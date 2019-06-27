«Обновленческий» раскол был совершенно новым явлением в российской церковной жизни. Откровенно политические установки, провозглашенные «обновленцами», а также нравственная нечистоплотность многих «обновленческих» священнослужителей, в конечном счете, оттолкнули от них большинство верующих.

Это устойчивое неприятие церковным народом присяжного советского духовенства сохранялось на протяжении десятилетий даже после прекращения существования раскола. Год за годом история «обновленчества» обрастала различными мифами и небылицами, «обновленцам» стали приписывать всякие мыслимые и немыслимые реформы, изображать раскол совершенно не в том виде, какой он имел на самом деле. Между тем научные изыскания последних 10-15 лет, основанные, прежде всего на введенных в научный оборот новых исторических источниках показали, что представляло собой «обновленчество» на самом деле.

Валерий Лавринов - Очерки истории обновленческого раскола на Урале (1922 – 1945)

Издательство Крутицкого подворья, 2007 год — 312 с

ISSN 1728-0168

Валерий Лавринов - Очерки истории обновленческого раскола на Урале (1922 – 1945) - Содержание

От издательства

Введение

Глава I. Возникновение и распространение раскола. 1922-1924 гг.

1.1. Начало раскола. Деятельность московских обновленцев

1.2. Раскол на Урале. Формирование Екатеринбургской и Ирбитской обновленческих епархий

1.3. Раскол в Прикамье. Формирование Пермской и Сарапульской обновленческих епархий

1.4. Раскол в Сибири. Формирование Челябинской, Курганской, Тюменской и Тобольской обновленческих епархий

Глава II. Положение уральских обновленцев в 1925-1928 гг.

2.1. Образование Уральской митрополии

2.2. Деятельность митрополии в 1926 г.

2.3. Деятельность митрополии в 1927 г.

2.4. Деятельность митрополии в 1928 г

Глава III. Положение уральских обновленцев в 1929-1934 гг.

3.1. Антирелигиозная кампания 1929-1930 гг

3.2. Состояние уральского обновленчества в 1931-1934 гг

Глава IV. Закат обновленчества. 1935-1945 гг.

4.1. Ухудшение положения обновленцев в 1935-1936 гг.

4.2. Массовые репрессии 1937-1938 гг. и состояние обновленчества на Урале перед войной

4.3. Великая Отечественная война и ликвидация обновленчества

Заключение

Приложения:

1. Епархии, входившие в состав Уральской обновленческой митрополии

2. Распределение храмов между церковными ориентациями в окружных центрах, крупных городах и некоторых селах

3. Краткие биографические сведения о некоторых деятелях обновленческого раскола

Библиография

Валерий Лавринов - Очерки истории обновленческого раскола на Урале (1922 – 1945) - Введение

Сегодня к истории Русской Православной Церкви XX века проявляется повышенный интерес не только среди специалистов, но и в самых широких кругах населения. Особое внимание привлекает обновленческий раскол. Причем если исследованию обновленчества в целом посвящено множество публикаций, среди которых наиболее известны труды А.Э. Левитина-Краснова и В. М. Шаврова, М.В. Шкаровского, протоиерея Владислава Цыпина, священника Ильи Соловьева4, то исследований местного, краевого обновленческого движения не так много. Между тем эта история не менее интересна и показательна.

Основной целью работы, представленной на суд читателя, является изучение истории обновленческого раскола на Урале и прилегающих территориях. Перед автором стояла задача показать динамику развития местных событий в связи с известными событиями в центре, определить этапы, дать сравнительную характеристику состояния обновленчества в разных местностях и охарактеризовать личности причастного к этому духовенства. Хронологические рамки работы очерчены 1920-1940-ми годами — временем появления, деятельности и разгрома обновленчества на Урале. Исходя из того, что в состав Уральской области (1923-1934 гг.) входили обширные соседние с Уралом территории, и соответственно обновленческие структуры, автор значительно расширил территориальные рамки исследования. Кроме того, чтобы ввести читателя в курс дела, в книге дается краткий обзор событий не только в Москве, но и в Сибири, поскольку некоторые епархии первоначально примыкали к сибирскому центру. В работе не затрагивается каноническая оценка обновленческого раскола, поскольку автор не ставил перед собой такой задачи.