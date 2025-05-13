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Латынина - Сотворение Бога

Латынина Юлия - Сотворение Бога - краткая история монотеизма
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Religious Studies Atheism
Представьте себе, что я сказала бы вам, что человек по имени Моисей почитался египтянами под именем бога Гермеса. Он основал египетский город Гермополь и учредил в нем культ Ибиса. Своим жезлом он вызвал первый разлив Нила. Он изобрел корабли, машины для подъема камней и воды, машины для войны. Он изобрел оружие и философию. Он разделил Египет на тридцать шесть номов и назначил богов, почитаемых в каждом номе: кошек, собак и ибисов. Большинство читателей, вероятно, решили бы, что я сошла с ума, или что я пересказываю какой-то безумный текст с конспирологического сайта о чипировании человечества и пользе шапочек из фольги.
Моисей, который учит поклоняться Ибису, собаке и кошке! Моисей — учредитель культа Ибиса, изобретатель кораблей и философии! Почему уж тогда прямо не написать, что Моисей был рептилоидом с Сириуса? Однако, как это ни парадоксально, сведения эти весьма древние. Их сообщает автор по имени Артапан Александрийский. Имя у него, как мы видим, было персидское, жил он в Египте, писал по-гречески, а был Артапан еврей. Жил Артапан давно — в III в. до н. э., и текст его дошел до нас не полностью, а в пересказе Евсевия Кесарийского, который жил спустя семь веков — в IV в. н. э.
Чтобы осознать, насколько древен текст светской «Истории» Артапана, надо понимать простую вещь: до нас не дошло ни одного другого исторического светского — не библейского и не сектантского, а именно светского — исторического еврейского текста того времени. И от II в. до н. э. не дошло. И из I в. до н. э. не дошло. Только в I в. н. э. стали появляться светские тексты — например, «Иудейские древности» Иосифа Флавия или «Библейские древности» Псевдо-Филона, которые рассказывают нам об обычаях и верованиях евреев независимо от Библии. Конечно, тексты, вошедшие в Библию, намного старше Артапана. И по крайней мере некоторые из них демонстрируют совершенно непреклонный монотеизм.

Латынина Юлия - Сотворение Бога - Краткая история монотеизма

Москва: Эксмо, 2025, 672 с.
ISBN 978-5-04-162808-6

Латынина Юлия - Сотворение Бога - Краткая история монотеизма - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ
  • ГЛАВА 1. Тора и история
  • ГЛАВА 2. Необыкновенная история Моисея
  • ГЛАВА 3. Аарон и Золотой Телец
  • ГЛАВА 4. Завоевание Ханаана и период Судей
  • ГЛАВА 5. Царь Давид
  • ГЛАВА 6. Великий царь Ахав, создатель Израиля
  • ГЛАВА 7. Царь Езекия и Жреческий кодекс
  • ГЛАВА 8. Царь Иосия и пророк Иеремия
ПРИМЕЧАНИЯ
Views 263
Rating 4.5 / 5
Added 13.05.2025
Author brat Andron
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4.5/5 (3)

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