Учебник бакалавра теологии По новым программам московских духовных школ древним языкам отводится значительно большее количество часов, чем ранее. Выпускник семинарии будет поступать в академию во всеоружии и, продолжая занятия древними языками в ходе чтения оригинальных текстов, сможет знакомиться с основными богословскими и историческими дисциплинами непосредственно по первоисточникам. Неизбежно возникает вопрос, нужно ли составлять пособие по латыни при наличии множества учебных руководств и систематических грамматик как прошлого века, так и нынешнего.

Однако при рассмотрении таковых выяснилось, что дореволюционные (часто переводные) семинарские пособия уступают по систематичности и доходчивости современным учебникам, создававшимся в университетской традиции и ориентированных на классическую латынь. В данном пособии делается попытка сохранить современный метод подачи материала при некотором расширении числа примеров и тематики упражнений для перевода за счет текстов из Вульгаты и латинских христианских писателей, которое будет возрастать по мере прохождения курса. Студенту не следует бояться больших по объему уроков, в которых комплексно излагаются грамматика и синтаксис, компактное изучение которых в течение первого года обучения будет способствовать их отработке и шлифовке при чтении хрестоматийных текстов из классических и христианских авторов на старших курсах.

Колотовкин Николай - Латинский язык

учебник под ред. А. Г. Следникова

2-е изд., испр. и доп.

Москва: Общецерковная аспирантура и докторантура им. св. равноапостольных Кирилла и Мефодия, Московская духовная академия, Изд. дом «Познание», 2019. 384 с.

Научный редактор Игумен Дионисий (Шлёнов)

ISBN 978-5-906960-60-3

Колотовкин Николай - Латинский язык - Содержание

От редактора

Предисловие автора к изданию 2002 года

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

УЧЕБНИК ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Урок 1 - Урок 23

КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Фонетика

Морфология

Синтаксис

Функции отдельных форм

КРАТКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

СЛОВАРИ

Латинско-русский словарь

Русско-латинский словарь

Колотовкин Николай - Латинский язык - От редактора

История учебника, который вы держите в руках, насчитывает без малого двадцать лет. Говоря об этом сроке, имеется в виду дата выхода в свет первого издания, осуществленного Греко-латинским кабинетом при Московской духовной академии и семинарии в 2000 году. Спустя два года в издательстве Греко-латинского кабинета Ю.А. Шичалина был выпущен второй тираж. С тех пор минуло более пятнадцати лет. Проверка временем выявила как бесспорные достоинства учебника, так и ряд недостатков, что послужило причиной к подготовке нового, исправленного и дополненного издания; при этом в связи с безвременной кончиной Н. И. Колотовкина данная работа была возложена на автора этих строк. Поскольку прежнее издание представляло собой, по большому счету, обычный учебник классической римской латыни для гуманитарных факультетов вузов, разбавленный небольшими вкраплениями христианских текстов, то теперешняя моя задача заключалась в создании учебника христианской латыни в буквальном смысле этого слова. Такой учебник, будучи адресованным студентам высших духовных учебных заведений, должен, во-первых, максимально полно отражать специфические особенности латинского языка христианской Церкви и, во-вторых, методически корректно ретранслировать их читательской аудитории. Работа, таким образом, велась в основном в двух направлениях: подбор и составление новых христианских текстов и переработка прежнего комплекса упражнений. Основу новых учебных текстов составили цитаты из Священного Писания (в версии Вульгаты блаженного Иеронима Стридон- ского), из трудов святых отцов и — в меньшей степени — из духовной поэзии. Содержание текстов нацелено на грамматику соответствующего урока.

Иногда в качестве учебных привлекались и оригинальные тексты средневековья (De Massiliae pestilentia, De S. Alexio filio Euphemiani) и Новейшей эпохи (De Trinitatis et Sergii Laura M. фон Альбрехта). Методическим ориентиром при этом мне служил учебник А.И. Солопова и Е.В. Антонец, где практикуется «использование на самых ранних стадиях обучения неадаптированных предложений (курсив мой. —А.С.) и небольших текстов в сочетании с искусственными учебными текстами». В отдельных случаях тексты, помимо упомянутых христианских цитат, включают коммуникативно окрашенные сентенции из античных (Плавт) и современных новолатинских (О.Д. Никитинский) писателей, а также выражения академической сферы (utriusque linguae grammaticus, baccalaureandus, magistrandus и др.). Переработка прежнего комплекса упражнений осуществлялась путем их «христианизации». Так, в упражнениях на склонение и спряжение римские примеры отчасти заменены на христианские, расширены и «христианизированы» все упражнения по переводу с русского языка на латинский. Составлены упражнения с латинскими вопросами по содержанию текстов, предполагающими латинские же ответы студентов, а также на сопоставление по-латински названий некоторых богослужебных реалий П-го склонения, дней недели у древних римлян и в христианской традиции. В 22-й урок о числительных добавлено упражнение на соотнесение дат двунадесятых праздников с латинскими названиями последних. Перфектные упражнения 11-го урока дополнены заданием на основе песен Богородицы (Лк. 1: 46-55) и Захарии (Лк. 1: 68-75), где следует поставить глаголы в ту или иную форму прошедшего совершенного времени. Наконец, по предложению игумена Дионисия (Шлёнова) комплекс упражнений каждого (начиная с 10-го) урока завершается кратким связным фрагментом из писаний святых отцов.

2019-09-09