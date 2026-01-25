Ларше - Лицо и природа
Я в особенности счастлив, что обширное исследование под названием «Лицо и природа», которое я посвятил философии и богословию персонализма двух современных греческих мыслителей, Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа (митрополита Иоанна Пергамского), теперь опубликовано в России, где эти идеи встретили некоторые благоприятные отклики.
Первым, кто продвигал эту новую философско-богословскую теорию, казалось, что она справедливо критикует западный эссен-циализм, но они не заметили, что использование понятия «личность» так, как его применяют эти два греческих мыслителя, было в меньшей степени наследием святоотеческой Традиции (на которую они якобы опираются), но скорее философским построением, по сути вдохновленным двумя течениями современной философской мысли: персонализмом, представленным мыслителями римо-католическими (такими как Эммануил Мунье или Морис Недонсель), иудейскими (как Мартин Бубер или Эммануил Левинас) или русскими православными (как Николай Бердяев), с одной стороны, и экзистенциализмом, представленным мыслителями-атеистами (такими как Мартин Хайдеггер или Жан-Поль Сартр), — с другой. И Яннарас, и Зизиулас охотно признают свои заимствования у этих авторов.
Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа
М.: Паломник, 2021. — 288 с.
Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа - Содержание
Предисловие к русскому изданию книги «Лицо и природа»
Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕТОД И ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛИСТСКИХ ТЕОРИЙ ЯННАРАСА И ЗИЗИУЛАСА
- Глава I. Философский характер мысли Яннараса и Зизиуласа
- Глава II. Современные источники мысли Яннараса и Зизиуласа
- Глава III. Бинарный характер мысли Яннараса и Зизиуласа
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗМА ЯННАРАСА И ЗИЗИУЛАСА
- Глава I. Общая концепция ипостаси, личности, сущности/субстанции, природы и индивида
- Глава II. Ошибочные последствия для триадологии
- Глава III. Ошибочные последствия для христологии
- Глава IV. Ошибочные последствия для антропологии
- Глава V. Ошибочные последствия для духовной жизни
Заключение
Избранная библиография использованных источников
Жан-Клод Ларше - Лицо и природа. Православная критика персоналистских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зизиуласа - Введение
Персонализм является одной из наиболее значимых тем современного православного богословия. В вариативных интерпретациях и различных формах он оставил след в трудах таких выдающихся авторов, как Владимир Лосский, о. Иоанн Мейендорф, о. Думитру Станилоэ, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Каллист (Уэр), Христос Яннарас и митрополит Иоанн (Зизиулас).
Понятие «лицо» (или «личность».— Ред.) (πρόσωπον) является, безусловно, важнейшим в христианском богословии. Христианский смысл этого понятия был уточнен по отношению к его смыслу, который это понятие имело в философии и античной литературе, а также этот смысл был усовершенствован и выражен более ясно, особенно в связи со смежными понятиями ипостаси (ύπόστασις), сущности (ούσία) и природы (φύσις), во время великих триадологических и особенно христологических споров. Именно с развитием так называемого неохалкидонского богословия эти понятия нашли почти окончательное определение, достойное изложение которого дается в богословском синтезе преп. Иоанна Дамаскина.
Православное богословие XX века продолжило размышление над понятием личности в области собственно богословия, но также особенно в области антропологии, переходя к его применению и в сферах экклезиологии, духовности и христианской этики.
Оживление интереса к понятию личности и новым тенденциям, которым оно дало место, можно объяснить в основном четырьмя факторами.
Первый фактор — это персоналистское движение, которое развилось в области философии во Франции, а затем в других странах Европы начиная с тридцатых годов минувшего столетия в среде авторов, принадлежащих к различным религиозным движениям, будь то католицизм (в частности, Эммануэль Мунье, Габриэль Марсель и Морис Недонселль), иудаизм (Мартин Бубер и Эммануэль Левинас) или само Православие, особенно в его русском направлении. В числе представителей этого течения был Николай Бердяев -один из наиболее важных и влиятельных мыслителей персоналистского движения; однако вышеупомянутое движение имеет в русской мысли корни, которые восходят еще к XIX веку, в частности к движению славянофилов и их учению о «соборности», главным создателем которого является Алексей Хомяков.
Второй фактор состоит в противостоянии православных богословов, принадлежащих в большей мере к русской эмиграции, и римо-католического богословия, главным образом томизма, который являлся в римо-католицизме вплоть до II Ватиканского собора наиболее завершенной и признаваемой формой богословия. Противостояние было также и с неотомизмом, представленным такими крупными богословами, как Этьен Жильсон (учитель Лосского) или Жак Маритэн (друг Бердяева), для которых Бог был приравнен к Бытию и где Божественные Лица оказывались «в стороне» по отношению к Божественной сущности, субстанции или природе.
Благодарю за сканы, один из любимых авторов...