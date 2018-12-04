Лавринов - Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви
Предлагаемая вниманию читателей книга известного церковного историка протоиерея Валерия Лавринова посвящена исследованию деятельности образованного в декабре 1925 г. Временного Высшего Церковного Совета (ВВЦС). Эта организация являлась главным учреждением т.н. «Григорианского раскола», получившего свое название по имени одного из своих руководителей преосвященного архиепископа Екатеринбургского Григория (Яцковского).
Долгие годы тема, избранная автором настоящего исследования, являлась белым пятном в отечественной историографии. Весьма скудная церковно-историческая литература по этому вопросу дает нам лишь фрагментарное и далеко не всегда точное представление о деятельности как самого ВВЦС, так и находившихся в его подчинении епископов, клириков и мирян. Уровень объективности некоторых церковных авторов, писавших в советские годы о ВВЦС, определялся их юрисдикционной принадлежностью к Московской Патриархии, а, значит, стремлением в той или иной степени оправдать деятельность фактического руководителя этой организации в период с 1925 по 1944 гг. митрополита, а впоследствии патриарха Сергия (Страгородского). Кроме того, вплоть до падения коммунистической власти даже самые добросовестные отечественные исследователи не могли оставаться в своих работах до конца беспристрастными и потому допускали в своих трудах множество умолчаний.
Протоиерей Валерий Лавринов - Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925-1945)
Общество любителей церковной истории
2018 г. - 607 с.
ISSN 1728-0168
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Книга 59
ISBN 978-5-6041171-1-8
На 1-ой странице обложки: Митр. Григорий (Яцковский) в приходе Ксениевской церкви Чусовского завода Уральской обл. (1928 г.)
Валерий Лавринов - Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925-1945) - Содержание
От издательства
Введение
Глава I. Возникновение и становление Временного Высшего Церковного Совета
- 1.1. Предпосылки, приведшие к образованию Временного Высшего Церковного Совета и раскол в патриаршей Церкви
- 1.2. Формирование структур Временного Высшего Церковного Совета и 1-й Всероссийский съезд его сторонников
Глава II. Деятельность Временного Высшего Церковного Совета в 1927-1934 гг.
- 2.1. Усиление позиций Временного Высшего Церковного Совета в 1927 г. Декларация митрополита Сергия
- 2.2. Проведение 2-го Всероссийского съезда сторонников Временного Высшего Церковного Совета и его последствия
- 2.3. Антирелигиозная кампания 1929-1930 гг. и ее влияние на Временный Высший Церковный Совет
- 2.4. Ослабление давления на Церковь и борьба за власть внутри Временного Высшего Церковного Совета в 1930-1931 гг.
- 2.5. Перемены в руководстве Временного Высшего Церковного Совета и положение его структур в 1932-1934 гг.
Глава III. Ухудшение положения Высшего Церковного Совета и его ликвидация
- 3.1. Начало новых гонений на Церковь и их отражение на деятельности Высшего Церковного Совета
- 3.2. Разгром Высшего Церковного Совета в период массовых репрессий и прекращение раскола в годы войны
Заключение
ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Биографии основных деятелей юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета и некоторых лиц, причастных к его деятельности
- Состав Временного Высшего Церковного Совета
- Состав епископата юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета
- Епархии и викариатства юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета
- Храмы юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета в некоторых городах
- Духовенство московских храмов юрисдикции Временного Высшего Церковного Совета
- Таблицы, характеризующие деятельность Временного Высшего Церковного Совета
- Биографии основных деятелей юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви
- Епархии и викариатства юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви
- Храмы юрисдикции Украинской Соборно-Епископской Церкви в некоторых городах
- Таблицы, характеризующие деятельность Украинской Соборно-Епископской Церкви
- Биографии некоторых сотрудников ВЧК-ОГПУ-НКВД, причастных к деятельности Русской Православной Церкви
Список использованных источников
Указатель имен
Список сокращений
Валерий Лавринов - Временный Высший Церковный Совет и его роль в истории Русской Православной Церкви (1925-1945) - От издательства
Новейшая церковно-историческая литература уже не имеет перед собой «препонов и рогаток» советской цензуры, а потому в наши дни при освещении темы «григорианского раскола» стала звучать мысль об участии в организации Временного Высшего Церковного Совета советской политической полиции. Факт этого участия несомненен, но из-за закрытости ряда архивных документов степень этого участия выяснена еще не до конца. Несмотря на это среди большинства церковных историков уже устоялось суждение о том, что ВВЦС будто бы не имел под собой никакой церковной почвы, что его создатели и участники стремились исключительно к захвату церковной власти. Более того распространяется мнение, что сам ВВЦС представлял собой едва ли не полное изобретение всемерно стремившейся к углублению церковного раскола советской власти. Новизна исследования протоиерея Валерия Лавринова состоит в том, что автор стремится преодолеть расхожие и зачастую ошибочные представления и воссоздать картину деятельности ВВЦС во всей ее полноте, в строгом соответствии с доступными ему историческими источниками.
Как справедливо отмечает автор исследования еще до исповеднической кончины Всероссийского патриарха Тихона (Беллавина) в Православной Российской Церкви возникла существенная деформация созданного на Поместном Соборе 1917-1918 гг. строя высшего церковного управления. Согласно соборному определению от 4 ноября 1917 г. высшая власть в Православной Российской Церкви принадлежала Поместному Собору, периодически, в определенные сроки созываемому, в составе епископов, клириков и мирян. Соборное определение указывало, что Всероссийский патриарх подотчетен Собору, а другое определение от 7 декабря 1917 г. устанавливало, что в церковном управлении патриарх действует «совместно со Священным Синодом и Высшим Церковным Советом», которые, кстати говоря, никогда не рассматривались в соборных постановлениях как портативные учреждения при первоиерархе. Члены Священного Синода, как и большинство членов Высшего Церковного Совета, избирались на Поместном Соборе, а на совместном заседании этих учреждений т.н. «соединенном присутствии» должны были приниматься коллегиальные решения.
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