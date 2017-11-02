Настоящая работа имеет целью - выхватить из запланированного мною совокупного изложения основных проблем логики всего лишь одну-единственную мысль и рассмотреть ее здесь в некотором лишь извещающем и постулирующем, крайне элементарном и обширно развивающем изложении, еще не встраивая ее строгим и систематическим образом в контекст логики.

То, что ближе всего моей душе в теоретической философии, - логика, всецело и единообразно подчиненная власти немногих предельных основных понятий, - принуждено было при этом отступить на задний план перед одной задачей, на которую единственно все было нацелено. Поскольку, однако, основной мысли последующих страниц так редко уделяли внимание и редко оценивали ее по достоинству, я думал, что имею право сообщить ее читателю уже и в этой примитивной и предварительной форме.

Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях

пер. с немецкого А.К. Судакова

М: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. 384 с.

ISBN 978-5-88373-080-0

Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях - Содержание

Предисловие

Введение

Первый раздел. Теория двух миров

Второй раздел. Требование учения о категориях, соответствующего теории двух миров

Часть первая. Логика категорий бытия

Первый раздел. Коперниканское деяние Канта

Второй раздел. Введение понятий «форма» и «смысл» в коперниканский тезис

Третий раздел. Чувственное как незначащее или чуждое значимости

Четвертый раздел. Дифференциация значения и иерархия теоретических форм

Пятый раздел. Логическая обнаженность и иррациональность

Шестой раздел. Понятие познания

Часть вторая. Логика философских категорий

Глава 1. Перенос проблемы категорий на сферу не-чувственного Первый раздел. Региональная категория значения (Gelten) Второй раздел. Теория двух предметов и коперниканский тезис Третий раздел. Беспредельность истины

Глава 2. Общая картина системы категорий Первый раздел. Рефлексивно-генеральные категории 1. Рефлексивный характер 2. Генеральный характер Второй раздел. Отношения между рефлексивными и конститутивными категориями Третий раздел. «Таблица» философских категорий

Глава 3. Философское познавание Первый раздел. Единое понятие познавания Второй раздел. Жизнь и познавание Третий раздел. Иррациональность и иррационализм

Глава 4. Философские категории в истории теоретической философии Первый раздел. Аристотель. Плотин. Средневековье Второй раздел. Кант и Новое время



Заключение

Приложение

Примечания

Ласк Эмиль - Логика философии и учение о категориях - Введение

В этом трактате будут установлены программные тезисы о фундаменте и самом общем подразделении учения о категориях. Однако здесь рассматриваются только объем и широта сферы значимости категорий, универсальность логического, а именно - конститутивной категориальной формы; здесь мы снова ставим столь знаменитый со времени Канта и все же столь мало продуманный вопрос: ограничена ли категориальная форма материалом чувственных созерцаний или нет?

Логическому началу здесь должна быть обоснована и обеспечена подобающая ему область господства в его подлинной универсальной широте, логике же, и в частности, учению о категориях предстоит покорить одну область работы, которую хотя и не нужно открывать совершенно заново, но которая в современности почти совершенно позабыта. Относительно пределов проблемы категорий и верховной классификации категориального содержания предстоит изложить известные доводы, которые во всем развитии теоретической философии могли завоевать себе доступ в логическую науку лишь в отдельных точках истории и при величайшем сопротивлении, но особенно - при величайшем пренебрежении к ним.

По причинам, которые здесь нет необходимости указывать подробнее, система логики должна приноровляться к системе философии вообще, заимствовать из нее для себя предельные принципы подразделения. Это касается прежде всего учения о категориях. Какое учение о категориях я избираю, зависит от того, что я за философ. Или, по крайней мере, должно бы было от этого зависеть. Далее выяснится, что, к сожалению, это не всегда бывает так.

Чтобы дать понять, какие требования следует предъявлять к общей картине системы категорий, введение должно дать, прежде всего, некоторые краткие, совершенно примитивные и суммарные указания относительно тех предметных областей и тех познавательных областей, которые выясняются из общей картины философского миросозерцания. В первую очередь следует обрисовать тип теории двух миров, чтобы в опоре на него для представителей такой теории двух миров можно было постулировать согласующиеся с нею логику и учение о категориях.