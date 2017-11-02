Ласк - Логика философии и учение о категориях
Настоящая работа имеет целью - выхватить из запланированного мною совокупного изложения основных проблем логики всего лишь одну-единственную мысль и рассмотреть ее здесь в некотором лишь извещающем и постулирующем, крайне элементарном и обширно развивающем изложении, еще не встраивая ее строгим и систематическим образом в контекст логики.
То, что ближе всего моей душе в теоретической философии, - логика, всецело и единообразно подчиненная власти немногих предельных основных понятий, - принуждено было при этом отступить на задний план перед одной задачей, на которую единственно все было нацелено. Поскольку, однако, основной мысли последующих страниц так редко уделяли внимание и редко оценивали ее по достоинству, я думал, что имею право сообщить ее читателю уже и в этой примитивной и предварительной форме.
Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях
пер. с немецкого А.К. Судакова
М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. 384 с.
ISBN 978-5-88373-080-0
Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях - Содержание
Предисловие
Введение
- Первый раздел. Теория двух миров
- Второй раздел. Требование учения о категориях, соответствующего теории двух миров
Часть первая. Логика категорий бытия
- Первый раздел. Коперниканское деяние Канта
- Второй раздел. Введение понятий «форма» и «смысл» в коперниканский тезис
- Третий раздел. Чувственное как незначащее или чуждое значимости
- Четвертый раздел. Дифференциация значения и иерархия теоретических форм
- Пятый раздел. Логическая обнаженность и иррациональность
- Шестой раздел. Понятие познания
Часть вторая. Логика философских категорий
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Глава 1. Перенос проблемы категорий на сферу не-чувственного
- Первый раздел. Региональная категория значения (Gelten)
- Второй раздел. Теория двух предметов и коперниканский тезис
- Третий раздел. Беспредельность истины
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Глава 2. Общая картина системы категорий
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Первый раздел. Рефлексивно-генеральные категории
- 1. Рефлексивный характер
- 2. Генеральный характер
- Второй раздел. Отношения между рефлексивными и конститутивными категориями
- Третий раздел. «Таблица» философских категорий
- Первый раздел. Рефлексивно-генеральные категории
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Глава 3. Философское познавание
- Первый раздел. Единое понятие познавания
- Второй раздел. Жизнь и познавание
- Третий раздел. Иррациональность и иррационализм
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Глава 4. Философские категории в истории теоретической философии
- Первый раздел. Аристотель. Плотин. Средневековье
- Второй раздел. Кант и Новое время
Заключение
Приложение
Примечания
Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях - Введение
В этом трактате будут установлены программные тезисы о фундаменте и самом общем подразделении учения о категориях. Однако здесь рассматриваются только объем и широта сферы значимости категорий, универсальность логического, а именно - конститутивной категориальной формы; здесь мы снова ставим столь знаменитый со времени Канта и все же столь мало продуманный вопрос: ограничена ли категориальная форма материалом чувственных созерцаний или нет?
Логическому началу здесь должна быть обоснована и обеспечена подобающая ему область господства в его подлинной универсальной широте, логике же, и в частности, учению о категориях предстоит покорить одну область работы, которую хотя и не нужно открывать совершенно заново, но которая в современности почти совершенно позабыта. Относительно пределов проблемы категорий и верховной классификации категориального содержания предстоит изложить известные доводы, которые во всем развитии теоретической философии могли завоевать себе доступ в логическую науку лишь в отдельных точках истории и при величайшем сопротивлении, но особенно - при величайшем пренебрежении к ним.
По причинам, которые здесь нет необходимости указывать подробнее, система логики должна приноровляться к системе философии вообще, заимствовать из нее для себя предельные принципы подразделения. Это касается прежде всего учения о категориях. Какое учение о категориях я избираю, зависит от того, что я за философ. Или, по крайней мере, должно бы было от этого зависеть. Далее выяснится, что, к сожалению, это не всегда бывает так.
Чтобы дать понять, какие требования следует предъявлять к общей картине системы категорий, введение должно дать, прежде всего, некоторые краткие, совершенно примитивные и суммарные указания относительно тех предметных областей и тех познавательных областей, которые выясняются из общей картины философского миросозерцания. В первую очередь следует обрисовать тип теории двух миров, чтобы в опоре на него для представителей такой теории двух миров можно было постулировать согласующиеся с нею логику и учение о категориях.
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