Я в особенности счастлив, что обширное исследование под названием «Лицо и природа», которое я посвятил философии и богословию персонализма двух современных греческих мыслителей, Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа (митрополита Иоанна Пергамского), теперь опубликовано в России, где эти идеи встретили некоторые благоприятные отклики.

Первым, кто продвигал эту новую философско-богословскую теорию, казалось, что она справедливо критикует западный эссен-циализм, но они не заметили, что использование понятия «личность» так, как его применяют эти два греческих мыслителя, было в меньшей степени наследием святоотеческой Традиции (на которую они якобы опираются), но скорее философским построением, по сути вдохновленным двумя течениями современной философской мысли: персонализмом, представленным мыслителями римо-католическими (такими как Эммануил Мунье или Морис Недонсель), иудейскими (как Мартин Бубер или Эммануил Левинас) или русскими православными (как Николай Бердяев), с одной стороны, и экзистенциализмом, представленным мыслителями-атеистами (такими как Мартин Хайдеггер или Жан-Поль Сартр), — с другой. И Яннарас, и Зизиулас охотно признают свои заимствования у этих авторов.

Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа

М.: Паломник, 2021. — 288 с.

Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа - Содержание

Предисловие к русскому изданию книги «Лицо и природа»

Введение

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕТОД И ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ ЯННАРАСА И ЗИЗИУЛАСА

Глава I. Философский характер мысли Яннараса и Зизиуласа

Глава II. Современные источники мысли Яннараса и Зизиуласа

Глава III. Бинарный характер мысли Яннараса и Зизиуласа

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗМА ЯННАРАСА И ЗИЗИУЛАСА

Глава I. Общая концепция ипостаси, личности, сущности/субстанции, природы и индивида

Глава II. Ошибочные последствия для триадологии

Глава III. Ошибочные последствия для христологии

Глава IV. Ошибочные последствия для антропологии

Глава V. Ошибочные последствия для духовной жизни

Заключение

Избранная библиография использованных источников

Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа - Введение

Персонализм является одной из наиболее значимых тем современного православного богословия. В вариативных интерпретациях и различных формах он оставил след в трудах таких выдающихся авторов, как Владимир Лосский, о. Иоанн Мейендорф, о. Думитру Станилоэ, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Каллист (Уэр), Христос Яннарас и митрополит Иоанн (Зизиулас).

Понятие «лицо» (или «личность».— Ред.) (πρόσωπον) является, безусловно, важнейшим в христианском богословии. Христианский смысл этого понятия был уточнен по отношению к его смыслу, который это понятие имело в философии и античной литературе, а также этот смысл был усовершенствован и выражен более ясно, особенно в связи со смежными понятиями ипостаси (ύπόστασις), сущности (ούσία) и природы (φύσις), во время великих триадологических и особенно христологических споров. Именно с развитием так называемого неохалкидонского богословия эти понятия нашли почти окончательное определение, достойное изложение которого дается в богословском синтезе преп. Иоанна Дамаскина.

Православное богословие XX века продолжило размышление над понятием личности в области собственно богословия, но также особенно в области антропологии, переходя к его применению и в сферах экклезиологии, духовности и христианской этики.

Оживление интереса к понятию личности и новым тенденциям, которым оно дало место, можно объяснить в основном четырьмя факторами.

Первый фактор — это персоналистское движение, которое развилось в области философии во Франции, а затем в других странах Европы начиная с тридцатых годов минувшего столетия в среде авторов, принадлежащих к различным религиозным движениям, будь то католицизм (в частности, Эммануэль Мунье, Габриэль Марсель и Морис Недонселль), иудаизм (Мартин Бубер и Эммануэль Левинас) или само Православие, особенно в его русском направлении. В числе представителей этого течения был Николай Бердяев -один из наиболее важных и влиятельных мыслителей персоналистского движения; однако вышеупомянутое движение имеет в русской мысли корни, которые восходят еще к XIX веку, в частности к движению славянофилов и их учению о «соборности», главным создателем которого является Алексей Хомяков.

Второй фактор состоит в противостоянии православных богословов, принадлежащих в большей мере к русской эмиграции, и римо-католического богословия, главным образом томизма, который являлся в римо-католицизме вплоть до II Ватиканского собора наиболее завершенной и признаваемой формой богословия. Противостояние было также и с неотомизмом, представленным такими крупными богословами, как Этьен Жильсон (учитель Лосского) или Жак Маритэн (друг Бердяева), для которых Бог был приравнен к Бытию и где Божественные Лица оказывались «в стороне» по отношению к Божественной сущности, субстанции или природе.