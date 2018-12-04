От издательства

Введение

Глава I. Возникновение и становление Временного Высшего Церковного Совета

Глава II. Деятельность Временного Высшего Церковного Совета в 1927-1934 гг.

Глава III. Ухудшение положения Высшего Церковного Совета и его ликвидация

Заключение

ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Биографии основных деятелей юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета и некоторых лиц, причастных к его деятельности

Состав Временного Высшего Церковного Совета

Состав епископата юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета

Епархии и викариатства юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета

Храмы юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета в некоторых городах

Духовенство московских храмов юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета

Таблицы, характеризующие деятельность Временного Высшего Церковного Совета

Биографии основных деятелей юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви

Епархии и викариатства юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви

Храмы юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви в некоторых городах

Таблицы, характеризующие деятельность Украинской Соборно-Епископской Церкви

Биографии некоторых сотрудников ВЧК-ОГПУ-НКВД, причастных к деятельности Русской Православной Церкви

Список использованных источников

Указатель имен

Список сокращений

Валерий Лавринов - Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925-1945) - От издательства

Новейшая церковно-историческая литература уже не имеет перед собой «препонов и рогаток» советской цензуры, а потому в наши дни при освещении темы «григорианского раскола» стала звучать мысль об участии в организации Временного Высшего Церковного Совета советской политической полиции. Факт этого участия несомненен, но из-за закрытости ряда архивных документов степень этого участия выяснена еще не до конца. Несмотря на это среди большинства церковных историков уже устоялось суждение о том, что ВВЦС будто бы не имел под собой никакой церковной почвы, что его создатели и участники стремились исключительно к захвату церковной власти. Более того распространяется мнение, что сам ВВЦС представлял собой едва ли не полное изобретение всемерно стремившейся к углублению церковного раскола советской власти. Новизна исследования протоиерея Валерия Лавринова состоит в том, что автор стремится преодолеть расхожие и зачастую ошибочные представления и воссоздать картину деятельности ВВЦС во всей ее полноте, в строгом соответствии с доступными ему историческими источниками.

Как справедливо отмечает автор исследования еще до исповеднической кончины Всероссийского патриарха Тихона (Беллавина) в Православной Российской Церкви возникла существенная деформация созданного на Поместном Соборе 1917-1918 гг. строя высшего церковного управления. Согласно соборному определению от 4 ноября 1917 г. высшая власть в Православной Российской Церкви принадлежала Поместному Собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян. Соборное определение указывало, что Всероссийский патриарх подотчетен Собору, а другое определение от 7 декабря 1917 г. устанавливало, что в церковном управлении патриарх действует «совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом», которые, кстати говоря, никогда не рассматривались в соборных постановлениях как портативные учреждения при первоиерархе. Члены Священного Синода, как и большинство членов Высшего Церковного Совета, избирались на Поместном Соборе, а на совместном заседании этих учреждений т.н. «соединенном присутствии» должны были приниматься коллегиальные решения.