Ларше Жан-Клод - Что такое богословие - Методология православного богословия

Существует мало исследований, посвященных методологии православного богословия. Это связано прежде всего с тем, что православное богословие развилось спонтанным способом, а не как следствие ранее сложившейся методологии. Таковым является традиционное православное богословие, в том виде, в котором оно было представлено святыми отцами. Оно сформировалось в соответствии с разными потребностями Церкви (в частности, катехизическими, герменевтическими и апологетическими) и служило образцом для подражания, сохраняя уважение к Традиции, то есть следуя учению и духу святых отцов. Это же относится и к современному православному богословию, которое в одном из своих важных течений — «религиозной философии» — подверглось, также в процессе подражания и чаще всего бессознательно, влияниям католического и протестантского богословия и иногда также философским или спиритуалистическим влияниям, чуждым христианству.

Во втором случае это породило напряженность и повлекло за собой преобразования методологического характера: так, деятельность о. Георгия Флоровского строилась в значительной степени на критике того, что он рассматривал как искажение или даже отчуждение православного богословия, и была направлена на то, чтобы вернуть ему самобытность. Другие православные авторы одновременно работали в том же направлении, но менее систематическим образом, то есть с помощью предварительных замечаний или дополнений, приводя прежде всего в своих собственных сочинениях примеры того, какой способ «богословствования» они считали верным, то есть соответствующим Православной Традиции. Эти преобразования не помешали дальнейшему существованию течения, вдохновленного западным богословием и философией.

Некоторые тенденции этого движения стали даже отчетливее проявляться благодаря более тесным связям, установившимся между православными, католическими и протестантскими богословами под влиянием множества факторов: развитие экуменических отношений в течение второй половины XX века; увеличение университетских обменов в рамках международных коллоквиумов; открытие границ в бывших коммунистических странах и, как следствие, более свободный доступ к западной литературе и больше возможностей для поступления студентов из православных стран на католические и протестантские богословские факультеты, а также для получения религиозного или околорелигиозного образования в западных учебных заведениях; подготовка ряда преподавателей православных учебных заведений на факультетах католического и протестантского богословия Западной Европы; частые приглашения преподавателей этих факультетов в православные учебные заведения и, наконец, стандартизация университетских программ в согласии с Болонской системой.

Ларше Жан-Клод - Что такое богословие? Методология православного богословия в его практике и преподавании

Пер. с фр. Н. Петуховой, О. Арсеньевой, С. Чернова, У. Рахновской, П. Доброцветова, М. Вдовиченко, А. Вавиловой, В. Лепахина, иерод. Иоанна (Ахматханова), С. Кузнецовой; науч. ред. П. Доброцветова

М.: Паломник, 2021. 175, [1] с.

Руководитель проекта доцент МДА, профессор Перервинской ДС, кандидат философских наук, кандидат богословия П. К. Доброцветов

ISBN 978-5-87468-136-4

Ларше Жан-Клод - Что такое богословие? Методология православного богословия в его практике и преподавании - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Глава I БОГОСЛОВИЕ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ И ФОРМЫ

Глава II ПОЛЬЗА НАУЧНЫХ МЕТОДОВ В БОГОСЛОВИИ

Глава III ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

Глава IV СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И ЕГО ЭКЗЕГЕЗА

Глава V ПАТРОЛОГИЯ. О ПРИНЦИПАХ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ

Глава VI ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Глава VII НРАВСТВЕННОЕ БОГОСЛОВИЕ И БИОЭТИКА

Глава VIII АГИОЛОГИЯ

Глава IX ИКОНОЛОГИЯ

Глава X ИЗУЧЕНИЕ КАНОНОВ

Глава XI ПАСТЫРСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И ГОМИЛЕТИКА

Заключение