Прежде всего, это постоянное использование транслитерации. Таким образом достигаются три цели: во-первых, помочь учащемуся с первых шагов воспринимать древнееврейский язык как язык, а не как упражнение по дешифровке; во-вторых, избежать абсурдной ситуации, когда студенту нужно усвоить множество довольно абстрактных фонетических и орфографических правил прежде, чем он увидит своими глазами хоть одно предложение по-древнееврейски; в-третьих, сделать более наглядными парадигмы (и тем самым облегчить их заучивание).
Я постарался изложить глагольную морфологию в такой последовательности, чтобы в наибольшей степени использовать общие (т. е. независящие от фонетического класса) закономерности образования глагольных форм. Это дало возможность, во-первых, достаточно рано познакомить учащегося с наиболее употребительными глаголами, во-вторых, при рассмотрении производных пород не ограничиваться примерами одних только «правильных» глаголов.
Большое значение я придавал систематическому описанию морфологии существительных, а также присоединения местоименных суффиксов к глаголам. Слишком многие учебники трактуют эти две темы упрощенно, оказывая учащемуся медвежью услугу. Перейдя от учебника к подлинным, неадаптированным текстам, студент на первой же странице сталкивается с явлениями, которые ему следовало бы раньше изучить систематически, — и с которыми теперь ему придется знакомиться беспорядочно, урывками и преодолевая немалые трудности.
Наконец, особое внимание было уделено последовательному изложению синтаксиса древнееврейской прозы.
Спасибо